Mit einem Knall abtreten

Am Sonntag genehmigte Präsident Joe Biden den Einsatz von Langstreckenraketen, die von den USA geliefert wurden, durch die Ukraine für Angriffe innerhalb Russlands. Die plötzliche Kehrtwende in der Politik stellt eine dramatische Eskalation des Krieges dar, die eine starke Reaktion Moskaus erfordern wird. Präsident Putin hat wiederholt davor gewarnt, dass der Abschuss von Raketen auf Ziele auf russischem Territorium harte Vergeltungsschläge nicht nur auf Ziele in der Ukraine, sondern auch auf die Nationen auslösen würde, die direkt an den Angriffen beteiligt sind, nämlich die NATO und die Vereinigten Staaten. Wie der Militäranalyst Will Schryver feststellte:

Übersetzung von „X“: Geduldiges Warten auf einen Gegenschlag „Nach jeder vernünftigen Logik eines Konflikts hätten die Russen das Recht, sich an den ISR-Einrichtungen der USA/NATO zu rächen, die bei mehreren Angriffen gegen sie eine so wesentliche Rolle gespielt haben.“ In den letzten zwei Jahren habe ich viele Male über den wohl wichtigsten Bestandteil des militärischen Engagements der USA/NATO im Ukraine-Krieg geschrieben: die Mittel der Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung (ISR), die von Anfang an auf dem Schlachtfeld allgegenwärtig waren. Ich habe häufig meine Erwartung geäußert, dass die Russen sich irgendwann gezwungen sehen würden, „etwas dagegen zu unternehmen“. Bisher haben sie höchstens eine MQ-9-Überwachungsdrohne über dem Schwarzen Meer mit der neuartigen Methode zum Absturz gebracht, indem sie sie mit einer Su-27 umkreisten, mit Kerosin besprühten und ihr möglicherweise sogar einen Flügelstupser gaben. Aber die ernstzunehmenden Plattformen – die unbemannten RQ-4-Drohnen und die verschiedenen bemannten Jets, die mit elektronischer Ausrüstung vollgepackt sind – durften mehr oder weniger ungehindert operieren. Zumindest wurden bisher keine abgeschossen. Wir wissen nicht, wie erfolgreich die Russen bisher bei der Entwicklung wirksamer Gegenmaßnahmen gegen die ISR der NATO waren. Natürlich fliegen diese Flugzeuge entweder im „internationalen Luftraum“ oder (hauptsächlich) im Luftraum Rumäniens und Polens. Das heißt, dies ist ein Krieg. Und kleine diplomatische Nettigkeiten wie „geschützter Luftraum“ verlieren im Krieg ihre Bedeutung. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich an, was die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Israel (unter anderem) in den letzten Jahrzehnten getan haben. Es gibt kein Gericht auf dieser Welt, das über Nationen im Krieg urteilen oder gar seine Urteile durchsetzen kann. Nur die Sieger dürfen die Schuldigen benennen und hängen, wenn die Kanonen schweigen. Nach jeder vernünftigen Logik eines Konflikts hätten die Russen das Recht, sich an den ISR-Einrichtungen der USA/NATO zu rächen, die bei mehreren Angriffen gegen sie eine so wesentliche Rolle gespielt haben – in den meisten Fällen lieferten sie direkt die erforderlichen Informationen, Überwachungs- und Zieldaten und sogar Echtzeit-Anleitungen für von der NATO bereitgestellte (und oft von der NATO betriebene) Waffen, die Russen töten sollten. Warum hat Russland dieses überragende Element der gegen es gerichteten Militärmacht nicht gewaltsam beseitigt? Die Antwort darauf ist zweifellos, dass sie die feste strategische Entscheidung getroffen haben, die Eskalation dieses Konflikts von den relativ begrenzten Grenzen eines Stellvertreterkriegs in der Ostukraine zu einem regionalen oder globalen Flächenbrand, der möglicherweise das Risiko eines großen nuklearen Schlagabtauschs mit sich bringen könnte, sorgfältig zu steuern. Das ist natürlich eine sehr umsichtige strategische Entscheidung. Andererseits hat dieser Krieg – entgegen fast aller Erwartungen auf der ganzen Welt – die akuten Schwächen aufgedeckt, die in dem, was zuvor als „vollständige“ amerikanische Militärdominanz galt, verborgen waren. Gleichzeitig mit dieser Entlarvung des Mythos der amerikanischen militärischen Überlegenheit wurde im Gegenzug aufgedeckt, dass die Russen weit mehr sind als „eine Tankstelle mit Atomwaffen“. Wer jetzt noch nicht erkennt, wie sehr die militärische, wirtschaftliche und industrielle Macht Russlands im Laufe dieses Krieges gewachsen ist, ist entweder peinlich unwissend oder von blinden Vorurteilen geblendet. Infolge dieser Entwicklungen werden die Russen sowohl in ihrer Rhetorik als auch in ihren öffentlich verkündeten Zielen immer dreister. Zu den immer deutlicher werdenden Zielen gehört vor allem, dass Russland sich selbst, Belarus und einen Großteil der Ukraine als ein Volk und eine Nation betrachtet und die feste Absicht hat, zu dem zurückzukehren, was es als Status quo ante betrachtet. Meiner Einschätzung nach ist dieses Ziel für die Russen inzwischen „nicht verhandelbar“. Unabhängig vom Zeitplan, den sie aufgestellt haben, werden sie letztendlich alles östlich des Dnepr sowie die Küstenregionen des Schwarzen Meeres bis hin zur Donau, einschließlich Transnistrien, militärisch unterwerfen und politisch unterwerfen. Sie werden sich sehr wahrscheinlich auch für die Sicherung einer „entmilitarisierten Zone“ einsetzen, die viel weiter westlich als der Dnepr reicht, und „ewige Neutralität“ für den verbleibenden ukrainischen Reststaat fordern. Und wenn die Verwirklichung dieses Ziels immer mehr zu einer vollendeten Tatsache wird, können wir fast sicher sein, dass das Imperium und seine unterwürfigen europäischen Vasallen etwas Dummes tun und einen gewissen Grad an direktem Krieg zwischen ihnen und den Russen herbeiführen werden. Wenn und falls dies geschieht, werden die Russen endlich entschlossen gegen die ISR-Vermögenswerte der USA/NATO in der Region vorgehen. Und sie werden dies mit mindestens zwei Jahren Erfahrung auf dem Schlachtfeld, sorgfältiger Beobachtung seiner Schwächen und kompetenter Anpassung und Innovation, die durch diese Analyse gefördert werden, tun. Ursprünglich veröffentlicht am 7. Februar 2024

