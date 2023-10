Elon Musk kritisiert die EU für die Drohung, Twitter wegen »Desinformation« zu blockieren: „Nennen Sie die Verstöße“

Der Chef von Twitter/X, Elon Musk, hat der Europäischen Union (EU) scharf geantwortet, nachdem nicht gewählte Eurokraten gedroht haben, seine Social-Media-Plattform wegen angeblichen Verstößen gegen „Desinformation“ zu sperren.

Musk reagierte auf einen Brief der EU, in dem ihm vorgeworfen wird, die Verbreitung von „Desinformation“ auf der Plattform zu unterstützen.

EU-Kommissar Thierry Breton, ein nicht gewählter Bürokrat, der besorgniserregende Machtbefugnisse hat, um die steuerzahlende Öffentlichkeit souveräner Nationen zu zensieren, schickte Musk einen Brief mit einer Liste von Forderungen.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

Breton forderte Musk auf, innerhalb von 24 Stunden eine „schnelle, genaue und vollständige Antwort“ an die „zuständigen Strafverfolgungsbehörden“ zu liefern.

Er warnte Musk, dass „Ihre Plattform dazu verwendet wird, illegale Inhalte und Desinformation in der EU zu verbreiten.“

Die angebliche „illegale Inhalte und Desinformation“ sollen sich auf die aktuelle Situation in Israel beziehen.

Breton bezog sich auf den neuen Digital Services Act der EU.

Dieses Gesetz zielt im Wesentlichen darauf ab, gegen online Inhalte vorzugehen, die als „Desinformation“ eingestuft werden.

„Öffentliche Medien und zivile Organisationen berichten weitreichend über Fälle von gefälschten und manipulierten Bildern und Fakten, die auf Ihrer Plattform in der EU zirkulieren, wie zum Beispiel wiederverwendete alte Bilder von nicht zusammenhängenden bewaffneten Konflikten oder Militärmaterial, das tatsächlich aus Videospielen stammt“, behauptete Breton.

„Dies scheint offensichtlich falsche oder irreführende Informationen zu sein.“

Breton warnte Musk weiterhin, dass, wenn er nicht nachkommt, „Strafen verhängt werden können.“

The Guardian berichtet, dass Musk gemäß den EU-Regeln mit 6 Prozent seiner Einnahmen aus X bestraft und die Plattform sogar in der EU blockiert werden kann.

Als Musk Twitter kaufte, drohten sie ihm bereits damit, und jetzt setzen sie diese Drohung um.

Musk antwortete, indem er spezifische Details anstelle von leeren Behauptungen forderte.

Vu, merci.



You are well aware of your users’ — and authorities’— reports on fake content and glorification of violence.



Up to you to demonstrate that you walk the talk.



My team remains at your disposal to ensure DSA compliance, which the EU will continue to enforce rigorously.