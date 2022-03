Big Tech und die Staats- und Regierungschefs der Welt bereiten im Stillen digitale IDs vor, um Freiheitskämpfer rund um den Globus zu überwachen und zu vernichten

Globale digitale IDs, die auf dem Rahmen von COVID-Impf-Pässen aufbauen und mit sozialen Konformitätskriterien kombiniert werden, die bereits für US-Unternehmen gelten, könnten die freiheitsbeschneidenden Kontrollen, die während der Pandemie eingeführt wurden, dauerhaft machen.

Im Jahr 2021 wurden in Städten, Bundesstaaten und Ländern auf der ganzen Welt COVID-Impfpässe eingeführt, die die Menschen nicht nur dazu zwangen, sich mit experimentellen Medikamenten zu versorgen, sondern sie auch daran gewöhnten, dass sie ihre persönlichen medizinischen Daten einscannen mussten, um öffentliche Räume zu betreten.

Unter dem Deckmantel der „öffentlichen Gesundheit“ haben sich freie Menschen an eine „Kontrollgesellschaft“ gewöhnt, in der die Freiheit durch die Befolgung der willkürlichen Vorgaben der Eliten erkauft wird.

Jetzt, wo viele COVID-Impf-Pass-Systeme aufgrund der weit verbreiteten COVID-Müdigkeit fallen gelassen werden, entwickeln das Weltwirtschaftsforum (WEF), internationale Banken und globale Technologieunternehmen rasch globale digitale IDs, die auf dem Rahmen der COVID-Impf-Pässe aufbauen.

Eine solche Technologie könnte die während der Pandemie eingeführten freiheitsbeschränkenden Kontrollen dauerhaft machen.

Große Technologieunternehmen und Regierungen fördern die Einführung einer neuen digitalen Identität nach chinesischem/indischem Vorbild für jedermann. Die Corona-Krise hat diese digitale ID-Agenda beschleunigt und viele Experten haben gewarnt: „Das ist das Ende der Freiheit“.

Thread: 🧵



1.



Big tech companies and governments are promoting the advent of a new Chinese / Indian style digital identity for everyone. The corona crisis has fast-tracked this digital ID agenda and many experts have warned ‘This is the end of freedom.’ pic.twitter.com/gxMLCn8ffs — Sikh For Truth (@SikhForTruth) February 22, 2022

Impfpässe haben den Weg für globale digitale IDs geebnet

Bereits im April 2020 begannen die Hauptakteure der universellen COVID-Impfung, darunter der Leiter des NIAID, Dr. Anthony Fauci, und der milliardenschwere Softwareentwickler Bill Gates, die digitale Identifizierung als Mittel zum Ausweg aus der COVID-„Krise“ ins Gespräch zu bringen.

Nach der Einführung der experimentellen COVID-19-Impfung Ende 2020 begannen führende Politiker auf der ganzen Welt, diskriminierende COVID-Pass-Systeme einzuführen, bei denen digitale Ausweise zur Segregation von Gesellschaften verwendet wurden.

Im vergangenen Monat war es dann soweit: Das deutsche Telekommunikationsunternehmen T-Systems (dessen Mobilfunktöchter unter dem Namen T-Mobile firmieren) gab bekannt, dass es sich mit dem WEF zusammengetan hat, um „elektronische Impfausweise“ mit QR-Codes zu erstellen, die „über nationale Grenzen hinweg überprüft werden können“.

Gleichzeitig verkündete der Präsident und CEO der kanadischen Bankenvereinigung, dass „Kanadas Banken perfekt positioniert sind, um bei der Schaffung eines föderierten digitalen ID-Systems zwischen Regierung und Privatsektor eine führende Rolle zu spielen.“

“Canada’s banks are perfectly situated to help lead the creation of a federated digital ID system between government and the private sector.



The World Economic Forum agrees.”



~ Neil Parmenter

President & CEO

Canadian Bankers Association

pic.twitter.com/VT8PA14sjH — Cecil Charles (@thececilcharles) February 23, 2022

Die Entwicklungen haben Kommentatoren und Experten zu der Warnung veranlasst, dass die Technologie, die zur Entwicklung der COVID-Impfpass-Plattformen verwendet wurde, nicht verschwinden wird, wenn die COVID-Hysterie abebbt.

