Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Das ist das, was die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, als „Zerstörung“ der russischen Wirtschaft beschreibt:

Die beispiellosen Sanktionen gegen Russland haben die Energiekosten in Europa und den USA in die Höhe getrieben, was zu einer Rekordinflation geführt hat und es für Landwirte und Lkw-Fahrer immer teurer macht, ihre Maschinen zu betanken, Dünger zu kaufen oder mit anderen Kosten Schritt zu halten. In Europa, das von russischer Energie und Mineralien abhängig ist, haben die Sanktionen eine Energieversorgungskrise verschärft, die die Kosten für Haushalte und Unternehmen in die Höhe getrieben hat.

Der minderbemittelte Schwachkopf, den die dummen Amerikaner ins Weiße Haus gelassen haben, hat es geschafft, den Westen mit seinen „Russlandsanktionen“ zu ruinieren. Was der Idiot meint, sind „Sanktionen gegen den Westen“:

Explodierende Benzinpreise und Transportkosten in Europa.

Ein landesweiter Lkw-Fahrerstreik in Spanien.

Proteste der Landwirte in Athen.

Leere Lebensmittelregale in ganz Europa aufgrund von Transportstopps.

Starke Erhöhung der Düngemittelpreise und explodierende Lebensmittelpreise.

Schließung großer Pkw- und Lkw-Werke in Europa.

Und, natürlich, dämliche Regierungen, die vor Panikkäufen warnen.

Das hier ist die Krönung: das schwedische Unternehmen Arla wird Russland bestrafen, indem es seine eigenen Einnahmen schmälert, indem es den Verkauf seines Kefirs, eines fermentierten Milchgetränks, in Schweden stoppt, weil die Verpackung das Markenzeichen des Unternehmens, die Zwiebelkuppeln, trägt, die russische Assoziationen wecken.

Es ist schwer vorstellbar, dass eine Regierung so dumm ist wie die in Washington und dass ihre Marionettenregierungen dumm genug sind, sie zu unterstützen.

Währenddessen verhängt die EU weitere Sanktionen, die die Situation für die Europäer noch verschlimmern.