Der Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums und französische Präsident Emmanuel Macron hielt am Mittwoch bei der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause eine düstere Rede, in der er davor warnte, dass sich die Bürger auf einen „großen Umbruch“ und das „Ende des Überflusses“ einstellen müssen.

„Ich glaube, dass wir dabei sind, einen Wendepunkt oder einen großen Umbruch zu erleben. Erstens, weil wir das erleben, was wie das Ende des Überflusses aussehen könnte“, sagte Macron, ein ehemaliger Rothschild-Banker, von seinem vergoldeten Sitz in einem vergoldeten Zimmer in seinem buchstäblichen Palast aus.

„Freiheit hat ihren Preis“, sagte Macron und forderte die Menschen auf, die Zukunft, die starke Einschränkungen mit sich bringt, zu akzeptieren, die von der elitären Ideologie des WEF von Klaus Schwab befürwortet wird. „Die Schlachten, die wir zu schlagen haben, werden nur durch unsere Anstrengungen gewonnen werden“.

Klaus Schwab hat wiederholt mit der Fähigkeit des WEF geprahlt, „in die Regierungen einzudringen“, und es scheint, dass das französische Parlament vollständig an die Kaballen von Davos verkauft wurde.

Sogar die Oppositionspartei in Frankreich singt das selbe Lied wie Macron.

Philippe Gosselin, ein Abgeordneter der konservativen Oppositionspartei Les Républicains, stimmte Macron zu und sagte, die Regierung müsse die vorgeschlagenen Reformen vorantreiben.

„Es ist ein zurück in der Realität“, sagte Gosselin gegenüber Reuters.

Der Regierungssprecher Olivier Véran sagte, dass die Begrenzung der Energiepreise, die den Haushalten bei der Bewältigung der steigenden Inflation geholfen hat, nicht unbegrenzt fortgesetzt werden kann“. Kurz gesagt, die Haushalte werden mit höheren Kosten konfrontiert sein, die zu der bereits stark gestiegenen Inflation hinzukommen.