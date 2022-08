Hat der Dritte Weltkrieg bereits begonnen?

Die Tatsache, dass die NATO ihre Kampfunterstützung für das ukrainische Militär in Großbritannien und auf dem Territorium anderer Mitgliedstaaten verstärkt, ist ein klarer Beweis dafür, dass sich die von den USA geführte Achse im Krieg mit Russland befindet. Es handelt sich nicht mehr um einen Stellvertreterkrieg, sondern um einen umfassenden Krieg auf mehreren Ebenen.

„Wir werden keinen Krieg gegen Russland in der Ukraine führen“. Das sagte US-Präsident Joe Biden im März dieses Jahres, während er gleichzeitig damit prahlte, die Ukraine mit tödlichen Waffen vollzupumpen, um sicherzustellen, dass das von der NATO unterstützte Kiewer Regime nicht besiegt werden würde.

In seiner landesweiten Rede fügte Biden mit ahnungsvollem Tonfall hinzu: „Eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland bedeutet einen Dritten Weltkrieg, den wir unbedingt verhindern wollen.“

Wir hätten damit rechnen müssen, dass dieser erschreckende, törichte Widerspruch früher oder später offenkundig unhaltbar wird. In der Tat sind das amerikanische Volk und die Welt von einer kriegstreiberischen Marionette im Weißen Haus getäuscht worden.

In Wirklichkeit sieht es so aus, als hätten die Regierung Biden und ihre NATO-Partner alles getan, um einen Krieg gegen Russland herbeizuführen. Die Worte dieses amerikanischen Präsidenten (wie auch die seiner Vorgänger) sind nicht glaubwürdig. Trotz seiner scheinbar ernsten Warnung, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, hat die Puppe im Weißen Haus genau dieses Ergebnis im erbärmlichen Dienst der imperialistischen Interessen der USA begünstigt. Biden ist seit über 50 Jahren ein treuer Diener der amerikanischen Kriegstreiberei und unterstützt jeden verbrecherischen Krieg, den der US-Imperialismus geführt hat. Es ist jedoch ein Fehler, Biden, einem sogenannten Demokraten, persönlich die Schuld zu geben. Er ist nur das Aushängeschild für ein System, das den Krieg benötigt, um zu funktionieren. Wäre Donald Trump oder ein anderer republikanischer Politiker im Weißen Haus, würden wir zweifelsohne das gleiche verachtenswerte Dilemma erleben.

Es häufen sich Berichte über militärische Angriffe auf die Krim und andere Teile der Russischen Föderation. Die an die Ukraine angrenzende Region Belgorod wurde mehrfach bombardiert und Dörfer wurden evakuiert. Eine ukrainische Drohne hat Berichten zufolge auch versucht, die Brücke von Kertsch anzugreifen, die das russische Festland mit der Ukraine verbindet. Die 19 km lange Brücke wurde im Mai 2018 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eröffnet und kostete 3,7 Milliarden US-Dollar.

Die genauen Ursachen für die Explosionen sind noch unklar. Zunächst behaupteten die russischen Behörden, dass es sich um versehentliche Brände handelte, doch nun geben sie zu, dass es sich um Sabotageakte handelte. Westlichen Medienberichten zufolge sollen Raketen oder Drohnen der USA und der NATO beteiligt sein. Die Vereinigten Staaten stocken ihre Lieferungen von offensiven Langstreckenwaffen sowie von C-4-Sprengstoff für Sabotageakte auf. Die USA, Großbritannien, Polen, Deutschland und andere NATO-Mächte haben Munition im Wert von bis zu 40 Milliarden Dollar zugesagt, um das naziverseuchte Kiewer Regime in seinem Krieg gegen Russland zu unterstützen. Die Ukraine ist zu einer Orgie des westlichen Militarismus verkommen.

Das militärische Vorgehen des Kiewer Regimes wird von amerikanischen und britischen Geheimdiensten überwacht. Angriffe auf die Krim und vermutlich auch auf andere Teile der Russischen Föderation werden von Washington und London gebilligt.

Zusätzlich zu einer beispiellosen Flut von NATO-Waffen in die Ukraine wird immer deutlicher, dass die US-geführte Achse ukrainische Streitkräfte ausbildet.

Diese Woche wurde berichtet, dass ukrainische Soldaten in Großbritannien für den Kampf ausgebildet werden. Auf einer Konferenz in Kopenhagen letzte Woche wurden die britischen Rekrutierungs- und Ausbildungsprogramme für die Ukraine von anderen NATO-Mitgliedern wie Dänemark, Kanada, Polen und den baltischen Staaten unterstützt. Die USA und ihre NATO-Verbündeten führen schon seit Jahren Kampftrainings in der Ukraine durch. Dies war zum Teil der Grund dafür, dass die russischen Streitkräfte im Februar dieses Jahres in die Ukraine einmarschierten, um eine wachsende nationale Sicherheitsbedrohung zu neutralisieren.

Die Tatsache, dass die NATO ihre Kampfunterstützung für das ukrainische Militär in Großbritannien und auf dem Territorium anderer Mitgliedstaaten verstärkt, ist ein klarer Beweis dafür, dass sich die von den USA geführte Achse im Krieg mit Russland befindet. Es handelt sich nicht mehr um einen Stellvertreterkrieg, sondern um einen Krieg auf mehreren Ebenen.