Da Putin mit dem Rücken zur Wand steht, erwarten wir, dass er sein Land genauso verteidigen wird, wie die USA sich verteidigen würden, wenn chinesische Auftragnehmer mit chinesischen Raketensystemen, die mit chinesischen Satelliten und Technologie verbunden sind, Raketen auf Ziele in den USA von Standorten in Mexiko aus abfeuern würden. Die Situation ist hier dieselbe, weshalb Putin im Mai große Anstrengungen unternommen hat, um das Problem zu erklären, als er Folgendes sagte:

… die endgültige Auswahl der Ziele … kann nur von hochqualifizierten Spezialisten getroffen werden, die sich auf diese Aufklärungsdaten, technische Aufklärungsdaten, verlassen. … Auch der Start anderer Systeme, wie z. B. ATACMS, basiert auf Daten der Weltraumaufklärung. Die Ziele werden identifiziert und automatisch an die entsprechenden Besatzungen übermittelt, die möglicherweise nicht einmal wissen, was genau sie einsetzen. Eine Besatzung, vielleicht sogar eine ukrainische Besatzung, führt dann die entsprechende Startmission durch. Die Mission wird jedoch von Vertretern der NATO-Staaten und nicht vom ukrainischen Militär zusammengestellt.

Putins Argument lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die Langstrecken-Präzisionswaffen (ATACMS) werden von den USA bereitgestellt.

Die Langstrecken-Präzisionswaffen werden von Experten oder Auftragnehmern aus den USA bedient.

Die Langstrecken-Präzisionswaffen müssen mit Weltraumaufklärungsdaten verknüpft werden, die von den USA oder der NATO bereitgestellt werden

Die Ziele in Russland werden auch durch Weltraumaufklärungsdaten bereitgestellt, die von den USA oder der NATO bereitgestellt werden

Mit anderen Worten: Die Langstreckenraketen werden von der NATO hergestellt, von der NATO bereitgestellt, von NATO-Vertragspartnern bedient und abgefeuert, deren Ziele von NATO-Experten anhand von Weltraumaufklärungsdaten ausgewählt werden, die von der NATO bereitgestellt werden. In jeder Hinsicht ist der Abschuss von Präzisionswaffen mit großer Reichweite auf Ziele in Russland eine NATO-US-Operation. Die Tatsache, dass das System möglicherweise auf ukrainischem Boden stationiert war, schmälert nicht die Rolle Washingtons bei der Aggression. Fazit: Putin wird sein Land gegen ausländische Aggressionen verteidigen, so wie jeder US-Präsident Amerika verteidigen würde.

Natürlich haben Bidens Kritiker gesagt, dass seine Handlungen die USA in Richtung eines Dritten Weltkriegs drängen. (was wahr ist) Aber ebenso schockierend ist, dass Biden von seinen Top-Beratern darüber informiert wurde, dass der Einsatz des ATACMS keine wesentlichen Auswirkungen auf den Ausgang des Krieges haben würde, der bereits eine „verlorene Sache“ ist. (Russische Truppen rücken derzeit mit der höchsten Geschwindigkeit seit Beginn des Krieges vor, während die Frontlinien der Ukraine weiter zusammenbrechen.) Die einzige Auswirkung, die die Änderung der Politik haben wird, besteht darin, dass die militärischen Mittel und Stützpunkte der USA und der NATO einem größeren Risiko ausgesetzt werden. Biden war sich dessen bewusst, als er seine Entscheidung traf, was seine Unfähigkeit, die Konsequenzen seines Handelns zu begreifen, weiter verdeutlicht.

Was können wir nun erwarten, da Biden Putin zu einer Reaktion gezwungen hat?

Zunächst einmal können wir davon ausgehen, dass Putin so lange weitermachen wird, bis er den Donbass befreit und die strategischen Ziele der militärischen Spezialoperation erreicht hat. Der Einsatz von Langstreckenraketen wird Russlands Fortschritte auf dem Schlachtfeld zwar nicht behindern, aber Moskau dazu zwingen, die Pufferzone zu erweitern, die die beiden Gegner voneinander trennt, die tiefer in die Westukraine vordringen, um russische Städte vor Raketenangriffen zu schützen. Einige Analysten glauben, dass Putin das gesamte Gebiet „östlich des Dnepr sowie die Küstenregionen des Schwarzen Meeres bis hin zur Donau“ einnehmen wird. Dies scheint wahrscheinlich, aber dennoch tragisch. Die Ukraine wird ein ewiger wirtschaftlicher Sanierungsfall ohne Zugang zum Meer sein und für immer von der Großzügigkeit ausländischer Regierungen abhängig sein. Was für eine Verschwendung. Hier ist mehr von Will Schryver:

