Das WEF löscht Video, das ihre skrupellose Agenda entlarvt – sind wirklich verrückt und stellen eine echte Gefahr dar!

Die weltweiten Lockdowns führen dazu, dass Unternehmer in den Konkurs getrieben werden, Millionen von Menschen ihre Arbeit verlieren, junge Menschen depressiv werden und ihrer Zukunft beraubt werden, ältere Menschen vereinsamen und ganz zu schweigen den steigenden weltweiten Selbstmordrate. Aber laut dem Weltwirtschaftsforum (WEF) ist das alles nur ein Nebenaspekt. Lockdowns verbessern die Städte weltweit, stellt das WEF in einem neuen Video unmissverständlich fest.

Aufgrund der heftigen Reaktionen hat das WEF das Video gelöscht

NEW – Klaus Schwab's World Economic Forum (WEF) tweeted yesterday that "Lockdowns are quietly improving cities around the world," accompanied by a video showing deserted streets, empty factories, and grounded planes. After backlash, they deleted it. Copy:pic.twitter.com/KWOF1OHkPH