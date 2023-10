Genwissenschaftler zeigt, wie Impfstoffhersteller kontaminierte COVID-Impfungen in Massenproduktion herstellten

In einem Vortrag bei einer Veranstaltung, die vom World Council for Health organisiert wurde, sprach Dr. Kevin McKernan über seine Entdeckung – und die Gefahr – der Plasmid-DNA-Kontamination in den sogenannten COVID-„Impfstoffen“.

Dr. McKernan, der zuvor ein Team des MIT im Human Genome Project leitete, veröffentlichte im April 2023 Arbeiten, die das Vorhandensein von kontaminierender DNA und „Endotoxinen“ aus E-coli dokumentierten.

Er zeigte auch, dass die zur Genehmigung vorgelegten Impfstofffläschchen „saubere“ DNA enthielten, aber „als sie zur Massenproduktion wechselten, war es kontaminierte Plasmid-DNA.“

Wie McKernan betont, war „dies nicht in der eigentlichen klinischen Studie vorhanden.“

Das genehmigte Produkt war nicht das verabreichte Produkt. Die von Pfizer, BioNtech und Moderna genehmigten Impfstoffe enthielten nicht die aus E-coli stammende Plasmid-DNA. Dies war ein Verfahren, das die Hersteller zur Massenproduktion der Impfstoffe nach behördlicher Genehmigung anwendeten.

Frisierte Bücher

Wie konnte ein solches gefährliches Produkt die behördliche Zulassung erhalten? Wie McKernan zeigt, wurden den Regulierungsbehörden schmeichelhafte Ergebnisse präsentiert, die sich nicht im Endprodukt widerspiegelten. McKernan erklärt auch, warum bestehende Screening-Verfahren die Anwesenheit von Plasmid-Kontamination erst in diesem Jahr nicht erkannten.

Darauf hinweisend, dass seine Arbeit international repliziert wurde, zeigt er auch, wie diese Methoden selbst dazu verwendet werden können, unerwünschte Daten und die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen von den zulassenden Regulierungsbehörden zu verbergen.

McKernan stellt fest, dass mit verschiedenen Werkzeugen zur Erkennung von Plasmid-DNA-Konzentrationen unterschiedliche Ergebnisse geliefert werden, um „die Bücher zu manipulieren, um den Vorschriften zu entsprechen.“

„Wenn Sie unterschiedliche Werkzeuge verwenden, erhalten Sie unterschiedliche Zahlen. Dies ist eine Schwachstelle in den Vorschriften. Sie können verschiedene Werkzeuge auswählen, um den Regulierungsbehörden zu geben, was Sie wollen“, sagt er.

McKernans Arbeit zeigt, dass die zur Eliminierung von Plasmid-DNA verwendeten Werkzeuge kleinere Moleküle einfach nicht erkennen. Daher konnten auch bei Bemühungen, die kontaminierende Plasmid-DNA zu eliminieren, diese einfach nicht erkannt werden. Die üblichen Messmittel konnten diese kleineren Moleküle nicht finden.

„Wenn Sie diese Proben durch eine Oxford-Nanoporensequenzierung geben, erkennt sie die großen Fragmente sehr gut“, sagt er.

Doch er fügt hinzu, sie erkennt kleine Moleküle nicht sehr gut – wo ein Großteil der Plasmidmasse repräsentiert wird.

„Sie versuchen, dieses [Plasmid] loszuwerden“, sagt er. „Aber der Versuch, dies zu tun, schafft etwas, das für die DNA-Integration gefährlicher ist.“

Wo liegt diese Gefahr? Es ist die Gefahr des falschen Positivs. Erstens kann die verwendete Nachweismethode den Großteil der Kontamination nicht finden. Zweitens versagt die zur „Reinigung“ der Impfstoffe verwendete Eliminierungsmethode auf die gleiche Weise.

