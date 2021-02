Bidens Kandidat für neuen Kabinettsposten für Wissenschaft hat Epstein-verbindungen und ist Genetiker

CRISPR-Gen-Editing-Experte Eric Lander, Bidens Direktor des „Office of Science and Technology Policy“, wartet auf die Bestätigung durch den Senat in einer neuen Position auf Kabinettsebene, um in der Biden-Administration zu dienen. Jeffrey Epstein, der eugenische Pädophile und Sexhändler, prahlte damit, Landers Forschung zu finanzieren und wurde fotografiert, wie er an mindestens einem Treffen mit ihm teilnahm.

Kurz vor seinem Amtsantritt kündigte Präsident Joe Biden an, dass er den Direktor des „Office of Science and Technology Policy“ zu einer Position auf Kabinettsebene erheben würde, was bedeutet, dass sein Kandidat für die Leitung dieses Büros, der Genetiker Eric Lander, vom US-Senat bestätigt werden muss. Lander ist derzeit Direktor dieses Büros, wartet aber auch noch auf die Bestätigung des Senats für diesen neuen Kabinettsposten.

Mainstream-Medienberichte beschrieben Bidens Schritt, Lander in seinem Kabinett zu platzieren, als „Absicht, sein Engagement für die Wissenschaft zu betonen“, was verdeutlichen soll, daß sein Ansatz mit demjenigen Trumps zu brechen beabsichtigt, der beschuldigt wurde, „autoritative“ Stimmen aus der Wissenschaft und dem medizinischen Establishment in Frage zu stellen. Lander gilt als eine solche „maßgebliche“ Stimme, nachdem er zuvor als externer Co-Vorsitzender im Rat der Berater für Wissenschaft und Technologie des ehemaligen Präsidenten Obama fungierte.

Jedoch wirft Bidens Nominierung von Lander für diese Rolle die Frage auf, welche Art von Wissenschaft er in seiner neuen Position fördern wird, da der Eugeniker und mit Geheimdiensten verbundene Pädophile Jeffrey Epstein auf seiner Website damit prahlte, „das Privileg [sic] zu genießen, Landers Forschung zu sponsorn“ – über die Jeffrey Epstein VI-Stiftung. Landers Sprecher sagte der „New York Times“ 2019, dass „Epstein viele Dinge gemacht zu haben scheint, und dies scheint eines davon zu sein“ – als Antwort auf die Frage, ob Lander von Epstein Geldmittel erhielt oder nicht.

Zusätzlich zu der Frage der Finanzierung von Epstein ist Lander, der auch ein Biologie-Professor am MIT ist, bekannt dafür, sich mit Epstein mindestens einmal getroffen zu haben; so wurde er einmal fotografiert bei einem Treffen von 2012 mit Epstein im Büro von Harvard Martin Nowak, einem mathematischen Biologen, der Millionen an Fördergeldern von Epstein erhalten hatte. Nach Epsteins Verhaftung 2019 behauptete Lander, er sei von Nowak zu dem Treffen eingeladen worden und habe nicht gewusst, wer an der Veranstaltung teilnehmen sollte. Er erklärte zusätzlich, dass er „später über [Epsteins] mehr schmutzige Geschichte gelernt“haabe und bestritt, eine Beziehung mit Epstein gehabt zu haben.

Dennoch bleibt das Problem, dass Epstein selbst Lander in eine Liste von Wissenschaftlern aufgenommen hat, die er gesponsert hat, wobei die anderen Wissenschaftler auf dieser Liste tatsächlich von Epstein in irgendeiner Weise unterstützt worden sind. Wenn wir Lander glauben sollen, bleibt unklar, warum Epstein, bevor er so berüchtigt wurde, fälschlicherweise behaupten würde, Lander zu finanzieren und warum Lander die finanzielle Verbindung zu Epstein nie leugnete – bis zu Epsteins Verhaftung. In Anbetracht der Tatsache, dass die anderen Wissenschaftler, die neben Lander auf Epsteins Website aufgelistet sind, Fördermittel von seiner Stiftung erhalten haben, scheint es unwahrscheinlich, dass Epstein Landers Namen täuschend in eine Liste von mehreren anderen Wissenschaftlern einfügen würde, die er zu einem Zeitpunkt finanzierte, als er noch nicht öffentlich umstritten war und kein so großes Risiko für den Ruf seiner Mitarbeiter darstellte.

Jedoch scheinen Landers Leugnungen mehr als ausreichend für einige Mainstream-Medien gewesen zu sein, um nach seiner Nominierung in der Biden-Administration dienen zu können; obendrein behaupten einige Medien jetzt, dass über Lander nie berichtet wurde, Finanzierung von Epstein erhalten zu haben – trotz Epsteins eigener, gegenteiliger Aussagen. Zum Beispiel schrieb „BuzzFeed“ am 19. Januar 2021, dass Lander „kein Geld von Epstein erhalten“ habe.

