Die dringlichen Gefahren der Technokratie

Direkt zum Video:

Die Technokratie ist ein Wirtschaftssystem, das in den 1930er Jahren auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise entstand, als sich Wissenschaftler und Ingenieure zusammenschlossen, um die wirtschaftlichen Probleme der Nation zu lösen. Seitdem haben die Technokraten im Stillen und unerbittlich ihre Ziele vorangetrieben, die nun immer deutlicher sichtbar werden

Technokraten haben von Grund auf ein neues Wirtschaftssystem erfunden – ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, in dem Energie und Sozialtechnik die Wirtschaft steuern und nicht Preismechanismen wie Angebot und Nachfrage.

Die Technokratie fordert die völlige Abschaffung des politischen Systems, einschließlich der US-Verfassung. Die Nationen sollen von nicht gewählten Führern geleitet werden, die entscheiden, welche Ressourcen Unternehmen für die Herstellung bestimmter Produkte nutzen können und welche Produkte die Verbraucher letztendlich kaufen dürfen.

Die Trilaterale Kommission ist eine wichtige technokratische Vordenker-Gruppe, die das amerikanische politische System seit Jimmy Carter beherrscht

Der einzige Grund, warum es der Technokratie bisher nicht gelungen ist, die USA zu übernehmen – obwohl sie unglaublich nahe dran ist – ist unsere Verfassung. Deshalb müssen wir um jeden Preis dafür kämpfen, unsere Verfassung zu schützen. Einer der effektivsten Wege, dies zu tun, sind Basisbewegungen und die Beteiligung an der lokalen Politik.

Patrick Wood – ein Wirtschaftswissenschaftler, Finanzanalytiker und amerikanischer Verfassungsrechtler – hat sein Leben lang versucht, das Geheimnis zu lüften, was den größten Teil des gegenwärtigen Wahnsinns steuert, der durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurde.

Er hat zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben: „Technocracy Rising: Das trojanische Pferd der globalen Transformation“ und „Technokratie: Der harte Weg zur Weltordnung“. Ich war von seiner Arbeit fasziniert, da mein eigener Ansatz darin besteht, zu versuchen, die grundlegende Ursache eines jeden Problems zu verstehen.

Ich denke, das ist eine wirklich wichtige Erkenntnis für die Zuhörer“, sagt Wood. „Beschränken Sie Ihren Blick nicht nur auf den Mikrokosmos, auf das, was vor Ihnen liegt. Versuchen Sie immer, das große Ganze zu sehen … Wenn man das große Ganze einmal gesehen hat, ist es schwer, es wieder loszuwerden. Wenn man es einmal sieht, ist es schwer, es nicht zu sehen. Es leitet alles andere, was man in seinem Leben tut, und das ist wirklich wichtig. Das ist auch in der Medizin wichtig, denn wenn ein Arzt oder Forscher das Gesamtbild nicht wirklich versteht, wie kann er dann einen kleinen Teil des Bildes verstehen, wenn man sich mit den kleinsten Details beschäftigt? Das ist sehr schwierig.

Woods Streifzug durch die Ideologie der Technokratie begann mit einer zufälligen Begegnung mit Anthony Sutton auf einer Goldkonferenz in den frühen 1970er Jahren. Sutton hat mehrere Bücher über Politikwissenschaft geschrieben, vor allem über die Trilaterale Kommission, die Wood aus einem finanziellen Blickwinkel untersucht hatte.

Die beiden entwickelten eine Beziehung und arbeiteten schließlich gemeinsam an einem Newsletter und zwei Büchern, „Trilaterals Over Washington: Volumes 1 and 2“, die inzwischen neu aufgelegt worden sind.

Von jemandem wie Anthony Sutton, einem Weltklasse-Forscher, als Mentor betreut zu werden, hat mein Leben nachhaltig geprägt. Ich könnte das, was ich heute tue, ohne sein Coaching, seine Anweisungen, seine Beobachtungen und seine Gedanken nicht tun“, sagt Wood. Er hat sich jeden Morgen hingesetzt und zwei oder drei Stunden lang die Zeitungen durchgeblättert. Er suchte nach Geschichten auf der Titelseite, der Rückseite, der Mittelseite, den Kleinanzeigen, was auch immer. Er war wirklich darauf bedacht, sich auf sein Thema zu konzentrieren und an den richtigen Stellen zu graben und so weiter. Das hat mir heute geholfen, das zu tun, was ich tue.

Definition von Technokratie

Was also ist „Technokratie“? Wie Wood erklärt, ist die Technokratie eine Bewegung, die in den 1930er Jahren auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise entstand, als Wissenschaftler und Ingenieure zusammenkamen, um die wirtschaftlichen Probleme der Nation zu lösen. Es sah so aus, als ob der Kapitalismus und das freie Unternehmertum sterben würden, also beschlossen sie, ein neues Wirtschaftssystem von Grund auf zu erfinden.

