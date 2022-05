Russland-Ukraine-Krieg: George Bushs Eingeständnis seiner Verbrechen im Irak war kein „Versehen“

Die Verwirrung des ehemaligen Präsidenten über die Invasionen im Irak und in der Ukraine sollte den Westen zum Nachdenken anregen, nicht zum Lachen

Es war offenbar ein „Fauxpas“, wie wir ihn seit dem Rücktritt von George W. Bush vom Amt des US-Präsidenten Anfang 2009 vergessen hatten. Während einer Rede in Dallas letzte Woche verwechselte er kurzzeitig den aktuellen Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine mit seinem eigenen Angriffskrieg gegen den Irak im Jahr 2003.

Bush stellte fest, dass ein Mangel an Kontrolle und Ausgewogenheit in Russland es einem Mann ermöglicht habe, eine völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion des Irak zu starten… Ich meine, der Ukraine. Im Irak auch. Wie auch immer… Ich bin 75.“

Das klang wie ein weiterer „Bushismus“ – ein verbaler Ausrutscher – für den der 43. Präsident berühmt war. So wie damals, als er damit prahlte, dass man ihn „unterschätzt“ habe, oder als er warnte, dass Amerikas Feinde „nie aufhören, über neue Wege nachzudenken, um unserem Land und unserem Volk zu schaden – und wir auch nicht“.

Vielleicht erklärt das, warum sein Publikum gelacht hat. Oder vielleicht auch nicht, wenn man bedenkt, wie unangenehm das Lachen klang.

Bush wollte auf jeden Fall, dass sein Fehler als ein weiterer Ausrutscher angesehen wird, weshalb er ihn eilig auf sein Alter schob. Das Argument der Senilität klingt zweifellos viel plausibler in einer Zeit, in der der amtierende Präsident, Joe Biden, regelmäßig den Überblick über das verliert, was er sagt, und sogar darüber, wo er sich befindet.

Die westlichen Medien, soweit sie sich die Mühe gemacht haben, über Bushs Rede zu berichten, haben ebenfalls nervös gelacht. Sie haben den Vorfall vor allem zu komischen Zwecken ausgeschlachtet: „Seht her, wir können über uns selbst lachen – im Gegensatz zu diesem narzisstischen russischen Monster, Putin.“

Die BBC behandelte Bushs Kommentar als kurze Meldung auf einer unteren Seite. Diejenigen, die ihm mehr Aufmerksamkeit schenkten, nannten ihn lieber einen „Fauxpas“ oder einen amüsanten „Freudschen Versprecher“.

Putin-Apologeten

Doch die Konzentration auf den Humor des Augenblicks ist in Wirklichkeit Teil des anhaltenden Krieges der Medien gegen unser Verständnis der jüngsten Geschichte. Er soll uns, das Publikum, davon ablenken, über die wahre Bedeutung von Bushs „Fauxpas“ nachzudenken.

Der einzige Grund, warum die Medien jetzt so verspätet – wenn auch sehr indirekt – eine Verbindung zwischen „einer völlig ungerechtfertigten und brutalen Invasion“ in der Ukraine und den Ereignissen im Irak herstellen, ist Bushs Fehler.

Wäre er nicht passiert, hätten die etablierten Medien einen solchen Vergleich weiterhin ignoriert. Und diejenigen, die versuchen, ihn anzusprechen, würden weiterhin als Verschwörungstheoretiker oder als Putin-Apologeten abgetan.

Bushs Äußerungen implizieren – selbst für diejenigen, die sie spöttisch mit freudschen Begriffen charakterisieren -, dass er und sein Mitverschwörer, der britische Premierminister Tony Blair, Kriegsverbrecher sind und dass sie wegen der Invasion und Besetzung des Irak in Den Haag vor Gericht gestellt werden sollten.

Alles, was die derzeitige US-Regierung gegen Putin sagt, und jede Bestrafung Russlands und gewöhnlicher Russen, kann umgedreht und gegen die Vereinigten Staaten und Großbritannien gerichtet werden.

Sollten die USA für das, was sie dem Irak angetan haben, nicht von der „zivilisierten Welt“ mit schweren Wirtschaftssanktionen belegt werden? Sollten ihre Sportler nicht von internationalen Veranstaltungen ausgeschlossen werden? Sollten ihre Milliardäre nicht gejagt und ihres Vermögens beraubt werden? Und sollten die Werke seiner längst verstorbenen Schriftsteller, Künstler und Komponisten nicht von der höflichen Gesellschaft gemieden werden?

Und doch schlagen die westlichen Establishment-Medien nichts von alledem vor. Sie fordern nicht, dass Blair und Bush wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden. In der Zwischenzeit schließen sie sich den westlichen Führern an, indem sie das, was Russland in der Ukraine tut, als Völkermord bezeichnen und Putin als bösen Wahnsinnigen bezeichnen.

Den westlichen Medien ist es ebenso unangenehm, Bushs Rede für bare Münze zu nehmen, wie es seinem Publikum erging. Und das aus gutem Grund.

