„Israelische Truppen im Gazastreifen lösen regionalen Konflikt aus“

Von Michael Snyder

Nachdem Israel Truppen in den Gazastreifen geschickt hat, werden die Hisbollah, der Iran, Syrien und die USA in den großen Nahostkrieg verwickelt werden

„Eskalation“ wird ein Wort sein, das in den kommenden Tagen häufig verwendet wird. Sobald Israel Truppen in den Gazastreifen schickt, wird dies eine Reihe von Ereignissen auslösen, die niemand mehr kontrollieren kann. Aber es gibt jetzt kein Zurück mehr. Als die Hamas beschloss, Frauen zu vergewaltigen, Kinder zu enthaupten und ältere Menschen zu entführen, machte sie jede andere Handlungsweise unmöglich. Israel muss in Gaza einmarschieren. Und während ich diesen Artikel schreibe, erleben wir die größte Mobilisierung israelischer Truppen, die wir seit dem Jom-Kippur-Krieg gesehen haben…

Zehntausende israelische Soldaten sind in Bewegung, da sich das Land auf eine mögliche Bodenoperation als Reaktion auf den Überraschungsangriff der Hamas am frühen Samstagmorgen vorbereitet. Nach Angaben des Sprechers der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Oberstleutnant Jonathan Conricus, wurden mehr als 300.000 Soldaten einberufen – die größte kurzfristige Mobilisierung in der Geschichte Israels. Die Soldaten im Süden bereiten sich auf die bevorstehende Operation im Gazastreifen vor und verteidigen die Grenze. Jeeps, Panzer und andere große Militärfahrzeuge wurden ebenfalls auf dem Weg nach Süden gesichtet. Entlang der nördlichen Grenze zum Libanon hat die IDF Zehntausende von Soldaten stationiert, darunter Reservisten und reguläre Einheiten, so Conricus. Auch Panzer wurden in diesem Gebiet gesichtet.

Sobald israelische Truppen in den Gazastreifen einmarschieren, wird der große Nahostkrieg beginnen.

Schon jetzt sind israelische Flugzeuge dabei, „ganze Stadtteile“ im Gazastreifen zu zerstören, um die bevorstehende Invasion vorzubereiten…

Israelische Luftangriffe trafen am Dienstag den Gazastreifen, zerstörten ganze Stadtteile und füllten die Leichenhallen mit toten Palästinensern. Damit rächte sich Israel für die Angriffe der Hamas, die zu einem der schlimmsten Blutbäder in dem seit 75 Jahren andauernden Konflikt geführt haben. Jenseits der Sperrmauer, die die Küstenenklave umschließt, sammelten israelische Soldaten die letzten israelischen Toten ein, vier Tage nachdem bewaffnete Hamas-Männer in den Städten wüteten und Hunderte von Menschen bei dem tödlichsten Angriff militanter Palästinenser in der Geschichte Israels töteten.

In der Vergangenheit hat Israel versucht, die Hamas so hart wie möglich zu treffen, um sie von zukünftigen Angriffen abzuschrecken.

Aber jetzt geht es darum, die Hamas vollständig zu vernichten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnet diesen Kampf als einen Kampf zwischen der zivilisierten Welt und der Barbarei…

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, eine beispiellose Militäroffensive gegen die Hamas im Gazastreifen zu starten, einen Krieg, den er als zivilisatorischen Kampf bezeichnet. „Und so wie sich die Kräfte der Zivilisation zusammengeschlossen haben, um ISIS zu besiegen, müssen die Kräfte der Zivilisation Israel dabei unterstützen, die Hamas zu besiegen“, sagte Netanjahu am Montag. „Wenn Israel die Hamas bekämpft, kämpft es nicht nur für sein eigenes Volk. Es kämpft für jedes Land, das sich gegen die Barbarei stellt. Israel wird diesen Krieg gewinnen, und wenn Israel gewinnt, gewinnt die gesamte zivilisierte Welt.“

Israel kann diesen Krieg auf keinen Fall „gewinnen“, ohne in den Gazastreifen einzumarschieren.

Und genau das wird demnächst geschehen.