Sie nannten dieses System „Technokratie“. Es sollte ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem sein. Anstatt das Wirtschaftssystem auf Preismechanismen wie Angebot und Nachfrage zu gründen, basiert dieses System auf Energieressourcen und sozialer Technik. Kurz gesagt, in diesem System würde den Unternehmen vorgeschrieben, welche Ressourcen sie wann und wofür nutzen dürfen, und den Verbrauchern würde vorgeschrieben, was sie kaufen sollen.

Sie schlugen eigentlich vor, anstelle von Geld ein Energieskript zu verwenden und die Energie zum bestimmenden Faktor dafür zu machen, was produziert, gekauft, verkauft und verbraucht wird, und so weiter. Aber da sie Ingenieure und Wissenschaftler waren, hatten sie 1938, als diese Definition herauskam, die ich jetzt vorlesen werde, das zusammengefasst, was sie als wissenschaftliche Methode und wissenschaftlichen Ansatz betrachteten. Es ist wichtig, sich das heute vor Augen zu führen, denn wir sehen dieselben Feinheiten, dieselben Denkweisen, dieselben Denkprozesse, die sie damals hatten. Ich behaupte, das ist eine sehr gefährliche Sache. Es ist ein gefährlicher Denkprozess. Aber hier ist, was sie 1938 beschlossen:

Technokratie ist die Wissenschaft der Sozialtechnik. Das wissenschaftliche Funktionieren des gesamten sozialen Mechanismus, um Güter und Dienstleistungen für die gesamte Bevölkerung zu produzieren und zu verteilen. Zunächst einmal werden Sie sehen, dass es sich um die Wissenschaft der Sozialtechnik handelt. Das sollte ausreichen, um Ihnen die Haare auf dem Hinterkopf aufzustellen, denn wer will schon von jemandem wissenschaftlich manipuliert werden, den Sie nicht kennen, der Sie nicht kennt, sondern der die Idee hat, Sie zu reformieren, Sie neu zu machen?

Am wichtigsten ist jedoch der wirtschaftliche Aspekt, der ihnen vorschwebte, nämlich das wissenschaftliche Funktionieren des gesamten sozialen Mechanismus – d. h. aller Menschen in der Gesellschaft – zur Produktion und Verteilung von Waren und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung. Dies war von Anfang an ein Wirtschaftssystem, kein politisches System. Und was dabei wirklich wichtig ist – und das ist das Wichtigste – ist, dass die Technokratie die Politik und die Politiker als unnötig und irrelevant ansah, ja sogar als ein Hindernis auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft.

Sie schlugen vor, alle Politiker loszuwerden. Entlassen Sie sie einfach. Entlassen Sie den Senat, den Kongress, alle gewählten Beamten. Im Grunde wollten sie ein Organigramm aufstellen, wie es heute in einem Unternehmen üblich ist, mit einem Präsidenten und Vizepräsidenten, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Dann gibt es Direktoren für bestimmte Abteilungen und so weiter. Und sie würden das politische System an sich einfach abschaffen, ohne dass die Bürger die Regierung vertreten. Das bedeutet natürlich, dass auch die Verfassung keine Rolle mehr spielt, weil sie die politische Struktur definiert.

Tatsächlich forderten sie FDR offen auf, sich selbst zum Diktator zu erklären, damit er einfach die Technokratie einführen könne. Er ist nicht darauf eingegangen. Dafür können wir Gott danken. Stattdessen haben wir nur den New Deal bekommen. Im Vergleich dazu ist er viel besser … Das war also die Geburtsstunde der Technokratie und der Technokraten.

Wissenschaftler stehen über allen anderen Individuen

Wie Wood erklärt, hatten die Technokraten „diese verrückte Idee, dass sie besser sind als alle anderen“. Diese Philosophie und Denkweise lässt sich bis zu Henri de Saint-Simon zurückverfolgen, einem französischen Philosophen aus der Zeit um 1800. Saint-Simon gilt als der Vater des Szientismus, der Sozialwissenschaften, des Transhumanismus und der Technokratie.

In einem seiner Essays sagte er: „Ein Wissenschaftler … ist ein Mann, der voraussieht. Nur weil die Wissenschaft die Mittel zur Vorhersage bereitstellt, ist sie nützlich, und die Wissenschaftler sind allen anderen Menschen überlegen.“ Das war die Denkweise der Technokraten in den 1930er Jahren, und so ist es auch heute noch. Im Wesentlichen wird die Wissenschaft dazu benutzt, die Gesellschaft zu manipulieren und den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten.

Top-Technokraten durch Operation Paperclip gerettet

Obwohl die Technokratie in den USA ihren Anfang nahm, war das erste Land, das sie einführte, Nazi-Deutschland unter Hitler. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Technokratie weder republikanisch noch demokratisch ist. Sie ist weder marxistisch noch kapitalistisch. Sie ist keine Nazi-Philosophie. Sie ist eine unabhängige Ideologie.

Als die Technokratie in den Vereinigten Staaten ihren Anfang nahm, war sie eine Mitgliederorganisation. Auf ihrem Höhepunkt gab es in den Vereinigten Staaten und Kanada mehr als 500.000 beitragszahlende Mitglieder, die eine Karte besaßen. Übrigens war der Leiter der Technokratie in Kanada der Großvater von Elon Musk, dem Gründer von Tesla und SpaceX. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch in Deutschland eine technokratische Organisation ins Leben gerufen.