Das Broad Institute, Silicon Valley und die Geheimdienste

Trotz Landers‘ Dementi einer persönlichen Beziehung, hatte Epstein auch sehr enge Beziehungen zu Landers Arbeitgeber, dem MIT. Epstein spendete Hunderttausende von Dollar an die Institution und Epstein wurde auch als ein Kanal für die Ermöglichung von Spenden an das MIT durch Milliardär Bill Gates verwendet. Gates muss noch erklären, warum er seine Spenden durch Epstein leitete, anstatt öffentlich über seine bekannte „philanthropische“ Stiftung zu spenden. Epsteins Finanzierung des „MIT Media Labs“ führte insbesondere zum Rücktritt seines ehemaligen Direktors Joi Ito im September 2019 nach Epsteins Verhaftung und anschließendem „Selbstmord“.

Darüber hinaus war Epstein einem der größten Namen am MIT, dem verstorbenen Pionier der künstlichen Intelligenz, Marvin Minsky, besonders nah. Minsky organisierte einmal ein zweitägiges Symposium über künstliche Intelligenz auf Epsteins Privatinsel im Jahr 2002 und Epsteins Opfer haben behauptet, dass sie von Epstein gezwungen wurden, sich an sexuellen Handlungen mit Minsky zu beteiligen. Sowohl Minsky als auch Eric Lander waren Mitarbeiter der „Thinking Machines Corporation“, einem DARPA-Auftragnehmer, der in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren Supercomputer herstellte. Die verschiedenen Komponenten dieser Firma wurden von einem Netz von geheimdienstlich verbundenen Unternehmen wie z.B. den mit der CIA verbundenen Firmen Oracle und IBM erworben, während viele der ehemaligen Ingenieure zu „Sun Microsystems“ gingen, wo der zukünftige Google-CEO Eric Schmidt damals als Chief Technology Officer tätig war.

In jüngerer Zeit ist Lander als Gründungsdirektor des „Broad Institute“, einer unabhängigen Genomforschungseinrichtung, die sowohl mit dem MIT als auch mit Harvard zusammenarbeitet, wieder eng mit Tech-Unternehmen verbunden, die tief mit dem nationalen Sicherheitsapparat der USA verbunden sind. Übrigens sind MIT und Harvard die beiden akademischen Institutionen, die am engsten mit Epsteins „Philanthropie“ verbunden sind, insbesondere auf dem Gebiet, auf das sich das „Broad Institute“ spezialisiert hat.

Das „Broad Institute“ ist laut seiner Website stark von „privater Philanthropie“ abhängig und zu seinem Vorstand gehören der Vorsitzende von Apple, Arthur Levinson; der Vorsitzende des McKinsey Global Institute, James Manyika; der derzeitige Vorsitzende und ehemalige CEO von IBM, Louis Gerstner Jr. und der ehemalige Google-CEO und derzeitige Vorsitzende der „National Security Commission on AI“, Eric Schmidt. Ebenfalls im Vorstand ist Seth Klarman, Besitzer der „Times of Israel“ und ein großer Spender für das DNC im letzten Wahlzyklus. Klarmans Familienstiftung hat viel an das „Broad Institute“ gespendet. Darüber hinaus verkündete Klarman seine Ablehnung des ehemaligen Präsidenten Trump in einem koordinierten PR-Schub zusammen mit Leslie Wexner, Epsteins Hauptunterstützer, der ein wesentlicher Bestandteil seiner Geheimdienstaktivitäten und Sexhandel-Operation war, im Jahr 2018. In jüngerer Zeit wurde er als Hauptfinanzierungsquelle für die dysfunktionale Iowa Caucus App in den jüngsten DNC Vorwahlen geoutet.

Kurz bevor Lander in die Biden-Administration eintrat, kündigte das „Broad Institute“ eine neue Partnerschaft mit den Tech-Giganten Microsoft und der Google-Tochter „Verily“ an, was die Verbindungen des „Broad Institute“ zum Silicon Valley weiter unterstreicht. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Microsoft und Google die Cloud-Daten und KI-Technologien der Unternehmen mit einem „globalen Netzwerk von mehr als 168.000 Partnern aus den Bereichen Gesundheit und Biowissenschaften“ teilen, um die „Terra“-Plattform zu beschleunigen. „Terra“, ursprünglich vom „Broad Institute“ und Googles „Verily“ entwickelt, ist ein „offenes Daten-Ökosystem“, das sich auf die biomedizinische Forschung konzentriert, insbesondere auf die Bereiche Krebsgenomik, Populationsgenetik und virale Genomik. Die biomedizinischen Daten, die „Terra“ sammelt, umfassen nicht nur genetische Daten, sondern auch medizinische Bildgebung, biometrische Signale und elektronische Gesundheitsakten.

