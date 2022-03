Wird Ihr Land von einem Psychopathen geführt?

Die Welt wird jetzt von einer Gruppe von Verschwörern kontrolliert – Milliardären, die eine starke Mischung aus Pharmaunternehmen, Linksextremisten, Grünen und Klimawandel-Kultisten einsetzen, um die Welt in ein wirtschaftliches Chaos zu stürzen.

Sobald sie die Weltwirtschaft zerstört, die Energie- und Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben, Massenarmut geschaffen und ein paar hundert Millionen Menschen ermordet haben, werden sie anbieten, uns alle mit einer Weltregierung und einer von digitalen Pässen kontrollierten Welt zu retten.

Die Milliardäre und die Mitglieder der Bilderberger sind eindeutig Psychopathen.

Aber was ist mit den politischen Führern auf der ganzen Welt – Biden, Trump, Johnson, Macron, Trudeau, Putin, Morrison, die erbärmliche Frau in Neuseeland und der Rest von ihnen. Sind sie alle auch Psychopathen?

Von Dr. Vernon Coleman

Nun, sehen Sie sich die Beweise an.

Psychopathen sind außergewöhnlich egoistisch, ständige Lügner, manipulativ, gefühllos, großspurig und parasitär.

Psychopathen tyrannisieren, sie sind nie ängstlich und können oberflächlich betrachtet sympathisch sein. (Deshalb wurden sie auch gewählt). Sie wirken stark, ruhig und selbstbewusst, aber es fehlt ihnen an persönlicher Einsicht. Sie zeigen nie Gewissensbisse.

Psychopathen sind rücksichtslos, manipulativ und permanent unehrlich. Sie sind charmant, aber sie sind unbarmherzig im Umgang mit anderen; sie tun Dinge, die normale Menschen als schrecklich ansehen würden. Aber sie fühlen sich nie schuldig.

Im Laufe der Geschichte hatten Psychopathen immer einen Vorteil, wenn es darum ging, ein hohes Amt zu erlangen. Die heutigen politischen Parteiensysteme mit ihrem Schwerpunkt auf oberflächlicher Sympathie und einer unendlichen Fähigkeit zu Lug und Trug machen es Psychopathen leichter, an die Spitze zu gelangen.

Auf der ganzen Welt landet ein bemerkenswert hoher Anteil von Präsidenten und Premierministern im Gefängnis. Das deutet sicherlich darauf hin, dass sie kriminelle Tendenzen haben. Ich denke, dass sie auch eindeutige psychopathische Tendenzen zeigen.

Im Laufe der Geschichte hat sich der Besitz psychopathischer Züge als nützlicher Pass für ein hohes Amt erwiesen. Männer und Frauen, die keine moralischen Skrupel haben, die bereit sind, zu lügen oder zu betrügen, um an die Spitze zu gelangen, und die Versprechungen machen, von denen sie wissen, dass sie sie nicht halten können, haben einen enormen Vorteil gegenüber denen, die durch Vorstellungen von Fairness zurückgehalten werden. Führer, die Psychopathen sind, haben enorme Vorteile gegenüber eher demokratisch eingestellten Führern. Der Besitz psychopathischer Züge ist für einen politischen Führer sogar von Vorteil. Sie geben ihm oder ihr mehr Freiheitsgrade bei der Kontrolle und Manipulation seiner Untergebenen und vor allem im Umgang mit potenziellen Feinden.

Mit zunehmendem Alter werden Psychopathen zu einer größeren Bedrohung als je zuvor. Sie werden besser im Lügen und besser darin, Menschen davon zu überzeugen, dass ihre Absichten gut sind.

Für den Psychopathen sind Freundlichkeit, Menschlichkeit und Sentimentalität alles Zeichen von Schwäche, die er ausnutzen kann. Psychopathen haben kein Gewissen, so wie wir anderen auch, und leiden daher nie unter dem einschränkenden Einfluss von Schuldgefühlen.

Ist der Führer Ihres Landes also ein Psychopath?