Als Hitler an die Macht kam, erkannte er, dass die Technokraten als Organisation mit ihm als Diktator konkurrieren würden. Also verbot er die Technokratenpartei in Deutschland. Etwa zur gleichen Zeit wurde die Technokratie in Kanada [für zwei Jahre] verboten. Aus einer Reihe von Gründen dachte man, dass die beiden irgendwie miteinander verbunden seien und dass die Technokratie in Kanada Hitler unterstützen würde … Später entdeckten Historiker, dass diese Technokraten, die verboten waren, sich zu versammeln, während des Zweiten Weltkriegs, während Hitlers Herrschaft, sehr aktiv waren. Sie waren die Statistiker, die Mathematiker, die Physiker, die Wirtschaftsingenieure und so weiter, die Hitlers Expansion und Diktatur wirklich ermöglichten.

Das heißt nicht, dass sie alle im Gleichschritt mit seinen Zielen waren, aber sie hatten Spaß daran, all diese Dinge zu unterstützen, weil sie von Hitler und seiner Führung hoch geschätzt wurden. Während des Krieges fanden sie auch heraus, dass diese Technokraten zwischen den Säulen der Macht in Nazi-Deutschland kommunizierten. Hitler war ziemlich paranoid, weil er all diese verschiedenen Bereiche getrennt halten wollte, damit sie nicht miteinander kommunizierten, aber sie kommunizierten während des Krieges.

Nach dem Krieg … fand in den Vereinigten Staaten eine streng geheime Operation [statt] … die Operation Paperclip, die etwa 1.200 dieser Spitzenwissenschaftler und -ingenieure aus Deutschland in die Vereinigten Staaten brachte. Ihre Lebensläufe wurden gesäubert und sie wurden in den Vereinigten Staaten in wissenschaftlichen Positionen eingesetzt, z. B. in den nationalen Technologieagenturen. Dieselben Leute, die Hitler bei seinen Taten geholfen haben, haben also den Nürnberger Prozess völlig umgangen. Einige von ihnen hätten dort sein müssen, da bin ich mir sicher. Aber sie wurden in die Vereinigten Staaten gebracht und bekamen hohe, angesehene Positionen, damit sie weiterhin ihre Wissenschaft und Technik ausüben konnten.

Die Schöne und das Biest

Der Mitbegründer der Trilateralen Kommission, Zbigniew Brzezinski, ein Professor der Columbia University, brachte 1973 mit finanzieller Unterstützung von David Rockefeller das Konzept der Technokratie in die Kommission ein.

Brzezinski schrieb ein Buch mit dem Titel ‚Between Two Ages – America’s Role in the Technetronic Era‘. Es erregte Rockefellers Aufmerksamkeit. Und so wurden Rockefeller und Brzezinski wie die Schöne und das Biest. Sie gründeten daraufhin die Trilaterale Kommission, die vom ersten Tag an erklärte, dass sie eine neue internationale Wirtschaftsordnung fördern wollten. Das haben sie in ihrer Literatur immer wieder gesagt, und das hat Sutton begeistert, und mich auch. Was ist diese neue internationale Wirtschaftsordnung, von der Sie sprechen? Was meinen Sie damit? Wir haben eine Wirtschaftsordnung. Sie scheint zu funktionieren. Warum wollen Sie alles ändern? Was ist Ihre Idee?

Die Trilaterale Kommission übernahm mehr oder weniger die Regierung von Jimmy Carter und hat seither die politische Struktur dominiert. Unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit waren alle US-Präsidenten Mitglieder der Trilateralen Kommission.

Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush und Bill Clinton waren alle Mitglieder. Innerhalb von zwei Wochen nach seinem Amtsantritt ernannte Barack Obama 11 Mitglieder der Trilateralen Kommission zu hochrangigen Positionen in seiner Regierung, was 12 % der gesamten US-Mitgliederschaft der Kommission entspricht. Die Auswirkungen dieses Vorgangs werden in Woods Artikel „Obama: Trilateral Commission Endgame“ beschrieben.

Was hier geschah, war, dass sie hinter dem Mechanismus her waren, weil Amerika zu dieser Zeit der größte Wirtschaftsmotor der Welt war“, erklärt Wood. „Sie wollten die Kontrolle über den Wirtschaftsmotor der Welt erlangen, um ihn zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren und ihn, wenn man so will, in eine Technokratie zu verwandeln …

Persönliche Freiheit ist der Feind der Technokratie

Es ist wichtig zu erkennen, dass wir gegen einen Feind kämpfen, der buchstäblich die letzten Generationen damit verbracht hat, seine Machtbasis aufzubauen. Sie haben dies schrittweise, langsam und sehr konsequent über die Zeit hinweg getan und dabei stets das Endspiel im Auge gehabt. Sie haben Umstände geschaffen, die es ihnen ermöglichen, mehr und mehr Macht anzuhäufen.