Im Fall von Google werden die Daten, auf die über diese Partnerschaft zugegriffen wird, wahrscheinlich ihre offensichtlichen KI-Gesundheitsambitionen mit Informationen versorgen, von denen einige in Partnerschaft mit dem US-Militär verfolgt werden. Google kündigte kürzlich eine Partnerschaft mit dem Pentagon an, um Krebs und COVID-19 mithilfe von KI „vorausschauend zu diagnostizieren“. Googles Verbindungen zum US-Militär sind in den letzten Jahren offenkundig geworden, und das Unternehmen ist in der „National Security Commission on AI“ (NSCAI), die vom ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt geleitet wird, gut vertreten. Im Falle von Microsoft erhielt das Unternehmen kürzlich den massiven JEDI-Cloud-Vertrag vom Pentagon, obwohl ein Rechtsstreit dies bald ändern könnte. Microsoft hat außerdem vor Kurzem einen neuen „geheimen“ Cloud-Dienst für US-Geheimdienst- und geheime Regierungsdatensysteme gestartet und ist, wie Google, ebenfalls gut im NSCAI vertreten.

Darüber hinaus haben sowohl Microsoft als auch der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt Verbindungen zum israelischen Geheimdienst, insbesondere zu Israels Unit 8200. Microsofts Verbindungen zum Start-Up Nation Central, Unit 8200-Fronten, und Isabel Maxwell (Ghislaine Maxwells Schwester) wurden in früheren Artikeln ausführlich besprochen. Eric Schmidt hat neben anderen Verbindungen geholfen, „Team8“ zu finanzieren und zu starten, den Start-up-Beschleuniger für Alumni der Einheit 8200, der vom ehemaligen Kommandanten der Einheit, Nadiv Zafrir, gegründet wurde. „Team8“ stellte kontroverserweise Mike Rogers ein, den ehemaligen Direktor des US-Geheimdienstes NSA, und ist auch mit der privaten Firma „IronNet Security“ eines anderen ehemaligen NSA-Direktors, Keith Alexander, verbunden.

Diese Verbindungen zwischen den US-amerikanischen und israelischen Geheimdiensten sind bemerkenswert, da viele von Epsteins Aktivitäten – von Sexhandel und sexueller Erpressung bis hin zu Geldwäsche – im Auftrag sowohl der US-amerikanischen als auch der israelischen Geheimdienste durchgeführt wurden, insbesondere von Fraktionen innerhalb beider Geheimdienste, die Verbindungen zu demselben Syndikat des organisierten Verbrechens haben.

Dieselben Gruppierungen sind ebenso eng in die Aktivitäten des Silicon Valley verwickelt, sodass es kein Zufall ist, dass Epstein nach seiner ersten Verhaftung im Jahr 2007 versuchte, sich als Hi-Tech-Investor und Förderer „transhumanistischer“ Wissenschaften neu zu profilieren, was zeigt, dass sich das Interesse seiner Wohltäter von sexueller Erpressung und Menschenhandel zu elektronischen Formen der Erpressung und des Datenhandels verlagert hatte.

Nur wenige Monate vor seiner Verhaftung 2019 hatte Epstein damit geprahlt, prominente Persönlichkeiten des Silicon Valley erpresst zu haben, und es ist bekannt, dass er LinkedIn-Gründer Reid Hoffman und Google-Mitbegründer Sergey Brin unterhalten hat. Epsteins enge Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell hatte nach Epsteins erster Verhaftung ihr Augenmerk ebenfalls auf das Silicon Valley gerichtet, und ihre Schwestern, Isabel und Christine, sind seit Jahrzehnten eng mit dem Silicon Valley und Hi-Tech-Auftragnehmern des US-Geheimdienstes verbunden.

Lob der Eugeniker für das „Vorantreiben der Grenzen der Wissenschaft“

Abgesehen von den Geheimdienstverbindungen über das Silicon Valley und Jeffrey Epstein, hat Lander auch für einen kontroversen Toast, den er zu Ehren des Eugenikers James Watson im Jahr 2018 hielt, für Kontroversen gesorgt. An Watsons 90. Geburtstag lobte Lander Watson dafür, dass er „uns alle inspiriert hat, die Grenzen der Wissenschaft zum Wohle der Menschheit zu verschieben.“ Watson, obwohl am besten als Mitentdecker der DNA-Doppelhelix-Struktur in Erinnerung, war auch ein berüchtigter Eugeniker, der bei zahlreichen Gelegenheiten seine Überzeugung vertrat, dass Menschen afrikanischer Abstammung eine genetisch minderwertige Intelligenz hätten. Watson zog sich erstmals 2007 aus der Öffentlichkeit zurück, als er gegenüber der BBC erklärte, dass westliche Regierungsprojekte in Afrika wahrscheinlich scheitern würden, weil „all unsere Sozialpolitik auf der Tatsache basiert, dass ihre Intelligenz die gleiche ist wie unsere – während alle Tests sagen, dass das nicht stimmt“.

