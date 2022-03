Der stille Krieg

Alles Gute auf dieser Welt, wir schreien nach dir.

Dachtest du, dieser Krieg würde in deine Welt, in deine Vorstellungen passen? (Hacksaw Ridge)

Unser Krieg ist ein stiller Krieg. Er lässt sich nicht in Rüstungsgütern oder Einsätzen messen, nicht auf geografischen oder topografischen Karten, die keine erkennbaren Teilungen, keine potenziellen Schlachtfelder zeigen. Er ist von Natur aus ein trügerischer Krieg, getarnt durch Kriegsparteien, die unter dem Radar der Bevölkerung fliegen und ihre Waffen in den Blutkreislauf von Unschuldigen einsetzen, die kaum in der Lage sind, ihren Körper als Ziel zu erkennen, da sie durch lebenslangen psychologischen Desinformationsbeschuss ausreichend aufgeweicht wurden. Diese Kriegstreiber verstecken sich unter ihren Zielpersonen, getarnt als ihre vertrauenswürdigen Vorgesetzten. Sie verstecken sich in den Vorständen von Unternehmen, in der Verwaltung von Krankenhäusern, in den erbeuteten Behörden der Regierungen, in den Sälen des Kongresses und der Parlamente des Westens und neben den überlasteten Gelddruckern der Zentralbanken, den größten sozialen Massenvernichtungswaffen, die die Moderne je hervorgebracht hat. Sie sind die Feinde der freien Völker auf der ganzen Welt. Ihr Ziel ist der Tod und in Ermangelung dessen die Unterwerfung unter eine künstlich geschaffene Welt der posthumanistischen Dystopie, die sie selbst entworfen haben und von der sie profitieren.

In Stillen Kriegen kann man den Feind nicht erkennen, weil man den Krieg nicht versteht. Sie können die Bedingungen der Schlacht nicht erkennen. Sie werden verspottet und verhöhnt, weil Sie sich mit Verschwörungen beschäftigen, die es wagen, alle Elemente zu erkennen, die Sie umzingeln. Die Opfer, die die Grenzen der Schlacht nicht erkennen können, werden unter den schlimmsten Bombardierungen leiden. Es wird keine Krankenstation, kein Lazarett, keine letzte Ölung für die Freiwilligen geben, die aus Angst eingezogen wurden und durch Zwang das größte Opfer des Krieges, ihr Leben, ohne es zu wissen, gebracht haben. Sie werden keine Narben tragen, keine Schmerzen erdulden, keine Ehrungen oder Tapferkeitsparaden posthum erhalten. Ihre Schmerzensschreie werden von den Institutionen, die mit ihrer Rettung betraut waren, gefühllos ignoriert werden. Ihre Witwen und Witwer erhalten keine Dankesbriefe, keine Fahnen, keine Leistungen oder Renten. Es wird keine Spur davon geben, dass sie jemals Opfer eines stillen Krieges gegen die Menschheit waren, ohne Autopsie und ohne Totenschein, der ihren Status im Namen des globalen Bösen, das gegenwärtig alle Fronten beherrscht, verschleiert.

Die Sterblichkeit ist der große Gleichmacher, wenn sich die Kombattanten über die Bedingungen des Kampfes einig sind. Es gibt keinen Gleichmacher in einem stillen Krieg, der von Kräften geführt wird, die sich im Verborgenen halten und als öffentliche Bedienstete der selbsternannten „Expertenklasse“ auftreten, die mit psychologischen Operationen zur Täuschung und Nötigung die Köpfe als Fahnen erobert haben. Die Lügen und die Propaganda werden überall als Fakten, Daten, Wissenschaft und Wahrheit verpackt, alles unanfechtbare Waffen, die von den gefangenen Köpfen blindlings angenommen werden müssen, die sie verstärken werden, um weitere Fahnen zu erobern, die in die Koalition der hypnotisierten Willigen aufgenommen werden.

