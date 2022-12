Bill Gates‘ globale Übernahme ist offiziell

Die Weltgesundheitsorganisation ist vorwiegend durch ihre Finanzierung in einen außerordentlichen Konflikt geraten, und da sie den Herren der Konzerne dient, versagt sie bei der Förderung der globalen Gesundheit kläglich

Die WHO wird die Grundlage für eine Weltregierung bilden, die die Aufgabe hat, die globale Biosicherheit zu koordinieren und zu gewährleisten. Dies wird deutlich, wenn man sich die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) von 2005 und des WHO-Pandemievertrags ansieht

Die vorgeschlagenen Änderungen der IHR werden die Konzepte der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten aus der Gleichung streichen. Der erste Grundsatz in Artikel 3 der IHR von 2005 besagt, dass die Gesundheitsvorschriften „unter uneingeschränkter Achtung der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Personen“ umgesetzt werden. In der Änderung wird dieser Satz gestrichen.

Stattdessen sollen internationale Gesundheitsvorschriften nur noch auf den „Grundsätzen der Gleichheit, Inklusivität und Kohärenz“ beruhen. Das bedeutet, dass sie Sie zwingen können, sich jedem medizinischen Eingriff zu unterziehen, den sie für das beste Interesse des Kollektivs halten.

Die IHR-Änderungen verleihen der WHO-Generaldirektorin und den nicht gewählten Regionaldirektoren diktatorische Befugnisse. Die „Empfehlungen“ der WHO werden für alle Mitgliedsstaaten rechtsverbindlich sein und alle nationalen und bundesstaatlichen Gesetze, einschließlich der US-Verfassung, ersetzen.

Was ist die Weltgesundheitsorganisation, und wozu dient sie eigentlich? Im obigen Video von Children’s Health Defense (CHD) spricht Dr. Meryl Nass mit dem Enthüllungsjournalisten James Corbett von The Corbett Report über die Bewaffnung der WHO. Nass hat auch einen Substack mit zusätzlichen Hintergrundinformationen zu dieser Folge veröffentlicht.

Die WHO ist eigentlich eine Sonderorganisation innerhalb der Vereinten Nationen. Ursprünglich wurde sie 1948 gegründet, um „die internationale Zusammenarbeit zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitswesens zu fördern“, aber wir können jetzt erkennen, dass das langfristige Ziel der WHO darin besteht, als Grundlage oder Drehscheibe für eine Weltregierung zu dienen, die die globale Biosicherheit koordiniert und gewährleistet.

Dies wird deutlich, wenn man sich die vorgeschlagenen Änderungen1 der bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und den neuen Pandemievertrag ansieht, die Nass und Corbett in dem vorgestellten Video besprechen.

Einzelheiten zum Vertrag habe ich auch in „Was Sie über den Pandemievertrag der WHO wissen müssen“ dargelegt. Im Folge den werde ich mich hauptsächlich auf die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) konzentrieren.

Änderungen der Gesundheitsvorschriften werden die Tyrannei legalisieren

In einem Substack-Artikel vom 16. Dezember 2022 hat James Roguski auch untersucht, wie eine vorübergehende Krise (die COVID-19-Pandemie) – die übrigens schon lange vorbei ist – von der WHO benutzt wird, um dauerhafte Macht zu ergreifen.

Die „Empfehlungen“ der WHO sind für alle Mitgliedsstaaten rechtlich bindend und haben Vorrang vor allen nationalen und staatlichen Gesetzen, einschließlich der US-Verfassung.

Hier ist ein kurzer Überblick über einige der gefährlichsten und ungeheuerlichsten IHR-Änderungen, die sie umzusetzen beabsichtigen, und was das für Sie und mich bedeuten wird. Weitere Einzelheiten finden Sie in den drei hier aufgeführten Referenzen:3,4,5

Streichung der Begriffe „Achtung der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten“ – Der erste Grundsatz in Artikel 3 der ursprünglichen IHR besagt, dass die Gesundheitsvorschriften „unter uneingeschränkter Achtung der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Personen“ durchgeführt werden.

