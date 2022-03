Dr. Robert Malone: An der Front der Impfstoffe

Mehr Sicherheitsprobleme, Betrug und mangelnde Wirksamkeit belasten die Bundesbehörden weiterhin

Krankenhäuser erhalten Zahlungen für die Untersuchung jedes Patienten auf COVID, jede COVID-Diagnose und jeden „COVID-Todesfall“ sowie jedes Mal, wenn sie Remdesivir und mechanische Beatmung einsetzen.

Dieser Artikel ist ein Muss.

Feiern wir also unsere Siege!

GOP im Senat stimmt für die Streichung von Bidens Impfstoff-Regel für Beschäftigte im Gesundheitswesen. The Hill 2. März 2022. Die Republikaner im Senat haben am Mittwoch dafür gestimmt, das von Präsident Biden erlassene Impfmandat für Beschäftigte im Gesundheitswesen zu streichen und damit die Regierung zu rügen.

Die Senatoren stimmten mit 49 zu 44 Stimmen für den Versuch der GOP, die Vorschrift zu verhindern – eine Abstimmung, die sie im Rahmen des Congressional Review Act erzwingen konnten. Obwohl kein demokratischer Senator mit den Republikanern für die Abschaffung der Regelung stimmte, konnten die GOP-Senatoren die Regelung aufgrund der Abwesenheit der Demokraten durch den Senat bringen. Sechs demokratische Senatoren verpassten die Abstimmung.

Doch die Bemühungen um die Abschaffung der Vorschrift stoßen auf Gegenwind. Das CRA sieht zwar ein Schnellverfahren im Senat vor, aber es gibt kein grünes Licht für das gleiche Verfahren im Repräsentantenhaus. Die Demokraten gehen davon aus, dass Biden sein Veto einlegen würde, wenn das Gesetz auf seinem Schreibtisch landet.

„Wenn das Gesetz verabschiedet wird, wird es im Repräsentantenhaus keine Mehrheit finden und Präsident Biden würde sein Veto einlegen“, sagte ein Berater der Demokraten im Senat.

Vielen Dank an die Senatoren, dass sie das Richtige getan und für diesen Erfolg gestimmt haben.

Ja, das Repräsentantenhaus wird diese Maßnahme wahrscheinlich ablehnen, und selbst wenn nicht, würde Präsident Biden sein Veto einlegen. Aber wenn man bedenkt, dass die Geimpften das Virus in ebenso großer Zahl, wenn nicht sogar in größerer Zahl, übertragen wie die Ungeimpften, was ist dann der Sinn von Pflichtimpfungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen? Nun, es gibt keinen Grund, oder?

Mehr noch, auf dem Höhepunkt der Pandemie – damals, als wir noch nicht wussten, was das Virus war – setzten ungeimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens ihr Leben aufs Spiel. Sie machten ihren Job, einige starben. Die meisten haben sich eine natürliche Immunität angeeignet. Sie alle taten, was sie konnten, um ihre Patienten zu schützen. Jetzt haben wir einen falsch angepassten Impfstoff, der die Übertragung nicht stoppt, der ein hohes Nebenwirkungsprofil hat und weder Krankheit noch Tod verhindert. Und aus irgendeinem Grund schreibt unsere Regierung vor, dass diese Mitarbeiter des Gesundheitswesens den Impfstoff gegen ihren Willen einnehmen müssen. Das ist nicht richtig.

Ist es nicht jedem von uns überlassen, ob er die Impfung nimmt oder nicht?

Wo es ein Risiko gibt, muss es auch eine Wahlmöglichkeit geben.

Es ist sicherlich nicht die Aufgabe der Bundesregierung, dies vorzuschreiben.

Berichtigung, Herr Präsident: Es ist eine tödliche Pandemie, die auch die Geimpften betrifft.

Von Clayton Fox, RealClearInvestigations 2. März 2022

Verblüffende Beweise kommen aus Kalifornien, Georgia und Illinois, wo ein Drittel der Menschen, die an COVID starben, geimpft worden waren – sogar einige, die eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten hatten. Da es keine öffentlich zugänglichen Bundesdaten gibt, liefern die drei Bundesstaaten einige der besten Zahlen zu den Auswirkungen einer Pandemie, die bereits 950.000 Menschenleben nach der Impfung gefordert hat. Einige Gesundheitsexperten sagen, dass diese Todesfälle vorhersehbar waren. Schließlich versprachen die ersten Berichte über die Impfungen von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson Wirksamkeitsraten von über 90 % – keine Perfektion. Selbst wenn also ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung geimpft ist, werden immer noch geimpfte Menschen sterben. Und die Impfstoffe wurden zur Bekämpfung eines Virusstamms entwickelt, bevor die Delta- und Omikron-Varianten auftauchten, was darauf hindeutet, dass die neuen Geißeln eine wichtige Rolle bei der enttäuschenden Wirksamkeit der Impfstoffe gespielt haben könnten…