Was die Technokraten tun, ist eine Umgehung der nationalen Souveränität. Anstatt das System frontal anzugreifen, was noch nie erfolgreich war, haben sie die nationale Souveränität einfach Stück für Stück ausgehöhlt.

Ihre letzte große Machtergreifung in den USA war die Tragödie von 9/11. Sie ermöglichte es ihnen, den Patriot Act durchzusetzen, der viele unserer Freiheiten auf einen Schlag opferte. Mit der aktuellen Pandemie sind sie gerade dabei, dies erneut zu tun. Es ist ganz klar, dass die Pandemie benutzt wird, um uns in Richtung einer autoritären Tyrannei zu bewegen.

Die COVID-19-Pandemie hat jedoch eine Plattform geschaffen, die ihre 9/11-Machtübernahme in den Schatten stellt und ihre Fähigkeit, unsere bürgerlichen Freiheiten zu untergraben und unsere Gesellschaft zu kontrollieren, radikal verbessert. Wenn Sie diese Argumentation interessant finden, wird Ihnen das folgende Video von Really Graceful gefallen, in dem untersucht wird, ob Sie es überhaupt bemerken würden, wenn Sie in einer Tyrannei leben würden.

Technokratische Infrastruktur

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass der einzige Grund, warum sie die USA noch nicht überholen konnten, unsere Verfassung ist. Wir sind weltweit das größte Hindernis für die Einführung der Technokratie, und deshalb hat man sich so sehr darauf konzentriert, die Freiheiten der Amerikaner zu beschneiden.

Die Strategie besteht darin, eine Infrastruktur für ihr System aufzubauen. Die Infrastruktur ist das schematische Diagramm, das die Dinge zum Laufen bringt. Wir haben zum Beispiel Straßen in unserem Land. Wir haben Eisenbahnen. Wir haben physische Straßen. Wir haben Autobahnen. Wir haben Telekommunikationssysteme. Wir haben Telefonleitungen. Wir haben Flughäfen und Dinge, die alles miteinander verbinden. Das Konzept der Infrastruktur ist grundlegend für jedes Wirtschaftssystem. Man braucht irgendeine Art von Infrastruktur, damit das ganze System funktionieren kann. Wenn die Regierung heute ein Infrastrukturgesetz im Wert von 2 Billionen Dollar verabschiedet, werden Sie und ich denken: „Oh, endlich werden die Schlaglöcher in unserer Straße repariert.

Aus der Sicht der Technokraten umfasst der Aufbau der Infrastruktur heute viel mehr Dinge als früher. Zum Beispiel hat die Infrastruktur der Technokratie heute mit allem zu tun, was man intelligent nennt: intelligentes Wachstum, intelligente Städte, intelligente Telefone, intelligente Geräte, das Internet der Dinge, das alles miteinander verbindet, all die Sensoren und Kameras. Dies ist die neue Infrastruktur des digitalen Zeitalters. Alles ist technologiebasiert, möchte ich hinzufügen.

Die Infrastruktur begann also schon vor langer Zeit, als die Trilaterale Kommission ins Leben gerufen wurde. Ein typisches Beispiel: Eines der frühen Gründungsmitglieder der Kommission war [der verstorbene] Caspar Weinberger, der zufällig der Präsident von Bechtel Engineering war. Das ist das größte private Ingenieurunternehmen der Welt. Sie sind riesig. Sie sind privat. Niemand weiß viel über sie. Aber sie waren Teil der Gruppe der Trilateralen Kommission … Sie haben immer erkannt, dass sie ohne den Bau dieser Infrastruktur nichts haben. Sie können nirgendwo hingelangen. Sie müssen sie haben, um den Weg weiterzugehen. Wir haben diese Betonung der Infrastruktur seit 1973 auf eine Art und Weise gesehen, die die Menschen kaum noch verstehen können, weil sie so technologisch ist.

Aber die Infrastruktur, die heute geschaffen wird, umfasst Dinge wie das Internet der Dinge, bei dem Sensoren und alles andere miteinander verbunden sind, um Daten an einen Großrechner zu übermitteln, der irgendwo steht. Alle Finanztransaktionen, alle Datentransaktionen werden an irgendeinen Computer zurückgeschickt, auf dem künstliche Intelligenz sitzt, um aus all den eingehenden Daten einen Sinn zu machen.

Dieselben Programme der künstlichen Intelligenz nehmen nun diese Daten, verarbeiten sie, ziehen einen Sinn daraus, drehen sich dann um und geben Dinge vor, die wir daraufhin tun sollten. Mit anderen Worten, wie wir uns verändern sollen. Das ist die Wissenschaft des Social Engineering. Es ist Technik durch Algorithmus. Das hat man schon in den 1930er Jahren erkannt, auch wenn es damals noch keine künstliche Intelligenz gab.

Sie erkannten, dass die Wissenschaft irgendwann so weit sein würde, dass ihre Algorithmen so weit automatisiert werden könnten, dass sie in der Lage wären, die politische Struktur zu ersetzen, um alles im Einklang zu halten, damit alles funktioniert. Herrschaft durch Algorithmus. Betrieb durch Algorithmus. Das ist die große vorherrschende Sache, die wir heute sehen. Wenn etwas nicht in den Algorithmus passt, heißt es: „Die Wissenschaft sagt. Wir sollten das tun.