In der vorgeschlagenen Änderung dieses Artikels wird „unter voller Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des Menschen“ gestrichen. Nun sollen die Gesundheitsvorschriften nur noch auf den „Grundsätzen der Gleichheit, der Inklusivität und der Kohärenz“ beruhen.

Was bedeutet das? Denken Sie: „Sie müssen eine Maske tragen/sozialen Abstand halten/isoliert sein/gespritzt werden, um andere zu schützen“, auch wenn Sie nicht krank sind oder aus irgendeinem Grund keines dieser Dinge tun wollen.

Die Autonomie über Ihren Körper wird abgeschafft. Sie werden kein Recht haben, persönliche Gesundheitsentscheidungen zu treffen. Selbst wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie an dem Eingriff sterben könnten, müssen Sie sich fügen, denn es geht nur darum, was für das Kollektiv das Beste“ ist.

Der Einzelne wird keine Rolle spielen. Die Menschenwürde wird nicht berücksichtigt. Die Menschenrechte werden nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie das Konzept, dass der Mensch Grundfreiheiten hat, die nicht verletzt werden dürfen.

Eine weitere Änderung besteht darin, dass die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht mehr darauf abzielen, „ein angemessenes Gesundheitsschutzniveau“ zu erreichen. Stattdessen wird das neue Ziel darin bestehen, das „höchstmögliche Gesundheitsschutzniveau“ zu erreichen, ohne Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit. Es ist leicht zu erkennen, wie diese Änderung als Rechtfertigung für die Abschaffung individueller Rechte und Freiheiten genutzt werden wird.

Diktatorische Befugnisse werden der Generaldirektorin der WHO übertragen – Die Generaldirektorin wird die alleinige Befugnis haben, Beginn und Ende eines internationalen Gesundheitsnotfalls (PHEI) zu erklären, und die alleinige Befugnis haben, Reaktionen zu diktieren (einschließlich Reisebeschränkungen, Maskenanordnungen, Abriegelungen, Geschäftsschließungen und Impfstoffanforderungen) sowie die Zuweisung von Ressourcen für diesen PHEI, einschließlich der Finanzierung und der Frage, welche Medikamente hergestellt und verwendet werden sollen.

Diese Vorschriften haben Vorrang vor allen nationalen Gesetzen in den Mitgliedstaaten, einschließlich der US-Verfassung, und setzen diese außer Kraft.

Die Verpflichtungen im Rahmen der geänderten IHR sind rechtlich bindend, und jedes Mitgliedsland, das sich den Empfehlungen des Generaldirektors widersetzt, kann durch eine Vielzahl von Mechanismen bestraft werden, einschließlich Wirtschaftssanktionen und Embargos. Beachten Sie, dass der Begriff „Empfehlung“ als „rechtsverbindlich“ definiert ist, was bedeutet, dass es sich um ein Diktat und nicht um einen Vorschlag handelt.

Diktatorische Befugnisse für nicht gewählte Regionaldirektoren der WHO – Ebenso werden ernannte (nicht gewählte) Regionaldirektoren die Befugnis haben, zu bestimmen, was ein regionaler Gesundheitsnotfall (PHERC) ist, und ihre Entscheidungen werden auch alle anderen Gesetze und Verfassungsrechte außer Kraft setzen.

Abschaffung des Rechts auf Privatsphäre – Einer der Änderungsanträge (Seite 25) erlaubt die Offenlegung privater und persönlicher Daten, einschließlich genomischer Daten, „wenn dies für die Bewertung und Bewältigung eines Risikos für die öffentliche Gesundheit unerlässlich ist“, d. h. für die Ermittlung von Kontaktpersonen und ähnliche Maßnahmen.

Ausweitung der Zensur – Die WHO wird „die Kapazitäten zur Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation“ auf globaler Ebene stärken. Mit anderen Worten: Die Zensur von Informationen wird ausgeweitet. Die WHO wird diktieren, was „Wahrheit“ ist, und da ihre Entscheidungen rechtlich bindend sind, müssen die Länder ihre Einhaltung erzwingen.