Es wird sogar berichtet, dass die israelische Regierung die ägyptische Regierung bereits darüber informiert hat, dass sie sich auf „eine monatelange Bodenkampagne in Gaza“ vorbereitet…

Israel bereite sich auf eine monatelange Bodenoffensive im Gazastreifen vor, so ein ägyptischer Beamter gegenüber der Times of Israel. Diese Botschaft sei von Jerusalem an Kairo weitergegeben worden. Der ägyptische Beamte sagt, dass Israel bisher Kairos Bemühungen um eine Deeskalation zurückgewiesen hat, was darauf hindeutet, dass es der Hamas einen K.O.-Schlag versetzen will, bevor es die Idee eines Waffenstillstands in Betracht zieht.

Wenn Israel die Hamas systematisch vernichtet, glauben Sie dann, dass die Hisbollah dabei tatenlos zusehen wird?

Auf keinen Fall.

Ein Hamas-Offizieller hat sogar erklärt, dass die Hisbollah im Falle einer Invasion des Gazastreifens „in die Schlacht ziehen wird„…

Ein ranghoher Hamas-Beamter warnte Israel am Dienstag, dass der Iran und die libanesische Hisbollah „in die Schlacht ziehen werden, wenn Gaza einem Vernichtungskrieg ausgesetzt wird“, so die Associated Press.

Das ist der Grund, warum die Israelis so viele militärische Ressourcen an die Nordgrenze schicken.

Sie wissen, dass dies ein Zweifrontenkrieg sein wird…

Am dritten Tag des Krieges zwischen der Hamas und Israel beeilten sich die Bewohner Nordisraels, die Städte nahe der libanesischen Grenze zu evakuieren und in Vorbereitung auf eine mögliche Eskalation lebensnotwendige Dinge zu kaufen. Wie in weiten Teilen des Landes herrschte auch im Norden eine gespenstische Stille, die nur von den Regenschauern durchbrochen wurde, die in regelmäßigen Abständen über dem Gebiet niedergingen. Auf dem Highway 6, der normalerweise eine der meistbefahrenen Autobahnen Israels ist, herrschte auf der Fahrt von Zentralisrael herauf relativ wenig Verkehr. Auf beiden Seiten der Straße fuhren Panzer und militärische Planierraupen auf Lastwagen zur südlichen und nördlichen Grenze.

Aber das wird nicht das Ende sein.

Wie ich gestern erwähnte, hat Israel Berichten zufolge die Hisbollah gewarnt, dass Damaskus zerstört wird, wenn die Hisbollah versucht, Truppen nach Israel zu schicken…

Israel warnt die Hisbollah deutlich: Wenn die Hisbollah in den Krieg eintritt, werden die IDF Damaskus vollständig zerstören und den vom Iran unterstützten syrischen Diktator Bashar al-Assad direkt angreifen. Außerdem werden US-Kriegsschiffe Israel in diesem Krieg unterstützen. Diese Botschaft wurde von Israel über Frankreich übermittelt.

Das würde also Syrien in den Krieg hineinziehen.

Und ich denke, dass es ein sehr unheilvolles Zeichen ist, dass Israel und Syrien bereits Artilleriefeuer austauschen…

Die IDF erklärten, sie hätten auf Granaten reagiert, die in der Nacht zum Dienstag von Syrien aus auf Israel abgefeuert wurden. Einige der Granaten seien höchstwahrscheinlich auf offenen Feldern in den israelischen Golanhöhen gelandet, fügte das Militär hinzu. Die IDF antwortete mit Artillerie- und Mörserfeuer auf die Quelle des syrischen Beschusses.

Wenn Israel gegen die Hamas, die Hisbollah und Syrien gleichzeitig kämpft, glauben Sie, dass sich der Iran aus dem Krieg heraushalten kann?

Die Iraner scheinen einen direkten militärischen Konflikt zu fürchten, aber es scheint unwahrscheinlich, dass sie sich weigern würden, zu kämpfen, wenn alle ihre Verbündeten in der Region von den Israelis vernichtend geschlagen werden.