Um Ihnen nur ein ziemlich lustiges Beispiel für die technokratische „Die Wissenschaft sagt“-Strategie zu geben, hier ein Satz aus einem Artikel in der Sun: „Menschen, die sich weigern, eine Gesichtsmaske zu tragen, um das Risiko des Coronavirus zu verringern, haben geringere kognitive Fähigkeiten, wie neue Forschungen ergeben haben.“

Das ist nicht nur lächerlich, weil es unlogisch ist, sondern auch völlig irrelevant, da es keine einzige gut konzipierte Studie gibt, die zeigt, dass das Tragen von Masken die Verbreitung von Virusinfektionen verringert.

Herrschaft durch Algorithmus

Anfänglich wird die Wissenschaft genutzt, um Vorschläge zu machen, aber diese Vorschläge werden schnell zu Mandaten. Das haben wir zum Beispiel bei Impfstoffen immer wieder erlebt. Aber die COVID-19-Pandemie hat auch gezeigt, dass es einen viel größeren Plan gibt, der implantierbare digitale Identifizierungen, medizinische Aufzeichnungen und Impfpässe, digitale Währungen und Bankgeschäfte umfasst – all das wird letztendlich miteinander verknüpft werden, so dass Algorithmen und Automatisierung in der Lage sein werden, jeden in der Reihe zu halten, überall, zu jeder Zeit.

Menschen, die sich dem System widersetzen, werden nicht an all den Dingen in der Gesellschaft teilhaben können, die andere Menschen tun, die geimpft wurden und das Programm ohne Hinterfragen angenommen haben. Der Algorithmus wird jeden kontrollieren, jeden manipulieren. Es geht also von „die Wissenschaft sagt“ zum Algorithmus, und dann wird es automatisiert. Dann brauchen sie nicht mehr zu sagen: „Die Wissenschaft sagt“. Sie drücken einfach auf den Knopf. Der Algorithmus kümmert sich darum, man bekommt die Aufnahme und das war’s dann.

Dieses Geschäft mit der Infrastruktur ist sehr anspruchsvoll. Heute nennt man das übrigens Lieferkette. Das ist ein großer Begriff, den Sie auch hören werden. Die Versorgungskette, der Transport von Waren und Dienstleistungen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort.

Es ist kein Lager erforderlich. Man verschickt sie einfach und sie sind genau an dem Tag da, an dem man sie braucht. Auch das ist alles automatisiert worden. Es ist Teil der Infrastruktur, die sie brauchen, um eines Tages die Technokratie einzuführen.

Daten sind das neue Öl

In ihrem Buch „The Age of Surveillance Capitalism“ (Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus) legt die Professorin Shoshana Zuboff die atemberaubenden Möglichkeiten offen, die derzeit zur Verfügung stehen, um unser Verhalten zu überwachen, zu analysieren und zu manipulieren. Es ist von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass die Vorhersagekraft der Technologie, so schlecht sie heute auch sein mag, mit exponentieller Geschwindigkeit zunimmt, was bedeutet, dass ihre Fähigkeit, Verhalten zu manipulieren, in einem Tempo wächst, das wir nicht vollständig nachvollziehen können.

Daten sind das neue Öl des 21. Jahrhunderts“, sagt Wood. „Wir sagen das schon seit Jahren, und es ist wirklich wahr. Wer die Daten besitzt, kontrolliert das System. Daten sind für die Technokratie wertvoller als jede andere Ware, die man sich nur vorstellen kann. Und Google sammelt diese Daten schon seit langem. Sie analysieren sie seit langem, und sie verfügen jetzt über eine Reihe von Techniken, mit denen sie diese Daten nutzen können, sie gewissermaßen als Waffe einsetzen, sie gegen uns verwenden und unser Verhalten ändern können. Und das entspricht genau dem Konzept des wissenschaftlichen Social Engineering.

Vor einigen Jahren wurde Eric Schmidt [ehemaliger langjähriger Google-CEO und späterer Vorsitzender von Alphabet] eingeladen, Mitglied der Trilateralen Kommission zu werden. Er arbeitet auch mit unserer Regierung zusammen, um Systeme zur Überwachung und Datensammlung zu entwickeln. Google ist nun in der Lage, diese Daten als Waffe einzusetzen … Google tut dies auf verschiedene Weise. Sie konditionieren nicht nur den Feed, den Sie sehen, wenn Sie nach einem bestimmten Begriff suchen, sondern auch … wenn Sie anfangen, eine Suche einzugeben, werden Ihnen die Antworten angezeigt [und] Sie wählen eine aus. Sie erhalten nicht die Antworten, nach denen Sie wirklich suchen, sondern die, von denen sie glauben, dass Sie sie auswählen sollten. Das hat einen enormen psychologischen Einfluss auf die Menschen. Einfach gewaltig.

Was ist das ultimative Ziel?