Globale Einführung von Impfpässen und digitalen Ausweisen – Die IHR-Änderungen werden der WHO auch die Befugnis geben, die Verwendung von „Gesundheitszertifikaten „6 , d. h. Impfpässen, vorzuschreiben. Der Impfpass wiederum wird als Ihr digitaler Ausweis fungieren, der mit jedem Aspekt Ihres Lebens verknüpft ist, einschließlich Ihrer Bankkonten und Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit.

Kurz gesagt, es wird ein Überwachungs- und Zwangssystem eingeführt. Die G20 erklärten außerdem kürzlich, dass von der WHO standardisierte digitale Impfpässe künftig Teil der internationalen Pandemieprävention und -bekämpfung sein werden.

Die Spur der Korruption

Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 ist die WHO von der Industrie infiltriert worden. Von Big Tobacco über die Atomindustrie bis hin zur Pharmaindustrie hat die Industrie die globale Agenda der WHO diktiert und tut dies auch heute noch, indem sie Profite und Macht über die öffentliche Gesundheit stellt.

Im April 2020 setzte der damalige Präsident Donald Trump die US-Finanzierung für die WHO aus, leitete dann aber die US-Finanzierung für die WHO an GAVI weiter, eine von Gates kontrollierte Wohltätigkeitsorganisation, die die Gelder wahrscheinlich nur an die WHO weitergeleitet hat. Nach seinem Amtsantritt stellte Präsident Joe Biden die Finanzierung durch die USA wieder her.

Die Bill & Melinda Gates Foundation war auch vor Trumps Rückzug der Finanzierung immer noch der wichtigste Geldgeber der WHO, da Gates über mehrere Kanäle beiträgt, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation, die Impfstoffallianz GAVI, die Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), UNICEF und Rotary International.

Gates steuert einen so großen Anteil bei – derzeit etwa 1 Milliarde Dollar des Zweijahresbudgets der WHO -, dass Politico 2017 einen äußerst kritischen Artikel über seinen unangemessenen finanziellen Einfluss auf die Arbeit der WHO schrieb, der laut Politico zu Ausgaben der Organisation führe:

… einen unverhältnismäßig hohen Anteil ihrer Mittel für Projekte mit den messbaren Ergebnissen, die Gates bevorzugt … Einige Befürworter des Gesundheitswesens befürchten, dass die Gates-Stiftung, da ihr Geld aus Investitionen in große Unternehmen stammt, als trojanisches Pferd für Unternehmensinteressen dienen könnte, um die Rolle der WHO bei der Festlegung von Standards und der Gestaltung der Gesundheitspolitik zu untergraben.

Wie Robert F. Kennedy Jr. in seinem Buch „Vax-Unvax“ feststellt, hat die schiere Höhe der finanziellen Beiträge seiner Stiftung Bill Gates zu einem inoffiziellen – wenn auch nicht gewählten – Führer der WHO gemacht. Und in dieser Rolle ist Gates in der Lage, sicherzustellen, dass die Entscheidungen, die die WHO trifft, letztlich seinen eigenen Interessen und denen seiner Big Pharma-Partner zugutekommen.

Ein „Eine-Welt“-Gesundheitsplan

Im Oktober 2022 kündigte die WHO eine neue Initiative mit dem Namen One Health Joint Plan of Action an. Der Plan wurde von der Quadripartite ins Leben gerufen, die sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzt:

Die WHO

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)

Die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH)

Über die Änderungen der IHR hinaus, wird diese Initiative auch die Befugnisse der WHO erweitern. Der gemeinsame Aktionsplan „One Health“ vereint mehrere globalistische Organisationen und synchronisiert ihre Pläne, während er gleichzeitig ihre Ressourcen und Macht bündelt, um eine zentralisierte globale Supermacht zu schaffen.

Eine dezentralisierte Gesundheitsversorgung und Pandemieplanung sind sinnvoll, da sowohl die Medizin als auch die Regierung am zuverlässigsten funktionieren, wenn sie individuell und lokal ausgerichtet sind. Gegenwärtig wird jedoch die gegenteilige globale Agenda umgesetzt.

Während der Pandemievertrag und die IHR-Änderungen die Macht über die menschliche Gesundheit ausweiten und bei der WHO zentralisieren, erweitert der gemeinsame One Health Plan die Macht der WHO, um auch „kritische Gesundheitsbedrohungen“ für Tiere, Pflanzen und die Umwelt anzugehen.

