Bidens Pläne, den 3. Weltkrieg entweder in der Ukraine oder in Taiwan zu beginnen

Das Interview von US-Präsident Joe Biden mit dem TIME-Magazin, das am 4. Juni veröffentlicht wurde, gibt Aufschluss über die Pläne von US-Präsident Joe Biden, sowohl Russland als auch China in den Dritten Weltkrieg zu stürzen – indem er den Krieg in der Ukraine als Vorwand für eine amerikanische Invasion in Russland nutzt und die Unabhängigkeitserklärung der taiwanesischen Regierung, für die die USA seit langem innerhalb Taiwans Propaganda machen, als Vorwand für einen Einmarsch in China verwendet.

Dafür wird seit langem innerhalb Taiwans Propaganda betrieben und der taiwanesischen Regierung sogar US-Waffen gespendet, um sie zu ermutigen, ihre Unabhängigkeit von China zu erklären und so von China überfallen zu werden, damit die USA und ihre Verbündeten gegen “Chinas Aggression” aufschreien und dann in China einmarschieren können, um es für diese “Aggression” zu bestrafen – aber gegen was wäre diese “Aggression” Chinas eine “Aggression”? Wäre es eine “Aggression” gegen eine separatistische Provinz Chinas, die Amerika bewaffnet hat, damit Taiwan seine Unabhängigkeit erklärt? (Wie wir hier sehen werden, hat die US-Regierung selbst eine offizielle Politik, die besagt, dass “die Vereinigten Staaten anerkennen, dass alle Chinesen auf beiden Seiten der Taiwanstraße behaupten, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist.” Diese Politik hat sogar einen Namen: “die Ein-China-Politik”. So: Amerikas offizielle Politik ist, dass Taiwan eine Provinz von China ist).

Der TIME-Artikel gibt vor, “Faktenchecks” von Bidens Behauptungen zu enthalten, aber die wichtigsten dieser Checks basieren auf dubiosen Quellen, wie die folgende wichtige Aussage Bidens, die Bidens Ansicht zum Ausdruck bringt, dass der Sieg über Russland in der Ukraine ein realistisches Hauptziel seiner Präsidentschaft ist:

Das russische Militär ist dezimiert worden. Darüber schreibt man nicht. Es ist verdammt dezimiert worden. [TIME’S FACT CHECK: “Die Fakten: Dies ist eine faire Einschätzung, laut einem Reuters-Bericht [12. Dezember 2023] über eine deklassierte Einschätzung des US-Geheimdienstes, die dem Kongress zur Verfügung gestellt wurde” [aber nie veröffentlicht wurde; was bedeutet also ‘deklassiert’ hier überhaupt, in Bezug auf einen Bericht, der vielleicht nicht einmal existiert oder aus nicht vertrauenswürdigen Quellen stammt?] Der Geheimdienst [Welcher Geheimdienst?] stellte fest, dass Russland über 360.000 aktive Militärangehörige verfügte, als es im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte. Im Dezember letzten Jahres waren 315.000 russische Soldaten im Krieg getötet oder verletzt worden – eine Reduzierung der Truppenstärke um 87 %.

Dann bemerkt TIME, dass Biden “[zieht eine Kopie der Rede Putins vom 21. Februar 2022 hervor]”. … Sie haben sie wahrscheinlich nicht gelesen. Die meisten Menschen haben sie nicht gelesen. Er [Putin] sagt, dies sei Teil der Wiederherstellung der Sowjetunion. [KEIN ‘FACT CHECK’, aber das hat Putin auch nie gesagt.] Darum geht es also.”