Der Prozess, den McKernan zitiert, ist einer, der die Gefahren dieser Impfstoffe unsichtbar macht.

Gescheiterte Reinigung

McKernan zeigt in seinem Segment, wie das Plasmid, das die Endotoxine und fremdes genetisches Material enthält, entfernt werden soll, um die Impfstoffe zu reinigen.

Der von ihm zitierte Reinigungsprozess heißt „AMPure“, von dem er sagt, dass er viel Erfahrung damit hat.

„Es erfasst die kleinen Moleküle nicht gut“, sagt er und fügt hinzu, dass „wir die kleinen Moleküle sowohl mit AMPure als auch mit QPCR-Tests unterschätzen“. Wie weiß er, dass diese Plasmide vorhanden sind?

„Wenn Sie diese Proben in ein Fluorometer geben, erhalten Sie Zahlen, die bis zu 100-mal höher sind.“

Warum ist das wichtig?

„Den Regulierungsbehörden wurden Fluorometriedaten für RNA und PCR-Daten für DNA gegeben, um die Bücher zu manipulieren, um den Vorschriften zu entsprechen.“

Die ausgewählten Maßnahmen übersehen die molekulare Konzentration von Plasmid-DNA, die hauptsächlich aus kleinen Molekülen besteht.

Risiken der Kontamination

McKernan zitiert bekannte Risiken durch Genomkontamination, einschließlich Blutgerinnseln und genetischer Schäden. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass Spike-Proteine die Gefahren von „Endotoxinen“ – Toxine von außerhalb des Körpers, wie die in den Impfstoffen gefundene E-coli-DNA – verstärken. Diese DNA-Basis arbeitet zusammen mit den durch die mRNA in den Schüssen produzierten Spike-Proteinen, um Nebenwirkungen zu vervielfachen.

Zu diesen Effekten gehört auch Krebs.

McKernan weist darauf hin, dass die Konzentration des Endotoxin E-coli „redigiert“ – zensiert – wurde aus den ursprünglichen Regulierungsberichten.

Warum ist das passiert? Er stellt fest, dass Krebs durch drei Hauptfaktoren potenziert wird, die mit den kontaminierten Impfstoffen in Verbindung stehen.

Der erste ist die erhöhte genetische Mutation, die durch die Aufnahme von Plasmid-DNA verursacht wird. Der zweite ist der „chronische Angriff“ auf das Immunsystem durch die mRNA-Aktion. Schließlich, so McKernan, scheinen die Injektionen nach den von ihm zitierten jüngsten Papieren „eine Hemmung der Wächter des menschlichen Genoms – p53 und BRCA1“ zu verursachen, was bedeutet, dass der Schutz der menschlichen Gene durch das injizierte Material beeinträchtigt wird.

McKernan sagt: „Ich würde alle auf die Arbeit von John Beaudoin über die Todesraten in Massachusetts hinweisen. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass wir nach der Impfung einen Anstieg der Krebsraten haben.“

Für diejenigen, die sich wegen Kontamination durch die sogenannten Impfstoffe Sorgen machen, produziert McKernan ein diagnostisches Werkzeug zur Bewertung des Grades, in dem die Geimpften von in der Plasmid-DNA enthaltenen Endotoxinen betroffen sind.

McKernan bereitet Tests für die öffentliche und klinische Anwendung vor, damit „wir dies bei geschädigten Patienten messen können.“

Sein Segment ist eines von neun, das am 9. Oktober während der virtuellen Veranstaltung des World Council for Health gezeigt wurde, bei der führende Wissenschaftler zusammenkamen, um das Thema Plasmid-DNA-Kontamination in den mRNA-Injektionen zu erklären und zu untersuchen, das erstmals von McKernan und seinen Kollegen in diesem Jahr entdeckt wurde.

Für mehr von Dr. Kevin McKernan und anderen, klicken Sie hier, um die dringende Expertenanhörung des World Council for Health vollständig anzusehen.