Doch die verfügbaren staatlichen und anderen Statistiken lassen genau das vermuten – zumindest wenn man sie an der ursprünglichen Biden-Norm misst, dass die Geimpften „nicht sterben werden“: Der Anteil der vollständig geimpften und/oder geimpften Todesfälle an der Gesamtzahl der Todesfälle ist beträchtlich und scheint in den letzten Monaten zumindest in mehreren Bundesstaaten allmählich zu steigen. Von den acht Bundesstaaten, die detaillierte, sogenannte „Durchbruch“-Todesdaten zu den Geimpften veröffentlichen, fand RealClearInvestigations heraus, dass Massachusetts – mit einer beachtlichen Rate von 75 % vollständig Geimpften – den höchsten Prozentsatz an geimpften Todesfällen zu verzeichnen hatte: 55 % vom 1. Januar bis 12. Februar 2022.

Auch ein kürzlich veröffentlichter, weniger umfassender CDC-Bericht stellt fest, dass es unter den 18-Jährigen oder Älteren in 25 US-Jurisdiktionen von Anfang April bis Ende Dezember 2021 etwa 7 Millionen COVID-Fälle und 95.000 Todesfälle unter den Ungeimpften gab, gegenüber etwa 3 Millionen Fällen und 23.000 Todesfällen unter den Geimpften. Die Tatsache, dass einer von fünf Todesfällen bei den Geimpften auftrat, deutet der Studie zufolge darauf hin, dass der Schutz schwächer ist, als der Öffentlichkeit weisgemacht wurde… Zumindest scheint es klar zu sein, dass es sich nicht um eine Pandemie der Ungeimpften handelt. Eine Frage, die noch beantwortet werden muss, ist, ob die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens die Pflicht hatten, offener über die Grenzen der Impfstoffe zu sprechen.

Die Geimpften verbreiten die Krankheit also nicht nur genauso häufig oder sogar häufiger als die Ungeimpften, sondern die Geimpften sterben auch an COVID-19. Über die Zahlen kann man streiten, aber es ist eigentlich egal, wenn man weiß, dass die Todesrate bei den Geimpften signifikant ist. Die Impfstoffe wirken nicht wie versprochen.

Bidens Worte vom letzten Herbst sollten den Amerikanern in den Ohren klingen wie ein falscher Ton:

„Den Ungeimpften steht ein Winter mit schweren Krankheiten und Tod bevor. Für sie selbst, ihre Familie und das Krankenhaus, das sie bald überfordern wird.“

Tja, das ist nicht passiert.

Nicht nur das ist nicht passiert, sondern erinnern Sie sich daran, wie Biden im Wahlkampf versprochen hat, dass er den Impfstoff nicht vorschreiben würde?

Sie wissen schon, als der gewählte Präsident Joe Biden dies sagte:

Ein Reporter fragte: „Sollten Impfungen obligatorisch sein?“

„Nein, ich denke nicht, dass sie verpflichtend gemacht werden sollten, ich würde nicht fordern, dass sie verpflichtend gemacht werden, genauso wie ich nicht glaube, dass Masken landesweit verpflichtend sein müssen…“

Biden hat also gelogen. Vergessen Sie nicht, dass dies der Präsident ist.

Ein weiteres Preprint-Papier, das gerade veröffentlicht wurde, bestätigt, dass die in den Impfstoffen enthaltene synthetische mRNA nicht abgebaut wird und weiterhin Protein produziert.

In vitro-Charakterisierung des SARS-CoV-2-Proteins, das aus dem Moderna mRNA-1273-Impfstoff übersetzt wurde In medRXiv , von Timothy Veenstra, Elisha Injeti, Bradley Pauley doi: https://doi.org/10.1101/2022.03.01.22271618

Interessant ist, dass die Autoren dieses Artikels Moderna und Pfizer-BioNTech kontaktierten und nach der Menge des exprimierten Proteins und der Dauer der Expression in den präklinischen Tests fragten. Sie erhielten die folgende Antwort:

In der Kommunikation mit Moderna und Pfizer-BioNTech über die von ihren synthetischen mRNA-Impfstoffen exprimierten Proteine teilte die medizinische Informationsgruppe der beiden Unternehmen mit, dass sie die Proteindynamik nicht länger als 48 Stunden nach der Transfektion in der Zellkultur untersucht haben. Aufgrund des geschützten Status des Proteins wollten sie keine Informationen über die Art des exprimierten Proteins preisgeben.