Ich werde zwölf Merkmale beschreiben, anhand derer Sie entscheiden können, ob Ihr Staatschef ein Psychopath ist. Schreiben Sie einfach ein JA für jedes Mal, wenn Sie glauben, die Eigenschaften Ihres Führers zu erkennen. Zählen Sie am Ende des Fragebogens einfach zusammen, wie oft Sie mit JA geantwortet haben.

Psychopathen sind außergewöhnlich egoistisch und egozentrisch; sie kümmern sich nicht um die Gefühle anderer Menschen. Sie denken nicht zweimal darüber nach, andere Menschen zu betrügen, wenn es zu ihrem Vorteil ist.

Psychopathen lügen ständig (und sind extrem gut darin): Politiker erzählen große, absichtliche, entschlossene und eigennützige Lügen. Sie wissen, dass sie die meisten Menschen die meiste Zeit über täuschen können, wenn sie einfach weiterlügen. Vor allem, wenn sie es mit einem Lächeln und ein paar entwaffnenden Worten tun. Ein Psychopath lügt so lange, so hartnäckig und mit solchen Beteuerungen von Ehrlichkeit und Unschuld, dass seine Zuhörer an ihrer eigenen Interpretation der Wahrheit zu zweifeln beginnen.

Es käme niemals in die Köpfe der Durchschnittsmenschen, kolossale Unwahrheiten zu erfinden“, schrieb Adolf Hitler. Und sie würden nicht glauben, dass andere die Frechheit besitzen könnten, die Wahrheit so schändlich zu verdrehen“.

Der Psychopath weiß, dass die Lüge zur Wahrheit wird, wenn er oder sie oft genug und mit genügend Ausdauer und Entschlossenheit lügt.

Psychopathen sind manipulativ und geschickt darin, andere Menschen zu überreden, etwas für sie zu tun. Psychopathen haben einen großen Spaß daran, Menschen zu manipulieren – egal ob es sich um Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder handelt. Sie beginnen damit, Menschen durch Charme und Überredung zu manipulieren, aber wenn diese Methoden versagen, manipulieren sie durch Angst.

Der Psychopath liebt immer nur sich selbst. Der Psychopath weiß, dass es möglich ist, zu bekommen, was er oder sie will, indem er oder sie vorgibt, ein guter und loyaler Liebhaber oder Freund zu sein. Und so werden sie alles tun, um dieses Image aufzubauen. Aber die primäre Loyalität des Psychopathen gilt ihm oder ihr selbst. Er glaubt, dass er oder sie allen anderen in seinem Umfeld überlegen ist. In ihren Augen sind sie die einzige Person, die wirklich zählt.

Psychopathen sind gefühllos und gleichgültig gegenüber Leiden. Psychopathen empfinden oder zeigen kein Einfühlungsvermögen oder echtes Mitgefühl, wenn andere um sie herum leiden, obwohl sie vorgetäuschtes Mitgefühl zeigen, wenn dies angemessen erscheint.

Psychopathen schikanieren und sind ausfallend und sehen keinen Grund, warum sie es nicht auch sein sollten, zumal sie aus Erfahrung wissen, dass Mobbing ein sehr effektives Mittel ist, um ihren eigenen Willen durchzusetzen.

Psychopathen sind charmant, weil sie gelernt haben, aufmerksam zu sein und Interesse an anderen vorzutäuschen; ihr Interesse ist jedoch rein oberflächlich. Ihre Augen werden schnell glasig, wenn jemand über sich selbst spricht, und sie wechseln so schnell wie möglich das Thema.

Psychopathen sind nicht in der Lage, Liebe zu empfinden oder echtes Mitgefühl zu zeigen, und können von einer Beziehung zur nächsten wechseln. Sie machen Liebeserklärungen, wenn sie glauben, dass sie davon profitieren, und sie weinen scheinbar echte Tränen, wenn der Anlass dies erfordert. Je älter und erfahrener ein Psychopath wird, desto besser gelingt es ihm, emotionale Reaktionen vorzutäuschen. Psychopathen vernachlässigen ihre Familien, weil sie nur an sich selbst denken. Psychopathen sind ständig auf der Suche nach Aufregung und können sich daher auf eine endlose Reihe von Beziehungen einlassen. Sie tun dies nicht, weil sie auf der Suche nach Liebe oder Romantik oder gar körperlicher Erregung sind, sondern weil sie den Nervenkitzel der Jagd und den Nervenkitzel genießen, ihre Partner zu betrügen, ohne entdeckt zu werden.