Stattdessen kann die Technologie zur Überprüfung von Impfungen leicht so angepasst werden, dass sie die Einhaltung einer breiten Palette von Regierungsvorschriften und -prioritäten über den Impfstatus hinaus verfolgt und bewertet und die Nichteinhaltung dieser Vorschriften bestraft, indem auf Knopfdruck Bankkonten eingefroren, Reisen verboten und der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen gesperrt werden.

„Zu Beginn werden vielleicht nur digitale Informationen darüber gespeichert, ob eine Person geimpft ist, aber der Rest der Funktionalität des chinesischen Sozialkreditsystems kann innerhalb von Minuten oder Stunden in das ‚Impfpass‘-System integriert werden“, erklärt China-Experte Reggie Littlejohn, Mitbegründer von StopVaxPassports.org.

In einer Radiosendung am 2. März wies der konservative Kommentator Glenn Beck darauf hin, dass „ein digitales Ausweissystem persönliche Daten über Ihr Online-Verhalten, Ihre Kaufhistorie, Ihre Netznutzung, Ihre medizinische Vorgeschichte, Ihre Reisegeschichte, Ihren Energieverbrauch, Ihre Gesundheitsstatistiken“ und vieles mehr sammeln und diese Informationen nutzen würde, „um zu bestimmen, wer Bankkonten eröffnen, Finanztransaktionen durchführen, Versicherungen und Behandlungen in Anspruch nehmen, Reisen buchen“ und sogar „Grenzen überschreiten“ sollte.

Die Warnungen sind nicht abwegig.

Befürworter haben nicht gezögert, die Verbindung zwischen COVID-Jab-Pässen und globalen digitalen IDs zu bekräftigen.

In einem umfassenden Twitter-Thread, in dem die Verlagerung hin zu zentralisierten digitalen IDs skizziert wurde, wies „Sikh for Truth“, ein Autor und Redakteur von TruthTalk.uk, darauf hin, dass die Gruppe ID2020, die sich für digitale IDs einsetzt und 2016 unter anderem von Gavi, der Rockefeller Foundation und Microsoft gegründet wurde, schon lange vor der COVID-19-Pandemie einen Zusammenhang zwischen weit verbreiteten Impfungen und digitalen ID-Plattformen hergestellt hatte.

Im Jahr 2018 schlug die Nichtregierungsorganisation vor, dass „die Impfung eine großartige Gelegenheit bietet, Kindern schon früh im Leben eine nachhaltige, tragbare und sichere digitale Identität zu geben.“

Inzwischen haben sich über 125 Unternehmen, darunter ID2020, MasterCard, Airlines for America und IBM, der Good Health Pass Collaborative angeschlossen, um einen globalen COVID-Pass zu erstellen.

Armand Arton, Gründer des Global Citizen Forum, merkte an, dass Menschen, die sich für experimentelle neue Injektionen die Ärmel hochkrempeln, im Zuge von COVID-19 auch empfänglicher“ für digitale Ausweise sein könnten.

Auch Andrew Bud, Gründer und CEO von Iproov, einem in London ansässigen Unternehmen, das Gesichtserkennungstechnologie vertreibt und die britische COVID-App entwickelt hat, erklärte letzten Monat gegenüber Forbes: „Die Entwicklung von Impfzertifikaten wird in Zukunft den gesamten Bereich der digitalen Identifizierung vorantreiben.“

Letztes Jahr erklärte Bud gegenüber Business Leader, dass digitale Ausweissysteme, sobald sie für COVID eingeführt sind, schnell für alles andere verwendet werden.

Es gibt Anzeichen dafür, dass digitale IDs schnell zur Norm werden.

Die Europäische Union hat bereits mit der Einführung einer digitalen ID-Brieftasche begonnen, in der biometrische Daten wie Gesichtserkennung und Fingerabdrücke gespeichert werden und die als Tor zu einer breiten Palette von Dienstleistungen wie der Eröffnung eines Bankkontos, der Bewerbung an einer Universität, der Anmietung eines Autos oder dem Einchecken in ein Hotel dient.