Wenn man dies mit der geplanten Abschaffung der Menschenrechte zusammenzählt, kann man sehen, wie der gemeinsame Plan für eine Gesundheit dazu benutzt werden kann, um unter anderem Klimasperren oder Reisebeschränkungen zum Schutz von Wildtieren oder der Umwelt durchzusetzen. Mehr über diesen Plan erfahren Sie in meinem früheren Artikel „Die WHO versammelt Supermächte mit dem ‚One Health Plan'“.

Jeremy Farrar zum Chefwissenschaftler der WHO gewählt

Am 13. Dezember 2022 gab die WHO bekannt, dass Sir Jeremy Farrar, Leiter des Wellcome Trust, zum neuen Chefwissenschaftler der WHO ernannt wurde. Die Ankündigung erfolgte nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Protokolls der eidesstattlichen Aussage von Dr. Anthony Fauci, aus dem hervorging, dass er und Farrar sich abgesprochen hatten, um die Diskussion über die Herkunft von SARS-CoV-2 zu unterdrücken.

In einem Meinungsartikel für I News warnt der Kolumnist Ian Birrell, dass mit Farrar als Chefwissenschaftler der WHO unsere Chancen, jemals die Wahrheit über den Ursprung von SARS-CoV-2 zu erfahren, verschwindend gering sind:

Von Anfang an wurde die Welt von der Weltgesundheitsorganisation im Stich gelassen. Dieses UN-Gremium – das von einem ehemaligen Minister eines repressiven äthiopischen Regimes geleitet wird, der mit Pekings Hilfe gewählt wurde – lobte China für den ‚Schutz der Menschen auf der Welt‘, obwohl die Diktatur Whistleblower zum Schweigen brachte, sich weigerte, Daten weiterzugeben, und es hinauszögerte, vor der Übertragung auf den Menschen zu warnen … Sie machte einen Kotau vor China mit ihrer lächerlichen Untersuchung der Ursprünge … Jetzt hat das Gremium Sir Jeremy Farrar … zum nächsten Chefwissenschaftler ernannt. Dies ist eine skandalöse Entscheidung, wenn man bedenkt, dass er eine zentrale Rolle bei dem Versuch gespielt hat, Hinweise darauf zu unterdrücken, dass SARS-CoV-2 … möglicherweise keine natürliche Krankheit ist.

Die Wissenschaft ist auf Offenheit angewiesen. Doch je mehr aus E-Mails, Anträgen auf Informationsfreiheit, undichten Stellen und Büchern hervorgeht, die Farrars Handlungen aufdecken, desto weniger können wir darauf vertrauen, dass er trotz seines unbestrittenen Fachwissens und seiner politischen Fähigkeiten eine weltweit führende wissenschaftliche Rolle innehat … In der Ursprungsdebatte geht es um zwei Dinge … Das erste ist die Kernfrage nach der Ursache … Das zweite Thema hat einen dunkleren Beigeschmack: ein Versuch, die Möglichkeit zu vertuschen, dass die umstrittene „gain of function“-Forschung zur Steigerung der Infektiosität – die in Wuhan mithilfe westlicher Gelder durchgeführt wurde – hinter der Pandemie stecken könnte …

Allmählich, Tröpfchen für Tröpfchen, wurde bekannt, dass Farrar an der Leitung einer Gruppe von Experten beteiligt war, die sich zusammentaten, um Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Virus und der Forschung zu unterdrücken. Weniger als zwei Wochen nachdem China die Übertragung auf den Menschen bestätigt hatte, veranstaltete der Wellcome-Chef auf Geheiß des amerikanischen Präsidentenberaters Anthony Fauci eine Telefonkonferenz. Daran nahmen … mehrere Teilnehmer teil, die befürchteten, COVID könnte mit der Forschung in Verbindung stehen.

Plötzlich änderten sich ihre Ansichten von der Befürchtung, dass das Virus hergestellt sein könnte, hin zur Ablehnung einer solchen Möglichkeit, obwohl keine neuen Daten oder eindeutigen Beweise vorlagen … [Die] WHO untergräbt ihre Glaubwürdigkeit weiter, indem sie einen so einflussreichen Posten an einen Mann vergibt, der in den Vorwurf verwickelt ist, die Integrität der Wissenschaft in einer so wichtigen Frage zu beschmutzen.