Das liegt daran, dass die Medien gleichermaßen in die Verbrechen der USA und des Vereinigten Königreichs im Irak verwickelt sind. Sie haben die lächerliche Rechtfertigung der Invasion mit „Massenvernichtungswaffen“ nie ernsthaft in Frage gestellt. Sie haben nie darüber debattiert, ob die „Shock and Awe“-Bombenkampagne gegen Bagdad völkermörderisch war.

Und natürlich haben sie weder Bush noch Blair als Verrückte und Größenwahnsinnige bezeichnet und ihnen nie vorgeworfen, mit der Invasion des Irak einen imperialistischen Krieg – oder einen Krieg um Öl – zu führen. Im Gegenteil, beide werden von den Medien weiterhin als respektierte ältere Staatsmänner behandelt.

Während Trumps Präsidentschaft schwelgten führende Journalisten in Nostalgie für die Tage von Bush, anscheinend ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass er seine eigene Präsidentschaft dazu genutzt hatte, einen Angriffskrieg zu führen – das „höchste internationale Verbrechen“.

Und Blair wird von den britischen und US-amerikanischen Medien nach wie vor um seine Meinung zu innen- und weltpolitischen Fragen gebeten. Man hört ihm sogar respektvoll zu, wenn er sich zur Ukraine äußert.

Ausrede der Präemption

Aber es geht nicht nur darum, dass man die jüngste Geschichte nicht zur Kenntnis nimmt. Bushs Invasion im Irak ist eng mit Putins Invasion in der Ukraine verknüpft. Nicht zuletzt aus diesem Grund hätten die westlichen Medien von Anfang an auf die Parallelen zwischen beiden hinweisen müssen – wie es Bush nun irrtümlich getan hat.

Das hätte den geopolitischen Kontext geliefert, um den Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Rolle des Westens bei dessen Provokation zu verstehen – ohne ihn unbedingt zu rechtfertigen. Genau deshalb haben sich die Medien so sehr bemüht, diese Parallelen zu ignorieren.

Mit dem Einmarsch in den Irak schufen Bush und Blair einen Präzedenzfall dafür, dass mächtige Staaten ihren Angriff auf einen anderen Staat als „präventiv“ – als defensiv und nicht aggressiv – umdefinieren und damit die militärische Invasion unter Verletzung der Kriegsgesetze rechtfertigen konnten.

Bush und Blair behaupteten fälschlicherweise, dass der Irak den Westen mit Massenvernichtungswaffen bedrohe und dass sein säkularer Führer, Saddam Hussein, Beziehungen zu den extremen Islamisten von al-Qaida gepflegt habe, die die Anschläge vom 11. September 2001 auf die USA verübten. Diese Vorwände reichten von völlig unbegründet bis hin zu geradezu absurd.

Putin hat – plausibler – argumentiert, dass Russland präventiv gegen die verdeckten Bemühungen einer von den USA geführten Nato vorgehen musste, ihren militärischen Einflussbereich bis an die Grenzen Russlands auszudehnen. Russland befürchtete, dass sich die USA und die Nato unkontrolliert darauf vorbereiten würden, die Ukraine heimlich zu übernehmen.

Aber wieso ist die russische Invasion deshalb defensiv? Die Befürchtungen des Kremls waren vor allem zweigeteilt.

Erstens hätte dies den Weg für die Stationierung von Raketen durch die NATO nur wenige Minuten von Moskau entfernt ebnen können, wodurch der Grundsatz der gegenseitigen Abschreckung ausgehöhlt worden wäre.

Und zweitens hätte die Einbindung der Ukraine durch die NATO das westliche Militärbündnis direkt in den ukrainischen Bürgerkrieg in der östlichen Donbass-Region hineingezogen. Dort liefern sich ukrainische Streitkräfte, darunter auch neonazistische Elemente wie die Asow-Brigade, einen blutigen Kampf gegen ethnische russische Gemeinschaften.

Ohne eine russische Invasion hätte sich die NATO aktiv an der Unterstützung ukrainischer Ultranationalisten beteiligen können, die ethnische Russen töten – so wie es der Westen jetzt durch seine Aufrüstung der Ukraine mit mehr als 40 Milliarden Dollar tut.

Selbst wenn man die Bedenken Russlands außer Acht lässt, hat Moskau eindeutig ein größeres strategisches Interesse daran, was sein Nachbar, die Ukraine, an der gemeinsamen Grenze tut, als Washington jemals im Irak hatte, der viele tausend Kilometer entfernt ist.

Stellvertreterkriege

Angesichts des Versäumnisses des Westens, die von Bush und Blair im Irak begangenen Verbrechen einzugestehen, geschweige denn aufzuarbeiten, ist Russlands Verdacht, dass sich die US-Außenpolitik auch nach zwei Jahrzehnten nicht geändert hat, sogar noch wichtiger. Auf welcher Grundlage sollte Moskau glauben, dass Washington weniger aggressiv oder machthungrig ist als zum Zeitpunkt der Invasion im Irak?