Wenn Sie zum Beispiel vor Jahren nach einem Thema der ganzheitlichen Medizin suchten, erschienen viele meiner Artikel ganz oben in den Suchergebnissen. Im Juni 2019 begann Google im Stillen, Mercola.com aus den Suchergebnissen zu entfernen. Ich habe dies in zwei verschiedenen Artikeln ausführlich besprochen, als dies geschah. Kürzlich scheint es jedoch, dass Google die Suche wieder zulässt, aber nur, wenn Sie Mercola in die Suchbegriffe einschließen.

Sie haben nichts anders gemacht. Sie tun immer noch genau das, was Sie getan haben, aber Google behandelt Sie jetzt als eine Nicht-Person“, sagt Wood. „Es erinnert ein wenig an ‚1984‘, wo Winston im Informationsministerium arbeitete und die Hälfte der Zeit damit beschäftigt war, Menschen aus der Geschichte auszukratzen. Sie hörten einfach auf zu existieren. Jede Aufzeichnung, sogar ihre Geburtsurkunde, wurde gelöscht, und niemand würde den Namen dieser Person je wieder hören. Wenn man sie suchte, konnte man sie nicht finden. Und dann begannen die Leute zu denken: „Vielleicht war es nur meine Einbildung. Ich habe so jemanden nie wirklich gekannt.’“

Google ist in der Lage, Informationen zu präsentieren, die es hören oder sehen will, und es kann das Denken und die Denkweise manipulieren. Das ist einfach erstaunlich. Sie haben sogar intern gesagt, dass sie glauben, dass sie die Macht haben, Trump die Wahl 2020 zu entreißen, und zwar genau wegen dieser Funktion. Nun, Moment mal. Wenn eine Person oder eine Organisation absichtlich die Regierung der Vereinigten Staaten stürzen will, gibt es, glaube ich, einen Begriff dafür. Man nennt es Aufwiegelung. Man könnte es auch als Aufruhr bezeichnen, aber das stört diese Leute nicht. Es gibt keinen ethischen Leitfaden, der ihnen sagt, dass dies falsch ist und sie es nicht tun sollen. Sie empfinden dies als völlig normal. Sie haben die Daten, sie machen die Regeln.

Sie beeinflussen also die Menschen, sie schubsen sie in die eine oder andere Richtung. Und das ist extrem gefährlich, denn wer für diese Art von Manipulation empfänglich ist, den können sie, wenn er erst einmal im Kanal der Manipulation ist, dazu bringen, alles zu tun. Wenn sie erst einmal von einer Person Besitz ergriffen haben und anfangen, ihren Verstand durcheinander zu bringen, dann können sie sie mit allen möglichen Dingen füttern und sie dazu bringen, alle möglichen Dinge zu tun, die sie sonst nicht getan hätten.

Und das gilt auch für Facebook und Twitter und andere Einrichtungen dieser Art. Aber man kann nicht auf Google, Facebook und Twitter schauen und sagen, das seien Kommunisten. Das kann man nicht tun. Es sind Technokraten. Sie tanzen nach einer völlig anderen Melodie und scheren sich nicht um die politische Ideologie, die dahinter steckt. Es ist mir egal, wer Sie sind, welche politische Überzeugung Sie haben, aber wenn Sie zum Beispiel anfangen, gegen Impfstoffe zu schreiben … dann werden Sie genauso zensiert wie alle anderen und Ihre Geschichten werden verschwinden. Es werden Schatten verbannt. Sie werden so weit nach unten verschoben, dass sie in den Suchergebnissen nicht mehr auftauchen.

Es hat nicht wirklich etwas mit einer Gruppe von Menschen zu tun, die zensiert werden, sondern mit den Themen, die zensiert werden. Das ist das Wichtigste, was man verstehen muss. Eines der Hauptthemen, in das sie heute so verliebt sind, ist die Idee der globalen Manipulation des menschlichen [Gen-]Pools, um medizinische Haken in Ihren Körper zu bekommen. Das ist soziales Engineering in seiner extremsten Form, bei dem sie nicht nur die Gesellschaft um uns herum, die Umwelt um uns herum, sondern auch uns persönlich manipulieren wollen. Das ist ihre derzeitige Denkweise. Wir haben überall Beweise dafür gesehen. Ich möchte nicht näher darauf eingehen und das Gespräch verwirren, aber das ist die Richtung, in die es geht.

Nachhaltige Entwicklung ist nicht das, was Sie denken

Wood erklärt auch, warum die Ziele der „nachhaltigen Entwicklung“, die nach einer guten Sache klingen, in Wirklichkeit keine sind. Die Vereinten Nationen haben erklärt, dass die nachhaltige Entwicklung das neue Wirtschaftssystem der Zukunft sein wird. Es handelt sich um ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, das auf Energie basiert.