… wenn die Verwirklichung dieses Ziels immer mehr zu einer vollendeten Tatsache wird, können wir fast sicher sein, dass das Imperium und seine unterwürfigen europäischen Vasallen etwas Dummes tun und einen gewissen Grad an direktem Krieg zwischen ihnen und den Russen herbeiführen werden. Wenn und falls dies geschieht, werden die Russen endlich entschlossen gegen die ISR-Vermögenswerte der USA/NATO in der Region vorgehen. Und sie werden dies mit mindestens zwei Jahren Erfahrung auf dem Schlachtfeld, sorgfältiger Beobachtung ihrer Schwächen und kompetenter Anpassung und Innovation, die durch diese Analyse gefördert werden, tun. Geduldig auf den Schlag wartend, Will Schryver@imetatronink

Meiner Meinung nach ist es genauso wahrscheinlich, dass Trump „etwas Dummes tut“ wie Biden, da er die Ursprünge der Konflikte nur unzureichend versteht und sich vorschnell darauf einlässt, Putin ein Abkommen aufzuzwingen, das Putin zweifellos ablehnen wird. Nach zwei Jahren und viel Blutvergießen wird der Krieg in der Ukraine nach den Bedingungen Russlands und nicht Washingtons beigelegt werden. Die Ukraine wird entweder neutral sein oder ausgelöscht werden. Das sind die einzigen beiden Optionen. Wenn Trump glaubt, Putin werde zulassen, dass die Westukraine weiterhin vom Westen bis an die Zähne bewaffnet wird und als feindlicher amerikanischer Außenposten an der russischen Grenze dient, dann hat er sich getäuscht.

Bidens politische Kehrtwende kam zwar überraschend, war aber nicht völlig unerwartet. Im August starteten die Ukrainer eine Offensive in der Region Kursk, wo sie Dörfer niederbrannten, Häuser plünderten und einen beträchtlichen Teil des russischen Territoriums eroberten. Eine Zeit lang schienen die Streitkräfte unaufhaltsam zu sein und hinterließen auf ihrem Vormarsch eine Schneise der Verwüstung. Drei Monate später ist die ukrainische Splitterarmee jedoch eingekesselt und erleidet schwere Verluste. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie getötet oder besiegt werden, weshalb Biden laut der New York Times den Einsatz von Langstreckenraketensystemen genehmigte:

„Wenn der russische Angriff auf die ukrainischen Streitkräfte in Kursk erfolgreich ist“, so die Times, ‚könnte Kiew Moskau am Ende nur wenig bis gar kein russisches Territorium für einen Handel anbieten können.‘ Weiter unten im Artikel fügen die Autoren hinzu: ‚(Biden) wurde … von der Sorge beeinflusst, dass die russische Angriffstruppe in der Lage sein könnte, die ukrainischen Truppen in Kursk zu überwältigen, wenn sie sich nicht mit Langstreckenwaffen verteidigen dürften.‘ (New York Times)

Kurz gesagt, die Zukunft der zum Scheitern verurteilten Angriffstruppe (die im August unklugerweise in Russland einmarschiert ist) hat Bidens Entscheidung, grünes Licht für den Einsatz von Langstreckenraketen zu geben, stark beeinflusst. Aber es scheint besonders töricht zu sein, zu glauben, dass Putin verhandeln würde, um russisches Territorium zurückzugewinnen, oder dass er seine Offensive stoppen würde, weil ein paar Raketen Ziele in Russland getroffen haben. Das wird einfach nicht passieren. Putin wollte diesen Krieg nicht und hat alles in seiner Macht Stehende getan, um ihn zu vermeiden, aber jetzt, da Russland beteiligt ist, wird er Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um zu siegen. Wie wir bereits gesagt haben, werden die ATACMS keinerlei Einfluss auf den Ausgang des Krieges haben.

