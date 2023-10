Andrew Korybko

Der georgische Parlamentssprecher verlangte eine Erklärung von den USA, nachdem die Sicherheitsdienste eine von USAID finanzierte Regimewechselverschwörung in der Hauptstadt Tiflis aufgedeckt hatten. Drei Serben von CANVAS, der Organisation, die für die Organisation der „Bulldozer-Revolution“ ihres Landes im Jahr 2000 verantwortlich war, wurden letzte Woche unter Verdacht festgenommen, örtlichen sogenannten „Aktivisten“ beizubringen, wie man die Regierung stürzt. Sie verließen das Land nach der Befragung, doch der Skandal deutete auf einen erneuten Destabilisierungsversuch hin.

Vor diesem jüngsten Vorfall beschuldigte Georgien die Ukraine, Unruhen gegen seine Behörden anzuzetteln, was Kiew natürlich abstritt. Zufällig jedoch schrieb der ukrainische Parlamentarier Aleksey Goncharenko am Wochenende auf Telegram, dass „wir bereit sind, stärker als Großbritannien Verbündete der USA in allen militärischen Operationen zu sein“. Dies folgte auf Berichte, dass die Ukraine Drohnenangriffe gegen angeblich von Russland unterstützte sudanesische Rebellen durchgeführt hat, vermutlich im Auftrag der USA, falls dies wahr ist.

Vor diesem Hintergrund sind die Behauptungen der Sicherheitsdienste über die ukrainische Beteiligung an den neuesten Regimewechselverschwörungen ihres Landes glaubwürdig, obwohl Kiew in den Skandal der letzten Woche nicht direkt verwickelt war. Es stellt sich daher die natürliche Frage, warum Georgien überhaupt ins Visier genommen wird, da es sich um ein pro-westliches Land handelt, das offiziell sowohl der EU als auch der NATO beitreten möchte. Was heute passiert, ist eigentlich die zweite Phase des gleichen Prozesses, der vor einem halben Jahr in Gang gesetzt wurde.

Im März versuchte die USA, die Regierung dort zu stürzen, mit der Begründung, dass ihre vorgeschlagene Gesetzgebung über ausländische Agenten nach dem Vorbild Amerikas angeblich auf den geheimen Wunsch hindeutete, sich Russland zuzuwenden. An dieser Behauptung war nichts Wahres, aber sie diente dazu, eine letztlich gescheiterte Farbrevolution auszulösen, die darauf abzielte, eine zweite Stellvertreterkriegsfront im neuen Kalten Krieg zu eröffnen. Die folgenden Analysen gehen auf die strategischen Machenschaften ein und entlarven den falschen Vorwand hinter diesem Plan.

Die konservativ-nationalistische Regierung Georgiens verfolgt trotz des offiziellen Wunsches, der EU und der NATO beizutreten, eine überraschend pragmatische Politik gegenüber Russland. Sie weigerten sich, Sanktionen gegen es zu verhängen oder wegen Abchasien und Südossetien zu drohen. Aus diesem Grund begann der Westen, ihre liberal-globalistischen Stellvertreter zur Revolte vorzubereiten.

Diese Kampagne wurde vorzeitig in Gang gesetzt, als Reaktion auf die bevorstehende Gesetzgebung der Regierung, die es ihr ermöglicht hätte, diese wachsenden liberal-globalistischen Bedrohungen besser zu bewältigen und sie mit der Zeit schließlich zu neutralisieren. Der Westen fühlte, dass sein Zeitfenster für die Eröffnung einer zweiten Front gegen Russland über Georgien rasch schloss, weshalb sie den Befehl zum Beginn der hybriden Kriegshandlungen im März gaben.

Die Krise endete fast so schnell, wie sie begonnen hatte, nachdem die Regierung den Geset

zentwurf rasch zurückgezogen und somit die Grundlage entfernt hatte, auf deren Grundlage diese liberal-globalistischen Gruppen ihren Rücktritt forderten. Das Endergebnis war, dass eine Art Waffenstillstand in Kraft trat, bei dem sich alle stillschweigend darauf einigten, die Situation aus beidseitigem Interesse vorerst einzufrieren. Der Grund, warum in den letzten Monaten alles auftaute, hat mit einer Kombination von inländischen und regionalen Entwicklungen zu tun.

Auf der heimischen Front startete die konservativ-nationalistische Regierung ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihren liberal-globalistischen Präsidenten, das die von Westen unterstützte Opposition als einen Machtspielzug ansah, der ihren informellen Waffenstillstand von diesem Frühjahr verletzte. Gleichzeitig begann die liberal-globalistische Regierung des Nachbarlandes Armenien, sich entschieden von Russland abzuwenden und dem Westen zuzuwenden.

Bei Versagen des Westens, über Georgien eine zweite Front gegen Russland im Südkaukasus zu eröffnen, wendete sich dieser Block seinem „Plan B“ zu, dies über Armenien zu versuchen, indem er einen weiteren Karabach-Konflikt provozierte, der den Kreml in eine regionale Auseinandersetzung hätte ziehen können, wenn er nicht vorsichtig gewesen wäre. Nachdem auch dieser Plan gescheitert war, schürte der Westen sofort Ängste vor „ethnischer Säuberung“ und „Völkermord“, die dazu dienten, rund 100.000 Karabach-Armenier dazu zu bringen, freiwillig nach Armenien zu ziehen.

Der Zweck, diesen groß angelegten Bevölkerungsfluss zu provozieren, bestand darin, diese sogenannten „Waffen der Massenmigration“ dazu zu nutzen, Druck auf die armenische Regierung auszuüben, entweder ihren pro-westlichen anti-russischen Kurs nach Abschluss des Prozesses zu vollenden, wenn es den Anschein hat, kalte Füße zu bekommen, oder sie bei einer Farbrevolution zu ersetzen, wenn sie sich weigert. Dieser Plan ist noch im Gange, aber falls er erfolgreich umgesetzt wird und nicht durch eine wirklich patriotisch-multipolare Revolution aufgewogen wird, wird Armenien wahrscheinlich aus der von Russland geführten CSTO austreten.

Außenminister Sergei Lawrow hat sich bereits mit diesem Szenario abgefunden, nachdem er es kürzlich als die „souveräne Entscheidung“ dieses Landes beschrieben hat, aber die regionalen Konsequenzen werden überschaubar bleiben, solange die NATO im Anschluss keinen verlässlichen Zugang zu Armenien hat. Hierin liegt die erneute strategische Bedeutung Georgiens, da seine pragmatische konservativ-nationalistische Regierung voraussichtlich nicht diesem Machtspiel des Blocks Vorschub leisten wird, weshalb sie erneut und genau zu dieser Zeit zum Ziel einer Beseitigung wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Armeniens bevorstehende Abkehr von der CSTO ohne einen verlässlichen Zugang der NATO über Georgien bedeutungslos bleiben wird, aber die derzeitigen Behörden Georgiens werden voraussichtlich nicht zustimmen. Deshalb wird eine weitere Welle der Farbrevolution-Unruhen unter dem Vorwand, gegen das Amtsenthebungsverfahren des liberal-globalistischen Präsidenten zu „protestieren“, angezettelt. Wenn der Westen gewinnt, könnte im Südkaukasus eine zweite Front gegen Russland eröffnet werden, weshalb es zwingend erforderlich ist, dass dieses neueste Machtspiel scheitert.