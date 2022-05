Chinas Quad-Albtraum wird Wirklichkeit

asiatimes.com: Einst lockere Gruppierung, die Peking einst als „geschlossene und exklusive Clique“ bezeichnete, entwickelt sich zu einem legitimen regionalen Rivalen

Vor nicht allzu langer Zeit hat der chinesische Außenminister Wang Yi den gesamten „indopazifischen“ Diskurs, der den Eckpfeiler des Quadrilateralen Sicherheitsdialogs (Quad) bildet, als nichts weiter als eine „aufmerksamkeitsheischende Idee“ abgetan, die sich „auflösen wird wie Meeresschaum“.

Der Sprecher seines Ministeriums, Zhao Lijian, bezeichnete die Quad, die sich aus den Vereinigten Staaten, Indien, Australien und Japan zusammensetzt, ebenfalls als eine „geschlossene und exklusive Clique“, die mehr bellt als beißt.

Das jüngste Gipfeltreffen der Vierergruppe in Tokio ist jedoch ein Beweis dafür, dass die einst unausgereifte Gruppierung allmählich erwachsen wird. Nach einer Reihe von Fehlstarts hat die Quad in den letzten Jahren neue Mega-Initiativen und hochkarätige Gipfeltreffen ins Leben gerufen, die die Dringlichkeit unterstreichen, die den neuen Block antreibt.

Zu den Teilnehmern des jüngsten Gipfels gehörte auch der neue australische Premierminister Anthony Albanese, dessen Partei (Labor) in ihrer letzten Regierungszeit ein entschiedener Skeptiker der Quad-Gruppierung war. Die sich abzeichnende parteiübergreifende Unterstützung der Quad durch die Mitgliedstaaten unterstreicht jedoch ihre langfristige Nachhaltigkeit und ihr Potenzial.

Das Gipfeltreffen machte auch deutlich, wie die gemeinsamen indopazifischen Interessen die USA und Indien dazu gebracht haben, ihre Differenzen über Russland, das für Neu-Delhi nach wie vor eine wichtige Energie- und Rüstungsquelle darstellt, weitgehend zu überspielen.

Der jüngste Vierergipfel brachte eine Reihe von Initiativen hervor, die die Entschlossenheit des Machtblocks unterstreichen, die indo-pazifische Region auf der Grundlage gemeinsamer strategischer Interessen zu gestalten. Natürlich wurde dem von Biden ins Leben gerufenen Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), das Milliarden von Dollar und ein Paket neuer Abkommen zur Erleichterung freier und qualitativ hochwertiger Handels- und Investitionsströme in der Region mobilisieren soll, viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Auf dem Gipfeltreffen wurden aber auch eine Reihe anderer Mega-Initiativen vorgestellt, darunter eine potenziell bahnbrechende Indo-Pazifik-Partnerschaft für maritime Domain Awareness (IPMDA), die das Ausmaß und das Potenzial der strategischen Zusammenarbeit zwischen den Vierermächten unterstreicht.

Die Staats- und Regierungschefs Australiens, der USA, Indiens und Japans trafen sich persönlich zum zweiten Gipfel der Vierergruppe in Tokio. Bild: Screengrab / BBC

Von Covid-19-Impfstoffen über die maritime Sicherheit bis hin zum Klimawandel und dem Aufbau von Infrastruktur positioniert sich das Quad, um wichtige öffentliche internationale Güter im gesamten Indopazifik bereitzustellen und seine Position als führender Block im 21. Jahrhundert zu festigen. Vor allem im Bereich der maritimen Sicherheit ist das Quad dabei, sein Engagement zu verstärken. Die Mitglieder der Gruppierung haben nicht nur regelmäßig gemeinsame Marineübungen durchgeführt, sondern drängen auch auf ein überregionales System zur Überwachung des maritimen Bereichs.

Im Rahmen der Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA) will die Gruppe „ein nahezu in Echtzeit verfügbares, integriertes und kosteneffizientes Bild des maritimen Raums bieten“. Diese Initiative wird die Fähigkeit der Partner auf den pazifischen Inseln, in Südostasien und in der Region des Indischen Ozeans verbessern, die Gewässer vor ihren Küsten umfassend zu überwachen und so einen freien und offenen Indopazifik zu erhalten.

Auf diese Weise werden die Vier Mächte in der Lage sein, schwächere regionale Staaten, insbesondere Nationen mit rivalisierenden Ansprüchen gegenüber China im Südchinesischen Meer, dabei zu unterstützen, ihr „maritimes Bewusstsein – eine grundlegende Voraussetzung für Frieden, Stabilität und Wohlstand – durch eine fünfjährige Investition in die IPMDA zu verbessern.“

Seit Jahrzehnten haben kleinere Länder im gesamten indopazifischen Raum mit illegaler Fischerei im großen Stil und in jüngster Zeit auch mit Schikanen durch paramilitärische Schiffe aus China zu kämpfen. Bis heute verfügen viele Staaten der Region nicht einmal über die grundlegenden Fähigkeiten zur Überwachung ihrer maritimen Gebiete.

Wie die Experten für maritime Sicherheit Zack Cooper und Gregory Poling erklären, ist diese neue Initiative äußerst wichtig, da sie „den Wunsch der meisten regionalen Partner erfüllt, dass die Quad öffentliche Güter bereitstellt und sich um die Bedürfnisse kleinerer Staaten im Indischen Ozean, in Südostasien und auf den Pazifikinseln kümmert“.