Das böse Genie der Pandemieplanung

Zur gleichen Zeit, in der die WHO an ihrer Machtübernahme arbeitet, planen Gates und andere Verbündete von Great Reset eine weitere Pandemie, um den Machtwechsel zu gewährleisten. Wie Sie sich vielleicht erinnern, war Event 201 eine Pandemie-Tabletop-Übung, die genau vorhersagte, was während der realen COVID-Pandemie, die drei Monate später begann, passieren würde.

Am 23. Oktober 2022 veranstalteten Gates, Johns Hopkins und die WHO gemeinsam eine weitere Übung mit dem Namen „Catastrophic Contagion“, bei der es um einen neuartigen Erreger namens „Schweres epidemisches Enterovirus-Atemwegssyndrom 2025“ (SEERS-25) ging, der vorwiegend Kinder tötet.

Damit können wir bereits vorhersagen, worum sich diese nächste Pandemie drehen wird. Das COVID-Narrativ war, dass wir uns an irrationale Gesundheitsvorschriften halten müssen, um Oma nicht zu töten. Bei der nächsten Runde wird es wahrscheinlich darum gehen, Kinder mit einem neuen genbasierten Präparat zu impfen, das sie sich ausgedacht haben.

Da die COVID-Impfung jetzt auf dem US-Kinderimpfplan steht, können wir davon ausgehen, dass die COVID-Impfung im Namen des „Schutzes unserer Kinder“ gleichzeitig immer stärker gefördert wird.

Wenn die nächste Pandemie ausgerufen wird, wird die IHR natürlich geändert worden sein, um die Menschenrechte, die Freiheiten und die Privatsphäre aus der Betrachtung zu streichen, und der WHO-Pandemievertrag wird unterzeichnet worden sein, die beide der WHO die absolute Macht verleihen, die Ausrufung einer Pandemie und die Reaktion darauf weltweit zu kontrollieren.

Die WHO kann dann durch ihre Pandemiebefugnisse die nächsten Phasen des Großen Umbruchs und der Vierten Industriellen Revolution einleiten, bei denen es sich um neue Bezeichnungen für die Technokratie und die alte „Neue Weltordnung“ handelt, die mit der transhumanistischen (früher als eugenisch bekannten) Bewegung verschmolzen sind.

Die WHO hat die Aufgabe, den Großen Reset einzuleiten

Wie in „Was Sie über ‚The Great Reset‘ wissen müssen“ erläutert, ist die Technokratie ein wirtschaftliches System der Ressourcenzuteilung, das sich um Technologie – insbesondere künstliche Intelligenz, digitale Überwachung und Big-Data-Sammlung – und die Digitalisierung von Industrie und Regierung dreht.

Dies wiederum ermöglicht die Automatisierung von Social Engineering und sozialer Herrschaft, wodurch die Notwendigkeit einer demokratisch gewählten Führung entfällt. Während der eigentliche Plan darin besteht, eine technologiegesteuerte Dystopie ohne demokratische Kontrolle herbeizuführen, sprechen sie von diesem Plan als einem Weg, uns wieder in Einklang mit der Natur zu bringen und den Planeten zu retten (d. h. die Grüne Agenda und die Agenda 2030).

In „Wir werden für die globale Standardisierung von Systemen geopfert“ gehe ich auf den Plan der selbst ernannten „herrschenden Elite“ ein, alles auf der Erde zu kontrollieren, von Land, Wasser und Mineralien bis zu Pflanzen, Tieren, Nahrung, Energie, Informationen und Menschen. Dieser Plan ist bekannt als die Agenda für das 21. Jahrhundert oder einfach Agenda 21.

Diesem Fahrplan für den globalen Totalitarismus haben 179 Nationen, darunter auch die USA, auf der Konferenz für nachhaltige Entwicklung 1992 zugestimmt, und wir haben in den vergangenen drei Jahren gesehen, wie verschiedene Facetten dieser Agenda unter dem Deckmantel der Biosicherheit und der weltweiten COVID-19-Pandemie umgesetzt wurden.