Es ist auch erwähnenswert, dass kein Raketensystem, keine Luftwaffe oder Armee in der Lage ist, Russland in seinem eigenen Hinterhof zu schlagen. Das hätte von Anfang an klar sein müssen, aber natürlich wurden die Kritiker des Krieges aus den Kabelnachrichtensendern verbannt, die zum alleinigen Hoheitsgebiet von Generälen im Ruhestand, recycelten Neokonservativen und anderen kriegstreiberischen Fantasten geworden sind. Selbst jetzt noch glauben diese Möchtegern-Kriegsherren, wir müssten den Konflikt verschärfen, um „Putin eine Lektion zu erteilen“ und das ramponierte Image des dahinsiechenden Imperiums wiederherzustellen. Tatsache ist jedoch, dass eine direkte Beteiligung der NATO keinen Unterschied im letztendlichen Ergebnis gemacht hätte, denn Russland verfügt derzeit über mehr als 1 Million Männer, die Erfahrung mit hochintensiven Kriegen haben, über eine industrielle Basis, die auf die Produktion von Waffen, Bomben und Munition ausgerichtet ist, und über ein eisernes strategisches Bündnis mit dem unangefochtenen Wirtschaftsmotor der Welt (China), das Moskau sicherlich zu Hilfe kommen wird, wenn es hart auf hart kommt. Hier ist mehr von Schryver:

