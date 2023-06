ASEAN rückt von den USA ab

ASEAN-Gipfel, der im Mai in Indonesien stattfand, beschloss die Gruppe, „nicht zum Stellvertreter für jemanden zu werden“. Dies war ein Hinweis auf den zunehmenden Druck, dem die Gruppe insgesamt derzeit von den USA ausgesetzt ist, um China in der indopazifischen Region zu bekämpfen und einzudämmen. Hinzu kommt die Idee des malaysischen Präsidenten Anwar Ibrahim, den Asiatischen Währungsfonds zu gründen und einen regionalen Zahlungsmechanismus einzurichten, der die Verwendung lokaler Währungen fördert. Dies ist, kurz gesagt, ein Schritt zur Entdollarisierung der ASEAN – ein Schritt, der zeigt, dass die ASEAN als Region sich dagegen wehrt, zum Spielball der US-Geopolitik zu werden, die eine globale Koalition gegen China aufbauen will. In der Tat zeigt dieser Schritt, wie sich die ASEAN von dem von den USA geführten großen Spiel entfernt.

Diese wachsende Denkweise unterscheidet sich deutlich von dem, was auf dem US-ASEAN-Sondergipfel im Mai 2022 gesagt wurde. Es war das erste Mal, dass die USA die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Staaten in Washington empfingen, was vielleicht ein Zeichen für die Ernsthaftigkeit der USA gegenüber der Region war. Vor allem aber ging es der Regierung Biden darum, die Unterstützung der ASEAN-Staaten für die Indo-Pazifik-Strategie der USA zu gewinnen, die die Beziehungen – oder den Wettbewerb – der USA mit China als Nullsummenspiel ansieht. Im November 2022 überbrachten die USA auf einem weiteren Gipfel in Kambodscha erneut eine falsche Botschaft – eine Botschaft, die kaum einer von Bidens Zuhörern aus Südostasien hören wollte. Biden betonte zwar, dass ein Krieg mit China vermieden werden müsse, bekräftigte aber dennoch die Idee, China zu bekämpfen, um den sogenannten offenen, freien und auf Regeln basierenden Indopazifik zu gewährleisten. Auf demselben Gipfel wurden auch die Beziehungen zwischen den USA und der ASEAN zu einer „umfassenden strategischen Partnerschaft“ aufgewertet.

Doch trotz dieser Aufwertung hat die ASEAN nun ihre Blockfreiheit gegenüber den USA bekräftigt. Während ASEAN auch nicht daran interessiert ist, sich auf Kosten seiner Beziehungen zu den USA mit China zu verbünden, hat die Entscheidung, die USA nicht gegen China zu unterstützen, den Effekt, dass die proaktive Diplomatie, die die Regierung von Joe Biden unmittelbar nach der Wahl Bidens im Jahr 2020 in die Region zu bringen schien, zurückgedreht wird.

Tatsächlich ergreift die ASEAN ihre eigenen Maßnahmen, um sich gegen mögliche Sanktionen abzusichern. Die Entscheidung, im Rahmen des ASEAN-Gipfels eine Vereinbarung über die Verwendung lokaler Währungen für den Handel innerhalb des Blocks zu treffen, ist das Ergebnis zunehmender Bedenken innerhalb des Blocks über die Rolle des US-Dollars bei Sanktionen. Die US-Sanktionen gegen Russland und dessen Ausschluss aus dem SWIFT-System haben offensichtlich dazu geführt, dass viele andere Länder alternative Regelungen in Betracht ziehen. Die ASEAN ist sich bewusst, dass sie möglicherweise ähnlichen Sanktionen ausgesetzt sein könnte, wenn sie sich in einem zukünftigen Konflikt zwischen den USA und China weigert, Washington zu unterstützen. Daher ergreift die Region präventive Maßnahmen, um sich darauf vorzubereiten.

