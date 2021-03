Bidens nationaler Sicherheitsberater sagte 2012 unter Clinton: „Al-Qaida ist in Syrien auf unserer Seite.“

Jacob Sullivan, der als nationaler Sicherheitsberater von Joe Biden fungiert, ehemals Senior Policy Advisor des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 von Hillary Clinton und stellvertretender Stabschef des Außenministeriums, wurde in einer durchgesickerten E-Mail entlarvt, in der er Hillary Clinton mitteilte, dass „Al Qaida auf unserer Seite ist in Syrien.“

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, schickte eine E-Mail an die damalige Außenministerin Hillary Clinton, in der er ihr mitteilte, dass Al-Qaida während der Obama-Regierung „auf unserer Seite“ sei.

Die E-Mail wurde von WikiLeaks während der Eskalation des syrischen Bürgerkriegs veröffentlicht, als Jake Sullivan Director of Policy Planning im Weißen Haus unter Barack Obama war.

„[al-Quada] is on our side in Syria“–email from policy advisor to Secretary of State Hillary Clinton (Feb 2012) https://t.co/Jq5FDgD2hr pic.twitter.com/k6hIk68nvC