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die USA/NATO niemals gewinnen könnten und niemals einen Krieg gegen Russland in Osteuropa führen werden – es sei denn, der Todeskult #EmpireAtAllCosts ergreift irgendwie die Macht. In diesem Fall würde dies zur größten Katastrophe in der Militärgeschichte der USA werden und höchstwahrscheinlich zu einem Atomkrieg führen, der das Ende der Zivilisation bedeuten würde. Für mich ist einer der faszinierendsten Aspekte des beispiellosen Ausmaßes an Propaganda, das den andauernden Ukraine-Krieg überschattet, die von Anfang an ununterbrochen vorgebrachte Behauptung der angeblichen strategischen, taktischen und logistischen Unfähigkeit des russischen Militärs. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Berichten westlicher Söldner und Freiwilliger der Fremdenlegion, denen es nach sehr kurzen und schrecklichen „Einsatztouren“ in der Ukraine gelang, in ihre Heimatländer zurückzukehren, und die alle ähnliche Berichte erzählen. Sie berichten, dass sie zum ersten Mal in ihrer Militärkarriere auf eine überwältigende Feuerkraft gestoßen sind, und warnen jeden, der auf eine „Safari“ geht, um Russen zu töten, nüchtern davor, dass es „nicht wie im Irak“ sei und sie sehr froh sind, lebend herausgekommen zu sein – oft ohne jemals ihre Waffe abgefeuert oder auch nur einen russischen Soldaten gesehen zu haben. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es unter den russischen Streitkräften, die in der Ukraine kämpfen, nur wenige oder gar keine Wehrpflichtigen gibt und dass es in russischen unabhängigen Medienquellen nur wenige oder gar keine Berichte über demoralisierte, unterversorgte russische Bataillone in irgendeinem Kriegsschauplatz gibt. Ganz im Gegenteil, alles, was ich gesehen habe, deutet darauf hin, dass die russische Moral himmelhoch ist, sowohl unter den kämpfenden Soldaten als auch in der russischen Öffentlichkeit zu Hause … Und mit dieser Vorbemerkung wenden wir uns der Hauptfrage zu: Könnte die NATO auf demselben Schlachtfeld einen Krieg gegen die Russen führen und gewinnen? Meine Antwort lautet eindeutig NEIN – aus drei unterschiedlichen, aber gleichermaßen disqualifizierenden Gründen: 1. Es gibt keinerlei überzeugende Beweise dafür, dass NATO-Soldaten, Waffen, Ausbildung, Logistik und Führung den russischen überlegen sind. 2. Es könnten NIEMALS genügend NATO-Streitkräfte versammelt, ausgerüstet und versorgt werden, um die Russen in ihrem eigenen Hinterhof zu besiegen. 3. Allein der Versuch, genügend US-Streitkräfte in der Region zu konzentrieren, um es mit den Russen aufzunehmen, würde höchstwahrscheinlich zum Zerfall des globalen amerikanischen Imperiums und seines riesigen Netzwerks von Stützpunkten in Übersee führen – und damit den bereits stattfindenden Übergang zu einer multipolaren Welt rapide beschleunigen. … wenn die NATO heute in den Krieg ziehen müsste gegen „The Return of Industrial Warfare“ Russland, und alle ihre Truppen und Ausrüstung auf