Der Handel in lokalen Währungen findet in der Region bereits statt, und der Beschluss des 42. Gipfels spiegelt dies lediglich wider. Wie aus Berichten hervorgeht, haben die Zentralbanken der Philippinen, Indonesiens, Malaysias, Singapurs und Thailands bereits damit begonnen, kontaktlose QR-Code-Zahlungssysteme für Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern einzusetzen. Durch die Verwendung dieser Zahlungsmethode für die Abwicklung von Transaktionen fördern diese Länder nicht nur eine stärkere finanzielle Eingliederung, sondern isolieren sich auch, wenn bisher nur teilweise, gegen die geopolitischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit möglichen künftigen Sanktionen.

Der Schritt zeigt den USA auch noch einmal sehr deutlich, dass die ASEAN-Länder nicht dazu gezwungen werden können und dürfen, eine Pro-US-Position zur Aufrechterhaltung einer „regelbasierten Ordnung“ einzunehmen – was nichts anderes als eine Stellvertreterin für die Eindämmung Chinas ist, d.h. des Landes, das angeblich gegen die von den USA aufgestellten „Regeln“ verstößt.

Tatsächlich verwenden die USA das Narrativ, das um die Idee eines „regelbasierten Systems“ aus dem Spielbuch des Kalten Krieges aufgebaut ist. Während des Kalten Krieges teilten die USA die Welt in „freie“ und kommunistische Blöcke auf. Heute unterteilen die USA die Welt in Länder (z. B. die USA und ihre Verbündeten), die sich an die Regeln halten, und in Länder (z. B. China), die dies nicht tun. Anstatt Handel und Konnektivität zu fördern, militarisieren die USA den indopazifischen Raum – und machen ihn über Verträge wie den AUKUS sogar zu einem Nuklearraum -, um die „regelbasierte“ Ordnung zu erhalten und zu schützen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Strategie zu positiven Ergebnissen führen wird. Selbst laut dem Bericht des United States Institute of Peace vom März 2023 verfolgen die USA diese Strategie gedankenlos,

„… kann dazu führen, dass sich einige Länder in der Region erneut entfremden oder sogar in die Arme Chinas getrieben werden. In anderen Fällen wird das Beharren auf einer stärkeren Annäherung an die Vereinigten Staaten zu einem Verlust an amerikanischer Glaubwürdigkeit führen. Letztlich gibt es wenig, was Washington tun kann, um die bereits tief verwurzelte wirtschaftliche und politische Präsenz Chinas in der Region deutlich zu verringern. In Anbetracht des hohen Maßes an Interdependenz, das bereits besteht, kann dies sogar destabilisierend und gefährlich sein. Wenn man darauf besteht, dass die asiatischen Führer den Leitlinien folgen, die sie wahrscheinlich ablehnen werden, werden nur die Grenzen der amerikanischen Macht und des amerikanischen Einflusses deutlich.“

Das 42. ASEAN-Gipfeltreffen offenbart dieses Versagen der USA in vielerlei Hinsicht. Anstatt die US-Rhetorik des „Kalten Krieges 2.0“ zu unterstützen, wurden in der Erklärung des ASEAN-Gipfels „Multilateralismus“ und „Regionalismus“ in einer Weise gestärkt, die „niemanden zurücklässt“, d.h. nicht einmal China.

Dies ist alles andere als eine zweideutige Botschaft. Angesichts der Klarheit und der Art und Weise, wie ASEAN sich wiederholt geweigert hat, im Großen und Ganzen ein Verbündeter der USA gegen China zu werden, lässt sich kaum bestreiten, dass die USA ihre Politik grundlegend überdenken müssen. Wo sie hoffen können, wirklich mit China konkurrieren zu können, und wo sie wirklich hoffen können, echte Unterstützung von ASEAN zu erhalten, ist auf dem Gebiet des Handels und der Wirtschaft und nicht in Bezug auf Krieg, Wettrüsten, Aufrüstung mit ballistischen Raketen und Nuklearisierung. In Ermangelung einer wirksamen Wirtschaftspolitik haben die USA von der ASEAN nur oberflächliche Unterstützung erhalten – und werden dies auch weiterhin tun -, die sich meist auf gelegentliche Gipfeltreffen beschränkt, die nichts Greifbares hervorbringen.

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.