Digitale IDs könnten der erste Schritt zu einem globalen sozialen Kreditsystem sein

Viele Menschen sind bereits mit dem Sozialkreditsystem der Kommunistischen Partei Chinas vertraut, das die digitale ID-Technologie nutzt, um die „Vertrauenswürdigkeit“ der Bürger nach Ansicht der Regierung anhand einer Reihe von Faktoren wie Kaufgewohnheiten und Interaktionen in sozialen Medien einzustufen.

Das System, das sich noch in den Kinderschuhen befindet, ist darauf ausgelegt, vom kommunistischen Superstaat gebilligtes Verhalten zu belohnen und Andersdenkende zu bestrafen, indem ihnen Freiheiten vorenthalten oder gewährt werden.

Aber China ist nicht der einzige Staat, der persönliche Daten in digitalen Identifikationssystemen sammelt.

Auch Indien verfügt seit 2009 über ein umfassendes elektronisches Ausweissystem. Die digitale ID-Plattform, die von über einer Million Menschen im ganzen Land genutzt wird, erfasst demografische und biometrische Daten und ist mit einem von Mastercard betriebenen Zahlungssystem verbunden.

In Nigeria gab ein digitales ID-Programm, das für die Eröffnung eines Bankkontos, die Beantragung eines Führerscheins, die Stimmabgabe und die Abgabe von Steuererklärungen obligatorisch wurde, laut einem Bericht von Reuters im letzten Sommer Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes.

In der Zwischenzeit wurde das Konzept einer umfassenden digitalen ID von oben nach unten mit weitreichenden Überwachungsmöglichkeiten und einer Anreizstruktur zur Anwendung sozialer Kontrollen auch in einer Episode der Science-Fiction-Serie Black Mirror untersucht.

Die Episode mit dem Titel „Sturzflug“ zeigte eine verwestlichte Version des chinesischen Sozialkreditsystems, in dem Personen, die sich nicht an willkürliche Standards halten, schnell von Freiheiten, Privilegien, sozialen Interaktionen und sogar grundlegenden Bedürfnissen abgeschnitten werden können.

Aber die Idee ist nicht auf fremde Länder oder Science-Fiction-Fernsehsendungen beschränkt.

ESG-Bewertungen: Vom Unternehmensranking zur persönlichen Bewertung

In den Vereinigten Staaten gibt es bereits ein einheitliches numerisches Punktesystem zur Bewertung der politischen, ökologischen und sozialen Konformität.

Das als Environmental, Social and Governance (ESG) Scores bekannte Ranking-System hat sich bei amerikanischen Unternehmen fest etabliert und erfasst unter anderem den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens, seine politische Ausrichtung und die rassische und sexuelle „Vielfalt“ seiner Mitarbeiter.

Im Februar stellte The Impact Investor fest, dass „Stakeholder darauf achten, wie sich ein Unternehmen auf die Umwelt auswirkt“, während „Dritte und sogar die Regierung“ „ebenfalls ein Auge darauf haben“.

Führende Vertreter der internationalen Finanzwelt haben bereits „weltweit einheitliche“ Standards für die Erfassung und Meldung von ESG-Bewertungen gefordert.

Und ESGs sind nicht auf Unternehmen beschränkt.

Laut The Impact Investor sind persönliche ESG-Bewertungen bereits in Arbeit und sollen eine ganze Reihe von persönlichen Daten bis hin zu persönlichen Überzeugungen erfassen.

„Der Kauf einer Waffe, von Alkohol oder sogar von Kleidung wirkt sich auf Ihren ESG-Gesamtscore aus“, heißt es in dem Blog, und weiter: „Es kommt nicht nur auf Ihre Einkäufe an, sondern auch darauf, bei wem Sie einkaufen und wie diese Unternehmen arbeiten.“

„Auch Ihre politische Zugehörigkeit fließt in Ihre persönliche ESG-Bewertung ein“, heißt es weiter. Auch die Art des Autos, das Sie fahren, die Häufigkeit der Fahrten und sogar die Anzahl der Personen, die sich während der Fahrt im Auto befinden, spielen eine Rolle bei der Ermittlung Ihres Ergebnisses.