Vor ein paar Jahren gab die Leiterin der Abteilung für Klimawandel bei den Vereinten Nationen, Christiana Figueres, eine Pressekonferenz in Europa und sagte: „Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir uns die Aufgabe stellen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums das wirtschaftliche Entwicklungsmodell zu ändern, das seit mindestens 150 Jahren seit der industriellen Revolution vorherrscht. Das ist ein direktes Zitat aus ihrem Munde. Ich habe ein Kapitel in meinem Buch dem Nachweis gewidmet, dass die nachhaltige Entwicklung eine Technokratie aus den 1930er Jahren ist. Sie hat alle dieselben Merkmale. Sie enthält alle dieselben Elemente. Sie wurde übrigens von Mitgliedern der Trilateralen Kommission in die Vereinten Nationen eingebracht …

Ihre Vision für die Zukunft der Gesellschaft ist diese nachhaltige Zukunft, in der sie alle Ressourcen und den gesamten Verbrauch kontrollieren werden. Mit anderen Worten, sie werden den Unternehmen sagen, was sie bauen dürfen, und sie werden den Verbrauchern sagen, was sie konsumieren dürfen. Punkt, Ende des Themas. Sie brauchen sich da nicht einzumischen. Sie finden das alles im Voraus heraus. Das ist die Wissenschaft des Social Engineering. Sie haben die Wissenschaft, du musst nur folgen und tun, was sie dir sagen. Das ist sehr heimtückisch. Natürlich haben sie nette Plattitüden wie wir werden die Armut beseitigen, wir werden Bildung für alle haben, wir werden Arbeitsplätze mit Würde haben.

Das sind alles wunderbare Dinge, aber wenn man ihren so genannten Zielen für nachhaltige Entwicklung [und dem Green Deal] auf den Grund geht, sieht man, dass alles, was man tun muss, um diese Dinge zu erreichen, darin besteht, uns die Kontrolle über die Ressourcen und die Verwaltung dieser Ressourcen auf globaler Basis zu überlassen.

Die Rückgewinnung der lokalen Verwaltung ist der Schlüssel

Wichtig ist, dass die Technokraten die nationale Souveränität aushebeln. Statt eines Frontalangriffs auf das System, der noch nie erfolgreich war, haben sie die nationale Souveränität einfach Stück für Stück ausgehöhlt. Wood geht auch der Frage nach, was wir tun können, um unsere Republik zu retten und den stetigen Vormarsch der Technokratie zu stoppen:

Ich glaube fest daran, dass lokaler Aktivismus der einzige Weg ist, unser Land wieder aufzubauen, wenn es überhaupt einen Wiederaufbau geben soll. Lokaler Aktivismus – denn so haben sie uns erwischt. Sie haben [das technokratische System] von unten nach oben aufgebaut. Wir können ihr Haus nicht von oben herab einreißen. Das wird einfach nicht passieren. Sie sind zu mächtig“, sagt Wood. Es gibt keine nationale Regierung oder irgendein Element der nationalen Regierung, das uns vor diesen Technokraten und der Technokratie retten kann. Es gibt auch keine Landesregierung und keine Kommunalverwaltung, so wie sie jetzt dasteht, es sei denn, die Kommunalverwaltung wird von Leuten beeinflusst und bevölkert, die es besser wissen und die bereit sind, diesen anderen zu sagen:

‚Geht weg, ihr gehört hier nicht hin. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir unsere Gemeinde, unsere Stadt, unsere Stadt, was auch immer es ist, führen werden‘, und wir haben Zugang zu diesen Leuten.

Einer der wichtigsten gewählten lokalen Beamten, um den Sie sich kümmern sollten, ist Ihr Sheriff. Er ist für die Durchsetzung tyrannischer Erlasse der lokalen, staatlichen und föderalen Regierung verantwortlich, und wenn er das nicht tut, hat die Regierung keine Macht. Auch die Stadträte haben viel Macht. Sie können verbindliche Beschlüsse fassen, um die Bürger vor der technokratischen Agenda zu schützen.

Es gab eine Stadt in Kalifornien, ich kann mich gerade nicht an den Namen erinnern, aber jemand ist in den Stadtrat gegangen und hat jeden einzelnen von ihnen aufgeklärt. Der Stadtrat hielt ein Referendum ab und verabschiedete eine verbindliche Resolution, die besagt, dass keine Behörde der Stadt oder irgendeine andere Aktivität der Stadt die Agenda 21 unterstützen wird. Sie haben die Agenda 21 aus ihrer Stadt verbannt, mit allen Mitteln. Es war nur eine kleine Stadt, aber ich dachte: ‚Ja!'“

Was ist die Agenda 21? Sie ist das Schlüsseldokument für nachhaltige Entwicklung. Es wurde 1992 auf der Konferenz von Rio de Janeiro, dem ersten Erdgipfel der Vereinten Nationen, entwickelt. Sie wurde zur Agenda für das 21. Jahrhundert. Die Doktrin, die als Agenda 21 bekannt wurde, stammt aus einem Buch von Gro Harlem Brundtland, Mitglied der Trilateralen Kommission, mit dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft“.

Bürger für freie Meinungsäußerung

Dieses Interview enthält viele Informationen, also hören Sie es sich ganz an oder lesen Sie die Abschrift, um mehr zu erfahren. Außerdem sollten Sie sich eines oder beide seiner Bücher „Technocracy Rising: Das trojanische Pferd der globalen Transformation“ und „Technokratie: Der harte Weg zur Weltordnung“.

Woods gemeinnützige Organisation, Citizens for Free Speech, ist eine weitere hervorragende Quelle, bei der Sie mehr über Ihre verfassungsmäßigen Rechte erfahren können und darüber, wie Sie Ihre Ideen anderen mitteilen können. Gegen eine kleine Spende bietet Citizens for Free Speech auch eine laminierte „No Mask“-Karte an, die Sie an einem Schlüsselband tragen können und auf der Sie Ihr Recht nach dem Ersten Verfassungszusatz erläutern, lokale Maskierungsvorschriften zu missachten.

Ich habe Citizens for Free Speech mit der Idee gegründet, dass die Technokratie den ersten Verfassungszusatz angreift“, sagt Wood. „Sie zensiert unsere Fähigkeit zu kommunizieren. Sie hindert uns daran, miteinander, mit unserer Regierung und mit unseren Gegnern zu kommunizieren, mit denen, die vielleicht nicht ganz unserer Meinung sind. Unsere Fähigkeit zu kommunizieren ist in Amerika völlig dezimiert worden. Wir sind so dysfunktional. Jeder geht jedem an die Kehle, die ganze Zeit. Es gibt keine Geduld, es gibt keinen zivilen Diskurs mehr. Und ich glaube, dass die Menschen wirklich lernen müssen, wie sie ihre Ideen vermitteln können, wenn sie sich vor Ort engagieren wollen.

Sobald sie Ideen haben, müssen sie lernen, wie sie diese Ideen anderen Menschen vermitteln können. Vielleicht stimmen diese Leute mit ihnen überein, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall müssen sie in der Lage sein, ihre Ideen so auszudrücken, dass sich nicht jeder im Raum aufregt und auf einen einhämmert. Dieses Konzept der angemessenen Kommunikation ist es, worum es bei der Wiederherstellung des ersten Verfassungszusatzes geht … Der erste Verfassungszusatz wird von diesen Leuten heftig angegriffen. Das ist Teil ihrer Strategie. Wenn man den Ersten Verfassungszusatz effektiv abschafft, was hat man dann noch? Nun, man hat den zweiten Verfassungszusatz. Das ist das Erste, was man sieht.

Ich möchte nicht einmal über den zweiten Verfassungszusatz sprechen. Ich unterstütze ihn voll und ganz, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wenn wir den ersten Verfassungszusatz verlieren, wurde der zweite Verfassungszusatz eingeführt, um den Verlust des ersten auszugleichen. Und genau das ist die Strategie des Feindes, um Amerika zu zersetzen. Wenn man den ersten Verfassungszusatz abschafft, wird Amerika ins Chaos stürzen, wahrscheinlich in einen bewaffneten Konflikt, und das wird ihnen gerade recht kommen, um die Macht zu übernehmen, wenn die Menschen dann darum betteln, dass irgendjemand die Regierung wieder zusammensetzt und das Land wieder zusammensetzt.

Die Idee, den ersten Verfassungszusatz zu unterstützen und zu verteidigen, ist also gerade jetzt entscheidend. Die Menschen können die Themen verstehen, aber wenn sie diese Themen nicht effektiv kommunizieren können, was ist dann der Sinn? Warum sollte man auf seiner Couch sitzen und alles wissen, was es zu wissen gibt, wenn man nicht in der Lage ist, es anderen zu vermitteln? … Die Menschen … verstehen jetzt den Wert, oder vielleicht die Notwendigkeit, des zivilen Ungehorsams. Das ist ein sehr heikles Thema. Ich möchte das Thema nicht zu sehr vertiefen. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Technokratie uns in eine Ecke gedrängt hat …

Wenn wir uns nicht wehren und sagen: „Wir machen bei eurem Programm nicht mit“, dann werden sie uns weiter in die Ecke drängen, bis wir einfach nicht mehr aus dieser Ecke herauskommen. Es ist an der Zeit, dass die Menschen das tun, von dem sie wissen, dass es richtig ist, und dass sie sich selbst zuerst schützen – und nicht die ganze Zeit an das „Allgemeinwohl“ denken … Wenn die Menschen erst einmal die Pseudowissenschaft der Gesichtsmaske und der sozialen Distanzierung, der Kontaktverfolgung und all dieser Mechanismen durchschaut haben, die man uns vorwirft, wenn sie erst einmal die statistischen Modelle durchschaut haben, die völlig falsch sind, dann fangen sie an zu verstehen, dass wir dieses Verhalten einfach stoppen müssen und ihnen nicht gehorchen dürfen …

Wir müssen unsere Verfassung wiederherstellen, die den Rahmen für alles andere in unserer Nation darstellt. Wir müssen die effektive Anwendung der Verfassung in unserer Gesellschaft wiederherstellen … Es gibt die öffentliche Beschämung, die Stempelkultur, all das kommt jetzt zum Tragen. Das ist ein Teil des Kommunikationsprozesses, den wir überwinden müssen. Wir müssen diese Denkweise zurückdrängen und die persönliche, individuelle Freiheit in Amerika wiederherstellen.

Artikel als PDF:

Quellen: