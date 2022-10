Russland warnt in seltenen Anrufen an westliche Staatsoberhäupter vor einer „schmutzigen Bombe“ unter falscher Flagge

Eine neue, aufsehenerregende Behauptung des russischen Verteidigungsministers über eine ukrainische Verschwörung unter falscher Flagge hat am Sonntag eine Reihe von Anschuldigungen und Erklärungen ausgelöst, die auf Gegenseitigkeit beruhen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu behauptete in einem seltenen Telefongespräch mit seinen Amtskollegen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und der Türkei, dass die ukrainischen Streitkräfte eine „Provokation“ mit einem radioaktiven Gerät vorbereiteten. In einer Erklärung des Kremls hieß es, er habe eine Warnung über „mögliche ukrainische Provokationen mit einer ’schmutzigen Bombe'“ übermittelt.

Schoigus Büro erklärte daraufhin, er habe die Warnung an die Verteidigungsminister aller oben genannten Länder übermittelt. Was sein Gespräch mit Verteidigungsminister Lloyd Austin betrifft, so war es das zweite Telefonat innerhalb von nur drei Tagen. In den Stunden danach teilte das Pentagon mit, Austin habe Schoigu mitgeteilt, er lehne „jeden Vorwand für eine russische Eskalation ab“ – was stark darauf hindeutet, dass die USA davon ausgehen, dass Moskau die Angriffe auf ukrainische Städte weiter verstärken wird.

Russische Behörden haben wiederholt Behauptungen aufgestellt, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe in einem Anschlag unter falscher Flagge zünden und Moskau dafür verantwortlich machen könnte. Die ukrainischen Behörden haben ihrerseits den Kreml beschuldigt, einen solchen Plan auszuhecken.

Der Kreml behauptet außerdem, dass diese nukleare Provokation geringer Intensität mithilfe Großbritanniens vorbereitet wird. Die westlichen Verbündeten haben jedoch erklärt, dass in den Telefongesprächen neben den Anschuldigungen keinerlei Beweise vorgelegt wurden.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte in seiner Stellungnahme nach dem Telefonat Schoigus mit Verteidigungsminister Ben Wallace, die russische Seite habe „behauptet, dass die Ukraine Aktionen plane, die von westlichen Ländern, einschließlich Großbritannien, unterstützt würden, um den Konflikt in der Ukraine zu eskalieren“.

Der Verteidigungsminister wies diese Behauptungen zurück und warnte davor, solche Behauptungen als Vorwand für eine weitere Eskalation zu benutzen“, so das Ministerium.

Russland behauptet, dass die Detonation einer solchen „schmutzigen Bombe“, die radioaktive Abfälle verbreiten und möglicherweise große Stadtgebiete verseuchen würde, dann Moskau angelastet würde, um ein stärkeres Eingreifen des Westens zu rechtfertigen.

Die Ukraine wies ihrerseits zurück, was das Präsidialamt als „absolute und ziemlich vorhersehbare Absurdität“ und eklatante „Lüge“ bezeichnete. Auch Frankreich schloss sich der ukrainischen Einschätzung an und warnte in einer Erklärung des französischen Außenministeriums bedrohlich davor, dass die Krise „auf eine unkontrollierbare Eskalation zusteuert“. Macron räumte jedoch am Sonntag ein, dass „Frieden möglich“ sei – allerdings hänge dies davon ab, wann sich die Ukrainer „dafür entscheiden“.

Wer genau hat diese Person mit der Befugnis ausgestattet, zu entscheiden, wann die USA in ihrem Namen den Dritten Weltkrieg beginnen müssen?

In der Zwischenzeit ist auch Zelenskys Rhetorik, die auf ein militärisches Eingreifen des Westens drängt, eskaliert, was stark darauf hindeutet, dass der Krieg bald heißer werden wird.