Von Stephen Bryen

Russland behauptet, die Regeln für den Waffentransfer würden bedeuten, dass NATO-Personal und nicht Ukrainer die Langstreckenraketen starten würden

Ein seniler US-Präsident, Joe Biden, soll ukrainische Langstreckenraketenangriffe auf russisches Territorium genehmigt haben. Seine Entscheidung hat dem deutschen Präsidenten Olaf Scholz den Boden unter den Füßen weggezogen, der sich geweigert hat, Langstreckenraketen vom Typ Taurus an die Ukraine zu schicken. Die deutsche Regierung war so gut wie zusammengebrochen. Dank Biden hat Scholz‘ Glaubwürdigkeit im eigenen Land nun noch mehr gelitten.

(Es könnte sein, dass Scholz wusste, dass Biden die ATACMS-Raketen genehmigen würde, weshalb er mit Putin telefonierte, bevor Biden die ATACMS freigab. Wir wissen nicht genau, was die beiden Staatsoberhäupter in dem einstündigen Telefonat, für das kein Übersetzer benötigt wurde, zueinander gesagt haben könnten, da Putin Deutsch spricht. Es ist jedoch anzunehmen, dass Scholz nach Bidens Ankündigung die Ziele in Deutschland von der russischen Liste streichen wollte).

Russland hat deutlich gemacht, dass dies eine rote Linie ist und die NATO direkt in einen Krieg mit Russland führt. Die Russen behaupten, dass die ATACMS-Raketen, die von HIMARS-Abschussrampen abgefeuert werden, von NATO-Technikern und nicht von Ukrainern bedient werden.

M142 HIMARS- und ATACMS-Raketen. Bildnachweis: Mariusz Burcz

Das russische Argument hat durchaus seine Berechtigung. Denn wenn die Ukraine HIMARS-Werfer mit ATACMS kontrollieren würde, hätte sie diese bereits auf russische Ziele wie das Atomkraftwerk Kursk abgefeuert, das sie zuvor mit Drohnen zu treffen versuchte. Die gute Nachricht ist, dass die Ukrainer sie nicht kontrollieren.

Der Einsatz von ATACMS-Raketen wird weder den Verlauf noch den Ausgang des Krieges ändern. Er wird jedoch zu einigen bösen Überraschungen führen, denn die Entscheidung hat Konsequenzen, die über die Ukraine hinausgehen.

Während des gesamten Krieges haben die Russen keinen einzigen NATO-Nachschubstützpunkt angegriffen. Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten haben russisches Territorium nicht angegriffen, obwohl der Einsatz spezialisierter Langstreckendrohnen und Angriffe auf russische Schiffe im Schwarzen Meer, insbesondere auf solche, die in der Nähe des russischen Territoriums operieren, die Grenze überschritten haben.

Durch Bidens Fehlentscheidung hat Russland nun viele Möglichkeiten. Es kann US- und NATO-Stützpunkte außerhalb der Ukraine angreifen, zum Beispiel in Polen. Dies würde einen allgemeinen europaweiten Konflikt auslösen, aber die Russen haben wahrscheinlich die Oberhand und können Europa verwüsten, das mehr zu verlieren hat als die Russen.

Russland kann seine Angriffe auch auf die Ukraine konzentrieren, indem es zum Beispiel Kiew zerstört. Ein umfassender Raketen- und Bombenangriff auf die ukrainische Hauptstadt würde viele Menschenleben kosten und weite Teile des Eigentums zerstören. Bidens Entscheidung und Zelenskys törichter Enthusiasmus, der sie unterstützt, laden zu genau dieser Art von Vergeltung ein.

Auch die ATACMS-Raketen sind knapp bemessen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der US-Verteidigung in anderen Ländern, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Taiwan erhält ATACMS, allerdings nur sehr langsam, und die US-Marine auf Okinawa braucht sie, um eine chinesische Invasion in Taiwan zu verhindern. Die Marineinfanteristen haben bereits eine Radarstation auf der kleinen Insel Yonaguni eingerichtet, und sollten die Spannungen zunehmen, die auf eine chinesische Invasion Taiwans hindeuten, werden die Marineinfanteristen HIMARS nach Yonaguni verlegen, das nur etwa 111 Kilometer von Taiwan entfernt ist.

Die USA haben im vergangenen Frühjahr heimlich mit der Lieferung von ATACMS-Raketen an die Ukraine begonnen. Sie waren Teil eines letzten Versuches, die Ukraine vor einer Niederlage zu bewahren. Mit einer Reichweite von etwa 190 Meilen können die Raketen erheblichen Schaden anrichten, wenn sie nicht von der russischen Luftabwehr abgefangen werden.

Berichten zufolge soll ATACMS eingesetzt werden, um die ukrainische Invasion in Kursk, das russisches Territorium ist, zu retten. Die Ukraine hat eine große Anzahl ihrer besten Kampfbrigaden in Kursk stationiert und versucht, dieses Gebiet zu halten. Es wird als „Verhandlungsmasse“ in den zu erwartenden künftigen Verhandlungen mit Russland angesehen.

Doch in den letzten Wochen haben die Russen die Ukrainer in Kursk zurückgedrängt und ihre rückwärtigen Aufmarschgebiete bombardiert, was zu einer schmerzhaft hohen Zahl von Opfern geführt hat. Nach russischen Angaben hat die Ukraine bei der Invasion in Kursk bereits 32.000 Soldaten (tot oder verwundet) verloren, und die Zahl steigt weiter an.

Auch Russland hat viele Soldaten verloren, aber wir kennen die tatsächliche Zahl nicht. Der Kampf ist jedoch asymmetrisch, da die Ukraine nicht mehr über die nötigen Kräfte verfügt, um die Operation in Kursk aufrechtzuerhalten und an anderen Stellen entlang der langen Kontaktlinie mit der russischen Armee zu kämpfen.

Scalp am Unterflügel eines Rafael-Kampfjets

Die anderen von der Ukraine und der NATO im Krieg eingesetzten Langstreckenwaffen sind Marschflugkörper, die vom Vereinigten Königreich und Frankreich geliefert werden. Die britische und die französische Version sind recht ähnlich. Der britische Flugkörper heißt Storm Shadow. Die französische Version heißt Scalp.

Die angesehene französische Zeitung Figaro berichtete, dass die Briten und Franzosen den Einsatz dieser Raketen für Tiefflugangriffe auf Russland genehmigt hätten, strich aber in einer späteren Ausgabe desselben Artikels den Satz, dass Frankreich und Großbritannien eine solche Genehmigung erteilt hätten.

Sowohl Storm Shadow als auch Scalp sind bereits in der Ukraine im Einsatz, müssen aber von NATO-Personal gezielt eingesetzt werden. Es scheint, dass weder die Franzosen noch die Briten bestrebt sind, ihren Konflikt mit Russland auszuweiten (trotz ihrer Rhetorik). Der britische Standard zitiert jedoch den britischen Außenminister, der den Einsatz von Storm Shadow sehr qualifiziert befürwortet und den Eindruck erweckt, dass der Einsatz in der russischen Region Kursk akzeptabel sei.

In der Zwischenzeit haben die Briten keine Storm Shadow-Raketen mehr, die sie an die Ukraine liefern könnten. Es ist wahrscheinlich, dass auch die französischen Bestände erschöpft sind. Inzwischen haben die Deutschen erneut erklärt, dass es keine Taurus-Raketen für die Ukraine geben wird.

Wie sich die Lage nun entwickelt, hängt davon ab, was Russland zu tun gedenkt.