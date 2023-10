Bill Gates erklärt sich zum Hauptförderer des globalen digitalen ID-Systems

Die Gates Foundation wurde offiziell zum Hauptakteur eines neuen globalen digitalen ID-Systems ernannt, das von den Regierungen der Welt eingeführt werden soll.

Mastercard und die Gates Foundation haben sich zusammengeschlossen, um den „Community Pass“ auf den Markt zu bringen. Alle Bürger der Welt müssen ihn bei sich tragen, wenn sie an der Gesellschaft teilhaben wollen. Der Pass ist mit einem Social Credit Score verbunden, der sich je nach Wohlverhalten erhöht oder verringert.

biometricupdate berichtet: Der „Community Pass“ oder „Farm Pass“, wie er auch genannt wird, soll zunächst „eine Plattform für digitale IDs sein, die sich an Einzelpersonen wie Geschäftsinhaber und Landwirte richtet“.

Reclaimthenet berichtet: Und wenn Sie es nicht wissen, es ist eine, die sich zufällig auf afrikanische Länder konzentriert.

An Ehrgeiz mangelt es natürlich nicht: Bis 2027 will Mastercard 15 Millionen Menschen in Afrika registrieren. Und auch der asiatisch-pazifische Raum sollte sich nicht auf den Lorbeeren der Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung ausruhen. Auch hier hat Mastercard die Nase vorn – die gleiche Zahl bis zum gleichen Zeitpunkt ist das erklärte Ziel.

In Afrika – Uganda, Kenia, Tansania, Mauretanien – sind 2,5 Millionen Menschen an Bord, und Ghana und Äthiopien könnten leicht die nächsten sein, da der globale Zahlungsriese das Ausmaß der finanziellen Verzweiflung dieser Bauern auf die Probe stellt.

Vordergründig – um globale digitale Ausweise zu testen, für die ganze Welt.

Aufgeregt? Michael Wiegand, Direktor für Finanzdienstleistungen für die Armen bei der Bill & Melinda Gates Foundation, deutet an, dass dies der Fall ist.

„Es ist Zeit für einen neuen Ansatz zur finanziellen Inklusion, der über grundlegende Bankdienstleistungen hinausgeht (…) Einer der aufregendsten Fortschritte in der globalen Entwicklung ist die Ausweitung von Finanzdienstleistungen“.

Geben Sie „Digital Public Infrastructure (DPI)“ ein, wie Wiegand sagt.

„Dieses Konzept (…) unterstützt integrative Finanzsysteme. Die grundlegende DPI basiert auf drei interoperablen Kernkomponenten: digitale Identität (ID), Zahlungen und Datenaustausch. In der Praxis ermöglicht dies Ländern und Menschen, Identitäten digital zu verifizieren, Geld sicher und sofort zu senden und zu empfangen und Informationen sicher auszutauschen.“