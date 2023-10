Hier 8 toxische Chargen von Pfizer

Das Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport hat eine Liste der Chargennummern der in den Niederlanden verwendeten Corona-Impfstoffe veröffentlicht, berichtet De Andere Krant. Ein kritischer Bürger, der anonym bleiben wollte, hatte eine Woo-Anfrage eingereicht, um die Informationen zu erhalten.

Aus der veröffentlichten Liste geht hervor, dass Pfizer-Impfstoffe aus acht der neun Chargen, die in Dänemark mit schweren Gesundheitsschäden in Verbindung gebracht werden, auch in den Niederlanden verwendet wurden.

Im August 2022 reichte der kritische Bürger eine Beschwerde beim Woo (Open Government Act) ein und verlangte von VWS die Chargennummern der in den Niederlanden verwendeten Corona-Impfstoffe sowie einen Überblick über die gemeldeten Nebenwirkungen und Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Chargennummern.

Die Anfrage wurde zunächst abgelehnt, aber VWS gab nicht auf. Im August wurde eine Liste der Chargennummern veröffentlicht, jedoch ohne die damit verbundenen Nebenwirkungen und Todesfälle.

Der kritische Bürger legte Berufung gegen die Entscheidung ein. „Ich glaube, sie halten Daten zurück“.

Anfang 2021, als die Impfungen schon seit einem Monat durchgeführt wurden, gab es noch keine Vereinbarung zum Austausch der Chargennummern mit dem Gesundheitsamt. Komplette Chargenanalysen konnten anfangs nicht durchgeführt werden, da einige Dinge nicht stimmten. Zu Beginn der Impfkampagne musste das Nebenwirkungszentrum Lareb die Chargennummern beim RIVM anfordern.

Dies sind die acht toxischen Pfizer-Chargen, die auch in den Niederlanden verwendet wurden:

EJ6134

EJ6136

EJ6789

EJ6790

EJ6796

EK9788

EM0477

EP9598

Die Nummer finden Sie auf Ihrem Impfpass.