Im Gegensatz zu Kreditwürdigkeitsprüfungen, bei denen es eine klare Methode zur Berechnung von Ursache und Wirkung gibt, hängen ESG-Scores von einer Vielzahl von Faktoren ab, die die meisten Menschen noch nicht berücksichtigt haben“, heißt es in dem Blogbeitrag, und weiter: „Je nachdem, wo Sie leben, kann sogar die Berechnung eines persönlichen ESG-Scores bedeuten, dass Sie Ihr Recht auf grundlegende Privatsphäre aufgeben müssen.

Eine Kombination aus Impfpass-Technologie und ideologischem Ranking könnte das Ende der Freiheit im Westen bedeuten

Es ist nicht schwer zu erkennen, wie eine mächtige zentralisierte digitale Plattform in Kombination mit einem umfassenden Bewertungssystem wie dem persönlichen ESG-Score eine moderne Sklavenklasse schaffen könnte, die dem Diktat der Regierungs- und Unternehmenseliten gehorchen muss.

Ein globaler digitaler Ausweis könnte die Art von „Zweiklassengesellschaft“ dauerhaft machen, die sich während der COVID-19-Pandemie angedeutet hat, und freie westliche Länder in ein neues Kastensystem einführen, in dem diejenigen, die sich den Werten und Vorgaben der Machthaber anpassen, einer separaten und privilegierten Klasse angehören, während diejenigen, die das nicht tun, gemieden und auf eine schwarze Liste gesetzt werden.

Das militaristische Vorgehen der kanadischen Regierung gegen den Ottawa Freedom Convoy im vergangenen Monat, bei dem die Bankkonten von Demonstranten und Unterstützern ohne ordnungsgemäßes Verfahren eingefroren wurden, gibt einen beunruhigenden Einblick in die Fähigkeit von Regierungen, das Leben Andersdenkender leicht zu zerstören, ohne die kostspielige Notwendigkeit einer Verhaftung oder Inhaftierung.

In einer zunehmend bargeldlosen Gesellschaft, in der alle wichtigen Daten, Informationen, Kontrollen und Genehmigungen auf Smartphones gespeichert sind, könnte eine zentralisierte digitale ID totalitäre Regierungen in die Lage versetzen, die Gesellschaft nach ihren Launen neu zu ordnen, Gegner auszuschalten und Vermögenswerte mit einem einzigen Mausklick zu beschlagnahmen.

Der Kampf ist noch nicht vorbei: Verlieren Sie nicht aus den Augen, worauf es ankommt

Während Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt auf den zunehmenden Druck mutiger Bürgerinitiativen reagieren, indem sie COVID-Zwangsmandate und -Restriktionen aufheben, ist es wichtig, dass wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren.

Lassen Sie nicht zu, dass die Führer der Demokraten, die Eliten der Vereinten Nationen und die Lakaien des WEF lokale Impfpässe abschaffen, nur um sie durch globale digitale IDs zu ersetzen, die eine dauerhafte und weit verbreitete Auslöschung der persönlichen Autonomie, der nationalen Grenzen und der grundlegenden Freiheit bewirken.

Tauschen Sie Ihre Freiheit nicht gegen Bequemlichkeit. So wie Trucker-Konvois und andere massive Proteste auf der ganzen Welt die Welt für die Freiheit mobilisiert und die öffentliche Meinung zur Verteidigung der gottgegebenen Rechte und Freiheiten bewegt haben, sollten wir sicherstellen, dass wir nicht die kleine Schlacht gegen die COVID-Mandate gewinnen, sondern den größeren Krieg gegen einen aufkommenden Überwachungsstaat verlieren.

Persönliche Autonomie und die Freiheit, zu glauben, zu beten, zu sprechen und zu widersprechen, sind von grundlegender Bedeutung. Wir müssen dafür kämpfen, sie zu verteidigen.