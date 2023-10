Wenn der aktuelle Trend anhält, ist ein Bürgerkrieg in Europa unausweichlich

Tausende Menschen sind in den vergangenen Tagen in vielen europäischen Großstädten auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für den Angriff der Hamas auf Israel zu zeigen.

Sie feierten die Vergewaltigungen und Morde einer Terrororganisation, während die Polizei tatenlos zusah.

Für den russisch-britischen Satiriker und Schriftsteller Konstantin Kisin zeigt dies, dass es uns schlecht geht. Und es wird immer schlimmer. „Wir lassen jeden Tag mehr Leute rein, die so denken“, sagt Kisin.

Wir haben eine Einwanderungspolitik, die Menschen willkommen heißt, deren kulturelle Werte nicht mit unseren übereinstimmen. Wir öffnen die Grenzen für jeden, der in ein Boot steigt, und verteufeln jeden Politiker, der das stoppen will.

Es werde nicht lange dauern, bis aus den Tausenden Demonstranten Zehntausende werden, prophezeit Kisin. „Und wenn sich das Problem verschärft, wird es immer gefährlicher, darüber zu sprechen oder Maßnahmen zu fordern.“

Laut Kisin hat der Bestsellerautor Douglas Murray recht, wenn er sagt, dass Europa Selbstmord begangen hat.

Darauf antwortet Elon Musk: „Wenn der gegenwärtige Trend anhält, ist ein Bürgerkrieg in Europa unvermeidlich.“

Ein Bürgerkrieg bedeutet, dass sich jemand wehren wird. Kisin ist sich nicht sicher, ob es dazu kommen wird.