Die westlichen Medien bezeichnen den US-Angriff auf den Irak und die anschließenden blutigen Jahre der Besatzung immer wieder als „Fehler“, „Missgeschick“ und „Fehltritt“. Für Moskau sieht es jedoch nicht so aus, zumal Washington auf den Einmarsch in den Irak eine Reihe von Stellvertreterkriegen gegen andere Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas wie Libyen, Syrien und Jemen folgen ließ.

Für Russland sieht der Angriff auf den Irak eher wie ein Zwischenschritt in einer Reihe von Kriegen aus, die die USA über Jahrzehnte hinweg geführt haben, um die „Dominanz über das gesamte Spektrum“ zu erlangen und Konkurrenten um die Kontrolle über die Ressourcen des Planeten auszuschalten.

Vor diesem Hintergrund hätte Moskau durchaus annehmen können, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten auf einen weiteren Stellvertreterkrieg erpicht sind, der diesmal die Ukraine als Schlachtfeld nutzt. Jüngste Äußerungen von Vertretern der Biden-Regierung, wie z. B. von Verteidigungsminister Lloyd Austin, der feststellte, dass Washingtons Militärhilfe in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar für Kiew darauf abziele, „Russland zu schwächen“, können solche Befürchtungen nur noch verstärken.

Bereits im März stellte Leon Panetta, ehemaliger US-Verteidigungsminister und CIA-Direktor unter Barack Obama, der sich freier äußern kann als amtierende Beamte, fest, dass Washington „einen Stellvertreterkrieg mit Russland führt, ob wir es nun sagen oder nicht“.

Er sagte voraus, wohin sich die US-Politik als Nächstes entwickeln würde, und merkte an, dass das Ziel darin bestünde, „so viel Militärhilfe wie nötig zu leisten“. Die Diplomatie hat für Washington eine eklatant niedrige Priorität.

Vor der Öffentlichkeit kaum verborgen ist der Wunsch der USA und ihrer Verbündeten nach einem weiteren Regimewechsel – diesmal in Russland -, anstatt den Krieg und das Leiden der Ukrainer zu beenden.

Schlächter gegen Blender

Letzte Woche hat die New York Times mit großer Verspätung die Kriegsrhetorik eine Stufe heruntergeschraubt und die Regierung Biden aufgefordert, die Verhandlungen voranzutreiben. Dennoch war ihre Einschätzung, wer die Schuld an der Zerstörung der Ukraine trägt, eindeutig: „Herr Putin wird als Schlächter in die Geschichte eingehen.“

Aber sind Bush oder Blair als Schlächter in die Geschichte eingegangen? Ganz sicher nicht. Der Grund dafür ist, dass die westlichen Medien an der Rehabilitierung ihrer Bilder mitgewirkt haben, indem sie sie als Staatsmänner darstellten, die „gepatzt“ haben – mit der Implikation, dass gute Menschen patzten, wenn sie nicht berücksichtigten, wie tief das Böse aller anderen in der Welt verwurzelt ist.

Ein Schlächter gegen ein Paar von Blendern.

Diese falsche Unterscheidung bedeutet, dass sich die westlichen Führer und die westliche Öffentlichkeit weiterhin der Verantwortung für die westlichen Verbrechen im Irak und anderswo entziehen.

Deshalb konnte Ende Februar – in Bezug auf die Ukraine – ein Fernsehjournalist Condoleezza Rice, die als Bushs nationale Sicherheitsberaterin zu den Architekten des illegalen Angriffskrieges gegen den Irak gehörte, vorschlagen: „Wenn man in ein souveränes Land einmarschiert, ist das ein Kriegsverbrechen.“ Die Journalistin hat offenbar keinen Augenblick daran gedacht, dass nicht nur Putin ein Kriegsverbrecher ist, sondern genau die Frau, der sie gegenübersitzt.

Das war auch der Grund, warum Rice feierlich nicken und mit ernster Miene zustimmen konnte, dass Putins Einmarsch in die Ukraine „gegen jeden Grundsatz des Völkerrechts und der internationalen Ordnung verstößt – und deshalb gehört es dazu, sie [Russland] jetzt mit wirtschaftlichen Sanktionen und Strafen zu belegen“.

Aber ein Westen, der sich geweigert hat, sich mit seiner Rolle bei der Begehung des „höchsten internationalen Verbrechens“ der Invasion des Irak abzufinden, und der systematische Verbrechen gegen die Souveränität anderer Staaten wie Jemen, Libyen und Syrien unterstützt hat, kann nicht über Russland urteilen. Außerdem sollte sie nicht versuchen, sich durch Einmischung in den Krieg in der Ukraine zu profilieren.

Wenn wir die Tragweite von Bushs Kommentar ernst nehmen würden, anstatt ihn als „Fauxpas“ abzutun und die Invasion im Irak als „Fehler“ zu betrachten, wären wir vielleicht in der Lage, mit moralischer Autorität zu sprechen, anstatt – wieder einmal – unsere Heuchelei zur Schau zu stellen.