magische Weise auf das Schlachtfeld teleportiert werden könnten, könnten sie einen hochintensiven Konflikt einfach nicht länger als etwa einen Monat aufrechterhalten, wie diese ausgezeichnete Analyse überzeugend argumentiert: „The Return of Industrial Warfare“. Die eifrigen Jünger der unbestreitbaren militärischen Überlegenheit der USA werden zweifellos erwidern: „Allein die überwältigende amerikanische Luftmacht würde die militärischen Fähigkeiten Russlands innerhalb weniger Tage, höchstens ein paar Wochen, zerstören.“ Der durchschnittliche Call-of-Duty-Krieger glaubt an solchen Unsinn, aber ich bin zuversichtlich, dass nur sehr wenige im Pentagon solche Wahnvorstellungen hegen. Im Gegenteil, sie wissen ganz genau, dass die erstklassige russische Luftabwehr versuchte Luftangriffe der USA/NATO zunichte machen würde. Es wäre ein unglaubliches Massaker, dessen Folgen bereits nach den ersten 48 Stunden dazu führen würden, dass klügere Köpfe eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten fordern würden. Nicht nur das, sondern selbst versuchte, aber katastrophal gescheiterte NATO-Luftangriffe gegen Russland würden zu einer massiven Reihe von Gegenschlägen gegen NATO-Stützpunkte und Kriegsschiffe in einer Entfernung führen, wie sie in früheren Kriegen noch nie beobachtet wurde. Es wäre eine gnadenlose Angelegenheit. Bereitstellungsräume in Polen und Rumänien würden zuerst und am härtesten getroffen werden, aber die Angriffe würden sich sehr wahrscheinlich auf ganz Europa und den Mittelmeerraum erstrecken. Russische Raketen und U-Boote würden innerhalb weniger Stunden mehrere Schiffe versenken, darunter mit ziemlicher Sicherheit einen US-amerikanischen Flugzeugträger. Dies ist natürlich das Albtraumszenario – eines, bei dem die Gefahr einer Eskalation zu einem Atomkrieg sehr real ist. Eine letzte Bemerkung zu dieser ganzen Vorstellung, dass die USA/NATO einen Krieg gegen Russland führen: Die Menschen vernachlässigen die Tatsache, dass die US-Streitkräfte auf der ganzen Welt verteilt sind, auf über 750 ausländischen Stützpunkten unterschiedlicher Größe und strategischer Bedeutung. Mit anderen Worten, die meisten verkennen die Tatsache, dass die militärische Macht der USA stark verwässert ist, und die einzige Möglichkeit, eine Streitmacht zu konzentrieren, die ausreicht, um es mit den Russen aufzunehmen, wäre, buchstäblich fast jeden bedeutenden US-Stützpunkt auf dem Planeten zu evakuieren. Japan, Korea, Guam, Syrien, die Türkei, mehrere afrikanische Nationen usw. Ein massives Machtvakuum würde auf der ganzen Welt entstehen und eine unwiderstehliche Versuchung für „feindliche Mächte“ darstellen, die es auszunutzen gilt. Dies würde das Ende des amerikanischen Weltreichs und der Hegemonie bedeuten. Die Vereinigten Staaten könnten einen Krieg gegen Russland nicht gewinnen und werden ihn nicht führen, Will Schryver, Substack

Wenn Sie also auf das Ende der US-Hegemonie gewartet haben, warten Sie nicht länger. Es ist bereits da.