Eine weitere bedrohliche Entwicklung war die Stationierung amerikanischer B-52-Langstreckenbomber in dieser Woche in Schweden. Das nordische Land ist zusammen mit Finnland bald neues Mitglied der NATO. Die gemeinsame Aktion ist als kalkulierte Bedrohung für Russlands arktische Region gedacht. Die Arktis wird seit Langem von zunehmenden NATO-Streitkräften bedroht, aber die erstmalige Stationierung von nuklear fähigen B-52-Bombern in Schweden ist ein „wichtiges Signal“, wie Schwedens Verteidigungsminister Peter Hultqvist hämisch sagte.

All dies zeigt eine abscheuliche, unerbittliche Logik für den Krieg. Bidens öffentliche Bedenken gegen den Dritten Weltkrieg waren nur verächtliches Geschwätz. Spätestens seit dem CIA-Staatsstreich in Kiew 2014 bereiten sich die Vereinigten Staaten auf einen Krieg gegen Russland vor. Es ist wirklich egal, wer im Weißen Haus sitzt. Obama, Trump, Biden, wie auch andere vor ihnen, sind alle nur Botschafter des US-Imperialismus. Das herrschende amerikanische Regime ist verzweifelt kriegslüstern, um seine schwindende Weltmacht und seine scheiternde kapitalistische Wirtschaft wiederzubeleben. Deshalb ist Washington wild entschlossen, die gefährlichen Spannungen mit Russland und China rücksichtslos zu schüren, wie der russische Präsident Putin diese Woche betonte.

Das schiere Ausmaß des militärischen Engagements in der Ukraine und die neue, gefährliche Phase der Angriffe auf russisches Territorium bedeuten, dass sich die von den USA geführte NATO-Achse de facto im Krieg gegen Russland befindet. Die Achse besteht aus 30 Staaten (ohne Schweden und Finnland) sowie weiteren Nicht-NATO-Verbündeten wie Australien und Neuseeland. Alle diese von den USA angeführten Länder liefern der Ukraine Waffen mit zunehmender Reichweite sowie die Ausbildung von Streitkräften.

Im vergangenen Dezember rief Russland zu einer diplomatischen Lösung der seit langem bestehenden strategischen Sicherheitsbedenken gegenüber der NATO und der Ukraine auf. Diese Appelle wurden von Washington und seinen Vasallen arrogant abgewimmelt. Frühere offensichtliche Vorbehalte der NATO-Mitglieder gegen die Entsendung tödlicher Waffen in die Ukraine wurden ebenfalls fallen gelassen. Offensichtlich wurden auch frühere Vorbehalte gegen die Auslösung eines internationalen Konflikts aufgegeben.

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und andere imperialistische Mächte drehen rücksichtslos die Wasserhähne auf, um in der Ukraine ein Blutbad anzurichten. Das faschistische Regime, das sie in Kiew unterstützen, setzt mutwillig nuklearen Terrorismus ein, indem es das größte Atomkraftwerk Europas in Saporoschje angreift. Und dennoch fahren die westlichen Sponsoren fort, ihre Provokationen gegenüber Russland zu verdoppeln, Provokationen, die nun anscheinend auch Militärschläge auf russischem Hoheitsgebiet beinhalten.

Moskau hat wiederholt gewarnt, dass „Entscheidungszentren“ ins Visier genommen werden, wenn sein Territorium angegriffen wird. Diese Warnung impliziert, dass westliche Hauptstädte verwundbar sind. Russland hat auch gewarnt, dass es sich das Recht vorbehält, Atomwaffen zur Verteidigung einzusetzen, wenn seine nationale Sicherheit bedroht ist. Das Undenkbare wird denkbar. Die westlichen Staaten sind einer kriegstreiberischen Agenda und einem Mediensystem verfallen, das wie ein Propagandaministerium für den Krieg wirkt. Es ist beschämend, dass es im Westen kaum politische Stimmen gibt, die zu diplomatischen Friedensverhandlungen aufrufen.

Die verrückten westlichen Mächte unter Führung der USA scheinen keine Grenzen anzuerkennen. Der gesamte Konflikt um die Ukraine zeigt die unerbittliche Logik der Kriegslust gegenüber Russland, der die westlichen Machthaber ebenso verfallen sind wie gegenüber jeder anderen Nation, die als Hindernis für globale Machtambitionen wahrgenommen wird. Die westlichen Regime sind hilflos und hoffnungslos auf Krieg eingestellt, ohne Rücksicht auf die demokratischen Interessen und Wünsche ihrer Bevölkerungen oder die Zwänge des Völkerrechts. So viel zur regelbasierten Ordnung! Die westlichen Machthaber und ihre Marionetten im Amt führen ihr Volk und den Rest der Welt in den Abgrund.

Unglaublich, aber es scheint, dass dieselben abscheulichen politischen und wirtschaftlichen Kräfte, die zwei frühere Weltkriege ausgelöst haben, wieder auf den Plan treten. Und sie entfesseln ihre apokalyptischen Gelüste mit denselben Lügen und selbstgerechten Täuschungen.