Um die Bedeutung der neuen Quad-Initiativen im weiteren Sinne zu verstehen, muss man sich die zerbrechlichen und unsicheren Anfänge des Zusammenschlusses vergegenwärtigen. Kein Geringerer als der langjährige japanische Premierminister Shinzo Abe, der für einen sogenannten „demokratischen Sicherheitsdiamanten“ gegen China eintrat, ist einer der Hauptarchitekten der Quad und des gesamten „indopazifischen“ Paradigmas.

Während seiner ersten Amtszeit warb Abe aktiv darum, dass Indien, eine traditionell „blockfreie“ Nation, zusammen mit den USA und Australien einem aufstrebenden Machtblock beitritt. Der erste große Schlag gegen die Gruppierung kam jedoch vom ehemaligen australischen Labor-Premierminister Kevin Rudd, einem Mandarin sprechenden ehemaligen Diplomaten, der im Rahmen seiner Charmeoffensive gegenüber Peking eine engere Sicherheitszusammenarbeit mit den anderen Quad-Mächten vermied.

Der chinesische Präsident Xi Jinping inspiziert eine gemeinsame Militärübung im Südchinesischen Meer im April 2018. Foto: Xinhua

Der ehemalige australische Regierungschef plädierte für strategische Vorsicht und argumentierte skeptisch: „Australien würde Gefahr laufen, bei künftigen außenpolitischen Fehlentscheidungen in Tokio oder Delhi auf dem Trockenen zu sitzen.“ Auch der frühere indische Premierminister Manmohan Singh trat aus der Gruppe aus, um eine Konfrontation mit China, einem neuen wichtigen Wirtschaftspartner, zu vermeiden.

Chinas wachsende Selbstbehauptung im gesamten indopazifischen Raum gab jedoch den Anstoß für die stetige, aber nicht realisierte Umwandlung der Quad in eine „asiatische NATO“. In allen Quad-Mächten, darunter auch in Indien (Narendra Modi) und Australien (Scott Morison), übernahmen sofort eine Reihe nationalistischer und falkenhafter Führer die Macht, die sich für einen muskulöseren multilateralen Ansatz gegenüber China einsetzten.

Die frühere Trump-Administration initiierte eine Reihe hochrangiger Treffen zwischen Beamten der Quad-Staaten, darunter ein informelles Gipfeltreffen am Rande des Ostasiengipfels in Manila im Jahr 2019.

In jüngster Zeit hat auch der neue südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol, ebenfalls ein kämpferischer Nationalist, sein Interesse an einem Beitritt zu einer möglichen „Quad Plus“-Gruppe bekundet. Japan hat seinerseits auf eine parallele Sicherheitskooperation mit anderen US-Verbündeten, darunter den Philippinen, gedrängt. All diese strategischen Schritte werden ausnahmslos von der wachsenden Besorgnis über ein wiedererstarktes China angetrieben.

Im Großen und Ganzen hat die Regierung Biden auf den Bemühungen ihres republikanischen Vorgängers aufgebaut, indem sie die Institutionalisierung der Vierergruppe vorangetrieben hat, wozu auch der Eröffnungsgipfel der vier Mächte im vergangenen Jahr gehörte.

Die Überparteilichkeit erstreckt sich jedoch auch auf andere wichtige Hauptstädte, einschließlich Canberra, wo die neue Labor-geführte Regierung „alles, was die Quad erreicht hat“, anerkannt hat und sich verpflichtet, „gemeinsam für eine freie, offene und widerstandsfähige indo-pazifische Region einzutreten“ und „zusammenzuarbeiten, um die größten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, einschließlich des Klimawandels und der Sicherheit unserer Region“.

Tatsächlich hat die neue Labor-Regierung auch andere Abkommen im Zusammenhang mit den Quad-Staaten unterstützt, darunter das „überparteiliche AUKUS-Abkommen“, das auf eine Ausweitung der trilateralen militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien im indo-pazifischen Raum abzielt, wobei Japan und Indien wichtige Partner sind.

Die Japan Maritime Self-Defense Force führt Malabar 21 durch – eine internationale Übung mit der Indischen Marine, der US Navy und der Royal Australian Navy – um taktische Fähigkeiten zu verbessern und die vier Marinen weiter zu stärken. Bild: AFP / EyePress News

Die neue parteiübergreifende Stimmung in Canberra hat sogar hochrangige Biden-Beamte wie den Indo-Pazifik-Zar Kurt Campbell überrascht, der sein erneutes Vertrauen in eine nachhaltige Zusammenarbeit der Quad mit Australien zum Ausdruck gebracht hat.

Darüber hinaus beweist die Quad, dass sie in der Lage ist, Realpolitik über Semantik zu stellen. Nachdem die USA zunächst Indiens Weigerung kritisiert hatten, sich den Anti-Russland-Sanktionen im Zuge der Invasion in der Ukraine anzuschließen, haben sie ihre Differenzen mit Neu-Delhi auf Drängen Japans und Australiens weitgehend beigelegt.

Anstatt Indien öffentlich zu tadeln, wenn nicht gar mit Sanktionen zu drohen, hat die Regierung Biden versucht, Indien für sich zu gewinnen, indem sie qualitativ hochwertigere und substanziellere Alternativen zu Russland anbietet, auch im Bereich der Militärtechnologie.