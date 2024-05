Biden und Macron brauchen Krieg vor den Europawahlen am 9. Juni.

Martin Armstrong

Emmanuel Macron versucht verzweifelt, Europa in den Dritten Weltkrieg zu führen. Die Europawahlen finden am 9. Juni statt, und in den meisten Umfragen liegt die Rechte weit vorn, was nicht überrascht, da die Europäer die Kosten des Klimawandels zu spüren bekommen. Wie Biden scheint auch Macron einen Krieg zu brauchen, da er fürchtet, am 9. Juni die Macht zu verlieren. Präsidentschaftswahlen sind in Frankreich erst für den 11. April 2027 vorgesehen. Macron kann bei der Wahl 2027 nicht kandidieren, da er nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten innehaben darf.

Wenn wir uns die 68 Prozent Missbilligung für Macron anschauen, sehen wir, dass die natürliche Reaktion eines jeden Politikers darin besteht, einen äußeren Feind zu finden. Der einst friedliebende Macron propagiert nun den Dritten Weltkrieg, um wie die NATO relevant zu bleiben.

Macron befürchtet, dass die französische Rechte bei den Europawahlen im Juni stark zulegen wird. Sie könnte in der Lage sein, die gesamte EU-Politik neu zu gestalten, da sie die Bildung einer neuen Koalition im Europäischen Parlament beeinflussen und die pro-europäischen Kräfte schwächen könnte. Alle zentralistischen Regierungen scheitern letztlich. Das war der Unterschied zwischen Lenin und Stalin und der Grund, warum die Sowjetunion nicht überleben konnte.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist am Sonntag, dem 5. Mai 2024 in Frankreich eingetroffen, gerade rechtzeitig zu unserem Wendepunkt des wirtschaftlichen Vertrauens am 7. Mai. Es handelt sich um einen Staatsbesuch auf Einladung von Emmanuel Macron, der versuchen wird, ihn zu bedrohen und einzuschüchtern, damit er Russland im Konflikt um die Ukraine unterstützt. Die Arroganz des Westens bedroht jeden, der Russland unterstützt, während er alles tut, um Russland zu zerstören, mit versteckten Plänen, das Land zu übernehmen, wie er es immer getan hat. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und China. 2019 wird Xi auf seiner ersten Europareise auch Serbien und Ungarn besuchen.

China müsste wirklich dumm sein, denn sobald der Plan zur Vernichtung Russlands steht, werden sie sich gegen China wenden. Das ist die Strategie von Julius Cäsar – teile und herrsche. Macron ist kein Richard Nixon, und er bietet nichts außer Drohungen. Dieser Krieg wäre in 24 Stunden vorbei, wenn der Westen das Minsker Abkommen einhalten würde, das er in böser Absicht ausgehandelt hat, um der Ukraine Zeit zu geben, so viele Russen wie möglich zu töten.

Putin hat direkt mit dem Dritten Weltkrieg gedroht, und zwar gegen die wahren Kriegsparteien, nämlich die USA, Großbritannien und die NATO – die Ukraine ist nur ein entbehrlicher Söldner. Putin warnt immer wieder und hofft, dass der Westen einlenkt, aber er weigert sich, Frieden zu schließen. Er hat gesagt, wenn die Ukraine die Brücke zerstört, die die Krim mit Russland verbindet, wird es eine “unzerstörbare Vergeltung” gegen die Verbündeten der Ukraine geben. Meine Sorge ist, dass Putin immer wieder seine rote Linie zieht und der Westen der Ukraine immer wieder sagt, sie solle sie überschreiten, in der Hoffnung, dass Putin jemanden in der NATO angreift.

Als ich auf der Weltwirtschaftskonferenz 2011 aufstand und prognostizierte, dass der Krieg 2014 beginnen würde, schien das für viele weit hergeholt. Aber das Modell hat sich als unheimlich herausgestellt, und wir steuern auf den Höhepunkt des Krieges im Jahr 2027 zu.