Nachdem er den Toast ausgesprochen hatte, war Lander später gezwungen, sich für sein öffentliches Lob von James Watson zu entschuldigen. Doch seit seiner Nominierung für die „diversitätsorientierte“ Biden-Administration haben sich einige frühere Kritiker von Landers Lob für Watson nun für den MIT-Genetiker erwärmt, indem sie die Tatsache anführten, dass seine Stellvertreterin, Alondra Nelson, eine afroamerikanische Frau ist.

https://i0.wp.com/www.thelastamericanvagabond.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-02-at-12.59.39-PM.png?resize=1210%2C642&ssl=1Landers Beziehung zu James Watson geht auf Landers umfangreiche Arbeit im Rahmen des Humangenomprojekts zurück, ein Projekt, an dem auch Watson eng beteiligt war. Obwohl das Humangenomprojekt normalerweise drei Wissenschaftlern zugeschrieben wird, die 1990 „unabhängig voneinander“ die gleiche Idee hatten, wurde der ursprüngliche Aufruf zum Humangenomprojekt bereits 1986 von dem Genetiker Walter Bodmer veröffentlicht. Bodmer trat als junger Mann in den 1960er Jahren der „Eugenics Society“, dem heutigen „Galton-Institut“, bei und arbeitete bald darauf mit dem Stanford-Biologen und Genetiker Joshua Lederberg zusammen. Lederberg war im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere ein wichtiger wissenschaftlicher Berater von US-Präsidenten und des US-Militärs. Bodmer war dann von 2008 bis 2014 Präsident der „Eugenics Society/Galton Institute“. Einer der aktuellen Funktionäre der Organisation, David J. Galton, schrieb, dass das Humangenomprojekt, das Bodmer ursprünglich vorgeschlagen hatte, „den Spielraum für Eugenik enorm vergrößert hat … aufgrund der Entwicklung einer sehr leistungsfähigen Technologie zur Manipulation der DNA.“

Als das Humangenomprojekt ins Leben gerufen wurde, übernahm James Watson die Leitung des von der US-Regierung finanzierten Nationalen Zentrums für Humangenomforschung, das das Projekt unterstützte. Watson nutzte diese Position, um sieben Genomzentren zu finanzieren, die an groß angelegten Genkartierungsprojekten beteiligt waren, darunter auch am MIT. Ein Großteil der Sequenzierung für das Humangenomprojekt wurde vom MIT-nahen „Whitehead Institute“ durchgeführt, wo Lander an dem Gensequenzierungsprojekt und anderen Projekten arbeitete, bis das „Broad Institute“ aus dem „Whitehead Institute’s Center for Genome Research“ ausgegliedert und 2004 formell gegründet wurde.

Das „Whitehead Institute“ wurde von David Baltimore mitbegründet, der als Gründungsdirektor fungierte und später Präsident der „Rockefeller University“ wurde. Baltimore ist derzeit an Landers „Broad Institute“ tätig. Nebenbei bemerkt war Joshua Lederberg ein weiterer ehemaliger Präsident der „Rockefeller University“ und Jeffrey Epstein war zuvor im Vorstand der Universität tätig, nachdem er von David Rockefeller persönlich ernannt wurde. Die Rockefeller-Familie Verbindungen zu Eugenik sind ausführlich in dieser Dokumentation diskutiert und Epsteins Besessenheit mit Eugenik wurde in mehreren Berichten seit seiner 2019 Verhaftung und seinem „Selbstmord“ detailliert erläutert.

Angesichts der Assoziationen mit Eugenikern wie Jeffrey Epstein und James Watson ist es wichtig, das Bewusstsein für diese Verbindungen zu verbreiten, während Lander auf die Bestätigung durch den Senat wartet, da der Senat von der Öffentlichkeit unter Druck gesetzt werden könnte, diese Themen bei Landers bevorstehender Bestätigungsanhörung anzusprechen. Dennoch ist die Tatsache, dass Lander überhaupt für diese Position nominiert wurde, insbesondere nach dem Epstein-Skandal, erstaunlich, da er untersucht werden und zumindest auf die schwarze Liste gesetzt werden sollte, um nicht in einem öffentlichen Amt zu dienen. Landers Nominierung zu einem so prominenten Posten ist eine beunruhigende Bestätigung des anhaltenden Einflusses und der Macht des Netzwerks, das Jeffrey Epstein nicht nur hervorbrachte, sondern auch seine ruchlosen Aktivitäten über Jahrzehnte finanzierte.