Psychopathen übernehmen nie Verantwortung; sie geben immer anderen die Schuld, wenn etwas schief läuft. Wenn sie einen Fehler machen, zeigen sie immer mit dem Finger auf jemand anderen – und geben ihm die Schuld. Psychopathen zeigen nie Reue oder Schuldgefühle und kümmern sich nicht um die Gefühle anderer; sie fühlen sich nie schlecht, wenn sie schlechte Dinge tun, und schämen sich nie. Ihr Hauptanliegen ist es, nicht erwischt zu werden und sich gezwungen zu sehen, die Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen.

Psychopathen machen oft Versprechen, von denen sie wissen, dass sie sie nicht halten können und auch nicht die Absicht haben, sie einzuhalten. Sie machen diese Versprechen, weil sie bequem und nützlich sind und sie es ihnen ermöglichen, das zu bekommen, was sie wollen, wann sie es wollen. Verpflichtungen und Zusagen bedeuten Psychopathen nichts, und sie haben kein Bedürfnis, Versprechen oder Prinzipien einzuhalten, es sei denn, sie haben einen offensichtlichen Nutzen davon. Sie bleiben ungerührt, wenn sie wissen, dass ihre Handlungen andere in Bedrängnis bringen und unglücklich machen.

Psychopathen sind gut in der Selbstdarstellung. Sie haben ein enormes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und wirken manchmal außerordentlich „aufdringlich“. Psychopathen können andere ruhig und kühl (und ohne Skrupel) manipulieren und tun dies häufig, um ihre eigene Karriere zu fördern. Da sie nie Schuld- oder Schamgefühle haben, können Psychopathen in ihrem gewählten Bereich oft ganz nach oben kommen.

Psychopathen sind oft extrem ehrgeizig. Und sie steigen an die Spitze auf, weil sie mit Problemen, Rückschlägen und Enttäuschungen viel besser umgehen können als normale Menschen. Psychopathen ignorieren oder verdrängen die echten Sorgen, die normale Menschen zerstören.

Es ist die mentale Stärke von Psychopathen, die ihnen hilft, an die Spitze aufzusteigen, und es ist diese Stärke, diese unbeirrbare, rücksichtslose, engagierte Entschlossenheit, ihre eigenen Ziele zu erreichen, was auch immer der Preis sein mag, der eine solche Gefahr sowohl für den Rest von uns als auch für die Gesellschaft als Ganzes darstellt. Und Psychopathen entschuldigen sich nie. Wenn normale Menschen schwerwiegende Fehler machen, entschuldigen sie sich, versuchen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, und fühlen sich wahrscheinlich voller Schuldgefühle.

Sensible, fürsorgliche Menschen bemühen sich um Wiedergutmachung. Aber wenn Psychopathen Fehler machen, lügen sie und lügen und lügen. Und sie tun es überzeugend und ohne zu erröten. Es kommt ihnen nie in den Sinn, sich zu entschuldigen. Sie machen keine Anstalten, die Dinge richtig zu stellen. Und wenn es nicht völlig unvermeidlich ist, treten sie nicht zurück. Ihr Ehrgeiz ist das Einzige, was zählt.

Je mehr dieser Merkmale Sie erkannt haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Anführer ein Psychopath ist. Wenn du acht oder mehr Merkmale festgestellt hast, ist er definitiv ein Psychopath.

Sie können diese Fragen auch an anderen bekannten Persönlichkeiten ausprobieren. Tony Blair, Donald Trump, Klaus Schwab, Prinz Charles, Harry, der Anspruchsvolle und der Typ mit dem knurrigen Hund, der am Ende Ihrer Straße wohnt.

Dr. Vernon Colemans kurzes Buch Leben Sie mit einem Psychopathen ist als Taschenbuch und als eBook erhältlich.

Mehr von Dr. Vernon Coleman finden Sie auf seiner offiziellen Website hier.