Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Moderna hat ein schickes neues Gerinnungspräparat, das speziell entwickelt wurde, um Omikron abzuwehren und Ihnen dauerhafte Herzprobleme zu bereiten. Pfizer auch. Und woah – dasselbe mit Russland.

Es ging alles so schnell, dank der Wissenschaft.

Der Omikron-Booster von Moderna wurde von der britischen Arzneimittelbehörde am 15. August zugelassen, nachdem die Behörde bestätigt hatte, dass der neue Gerinnungshemmer die „Standards für Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit“ erfüllt.

Pfizer hat seine eigene Variante von Omikron-Goo bei der US Food and Drug Administration eingereicht. Die Zulassung wird in den kommenden Wochen erwartet, wie verschiedene Berichte verantwortungsvoller und vertrauenswürdiger Medienkonglomerate berichten.

In Russland verkündete Sputnik V Papa Bär Alexander Gintsburg am 12. August, dass er einen neuen Sputnik-Geschmack erfunden habe, der Omikron vollständig zerstört.

Offensichtlich sind alle diese neuen gesundheitsfördernden Injektionen sicher und wirksam.

Die neue Pfizer-Spritze wurde noch nicht einmal an Menschen getestet – wozu auch? Sie ist sicher und wirksam.

Gintsburgs genetisches Nasenspray (mit normalem Geschmack, nicht mit Omikron-Geschmack) wird bereits in russische Nasenlöcher gespritzt, obwohl die Tests an Frettchen noch nicht abgeschlossen sind. Es scheint, dass dieselbe Art von luftdichter Wissenschaft eingesetzt wird, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Sputnik Omikron zu garantieren.

Tatsächlich hat sich Gintsburg kürzlich darüber beschwert, dass das sechsmonatige Prüfverfahren des russischen Gesundheitsministeriums für neue Medikamente zu streng sei – er will in 60 Tagen mit den Injektionen beginnen.

Aber Moment – haben Gintsburg & Co. nicht behauptet, Sputniks unbewiesene genetische Formel funktioniere hervorragend gegen Omikron? Schauen wir mal nach.

Am 10. Dezember betonte der Gamaleya-Direktor, es gebe „keinen Grund, [den Impfstoff] jetzt zu ändern“, und fügte hinzu, es würden Studien durchgeführt, um festzustellen, „ob der bestehende Impfstoff gegen Omikron funktioniert“.

Offenbar waren die Tests sehr vielversprechend. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am 22. Dezember, Sputnik V sei das wirksamste Medikament gegen Omikron, das derzeit auf dem Markt sei.

Am 12. Januar sagte Gintsburg, es bestehe keine Notwendigkeit, Sputnik V zu modifizieren, aber für den Fall der Fälle werde eine Omicron-Aufnahme entwickelt.

Seltsam. Am 10. Januar gab Moderna bekannt, dass es ebenfalls an einer Omikron-Spritze arbeitet. Pfizer sagte genau dasselbe, etwa zur selben Zeit.

Was wir wissen wollen, ist Folgendes: Warum sollte man sich die Mühe einer neuen Gerinnungsspritze machen, wenn Gintsburg im November sagte, dass die Mischung von Sputnik V mit mRNA-Saft den besten Schutz gegen das gefürchtete Virus bietet?

Es ist wirklich herzerwärmend, dass Big Pharma und Russland trotz all der jüngsten geopolitischen Turbulenzen immer noch in der Lage sind, die Welt mit dringend benötigtem, unbewiesenem genetischem Brei zu versorgen – und das genau zur gleichen Zeit!