Europaabgeordneter zum neuen WHO-Vertrag: Es gibt drei Gründe, warum wir das nicht wollen sollten

Der erste Grund: Der Pandemievertrag wird von der WHO verwaltet, in der die Pharmaindustrie großen Einfluss hat. „Das sind Global Player mit enormen geopolitischen und finanziellen Interessen. Wer zahlt, entscheidet. Deren Interessen sind nicht die Interessen der Bevölkerung.“

Der zweite Grund: Die WHO ist nicht demokratisch gewählt. „Wer Entscheidungen trifft, kann dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist keine gute Idee“, sagt Roos.

Der dritte Grund: Bei einer Pandemie ist die beste Vorgehensweise nicht überall gleich. Man denke zum Beispiel an die Kultur, die Bevölkerungsdichte oder wie die Balance zwischen Risiko und Freiheit gesehen wird. „Deshalb sollten wir nicht überall die gleiche Politik verfolgen wollen.

„Der neue globale Pandemievertrag gibt der WHO viel zu viel Macht“, schließt der Europaabgeordnete. „Er dient vor allem den Interessen von Ländern wie China und den Pharmariesen, und wir geben Macht an eine Organisation, die nicht demokratisch kontrolliert werden kann.“

„Wir sollten diesen neuen globalen Pandemievertrag wirklich nicht wollen“, betont Roos und fordert dazu auf, dieses Video an die Politiker im Senat und Repräsentantenhaus weiterzuleiten.

De #WHO is geen overheidsorganisatie. 80% van de financiering komt van particuliere organisaties zoals oligarchen en Big Pharma.



We mogen de nationale macht niet overdragen aan een particulier gefinancierd instituut zonder enige democratische legitimiteit



En verklaringen van de… https://t.co/ZJCoIS1tLx pic.twitter.com/PeimUOv3h3