Die Agenda 21 basiert auf der Ideologie des „Kommunitarismus“, die besagt, dass „die Rechte des Einzelnen gegen die Rechte der Gemeinschaft abgewogen werden sollten“. Die Gemeinschaft besteht in den Augen der Globalisten jedoch aus Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und Regierungen, die diktieren sollen, was auf der Welt geschieht. Die Menschen sind nicht wirklich Teil der Gleichung.

Die kommunitaristische Philosophie der Agenda 21 und die IHR-Änderung, die Menschenrechte und Freiheiten abschafft, passen also wie zwei Teile eines Puzzles zusammen. Die Befugnisse der WHO im Bereich der Biosicherheit können dann genutzt werden, um den Weg für die freiheitsraubenden Aspekte der Agenda 21 zu ebnen.

Werden Sie aktiv, um Ihre Freiheit zu schützen

Es ist zwingend erforderlich, dass wir unsere Menschenrechte und individuellen Freiheiten schützen, und um das zu tun, müssen wir unsere Kongressabgeordneten aufklären, damit sie die Konsequenzen verstehen, wenn sie der WHO zustimmen. Eine Briefvorlage, die Sie verwenden können, wurde kürzlich vom Solari Report veröffentlicht.

[NAME DES/DER VERFASSER(S)]

[ANSCHRIFT DES/DER VERFASSER(S)]

[E-MAIL-ADRESSE DES VERFASSERS/DER VERFASSER]

[TELEFONNUMMER DES VERFASSERS/DER VERFASSER]

[Datum]

Re: Ihre Position zu den vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO und zur Übervorteilung und Propaganda der WHO und der Regierung in Bezug auf COVID-Impfungen und Zwangsmandate.

Sehr geehrter Herr Senator/Kongressabgeordneter/Frau _:

Ich bin/wir sind registrierte(r) Wähler(in) in Ihrem Distrikt und bin sehr besorgt über das, was ich/wir über die vorgeschlagenen Änderungen der „Internationalen Gesundheitsvorschriften“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelesen und gehört haben. Diese Änderungen würden die Kontrolle über die Durchführung von Pandemien auf die WHO übertragen. Nach durchgesickerten Informationen über die laufenden Verhandlungen würden die Änderungen unter anderem Folgendes beinhalten:

Streichung des Wortes „unverbindlich“, wodurch die Verordnungen von Empfehlungen in Gesetze umgewandelt werden;

Streichung von klar definierten und verständlichen Begriffen wie „Grundfreiheiten von Personen“ und „Würde“ und stattdessen Ersetzung durch witzige Begriffe wie „Gleichheit“, „Vielfalt“ und „Exklusivität“, wodurch zuvor gewährte Rechte usurpiert werden;

die WHO in eine Agentur für Pandemievorbereitung umzuwandeln, die satte 60 Milliarden Dollar kosten soll (im Vergleich zu den derzeitigen Kosten von weniger als 4 Milliarden Dollar); und

die Mitgliedsstaaten zu verpflichten, Maßnahmen zur Überwachung von Krankheiten zu ergreifen.

Diese Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften sind gleichbedeutend mit einem Vertrag, der vom Kongress mit einer Zweidrittelmehrheit genehmigt werden müsste. Es hat jedoch den Anschein, dass die Befürworter sie als bloße Änderungen der geltenden Vorschriften bezeichnen (für die nur eine Mehrheitsentscheidung der Weltgesundheitsversammlung erforderlich wäre), um zu versuchen, das Erfordernis der Zustimmung des Kongresses zu einem Vertrag zu umgehen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die USA die letzten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften im Jahr 2005 nie ratifiziert haben. Es sollte selbstverständlich sein, dass internationale Verträge und souveräne Immunitätsbefugnisse (die die WHO hat) nicht die Verfassung oder die Autorität des Kongresses außer Kraft setzen dürfen.

