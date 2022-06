Bidens Besuch in Saudi-Arabien entlarvt das Ukraine-Narrativ als Schwindel

Berichten zufolge wird Präsident Biden sein Wahlversprechen, Saudi-Arabien wegen Menschenrechtsverletzungen wie der Ermordung von Jamal Khashoggi zu einem „Paria“ zu machen, aufgeben und Riad besuchen, um Kronprinz Mohammed bin Salman davon zu überzeugen, der US-Allianz zu helfen, ihren Wirtschaftskrieg gegen Russland zu gewinnen.

Der Guardian berichtet, dass die Reise „darauf hindeutet, dass Biden sein Bedürfnis, die Ölpreise zu senken und damit Russland für seine Invasion in der Ukraine zu bestrafen, über seine Haltung zu den Menschenrechten stellt.“

Um Wladimir Putin für seine Kriegsverbrechen und seine Angriffe auf Freiheit und Demokratie zu bestrafen, wird Biden also einen tyrannischen Kriegsverbrecher hofieren, in dessen Land es weder Freiheit noch Demokratie gibt.

Washington wird seine kurze diplomatische Durststrecke mit einer Regierung beenden, die einen schrecklichen Krieg gegen den Jemen führt und gleichzeitig jeden Anschein von Menschenrechten im eigenen Land unterdrückt, um Putin wirksamer dafür zu bestrafen, dass er einen schrecklichen Krieg gegen die Ukraine führt, von dem man uns sagt, er bedrohe Freiheit und Demokratie in der gesamten westlichen Welt.

Ich bin nicht der Erste, der die lächerliche Ironie dieser Entwicklung bemerkt.

Die EU hat gerade buchstäblich Öl aus Russland verbannt (und damit das Vorgehen der USA nachgeahmt), weil sie einem „Diktator“ kein Geld geben will. Biden reist also bald nach Saudi-Arabien, um zu versuchen, die Energiepreise zu senken – eine lebendige Demokratie, wie Sie alle wissen.