Nun, da der Krieg wieder vor der Tür steht, sind diejenigen, die gebraucht werden, um sich ihm zu stellen und ihn zu bekämpfen, merklich abwesend. Aufgesogen von der Maschinerie, die sie verschlingen wird, erkennen sie nicht einmal einen Feind, den Einsatz, die Bedingungen der Schlacht, denn sie haben sich bereits passiv als Freiwillige für die Kanonenfutterbrigade ergeben. Sie arbeiten im Namen des Feindes und gegen ihre eigenen Interessen und die Zukunft derer, die sie lieben und die ihnen am Herzen liegen.

Es gibt keine Schulen für die Taktiker des Stillen Krieges, um sich auf die Schlachten an diesen Fronten vorzubereiten. Die Leitfäden für diesen Krieg befinden sich in den großen Gräbern der Literatur, die bereits unsere Regale säumen, in den Worten von Schriftstellern wie Orwell, Huxley, Platon, Aristoteles, Mill, Locke, Hobbes, Paine, von Clausewitz, Sun Tzu, Aquin, Aurelius und Seneca, um nur einige zu nennen. Sie finden sich in Büchern der Verhaltenspsychologie, einer bevorzugten Waffe des Managements, dem großen globalen Übel. Man findet sie in Büchern über Propaganda, Medien und Kommunikation, Logik und Vernunft, politische und soziale Philosophie. Nur verdammte Narren würden hier die Evangelien auslassen, die Lehren Christi, die Weisheit in den Lehren des Buddhismus, das Dharma oder die „Lebensweise“ des Hinduismus, die Orientierung des Shinto an der natürlichen Welt. Es gibt keinen Mangel an menschlichem Wissen oder an Weisheit und Anleitung in geschriebenen Worten, die wir nicht zu unserem Vorteil nutzen können, und zwar in allen Kulturen der Welt und in allen Religionen. Es ist der offene, von der objektiven Vernunft angetriebene Geist, der sich weder der Aktualisierung seiner Software durch neue Ideen verschließt noch Angst davor hat, seine eigenen Überzeugungen infrage zu stellen, der in größtmöglicher Zahl die stärkste Brigade des Widerstands gegen die globale Tyrannei bilden wird, die die Welt je gekannt hat. Sie versuchen, diese Waffen durch Zensur und kontrollierte Zerstörung von Informationen und Wissen zu ergreifen, wo immer diese in ausreichender Zahl auftauchen, um ihre Macht herauszufordern und ihre Agenda zu untergraben.

Das Böse im Offensichtlichen

悪因悪果 (böse Ursache, böse Wirkung)

Dieses große Übel. Woher kommt es? Wie ist es ’noch in die Welt gekommen? Aus welchem Samen, aus welcher Wurzel ist es gewachsen? Ist diese Dunkelheit auch in dir? (The Thin Red Line)

Es war immer das große Versagen, die Rechtfertigung moralischer Defizite für drei Generationen, die von den nationalen Schicksalen der vorangegangenen Generationen abgekoppelt wurden, die der Prüfung durch das Böse beraubt wurden, der Aufforderung, sich ihm zu stellen und es zu bekämpfen, notfalls bis zum Tod, in Kriegen auf fremdem Boden. Man hat die Chancen übersehen, die sich daraus ergeben, wenn es darum geht, konkrete Elemente der individuellen Stärke und des sozialen Zusammenhalts aufzubauen, den Ruf nach Disziplin, Charakter, Pflicht und Verantwortung, der mit dem Dienst an etwas Größerem als sich selbst einhergeht, ein edles Opfer für andere in Hingabe an ein gemeinsames menschliches Projekt.