Diese Rede Putins zielte nicht darauf ab, die Invasion in der Ukraine zu erklären, die drei Tage später begann; er war nicht so dumm, sich auf eine Invasion zu beziehen, bevor sie stattfand – aber Bidens Erklärung, die am 4. Juni 2024 veröffentlicht wurde, gibt etwas anderes vor. Die eigentliche Rede Putins an sein Volk, in der er erklärte, warum er sich zum Einmarsch in die Ukraine entschlossen hatte, fand am 24. Februar 2022 statt. Auch sie war sehr lang und verschlungen und verschwendete viel Zeit mit geschichtlichen Details, die für die dringenden Belange der nationalen Sicherheit, die diese Invasion notwendig machten, nicht direkt relevant waren:

Es ist eine Tatsache, dass wir in den letzten 30 Jahren geduldig versucht haben, mit den führenden NATO-Ländern eine Einigung über die Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Europa zu erzielen. Als Antwort auf unsere Vorschläge wurden wir stets entweder mit zynischen Täuschungen und Lügen oder mit Druck- und Erpressungsversuchen konfrontiert, während das nordatlantische Bündnis trotz unserer Proteste und Bedenken weiter expandierte. Ihre Militärmaschinerie ist in Bewegung und nähert sich, wie ich bereits sagte, unserer Grenze. …

Im Dezember 2021 haben wir einen weiteren Versuch unternommen, mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten eine Einigung über die Grundsätze der europäischen Sicherheit und die Nichterweiterung der NATO zu erzielen. Unsere Bemühungen waren vergeblich. Die Vereinigten Staaten haben ihren Standpunkt nicht geändert. Sie halten es nicht für notwendig, sich mit Russland in einer für uns kritischen Frage zu einigen. Die Vereinigten Staaten verfolgen ihre eigenen Ziele und vernachlässigen dabei unsere Interessen. …

Wir sehen, dass die Kräfte, die 2014 in der Ukraine geputscht haben, die Macht an sich gerissen haben, sie mit Hilfe von ornamentalen Wahlverfahren behalten und den Weg einer friedlichen Konfliktlösung verlassen haben. Acht Jahre lang, acht endlose Jahre lang haben wir alles Mögliche getan, um die Situation mit friedlichen politischen Mitteln zu regeln. Alles war vergeblich. …

Ich habe bereits gesagt, dass Russland die neue geopolitische Realität nach der Auflösung der UdSSR akzeptiert hat. Wir haben alle neuen postsowjetischen Staaten mit Respekt behandelt und werden dies auch weiterhin tun. Wir respektieren ihre Souveränität und werden dies auch in Zukunft tun, wie die Unterstützung, die wir Kasachstan gewährten, als es mit tragischen Ereignissen und einer Herausforderung für seine Staatlichkeit und Integrität konfrontiert war, beweist. Russland kann sich jedoch nicht sicher fühlen, sich nicht entwickeln und nicht existieren, wenn es einer ständigen Bedrohung durch das Gebiet der heutigen Ukraine ausgesetzt ist. …

Sie haben uns keine andere Möglichkeit gelassen, Russland und unser Volk zu verteidigen, als die, die wir heute nutzen müssen. Unter diesen Umständen müssen wir mutige und sofortige Maßnahmen ergreifen. …

Nirgends in der Rede ging Putin auf das Wenige ein, das unmittelbar relevant war und daher hätte erweitert werden müssen, wie etwa Putins Aussage, dass “Russland sich nicht sicher fühlen, sich nicht entwickeln und nicht existieren kann, wenn es einer ständigen Bedrohung durch das Gebiet der heutigen Ukraine ausgesetzt ist.” Was ist so besonders an der Ukraine für Russland? Die Antwort ist einfach: Sie ist das einzige Land, dessen Grenze nur etwa 300 Meilen vom Kreml entfernt ist, den die US-Regierung auslöschen will, indem sie dort eine Rakete positioniert, um Russlands zentrale Kommandostelle zu entmachten. Putin hat diese Besorgnis nie auch nur erklärt. Und hier ist noch mehr:

Seine Militärmaschinerie ist in Bewegung und nähert sich, wie ich schon sagte, genau unserer Grenze. …

