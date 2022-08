Bill Gates bezeichnet soziale Kreditwürdigkeit als „Vorteil“.

Indien ist die Heimat von Aadhaar (was in Hindi „Stiftung“ bedeutet), dem weltweit größten nationalen biometrischen digitalen ID-System.

Berichten zufolge laufen Millionen von Kindern in Indien Gefahr, nicht zur Schule gehen zu können, weil sie sich dem invasiven biometrischen ID-System nicht unterzogen haben.

Das System wird jedoch von Bill Gates und einigen US-Politikern gelobt, die eine ähnliche Sozialkreditdatenbank in den USA einführen wollen.

Gates nannte das Aadhaar-System sogar einen „großen Gewinn für Indien“ und bezeichnete seinen Schöpfer Nandan Nilekani (einen Partner des Weltwirtschaftsforums) sogar als „Helden“. Video hier.

Activist Post berichtet: Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters von letzter Woche zufolge laufen Millionen von Kindern in Indien Gefahr, dieses Jahr von der Schule ausgeschlossen zu werden, weil sie nicht an Indiens biometrisches digitales ID-System angeschlossen sind.

Aadhaar, das von der indischen Regierung betriebene biometrische digitale Ausweissystem, erfasst die Namen, Fingerabdrücke und Augenscans von 1,2 Milliarden Indern.

Dem Bericht zufolge sieht das indische Gesetz über das Recht auf Bildung aus dem Jahr 2009 einen Rechtsanspruch auf kostenlose Bildung für alle Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren vor.

Doch offenbar kommen nur Kinder in den Genuss dieses Rechts“, die bereit sind, sich einer invasiven biometrischen Erfassung und Verfolgung zu unterziehen.

Dipa Sinha, Professorin an der indischen Ambedkar-Universität, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Forderung nach einem biometrischen digitalen Ausweis für die öffentliche Schule „die Bürger in die Pflicht nimmt und es ihnen sehr viel schwerer macht, ihre eigenen Rechte wahrzunehmen“.

In dem Bericht wird auf ein 11-jähriges Mädchen namens Shifa verwiesen, das vom Besuch der sechsten Klasse ausgeschlossen wurde, weil sie keinen biometrischen Aadhaar-Ausweis besitzt.

Ihre Eltern haben mehrere Versuche unternommen, um ihr einen solchen Ausweis zu besorgen, aber zwischen den ganzen Hürden und der gigantischen Bürokratie fiel sie durch die Maschen. Jetzt lernt Shifa einfach zu Hause mit Hilfe der Zeitung lesen und schreiben.

„Ohne Aadhaar haben wir keine andere Möglichkeit“, sagt ihre Mutter.

Aber Aadhaar ist mehr als nur ein System, das die Menschen dazu zwingt, ihre persönlichen biometrischen Daten anzugeben, um ihre Rechte zu erhalten. Es handelt sich um ein riesiges Sozialkreditsystem, das von politischen Schwergewichten und globalen Vordenkern gelobt wird.

Der Westen hat dem Aadhaar-System nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil es von seinem geopolitischen Feind – China und seinem Sozialkreditsystem – überschattet wurde.

Laut der Huffington Post, die Dokumente im Rahmen des indischen RTI-Gesetzes (Right to Information Act) erhalten hat, hat die indische Regierung die von Aadhaar gesammelten Daten integriert, um eine „360-Grad-Datenbank“ einzurichten, die „automatisch verfolgt, wenn ein Bürger von einer Stadt in eine andere zieht, den Arbeitsplatz wechselt oder eine neue Immobilie kauft“.

Ausgerechnet Bill Gates erklärte, das Aadhaar-System sei „ein großer Gewinn für Indien“, und bezeichnete den Erfinder des Systems, Nandan Nilekani – einen Partner des WEF – als „Helden“.

Trotz der dystopischen Möglichkeiten versuchen gewählte Vertreter in den USA ihr Bestes, um der gesamten Bevölkerung unter dem Deckmantel der Ungerechtigkeit ein riesiges biometrisches digitales ID-System aufzuzwingen.

Der Kongressabgeordnete Bill Foster aus Illinois hat vor kurzem das Gesetz zur Verbesserung der digitalen Identität (Improving Digital Identity Act) eingebracht, in dem gefordert wird, dass der öffentliche Sektor, namentlich der Heimatschutz, mit dem privaten Sektor zusammenarbeitet, um eine riesige digitale biometrische ID-Infrastruktur für die Vereinigten Staaten zu entwickeln.

Kongressabgeordneter Foster erklärte gegenüber der von Gates finanzierten Impf-ID-Initiative ID2020, dass die Erfassung privater biometrischer Daten aller Bürger vom Privatsektor zur Erzielung von Gewinnen „genutzt“ werden könnte.

„Wenn die Regierung erst einmal diese ziemlich schwerwiegenden biometrischen Daten von Ihnen erfasst hat, wird es für den kommerziellen Sektor enorme Möglichkeiten geben, diese zu nutzen“, sagte er. „Und um das alles in Gang zu bringen, habe ich den Improving Digital ID Act“ eingebracht.

Foster versucht, diese Gesetzesvorlage unter dem Deckmantel der Ungerechtigkeit durchzusetzen, indem er erklärt, dass das System den Zugang zu Finanzdienstleistungen für „unbanked individuals“ (offenbar eine neue Randgruppe) erleichtern wird – und damit das invasive ID-System in eine schöne Sprache hüllt.

In einer Anhörung des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses im Juli warnte Elizabeth Renieris, dass biometrische digitale ID-Programme wie Aadhaar als gigantische Überwachungsinstrumente eingesetzt werden, um soziale Kreditsysteme aufzubauen.

„Die Aadhaar-Nummer in Indien ist in der Lage, Ihre Aktivitäten in allen Bereichen Ihres Lebens zu verfolgen, von der Beschäftigung über die Gesundheitsfürsorge und die Schule bis hin zu so ziemlich allem, was Sie tun. Sie können keine Autonomie über bestimmte Bereiche Ihres Lebens behalten. Sie können Ihren persönlichen und beruflichen Ruf nicht trennen. Man kann diese Art von kontextbezogener persönlicher Identität nicht haben. Ich denke, das ist wirklich problematisch… wir müssen vermeiden, digitale Identitätssysteme und -infrastrukturen in einer Weise aufzubauen, die den Überwachungsstaat weiter ausdehnt und verfestigt, wie es das nationale Identitätssystem in Indien tut“, sagte sie aus.

Aber es ist dieser allumfassende Aspekt des Systems, der Leute wie Bill Gates so begeistert davon sind.

In seiner Rede vor den indischen Entscheidungsträgern über die Errungenschaften von Aadhaar erläuterte Gates die Nützlichkeit von sozialen Kreditsystemen.

„Im Laufe der Zeit hinterlassen all diese Transaktionen einen Fußabdruck, und wenn Sie einen Kredit beantragen, können Sie nachweisen, dass Sie Ihre Rechnungen pünktlich bezahlt haben, dass Sie Geld für die Ausbildung Ihrer Kinder gespart haben – all diese Dinge in Ihrer digitalen Spur, die in geeigneter Weise abgerufen werden, ermöglichen es dem Kreditmarkt, das Risiko richtig zu bewerten“, sagte er.

Gates versucht, das Sozialkreditsystem Aadhaar, das ihm so gut gefällt, in den Rest der Welt zu bringen.

Gates hat sich mit der Weltbank zusammengetan und ihr ID4D-Projekt mit dem erklärten Ziel ins Leben gerufen, den „Aadhaar-Ansatz in andere Länder zu bringen.“