Leider wird dieses Opfer nicht in allen Kriegen erbracht. Der Dienst in Kriegen für Profit, Gier und Industrie, der seit der Gründung des Staates der nationalen Sicherheit im Jahr 1947 alle Kriege umfasst, verbessert nicht das gemeinsame menschliche Projekt, sondern verschlechtert es. Damit soll nicht der Dienst der Veteranen verunglimpft werden, deren Opfer in diesen Kriegen für Profit und Industrie nicht weniger tapfer oder würdig waren, aber wir müssen die Kriege der Geschichte von ihren Kämpfern unterscheiden, um in ehrlichen moralischen oder politischen Begriffen von ihnen zu sprechen, so dass diejenigen, die sie aus allen falschen Gründen angezettelt haben, in Schande und Verruf aus dem historischen Schatten gezogen werden. Ehrliche Historiker könnten mit wenig Widerstand argumentieren, dass alle Kriege der Moderne nicht der Eroberung oder dem Königreich oder dem Widerstand gegen das Böse dienten, sondern dem Profit und der Habgier, und selbst die Kriege, die wir als Konfrontationen mit dem großen Bösen ansehen, waren nicht ohne den Einfluss von Schattenbankern auf beiden Seiten.

Selbst nachdem die großen Übel des zwanzigsten Jahrhunderts auf den Schlachtfeldern besiegt waren, sind sie nicht in Frieden verwelkt. Sie liefen nicht davon und versteckten sich nicht, sie wurden nicht mit intellektueller Kontemplation und philosophischen Beiträgen in Werken von Arendt oder Solschenizyn oder Orwell weggeschrieben. Vielmehr wurden sie in die nationalen Sicherheitsstaaten westlicher krimineller Unternehmen umgeschrieben, die von ahnungslosen Steuerzahlern für den neuen Krieg gegen kommunistische Dominosteine für die „Freiheit“ finanziert werden, gestützt durch Kräfte für das „Gute“, angetrieben durch nukleare Abschreckung und gewinnbringende Gewinne des parasitären militärisch-industriellen Komplexes.

Es werden heute viel zu viele Vergleiche mit dem Bösen der 1920er und 1930er Jahre gezogen, das Nationen überzog, Kontinente zerstörte und die Massen zu seinen Gunsten verführte. Das heutige Paradigma ist ein völlig anderes: ein vernetztes globales Böses, das sich im Verborgenen hält und als wohltätige Philanthropie zum Wohle der Menschheit auf den Sterbebetten der westlichen Demokratien hockt. Sie halten die Seile der Lebenserhaltung mit festem Griff, bereit, den Stecker zu ziehen, wenn die Massen ausreichend überzeugt wurden, um die globalen Bedrohungen zu stoppen, die ihre Opfer erfordern, um ihnen entgegenzuwirken, aber vom globalen Bösen konstruiert wurden, für das sie genau die richtigen endgültigen Lösungen vorbereitet haben, die bereits im Gange sind.

Die Befreier dieses Übels leben unter uns. Sie sind ehemalige westliche Führer, gegenwärtige westliche Führer, Unternehmensführer, Oligarchen, Bürokraten und Technokraten. Einige von ihnen könnten wegen vergangener Kriegsverbrechen verurteilt werden, wenn wir in gerechten Zeiten leben würden. Was hat es mit den betagten Kriegsverbrechern auf sich, die als freie Bürger in aller Öffentlichkeit leben, in Mediennetzwerken kommentieren und auf Konferenzen Grundsatzreden halten? Sie leben immer unmöglich lange wie Henry Kissinger und George Soros und haben nie ein schlechtes Schicksal oder Glück. Sie überleben mehrere Herzoperationen wie Dick Cheney. Sie werden wie Könige und Weisen behandelt und zu einem Abendessen mit schwarzer Krawatte eingeladen, bei dem teure Weine und magere Schnitten von Veteranen mit weißen Handschuhen serviert werden, die die Kriege überlebt haben, die sie angezettelt haben und deren Nutznießer, die Rüstungsunternehmen, die Rechnung des Abends bezahlen werden.

Die größten Übel in der Geschichte versteckten sich im Verborgenen, gaben immer vor, etwas zu sein, was sie nicht waren, indem sie die Umstände zu ihren Gunsten gestalteten, oft getarnt durch eine Wand aus rhetorischer Tarnung. Das Böse von heute gibt sich als Philanthropie aus, die Angreifer sind die reichsten Männer des Planeten, die die Menschheit und die Zukunft völlig außer Acht lassen. Wir sind Werkzeuge zur Manipulation, Kontrolle, Unterwerfung, Eliminierung und Bekehrung zu einer Postversion der Menschheit. Wir sind an allen Fronten von ihren Kräften umgeben, die nicht aufhören werden, uns psychisch oder physisch zu bombardieren. Erstere in Gehorsam, Fügsamkeit, Hypnose oder Zynismus und Verzweiflung, letztere in selbst herbeigeführten körperlichen Leiden zur ewigen Genesung.

Andrew Garfield als Soldat Desmond Doss (Hacksaw Ridge, 2016). Basierend auf der wahren Geschichte des Kriegsdienstverweigerers und Ehrenmedaillengewinners, der in der Schlacht um Okinawa 75 Männer rettete, ohne jemals eine Waffe in der Hand zu halten.

Improvisation

虎穴に入らずんば虎子を得ず (Wenn du die Höhle des Tigers nicht betrittst, wirst du sein Junges nicht fangen) Während alle anderen das Leben nehmen, werde ich es retten. Das wird mein Dienst sein. (Hacksaw Ridge)

Wir müssen den Rat von Niccolò Machiavelli beherzigen und sowohl wie der Löwe als auch wie der Fuchs sein und gleichzeitig die Momente erkennen, in denen wir die Kräfte beider zu unserem Vorteil nutzen können. „Der Löwe kann sich nicht vor Fallen schützen, und der Fuchs kann sich nicht vor Wölfen verteidigen. Man muss also ein Fuchs sein, um Fallen zu erkennen, und ein Löwe, um Wölfe zu erschrecken.“ Wenn Sie diesen stillen Krieg gegen die Menschheit überleben wollen, müssen Sie schlau genug sein, um die Fallen zu erkennen, die überall um Sie herum liegen, psychologische Landminen, auf die man treten kann, mandschurische Kandidaten, die man feiern kann, kontrollierte Opposition, die mit Versprechungen von echter Opposition lockt, aber nur für die Wölfe arbeitet, um diejenigen in die Falle zu locken, die nicht die Schlauheit des Fuchses haben, um sie als das zu erkennen, was sie wirklich sind. Der Fuchs tanzt um solche Gestalten herum und beobachtet aufmerksam aus der Ferne, wie es den Schafen ergeht, die den falschen Hirten folgen. Diese falschen Führer stellen sich als brauchbare Alternativen zum Status quo dar, sind aber immer zuerst Diener ihrer selbst und werden, nachdem sie die Schafe überzeugt haben, ihnen auf die falschen Weiden zu folgen, diese beim ersten Anzeichen von Eigennutz den Wölfen überlassen. Der Fuchs wird ihren Versprechungen nicht glauben und sich auch nicht von ihren Schriften oder feierlichen Versammlungen hinreißen lassen. Diese falschen Gewinne dringen in unseren Geist ein und fordern uns auf, das Dane-Geld zu bezahlen, und wie Rudyard Kipling warnte: „…das Ende dieses Spiels ist Unterdrückung und Schande, und derjenige, der es bezahlt, ist verloren!“

Wir sind so sehr mit den Grausamkeiten der Gegenwart beschäftigt, mit dem Spektakel des pandemischen Wahnsinns, der hypnotischen Kapitulation und der Massenpsychose, dass wir oft nicht auf die Dutzende anderer Viren achten, die überall lauern, als persönliche Entscheidungen zur Erholung oder zum Zeitvertreib. Sie haben Viren und Plagen zu unserer Ablenkung und Bequemlichkeit freigesetzt, und auch diese sind Landminen einer anderen Art, bei denen wir skeptisch sein müssen, dass sie uns aus der Bahn werfen. Sie werden euren Verstand verrotten lassen, eure Aufmerksamkeit entziehen, euren Fokus hemmen, eure Realität verändern, euren Geist zerstören, indem sie eure körperlichen und geistigen Krankheiten konstruieren, die nur dazu führen, dass ihr von ihren weiteren Landminen abhängig werdet, um Heilung zu finden, die einfach nur weitere Fallen sind, die auf euch warten, wenn ihr sie sucht. Sie werden in weiteren Versuchungen angeboten werden, das Leiden mit mehr von derselben Quelle zu lindern, die es verursacht hat, während andere von der sehr teuren pharmakologischen Art angeboten werden. Wir müssen all diese Landminen aus der Ferne beobachten wie der schlaue Fuchs, der nie zögert, sich schnell zurückzuziehen, bevor er zu nahe an den Verordnungen tanzt. Wir müssen große Anstrengungen unternehmen, um uns von den Krankheiten zu heilen, die wir gegenwärtig in uns tragen, denn sie führen uns auf falsche Fährten und werden als Quellen des Trostes getarnt, und zwar auf unsere eigenen Kosten. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese wirklichen sozialen und psychologischen Viren in einem anderen Aufsatz „Der wirkliche Virus“ zu umreißen, und ich habe dort festgestellt, dass wir ständig mit diesen Fallen gefüttert werden, die uns zu einer fügsamen, verängstigten und unterwürfigen Bevölkerung machen, die leicht auszubeuten ist:

Ein selbstbewusstes, gesundes Volk mit zusammenwachsenden Werten, das eine einheitliche moralische Front mit vergleichbaren ethischen Standards darstellt, wäre nicht anfällig für äußere Kräfte, die es von innen heraus zerreißen. Sie wären wachsam, beschützend, vernünftig und misstrauisch gegenüber globalen Eindringlingen, die den Fortschritt mit utopischen Worten verbrämen, vor allem, wenn diese Eindringlinge ihre eigenen gewählten Führer wären. Ihr Misstrauen wäre ohne Paranoia oder Hysterie. Ein gefügiger, unterwürfiger, gespaltener, von Neurosen und Ängsten geplagter Gesellschaftskörper lässt sich leicht einschüchtern und manipulieren. Dies gilt nicht nur für die sozialen und respiratorischen Viren, sondern auch für die Klimahysterie, die sich auf natürliche Wetterereignisse und all die dystopischen Pläne stützt, die sie in diesem Zusammenhang entwickeln.

Es ist keine Paranoia, anzunehmen, dass die feindlichen Kämpfer in weißen Kitteln und feinen Anzügen und in den gefangenen Köpfen von Familie und Freunden überall um uns herum sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sehen, was wir in ihnen sehen, ohne vorher zu versuchen, sie von den Landminen, die unter ihren Füßen lauern, wegzuführen. Mit der Zeit werden wir durch konsequente und mitfühlende Bemühungen viele von ihnen mit einer subtilen List zu unseren Gunsten zurückgewinnen. Taten und Verhalten sind immer das überzeugendste Modell. Sie können nur aufhören, Schafe zu sein, wenn sie um sich herum diejenigen erkennen, die sich wie edle Hirten verhalten. Geduld und Verständnis, die einen rationalen Skeptizismus und die Schlauheit des Fuchses untermauern, werden überzeugender sein als Fakten und Beweise. Die frustrierten und ungeduldigen Menschen, die, nachdem sie vermeintlich unwiderlegbare Beweise zu ihren Gunsten vorgelegt haben, immer noch abgewiesen werden, sind verzweifelt und stürzen sich wie die Löwen auf die Schafe, die bereits von den als Hirten verkleideten Wölfen gehütet werden. Wenn sie uns als Löwen und nicht als edle Hirten sehen, werden sie nur weiter in Richtung der Wölfe rennen und zu gegebener Zeit ihre Schlachtfelder betreten.

