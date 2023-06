Schock: Top-Versicherungsanalyst sagt, dass 600.000 Amerikaner pro Jahr an COVID-Spritzen sterben

Diejenigen, die gegen COVID-19 geimpft sind, haben im Durchschnitt eine um 26 Prozent höhere Sterblichkeitsrate als diejenigen, die die Impfung verweigert haben – und die Zahl der Todesfälle ist bei geimpften Personen unter 50 Jahren sogar noch erschütternder: Hier liegt die Sterblichkeit um 49 Prozent höher als bei ungeimpften Personen.

Die schockierenden Zahlen basieren auf Regierungsdaten aus dem Vereinigten Königreich und wurden Senator Ron Johnson (R-WI) von Josh Stirling zur Kenntnis gebracht, einem der besten Versicherungsanalysten des Landes und ehemals Senior Research Analyst für US-Nichtlebensversicherungen bei Sanford C. Bernstein & Co.

„Das einzige Diagramm, das die ganze Geschichte erzählt“: Analyse zeigt eine um 26 % schlechtere Sterblichkeit unter den Geimpften Und „die Menschen unter 50 Jahren, die den Impfstoff erhalten haben, haben jetzt eine um 49 % höhere Sterblichkeitsrate“, erklärte der Top-Versicherungsanalyst Josh Stirling. „Und wenn man diese Zahlen einfach auf die Vereinigten Staaten anwenden würde, wären das am Ende etwa 600.000 zusätzliche Todesfälle pro Jahr in den Vereinigten Staaten aufgrund dieser höheren impfbedingten Sterblichkeit.“