Und da haben Sie es. Die FDA hat von Moderna und Pfizer-BioNTech nie verlangt, die Dauer oder die Menge des in der Zellkultur exprimierten Proteins nach 48 Stunden vor der Injektion in den Menschen zu analysieren. Geschweige denn eine gründliche Bewertung in nicht-klinischen Tiermodellen oder am Menschen vorzunehmen.

Weiter heisst es:

Zelllysate und Überstände wurden mittels Western Blotting analysiert, um die Größe des Proteins zu bestimmen, das von der mRNA des Spikevax-Impfstoffs exprimiert wird (was in der Literatur bisher nicht berichtet wurde). Zelllysate und Überstände, die nach 1, 3, 6, 12 und 24 Stunden sowie nach 5, 9 und 15 Tagen entnommen wurden, wurden mit einem ELISA und einem Western Blotting auf das Vorhandensein von Spikevax-synthetisiertem Protein untersucht. Der Western Blotting-Test mit einem monoklonalen Maus-Antikörper von R&D Systems ergab drei auffällige Banden mit einem Molekulargewicht von etwa 180 kD (Abbildung 2), die in den Zelllysaten 24 Stunden nach der Infektion mit dem Impfstoff am deutlichsten zu erkennen sind. Die drei Banden mit unterschiedlichen Molekulargewichten könnten auf unterschiedliche posttranslationale Modifikationen (höchstwahrscheinlich Glykosylierung) zurückzuführen sein, die bei der Verarbeitung der vom mRNA-Impfstoff exprimierten Proteine auftreten. Die SARS-CoV-2-Proteinexpression war in Zelllysaten innerhalb von 6 Stunden nach der Behandlung der Zellen mit dem Impfstoff nachweisbar (Abbildung 2). Der Proteingehalt erreichte nach 24 Stunden seinen Höhepunkt und blieb über 5 Tage nachweisbar. Nach 12 Tagen war in den NIH 3T3-Zelllysaten kein SARS-CoV-2-Spike-Protein mehr nachweisbar. Die Zellüberstände enthielten kein nachweisbares, durch den Impfstoff induziertes Protein.

Diese Arbeit bestätigt erneut, dass die mRNA in diesen genetischen Impfstoffen nicht schnell abgebaut wird, sobald sie sich in den Zellen befindet, und dass der Moderna-Impfstoff in diesem In-vitro-Modell bis zu 12 Tage nach der Transfektion weiterhin Protein produziert. Zu beachten ist, dass nur zwei Zelllinien getestet wurden.

Zur Erinnerung: Natürliche mRNA wird normalerweise innerhalb von 45 Minuten und nicht länger als ein paar Stunden abgebaut. Dass diese synthetische mRNA nicht schnell abgebaut wird, ist äußerst besorgniserregend. Zumal wir auch wissen, dass die synthetische mRNA immunosuppressiv ist.

Die unten zitierte Zellveröffentlichung bestätigt ebenfalls, dass die Impfstoff-mRNA nicht abgebaut wird und das Spike-Protein in den Lymphknoten viel umfangreicher ist als in den Lymphknoten des COVID-19-Patents:

Das beobachtete ausgedehnte Vorhandensein von Impfstoff-mRNA und Spike-Protein in den GCs (Lymphknoten-Keimzentren) der geimpften LN bis zu zwei Monate nach der Impfung stand im Gegensatz zu den seltenen Foci des viralen Spike-Proteins in den LNs der COVID-19-Patienten.

Die beiden Arbeiten bestätigen zusammen die Ergebnisse, dass die synthetische mRNA nicht abgebaut wird.

Es ist nicht normal, dass synthetische mRNA in andere Körperregionen wandert und weiterhin Proteine produziert.

Mit dieser neuen Entwicklung muss sich die FDA jetzt befassen.

Nach Angaben der CDC können die Lymphknoten noch bis zu sechs Wochen nach der Impfung so stark geschwollen sein, dass dies in einer Mammographie nachgewiesen werden kann. Aus diesem Grund raten viele Ärzte, sechs Wochen nach der Impfung zu warten, bevor sie eine Mammographie machen.

Man bedenke, dass die synthetische mRNA, die das Spike-Protein produziert, noch mindestens zwei Monate nach der Impfung in den Keimzentren der Lymphknoten zu finden ist.

Ein Zufall? Ich glaube nicht. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Lymphknotenschwellungen und mRNA, die nicht abgebaut wird und in andere Regionen, einschließlich der Lymphknoten, gewandert ist, jetzt untersucht werden müssen. Es ist höchste Zeit, dass mehr Studien zur Sicherheit dieser Impfstoffe durchgeführt werden.

Zumindest sollten diese Impfstoffe Kindern nicht verabreicht werden, und sie sollten nicht vorgeschrieben werden, bis wir wissen, dass sie sicher sind.