Nachfolgend finden Sie einen Link zu einem Artikel von Daily Sceptic, in dem ein Brief vorgestellt wird, den sechs Organisationen, die sich über die geplante Machtübernahme der WHO Sorgen machen, an das britische Parlament geschrieben haben. Er fasst die wichtigsten Bedenken gegen den Vertrag wie folgt zusammen:

Überforderung der WHO, einer Nichtregierungsorganisation;

Interessenkonflikte;

Verlust der Aufsicht;

Zensur;

Verlust der nationalen Identität;

Umgehung des demokratischen Prozesses;

Verquickung verschiedener globaler Herausforderungen.

[Ich/Wir] glaube(n), dass die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften die Interessen einer globalen Elite bei der Schaffung einer Technokratie – eines virtuellen digitalen Konzentrationslagers – durch nationale und internationale medizinische und andere IDs, das „One Health“-System, digitale Zentralbankwährungen und klimawandelbedingte „nachhaltige Entwicklung“ und andere von nicht gewählten Technokraten auferlegte Mandate fördern.

Der verlinkte Daily Sceptic-Artikel bezieht sich auf das britische Parlament, aber die Bedrohung der persönlichen und nationalen Souveränität in den USA ist dieselbe.

In einer damit zusammenhängenden Entwicklung – „zusammenhängend“ in dem Sinne, dass es um Regierungspropaganda und Zensur bezüglich der sogenannten COVID-„Pandemie“ geht und um die Bemühungen von CDC und WHO, dem amerikanischen Volk ein falsches Narrativ bezüglich der Sicherheit und Wirksamkeit von COVID und anderen vorgeschlagenen mRNA- und anderen Impfungen zu präsentieren und die Gesundheitsgefahren der Impfungen zu unterdrücken – enthüllt die Epoch Times (siehe Link unten), dass die U. Die Epoch Times deckt auf, dass die US-Regierung ein geheimes Twitter-Portal benutzt hat, um COVID-19-Inhalte zu zensieren, die dem falschen Narrativ der Regierung widersprachen, und dass sie ähnliche Zensurmaßnahmen auf Facebook, Google und anderen Social-Media-Plattformen durchführte.

[Ich/Wir] fordere(n) Sie dringend auf, Maßnahmen zu ergreifen, um:

VERWEIGERN Sie die Verhandlungen zur Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO, bevor es zu spät ist und die Vorschläge mit verfassungswidrigen Mitteln „angenommen“ werden;

sich gegen die vorgeschlagenen und alle ähnlichen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften aussprechen;

eine Kongressabstimmung über die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften als Vertrag zu erzwingen; und

In Übereinstimmung mit den Enthüllungen der jüngsten Anhörungen von Senator Ron Johnson zum Thema der so genannten Impfstoffe und den daraus resultierenden Schäden die von der Pharmaindustrie kontrollierte FDA und die CDC in ihren Bemühungen zu BEGRENZEN:

(a) dem amerikanischen (oder auch ein anderes Volk einsetzbar) Volk Impfstoffe und andere medizinische Maßnahmen aufzwingen,

(b) Propaganda zu betreiben, die die mRNA und andere Impfungen fälschlicherweise als sicher und wirksam darstellt,

(c) die Beziehung zwischen Arzt und Patient durch ruchlose Pläne zu stören, um Ärzte, Apotheker und andere Gesundheitsdienstleister zum Schweigen zu bringen und ihnen die Zulassung zu entziehen, die der falschen Darstellung widersprechen und nach alternativen, billigeren und wirksameren Behandlungen für Covid-19 suchen; und

(d) weitere Maßnahmen zu ergreifen, um Schulen, Unternehmen und andere Aktivitäten des amerikanischen Lebens unter dem Deckmantel gefälschter, im Voraus geplanter und inszenierter „Pandemien“ zu schließen, um die Kontrolle der Regierung durchzusetzen und ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild einzuführen.

Ich danke Ihnen, dass Sie sich ernsthaft mit diesen Angelegenheiten befassen, die meiner/unserer Meinung nach für die große Mehrheit Ihrer Wählerschaft von großer Bedeutung sind.

Mit freundlichen Grüßen,

[Ihre Unterschrift]

Quellen:

„Die Bedrohung durch den WHO-Pandemievertrag sollte unsere Abgeordneten aufhorchen lassen“, Will Jones, The Daily Sceptic (14.12.22)

Artikel als PDF:

Quellen: