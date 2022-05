Bill Gates: Die nächste Pandemie wird wahrscheinlich durch den Klimawandel ausgelöst

Oder ein Bio-Terrorist, der es absichtlich freisetzt.

Nach Ansicht des Milliardärs Bill Gates besteht eine 50-prozentige Chance, dass die nächste Pandemie durch den vom Menschen verursachten Klimawandel verursacht oder von einem Bioterroristen absichtlich ausgelöst wird.

Der Microsoft-Gründer äußerte sich dazu in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur El Diario.

Gates behauptete, dass die nächste große Pandemie wahrscheinlich innerhalb von 20 Jahren auftreten wird: „Es könnte ein Virus sein, das von Menschen gemacht wurde, von einem Bioterroristen, der es entwickelt und absichtlich in Umlauf gebracht hat. Das ist ein sehr beängstigendes Szenario, weil sie versuchen könnten, es an verschiedenen Orten gleichzeitig zu verbreiten.“

„Oder es könnte etwas sein, das den Sprung aus der natürlichen Welt schafft. Die menschliche Bevölkerung wächst, und wir dringen in immer mehr Ökosysteme ein. Deshalb rechne ich mit einer 50-prozentigen Chance, dass wir in den nächsten 20 Jahren eine Pandemie natürlichen Ursprungs als Folge des Klimawandels haben werden“, fügte er hinzu.

Die Vorhersage, dass der Klimawandel ein Virus auslösen wird, das dann eine weitere weltweite Impfung erforderlich macht, kommt Gates sehr gelegen, da er in beiden Bereichen stark investiert ist.

Gates bekräftigte die in seinem jüngsten Buch erhobene Forderung, Milliarden von Dollar in die Erforschung künftiger Krankheitserreger zu pumpen, indem er ein 3000-köpfiges Spezialistenteam unter der Kontrolle der Weltgesundheitsorganisation einrichtet, was eine Erhöhung der Haushaltsmittel um 25 % erfordern würde.

Zum jüngsten Ausbruch von Affenpocken sagte Gates, es sei „sehr unwahrscheinlich“, dass diese Krankheit ähnliche Auswirkungen wie das Coronavirus haben werde, obwohl er davor warnte, dass sie zu etwas wesentlich Schlimmerem mutieren könnte.

Gates warnte bereits fünf Jahre vor dem Auftreten von COVID-19 in einem TED-Vortrag im Jahr 2015 vor einem kommenden Supervirus.

Wie wir Anfang dieses Monats hervorgehoben haben, warnte Gates, dass COVID noch nicht vorbei sei und dass wahrscheinlich eine „noch tödlichere“ Variante des Virus kommen werde.

Während einer Veranstaltung auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar sagte Gates, dass Omikron „leider“ eine „Art von Impfstoff“ sei und „die Weltbevölkerung besser erreicht hat als wir mit Impfstoffen“, da es eine natürliche Immunität bietet.