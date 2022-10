USA verweigern immer noch ungeimpften „legalen Reisenden“ die Einreise, nicht aber „illegalen Ausländern“, die die offene Grenze überschreiten

Falls Sie es noch nicht wissen: Ungeimpften Ausländern ist die Einreise in die USA trotz der geringen Zahl von COVID-19-Fällen weiterhin untersagt.

Zwei kanadischen Staatsbürgern wurde am Samstag an einer Landgrenze in British Columbia, Kanada, die Einreise in den Bundesstaat Washington verweigert.

Laut dem von Josh (@JBar1982) getwitterten viralen Post wurden seine Freundinnen Dona und Susan abgewiesen, weil sie nicht geimpft waren.

„Die Vereinigten Staaten von Amerika lehnen ungeimpfte Reisende aus Kanada immer noch ab“, schrieb er. „Das ist verrückt. Meine Freundinnen wurden heute abgewiesen.“

Der gleiche Vorfall ereignete sich mit dem Tennisweltmeister Novak Djokovic, der nicht an den US Open teilnehmen durfte, weil die Organisation sich an die Richtlinien der US-Regierung zum Impfstoff COVID-19 halten wollte.

In einer von der Organisation herausgegebenen Erklärung heißt es: „Die US Open haben kein Impfmandat für Spieler, aber sie respektieren die Position der US-Regierung in Bezug auf die Einreise von ungeimpften Nicht-US-Bürgern in das Land.“

Laut CDC müssen Nicht-Staatsbürger, die auf dem Luftweg in die Vereinigten Staaten einreisen wollen, nachweisen, dass sie vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, bevor sie einen Flug aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten antreten können.

„Wenn Sie nicht vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, dürfen Sie NICHT in die Vereinigten Staaten einreisen, es sei denn, Sie erfüllen die Kriterien für eine Ausnahme gemäß der Proklamation und der geänderten CDC-Verordnung. Eine Auffrischungsimpfung ist nicht erforderlich, um diese Anforderung zu erfüllen“, so die Behörde weiter.

Seit dem 22. Januar 2022 erlaubt das DHS einreisenden Nicht-US-Bürgern, die weder US-Staatsangehörige noch rechtmäßige Daueraufenthaltsberechtigte sind, die Einreise in die Vereinigten Staaten an einem Einreisehafen oder Fährterminal, wenn sie vollständig geimpft sind und über die erforderlichen Dokumente verfügen. Dies gilt auch für Flugreisen.

Für wichtige oder nicht wichtige Reisen müssen Nicht-US-Bürger:

ihren COVID-19-Impfstatus mündlich bestätigen;

einen Nachweis über eine von der CDC zugelassene COVID-19-Impfung erbringen, wie auf der CDC-Website dargelegt

andere Dokumente

Seit dem 4. Oktober ist die Anordnung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die für die Einreise in die Vereinigten Staaten den Nachweis einer Impfung für Nicht-US-Bürger vorschreibt, weiterhin in Kraft.

Dieses Mandat gilt nur für Personen, die legal einreisen, und nicht für diejenigen, die unsere Südgrenze illegal überqueren.

Im vergangenen Jahr gelangten 2,3 Millionen illegale Einwanderer über die offene Grenze in die USA.

Nicht einer wurde auf den COVID-Impfstoff kontrolliert.

Mehrere Länder, darunter Kanada und Neuseeland, zwei der Länder mit den strengsten Beschränkungen, haben ihre COVID-Impfbeschränkungen für Reisende, die in ihre Länder einreisen, bereits aufgehoben.