Im Dezember 2021 haben wir einen weiteren Versuch unternommen, mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten eine Einigung über die Grundsätze der europäischen Sicherheit und die Nichterweiterung der NATO zu erzielen. Unsere Bemühungen waren vergeblich. Die Vereinigten Staaten haben ihren Standpunkt nicht geändert. Sie halten es nicht für notwendig, sich mit Russland in einer für uns kritischen Frage zu einigen. Die Vereinigten Staaten verfolgen ihre eigenen Ziele und vernachlässigen dabei unsere Interessen. …

Wir sehen, dass die Kräfte, die 2014 in der Ukraine geputscht haben, die Macht an sich gerissen haben, sie mit Hilfe von ornamentalen Wahlverfahren behalten und den Weg einer friedlichen Konfliktlösung verlassen haben. Acht Jahre lang, acht endlose Jahre lang haben wir alles Mögliche getan, um die Situation mit friedlichen politischen Mitteln zu regeln. Alles war vergeblich. …

Am 17. Dezember 2021 legte Russland sowohl der US-Regierung als auch der NATO formell die Forderungen Russlands im Bereich der nationalen Sicherheit und die vorgeschlagenen Bestimmungen des Friedensvertrags vor, die seit 1991 von den USA und der NATO verletzt worden waren; und in beiden Dokumenten war der Kern enthalten, dass – trotz der Versprechen, die die US Regierung und der NATO gegenüber Gorbatschow vor dessen Beendigung der Sowjetunion und des Kommunismus 1991 sowie der Beendigung des Militärbündnisses Warschauer Pakt von 1955 gegen das NATO-Militärbündnis von 1949 gegen die Sowjetunion (die Gorbatschow alle 1991 vollzog) versprochen hatten, dass, wenn die Sowjetunion und ihr Kommunismus enden würden, die NATO sich nicht “auch nur einen Zoll nach Osten” in Richtung der russischen Grenze ausdehnen würde (diese Versprechen der U.. Die Bestimmungen Russlands in diesen beiden Dokumentenentwürfen vom 17. Dezember 2021 untersagten eine weitere Ausdehnung der NATO und untersagten ausdrücklich, dass die Ukraine (deren Grenze näher am Kreml liegt als jede andere Nation) Mitglied der NATO wird. Diese Forderungen Russlands waren vergleichbar mit der Forderung des amerikanischen Präsidenten JFK an die Sowjetunion im Jahr 1962, keine sowjetischen Raketen auf Kuba zu stationieren – allerdings in noch stärkerem Maße als damals, denn während Washington DC nur 1.131 Meilen von Kuba entfernt ist, liegt die Ukraine nur 317 Meilen vom Kreml entfernt – nur 5 Minuten Flugzeit, um die russische Kommandozentrale zu enthaupten.

Beide Dokumente Putins wurden am 7. Januar 2022 vollständig abgelehnt, und diese Ablehnung durch die NATO und die USA – und die Weigerung, ihre eigenen Bestimmungen vorzuschlagen, die absolute Weigerung, mit Russland über Russlands Bedürfnisse zu verhandeln, damit Russland Amerika und die NATO als etwas anderes als tödliche Feinde Russlands betrachten kann – war zweifellos der Auslöser für Putins Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren; er wurde von Amerika und der NATO gezwungen, Russlands nationale Sicherheitsbedürfnisse jetzt mit Gewalt anzugehen, da Amerika und die NATO sich weigerten, sich an einer diplomatischen Lösung dieser Angelegenheiten zu beteiligen.

