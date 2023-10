Israel-Hamas „Krieg“ – eine weitere Ausrede, um die Meinungsfreiheit einzuschränken

Kit Knightly

Während sich eine brandneue Kriegsnarrative entfaltet, gibt es bereits Bemühungen, den Konflikt in strengere Kontrollen der Meinungs- und Redefreiheit, sowohl persönlich als auch im Internet, umzuwandeln.

Die Schlagzeilen waren seit dem „Überraschungsangriff“ am Samstag nur noch von Israel und Hamas geprägt, mit dem vorhersehbaren Hin und Her historischer Beschwerden und Rassismusvorwürfen, unterbrochen von unbewiesenen Behauptungen von Gräueltaten.

„Greuelpropaganda“ ist nichts Neues. Es ist der Eröffnungsschuss jedes Krieges, wenn staatliche Kombattanten versuchen, die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen.

Unter anderem die völlig unbewiesene Behauptung, dass die Hamas „vierzig jüdische Babys aus ihren Wiegen warf und sie enthauptete“, die gestern die Runde machte. Was die Greuelpropaganda angeht, ist die Behauptung in ihrer Unoriginalität verblüffend.

Es gibt jetzt viel davon, grelle Behauptungen von grafischer und sinnloser Gewalt gegen Unschuldige, von denen die meisten gerade lange genug überleben, um Empörung auszulösen, bevor sie „widerlegt“ oder zurückgenommen werden.

Ein Teil davon ist der allgemeine „Nebel des Krieges“, der durch das Aufkommen der sozialen Medien verstärkt wird. Wenn viele Leute reden können, wird viel mehr gesagt (Gutes und Schlechtes).

Aber es gibt eine andere Interpretation: Dass gefälschte Kriegsgeschichten absichtlich in sozialen Medien verbreitet und dann „widerlegt“ werden, um Plattformen zu diskreditieren und die digitale Zensur zu rechtfertigen.

In den letzten vierundzwanzig Stunden haben Reuters, NBC, YahooNews, The Guardian und die AP Geschichten über die Verbreitung von „gefälschten Kriegsnachrichten“ in sozialen Medien veröffentlicht. Auch Al Jazeera beteiligte sich.

Fast alle diese Anschuldigungen wurden ausschließlich gegen Twitter/X gerichtet – immer mehr der Strohmann der Medien gegen die Meinungsfreiheit.

Auch die Regierungen haben sich zu dem Thema geäußert, wobei die Europäische Union Elon Musk angeblich „gewarnt“ hat, dass es „Strafen“ für die Verbreitung von kriegsbezogenen „Fehlinformationen“ auf seiner Plattform geben würde.

Es geht nicht nur um „Fehlinformationen“, sondern auch um „Hass“. In einer ungewöhnlich subtilen Schlagzeile warnt NBCNews vor der „zunehmend problematischen Natur der Online-Sprache“. USA Today ist direkter und behauptet, „Online-Hass“ sei „im Vormarsch“.

Oh, und dann gibt es noch die „unregulierten“ Seiten, auf denen Terroristen angeblich gewalttätige Videos hochladen, zumindest laut der New York Times:

Hamas veröffentlicht gewalttätige Videos auf Seiten mit wenig Moderation.

Es ist nicht schwer zu sehen, wohin das führt.

Und während „Fehlinformationen“ verwendet werden, um die Zensur in sozialen Medien zu rechtfertigen, wird „Sicherheit“ verwendet, um die Freiheit der Versammlung einzuschränken.

In Großbritannien und den USA wurden pro-palästinensische Kundgebungen mit Aufrufen an die Polizei konfrontiert, Gesetze zu zitieren, die die öffentliche Unterstützung von „gelisteten terroristischen Organisationen“ verbieten.

Die britische Innenministerin Suella Braverman hat der Polizei mitgeteilt, dass das Schwenken einer palästinensischen Flagge als Verbrechen betrachtet werden könnte. Die Londoner Polizei führt „Beruhigungspatrouillen“ durch.

In Frankreich ist die Polizei bereits direkter beteiligt und verbietet eine pro-palästinensische Demonstration.

… und die Menschen klatschten Beifall.

Viele von ihnen sind dieselben Stimmen, die gegen Tyrannei protestierten und die kanadischen Trucker oder Anti-Lockdown-Proteste verteidigten. Es ist entmutigend zu sehen.

Kurz gesagt, der „Krieg“ ist vier Tage alt und wird bereits verwendet, um den Widerspruch auf den Straßen zu unterdrücken und sich gegen die Meinungsfreiheit im Internet auszusprechen.

Wie sich die Kriegsnarrative dort auch entwickeln mag, hier ist es nur mehr vom Gleichen.