Einer von 73 COVID-Geimpften ist nach Angaben der britischen Regierung bis Mai 2022 in England gestorben

Offizielle Daten der britischen Regierung bestätigen, dass eine von 73 Personen, die in England mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, bis Ende Mai 2022 leider verstorben ist.

Während einige dieser Todesfälle zu erwarten gewesen wären, bestätigen weitere schockierende Daten, die von der britischen Regierung veröffentlicht wurden, dass viele davon nicht eintraten, da die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Menschen in jeder einzelnen Altersgruppe die niedrigsten unter der ungeimpften Bevölkerung sind.

Monatelang beharrten die britischen Regierungsstellen darauf, dass ihnen keine Daten über Todesfälle nach Impfstatus vorlägen. Jedes einzelne Mal, wenn ein Antrag auf Informationsfreiheit gestellt wurde, lautete die Antwort wie folgt:

Aber jede einzelne Institution der britischen Regierung hat gelogen.

Das Office for National Statistics (ONS), der größte unabhängige Produzent amtlicher Statistiken im Vereinigten Königreich und das anerkannte nationale statistische Institut des Vereinigten Königreichs, veröffentlichte am 6. Juli einen Datensatz mit einer ganzen Reihe erschreckender Daten über Todesfälle nach Impfstatus in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022.

Tabelle 9 des Datensatzes enthält Zahlen zu „Gesamtperiodenzählungen aller registrierten Todesfälle, gruppiert danach, wie viele Wochen nach der Impfung die Todesfälle auftraten; für Todesfälle mit COVID-19 und Todesfälle ohne COVID-19, Todesfälle, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022 auftraten in England“.

Hier ist eine Momentaufnahme, wie das ONS die Daten präsentiert –

Anhand der vorgelegten Daten können wir ermitteln, wie viele Menschen nach der Covid-19-Impfung in England gestorben sind. Doch bevor wir diese Zahl nennen, müssen wir mit einer weiteren Lüge aufräumen, die von der britischen Regierung und den Mainstream-Medien seit mindestens September 2021 verbreitet wird.

Wenn Sie bis Dezember 2021 zurückspulen, erinnern Sie sich vielleicht an eine berüchtigte Schlagzeile, die Andrew Neil für die Daily Mail veröffentlichte: „Es ist an der Zeit, die fünf Millionen Impfverweigerer in Großbritannien zu bestrafen: Sie setzen uns alle dem Risiko weiterer Einschränkungen aus“.

Diese Schlagzeile ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Sie seit Beginn der angeblichen Covid-19-Pandemie belogen hat, denn die tatsächlichen offiziellen Daten der britischen Regierung belegen, dass es weit mehr als fünf Millionen „Impfverweigerer“ in England gibt.

Die britische Gesundheitsbehörde hat in aller Stille einen wöchentlichen Bericht mit dem Titel „Weekly national Influenza and COVID-19 surveillance report“ (Wöchentlicher nationaler Grippe- und COVID-19-Überwachungsbericht) veröffentlicht, der Berge von eintönigen Daten enthält. Tief in diesem Bericht versteckt sind jedoch die Zahlen zur Covid-19-Impfung in England nach Dosis.

Die folgende Tabelle ist der Seite 65 des Berichts für Woche 27 entnommen und zeigt die Impfquote in England nach Alter –

Auf der Grundlage der von der UKHSA vorgelegten Zahlen haben wir das folgende Diagramm erstellt, das die Gesamtimpfungsrate in England pro Dosis gegenüber der Gesamtimpfungsverweigerung zeigt.

Die UKHSA gibt in ihrem Dokument an, dass 63,4 Millionen Menschen in der Kohorte des National Immunisation Management Service in England waren, aber nur 44,5 Millionen Menschen mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten hatten. Nach Angaben der britischen Regierung gibt es also allein in England 18,9 Millionen „Impfverweigerer“.

Nachdem wir diese Lüge nun aus der Welt geschafft haben, können wir uns wieder der Tabelle 9 des ONS-Datensatzes über Todesfälle nach Impfstatus in England zuwenden.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle nach der Covid-19-Impfung in England zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Mai 2022 auf der Grundlage der vom ONS bereitgestellten Zahlen.

Nach Angaben des Office for National Statistics starben zwischen dem 1. Januar 21 und dem 31. Mai 22 insgesamt 41.117 Menschen nach der Covid-19-Impfung an Covid-19, und insgesamt 565.420 Menschen starben nach der Covid-19-Impfung an einer anderen Ursache. Das bedeutet, dass bis zum 31. Mai 2022 insgesamt 606.537 Menschen an den Folgen der Covid-19-Impfung gestorben sind.

Ausgehend von der Tatsache, dass 44,48 Millionen Menschen in England mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, bedeutet dies, dass bis Ende Mai 2022 einer von 73 mit Covid-19 geimpften Menschen gestorben ist.

Viele Menschen werden diese Zahl mit der Begründung ignorieren, dass dies bei so vielen Geimpften zu erwarten sei. Die gleichen Leute werden jedoch nicht den geringsten Beweis für ihre Behauptungen vorlegen. Aber selbst wenn sie sich die Mühe machen würden, Beweise zu suchen, was höchst unwahrscheinlich ist, würden sie keine finden. Denn die offiziellen Belege zeigen, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 in jeder einzelnen Altersgruppe unter den Ungeimpften am niedrigsten sind.

Tabelle 2 desselben ONS-Datensatzes über Todesfälle nach Impfstatus enthält monatliche altersstandardisierte Sterblichkeitsraten nach Impfstatus und Altersgruppe.

Die folgenden Diagramme zeigen die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus in jeder Altersgruppe für Todesfälle durch Nicht-Covid-19-Infektionen in England zwischen Januar und Mai 2022, unter Verwendung der Zahlen in Tabelle 2 des kürzlich veröffentlichten Datensatzes, der von der britischen Regierungsbehörde, dem Office for National Statistics, zusammengestellt wurde.

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 war die Sterblichkeitsrate bei teilgeimpften und doppelt geimpften 18- bis 39-Jährigen höher als bei ungeimpften 18- bis 39-Jährigen. Bei den dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen hat sich die Sterblichkeitsrate jedoch mit jedem Monat nach der massiven Booster-Kampagne, die im Dezember 2021 im Vereinigten Königreich stattfand, verschlechtert.

Ein ähnliches Muster ist auch in jeder anderen Altersgruppe zu beobachten.

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Dies sind altersstandardisierte Zahlen. Die Tatsache, dass die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Menschen bei den Ungeimpften am niedrigsten sind, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass die Covid-19-Injektionen Menschen töten. Umso erschreckender ist die Tatsache, dass im Mai 2022 in England einer von 73 mit Covid-19 geimpften Menschen tot war.