Die zentrale Forderung im NATO-Entwurfsdokument vom 17. Dezember 2021 lautete: “Artikel 6: Alle Mitgliedsstaaten der Nordatlantikvertrags-Organisation verpflichten sich, von jeder weiteren Erweiterung der NATO abzusehen, einschließlich des Beitritts der Ukraine sowie anderer Staaten.” Wenn Biden nun sagt, dass Putins Rede vom 21. Februar 2022 stattdessen darauf hindeutet, dass “er [Putin] sagt, dies sei Teil der Wiederherstellung der Sowjetunion”, dann ist das eine so bösartige und gefährliche Lüge, wie man sie sich nur vorstellen kann. Und so, auch: TIME’S FACT CHECK: “Die Fakten: Dies ist eine faire Einschätzung, laut einem Reuters-Bericht [12. Dezember 2023] über eine freigegebene Einschätzung des US-Geheimdienstes, die dem Kongress zur Verfügung gestellt wurde” [aber nie veröffentlicht wurde],” ist Betrug an der Öffentlichkeit auf sehr hohem Niveau.

TIME fragte Biden: “Was ist also das Endspiel in der Ukraine und wie sieht der Frieden dort aus?” Er antwortete: “Biden: Frieden sieht so aus, dass Russland die Ukraine nie, nie, nie, nie besetzen wird. Das ist es, wie Frieden aussieht. Und damit ist nicht die NATO gemeint, sie sind Teil der NATO.” (TIME bot keinen “Faktencheck” zu Bidens offenkundig falscher Behauptung, die Ukraine sei Teil der NATO. Gibt es heutzutage noch irgendjemanden, der TIME abonniert und kein Vollidiot ist?)

Das ist Bidens Plan zur Eroberung Russlands.

Hier ist sein Plan zur Eroberung Chinas:

Ich habe mehr Zeit mit Xi Jinping verbracht als mit jedem anderen Staatsoberhaupt der Welt, über 90 Stunden allein mit ihm, seit ich Vizepräsident bin. Und wir haben eine sehr offene Beziehung.

Wissen Sie, ich habe keine (unverständlich) Er wollte wissen, warum ich all diese Dinge tue. Ich sagte, der einfache Grund, warum ich diese Dinge tue: um sicherzustellen, dass Sie nicht, dass Sie nicht in der Lage sind, den Status quo zu ändern.

Hier ist der “Status quo” seit 1972:

Die US-Regierung sagte und unterzeichnete mit der chinesischen Regierung 1972 das Shanghai-Kommuniqué, in dem es heißt: “Die US-Seite erklärt: Die Vereinigten Staaten erkennen an, dass alle Chinesen auf beiden Seiten der Straße von Taiwan behaupten, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist.” Die Regierung von George W. Bush versuchte 2007 erfolglos, die Formulierung “Taiwan ist ein Teil Chinas” international zu verbieten; und so ist das Shanghai-Kommuniqué bis heute die offizielle Politik der US-Regierung geblieben. (Sie hofft, China zu einer Invasion Taiwans zu bewegen, damit die USA einen vermeintlichen Vorwand haben, diese unabhängige Nation” gegen Chinas Aggression” zu verteidigen, indem sie in China einmarschieren.)

Am 19. Juli 2023 titelte und dokumentierte ich “BIDEN WANTS TO INVADE/CONQUER CHINA”. Es begann:

Sein Plan ist es, Taiwan zu bewaffnen und es dazu zu bringen, seine völlige Unabhängigkeit von China zu verkünden – dass Taiwan keine bloße Provinz Chinas ist, sondern ein unabhängiges Land -, was China dann sofort zwingen würde, entweder in China einzumarschieren oder zu akzeptieren, dass Taiwan ein separates und unabhängiges Land wird.

Taiwans neuer Staatschef hat sich daran gehalten, sogar in seiner Antrittsrede. Wird Biden in den Monaten vor den US-Wahlen am 5. November gegen China in den Krieg ziehen, wenn China in Taiwan einmarschiert, um den taiwanesischen Wählern klarzumachen, dass sie von der US-imperialen Propaganda dazu verleitet wurden, jemanden zu ihrem “Präsidenten” zu wählen, der erklären würde, dass Taiwan nicht nur unabhängig von China ist, sondern auch über China herrscht? Wie viel internationalen Rückhalt würde das US-Regime haben, wenn es das täte?