Es kann auch keine Erlösung sein, die Methoden der Wölfe, dieses globale Übel, anzunehmen, um die Schafe zu retten. Doch wenn die Zeit reif ist, wird uns die Taktik der Abschreckung, die Löwen zu sein, gute Dienste leisten, um die Wölfe in den Schatten des Waldes zurückzuschicken. Das liegt nicht daran, dass unser Widerstand und unser Kampf für eine andere Zukunft als die, die gegenwärtig auf unsere Kosten zu ihrem Vorteil gestaltet wird, eine Erlösung darstellt, sondern daran, dass es keine Erlösung für die bösen Taten der Grausamkeit und Unmenschlichkeit geben kann, die sie anwenden.

Improvisation erfordert, dass wir unsere Feinde erkennen, wenn sie ständig Fehler machen, und sie gewähren lassen. Derzeit ist die Finanzierung der Anarcho-Tyrannei im Westen, um das soziale Gefüge der westlichen Nationen zu zerstören, ein Fehler, denn es wird offenbaren, wie es bereits seit zwei Jahren geschieht (für diejenigen, die nicht von ihren Lügen und ihrer Propaganda vereinnahmt werden), dass es im Westen keine Demokratien mehr gibt. Es gibt nichts Liberales an der staatlichen Politik gegenüber der eigenen Bevölkerung, die unter dem Vorwand der Gesundheit und Sicherheit die Menschen isoliert und ihnen Demütigungen und Erniedrigungen zufügt, die einen gegen den anderen ausspielt in einem verschlossenen Kampf um die Akzeptanz der Tyrannei der Staatsgewalt oder den erbitterten Widerstand gegen sie. Der eine kämpft auf der Seite seiner eigenen Unterwerfung unter den Staat, während er von seinen Nachbarn verlangt, dass sie dasselbe tun, und er erkennt die Versuche seiner Nachbarn nicht an, ihn von seiner eigenen Unwissenheit zu befreien. Der Staat sieht diesem Kampf tatenlos zu, während er die soziale Anarchie auf den Straßen fördert, um seine Untertanen weiter zu spalten. Dies ist die andere Hälfte des Fehlers der Anarcho-Tyrannei, den es auszunutzen gilt.

Indem sie die Anarchie durch passive Polizeiarbeit, Ungleichheiten unter dem Gesetz und die Auflösung mit Kautionsbürgschaften gedeihen lassen, implodieren sie die rechtlichen Grundlagen der fairen und gerechten Gesellschaft, in der die Menschen zu leben glaubten, sie zerstören den Gesellschaftsvertrag und zeigen, dass es durch diesen globalen, von Oligarchen finanzierten Wahnsinn keine Gerechtigkeit oder Fairness gibt. Dadurch wird nicht nur die Legitimität des Staates und all seiner korrupten Institutionen, die gegen das Volk arbeiten, zerstört, sondern auch die Masse der Menschen daran gehindert, das zu verteidigen, von dem sie wissen, dass es nie da war. Sie wollen Widerstand und Konflikte heraufbeschwören, um Andersdenkende als inländische Terroristen darzustellen, und nur ein Narr würde in diese Falle tappen, um etwas zu retten, das nicht existiert. Die Illusion von Demokratie, Fairness, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit ist es nicht wert, für sie zu kämpfen, sie ist es nicht wert, dass diejenigen von uns Opfer bringen, die erkennen, dass es mehr Menschen für die Sache des Wiederaufbaus im Sinne der Menschheit und gegen die Absichten des globalen Bösen, das seine Zerstörung plant, gewinnen wird, wenn wir zulassen, dass sie sie vor aller Augen niederbrennen. Wir müssen uns auf diese Unvermeidlichkeit einstellen, wenn die Zeit reif ist, und unsere Zahlen auf ein anderes Ergebnis ausrichten, eines, das den Feind des Bösen umarmt, die Quelle seines Untergangs, eines, das nach allem Guten in dieser Welt schreit.

In Teil 2: Anpassung – Überwindung – Alles Gute