Und die Führer der beiden Nationen haben bereits einige sehr harte Worte ausgetauscht…

„Eine hochrangige israelische Regierungsquelle sagte am Montag, Israel habe Hinweise darauf, dass der Iran die Hamas zu ihrer massiven Infiltration und ihrem tödlichen Angriff gedrängt habe und dass der Iran auch die Hisbollah dazu dränge, sich auf einen Konflikt mit Israel vorzubereiten“, berichtete die Times of Israel. Khamenei sagte voraus, dass die israelischen Militäroperationen nach hinten losgehen würden. „Das Kalkül des illegitimen Regimes und seiner Unterstützer ist auch in dieser Hinsicht falsch“, sagte er. „Die Machthaber und Entscheidungsträger des zionistischen Regimes und ihre Unterstützer sollten wissen, dass diese Aktionen ein noch größeres Unheil über sie bringen werden, und das palästinensische Volk wird ihnen mit festerer Entschlossenheit eine harte Ohrfeige als Antwort auf diese Verbrechen verpassen.“

In dem Moment, in dem der Iran Raketen auf Israel abschießt, werden die USA natürlich in den Konflikt eingreifen.

Am Dienstag hat Joe Biden sehr deutlich gemacht, dass die USA in diesem Kampf an der Seite Israels stehen…

Präsident Joe Biden sagte, die USA stünden nach dem brutalen Massaker der Hamas in Israel an der Seite Israels. Er verurteilte den Angriff als „reines, unverfälschtes Übel“ und versprach, Israel mit militärischer Hilfe zu unterstützen, während im Nahen Osten ein Krieg ausbricht. „In diesem Moment müssen wir kristallklar sein: Wir stehen an der Seite Israels“, sagte Biden am Dienstag in einer Rede im State Dining Room des Weißen Hauses. „Wir werden dafür sorgen, dass Israel alles hat, was es braucht, um sich um seine Bürger zu kümmern, sich zu verteidigen und auf diesen Angriff zu reagieren. Es gibt keine Rechtfertigung für Terrorismus. There’s no excuse.“

Und Biden bestätigte auch, dass einige der Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, US-Bürger sind…

Biden sagte, Israel habe „das Recht und die Pflicht zu reagieren“, vier Tage nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu der Hamas den Krieg erklärt hatte. „Es gibt Momente in diesem Leben – und das meine ich wörtlich – in denen das pure, unverfälschte Böse in dieser Welt entfesselt wird“, sagte Biden. „Die Menschen in Israel haben an diesem Wochenende einen solchen Moment erlebt.“ Schätzungsweise 100 bis 150 Menschen in Israel wurden von Hamas-Kämpfern entführt und werden im Gazastreifen gefangen gehalten. Darunter sind auch einige Amerikaner, wie Biden zum ersten Mal bestätigte.

Die Hamas hat einen großen strategischen Fehler begangen, als sie beschloss, US-Bürger als Geiseln zu nehmen.

Wenn sie klug wären, würden sie diese US-Bürger sofort zurückgeben.

Aber das werden sie nicht tun.

Joe Biden wird nun also einige Entscheidungen treffen müssen.

Werden sich auch die USA in den Konflikt einmischen?

Ein pensionierter General scheint das zu glauben…

Die USA werden wahrscheinlich direkt mit Luft- und Seestreitkräften eingreifen, wenn die Existenz Israels bedroht ist, sagte General a.D. Barry McCaffrey. In der MSNBC-Sendung „Weekends with Alex Witt“ beschrieb der Vier-Sterne-General der US-Armee am Sonntag, dass eine solche Eskalation wahrscheinlich nur dann eintreten würde, wenn sich Israels Nachbarn im Nahen Osten stark engagieren würden. „Der andere Schuh, auf den wir warten, ist, ob die Hisbollah vom Libanon aus mit ihren etwa 100.000 Raketen eingreift? Wird das Westjordanland in Flammen aufgehen? Und was werden die Syrer und Ägypter tun?“ sagte McCaffrey. „Ich würde Ihnen raten, dass unsere Unterstützung für Israel absolut sein wird, und wenn wir eine syrische Militärintervention oder eine aktive iranische Militärintervention sehen, werden wir in den Krieg ziehen“, fügte McCaffrey hinzu.

Seit langem habe ich davor gewarnt, dass ein großer Krieg im Nahen Osten bevorsteht.

Aber er ist ein bisschen früher gekommen, als ich dachte.

Sobald die israelischen Truppen in den Gazastreifen einmarschieren, werden sich die globalen Ereignisse in einem Tempo überschlagen, das absolut atemberaubend sein wird.

Und im Moment sieht es so aus, als ob der Beginn einer Bodenoffensive nur noch Stunden entfernt sein könnte.