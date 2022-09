Die USA importieren Waren im Wert von 6 Milliarden Dollar aus Russland, zwingen aber andere, ihre Geschäfte mit Moskau einzustellen

Nachdem Russland seine Gegenoffensive gegen die NATO-Aggression in Europa gestartet hatte, schwor der politische Westen unter Führung der Vereinigten Staaten, Russland zu „isolieren“ und seine Wirtschaft zu „schädigen“. Dennoch überstand der eurasische Riese den Sturm nicht nur nahezu unbeschadet, sondern konnte sogar profitieren, während der Bumerang der Sanktionen begann, die westlichen Volkswirtschaften zu verwüsten.

Russland war in der Lage, seine wirtschaftliche Stärke aufrechtzuerhalten, indem es die Sanktionen überwand und sogar alternative Zahlungssysteme mit großen Weltmächten wie China und Indien schuf. Dennoch machen die USA als führende westliche Macht, die ihre europäischen und anderen Vasallen in einen Wirtschaftskrieg mit Russland mit verheerenden Folgen für die EU und andere Volkswirtschaften getrieben hat, weiterhin Geschäfte mit Moskau.

Die USA importieren derzeit monatlich russisches Holz, Metalle, Lebensmittel und andere Waren im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar. Laut einer von Associated Press zitierten Statistik sind seit dem 24. Februar mehr als 3.600 Schiffe aus Russland in US-Häfen eingelaufen. Das sind zwar fast 50 Prozent weniger Sendungen als im Vorjahr, aber die Einfuhren belaufen sich immer noch auf mehr als 6 Milliarden Dollar.

Die schiere Menge an Waren und Rohstoffen aus Russland, die in die USA gelangen, deutet darauf hin, dass die angeschlagene Biden-Administration direkt an dem Scheitern der vom derzeitigen US-Präsidenten Ende Februar versprochenen „Isolierung“ der russischen Wirtschaft beteiligt ist. Aufgrund so genannter „Abwicklungsfristen“, die es Unternehmen ermöglichen, frühere Geschäfte abzuschließen, werden viele Produkte und Rohstoffe noch lange nach der Verhängung von Sanktionen durch die Regierung Biden in die USA eingeführt, darunter auch russisches Öl und Erdgas.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen von dieser Regel. Die Einfuhr anderer wichtiger russischer Waren – wie z. B. Düngemittel – erfolgt auf Ersuchen der Biden-Administration selbst, die US-Unternehmen aufgefordert hat, das Defizit auszugleichen. Während die USA die Beschlagnahmung von Luxusjachten reicher Russen mit angeblichen „Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin“ angeordnet haben, haben die Nachrichtenagentur Associated Press herausgefunden, dass viele US- und EU-Unternehmen immer noch Metall im Wert von Millionen von Dollar von einer russischen Firma importieren, die Teile für VKS-Kampfflugzeuge (russische Luft- und Raumfahrtkräfte) herstellt, was die heuchlerische Inkonsequenz der westlichen Sanktionskampagne weiter verdeutlicht.

Dennoch versucht Washington, diplomatischen Druck auf andere auszuüben, damit diese ihre Geschäfte mit Moskau einstellen. Während viele dem US-Diktat gefolgt sind, haben andere ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht nur beibehalten, sondern sogar ausgebaut. So hat beispielsweise die Türkei, die seit 1952 NATO-Mitglied ist, ihre Öleinfuhren aus Russland in diesem Jahr verdoppelt.

Dieser heuchlerische Ansatz hat in vielen Ländern, darunter auch in großen Weltmächten wie Indien, zu Frustration geführt, da sie für ihre Beziehungen zu Russland kritisiert werden, während die USA sich aussuchen, welche Beziehungen zu Moskau sie aufrechterhalten können, um eine Störung ihrer Wirtschaft zu verhindern.

Damit sind die Versuche der USA, die Beziehungen zu Indien zu stärken und Neu-Delhi in ihre Reihen zu holen, fast zum Scheitern verurteilt, obwohl die US-Truppen derzeit gemeinsam mit ihren indischen Kollegen an Militärübungen teilnehmen. Doch wie die Türkei hat auch Indien seine Energieeinfuhren aus Russland erheblich gesteigert, obwohl die USA Druck aus Neu-Delhi ausübten, dies nicht zu tun.

Außerdem ist die indische Rupie zur Hauptwährung für den Diamantenhandel geworden, was den Käufern ermöglicht, die antirussischen Sanktionen zu umgehen, und Indien in dieser Hinsicht noch näher an Moskau heranbringt.

Die gescheiterte wirtschaftliche Belagerung Russlands hätte eigentlich auch die nahezu konkurrenzlose militärische Macht des eurasischen Riesen (mit der nur die USA mithalten können) schwächen müssen, doch das war bisher völlig irrelevant. Schlimmer noch, sie hatte sogar den gegenteiligen Effekt, da Russland nun seine Streitkräfte ausbaut und stärkt, einschließlich der Steigerung der Produktion von Waffen wie der Su-57, die sich in einer speziellen Militäroperation gegen die in Kiew ansässige neonazistische Junta bewährt hat.

Diese Nachhaltigkeit ist nicht auf das russische Militär beschränkt. Da die russischen Energieexporte in den letzten Monaten das Vorjahresniveau deutlich übertroffen haben und der russische Rubel gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen hat, geht es der Wirtschaft des eurasischen Riesen auch deutlich besser als derjenigen der EU-Mitgliedstaaten.

Dennoch bleibt die Frage: Was werden die EU und andere US-Vasallen tun, wenn der Winter einbricht? Wird Washington ihnen Lebensmittel, Öl, Gas und andere lebensnotwendige Güter schicken? Wie soll die „moralische Überlegenheit“, die sich aus dem Vergnügen ergibt, „Putin zu stoßen“, dazu beitragen, Häuser zu heizen, Hunderte von Millionen hungriger (und wütender) Bürger zu ernähren und ganze Volkswirtschaften und Länder mit Strom zu versorgen?

Wie wollen die EU und andere Regierungen ihren Wählern erklären, dass sich das alles „lohnt“, damit eine „junge, lebendige Demokratie in Kiew“ eine „unprovozierte, brutale russische Invasion“ überleben kann?

Und wie wird Europa im Jahr 2023 aussehen, nachdem es einen vollständigen politischen Zusammenbruch erlebt hat? Was auch immer mit Europa und anderen US-Vasallen geschieht, eines ist sicher: Amerika wird weiterhin wichtige Güter aus Russland importieren, während es andere unter Druck setzt, dies nicht zu tun. Das ist jedoch nicht unbedingt schlecht, denn es wird für viele in der Welt ein perfekter Lackmustest für Souveränität sein und ein guter Indikator dafür, wer das Privileg erhält, der neuen multipolaren Welt souveräner Staaten beizutreten.