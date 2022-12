DAVOS 2023: WEF schaltet einen Gang höher bei der Vorbereitung auf die nächste Pandemie

…durch die Beseitigung von gesundheitlichen Ungleichheiten und systemischem Rassismus …was um alles in der Welt könnte das bedeuten?

Von Jer In Amerika

Dies ist eine Fortsetzung meiner jüngsten Beiträge, in denen ich versucht habe, die Punkte des Weltwirtschaftsforums (WEF) und ihre Ziele für die Erweiterung ihrer Agenda zu verbinden, um ihren Zeitplan in Bezug auf den afrikanischen Kontinent einzuhalten.

Ich betrachte die Dinge so, wenn ich über das WEF nachdenke: Wenn eine Bande beschließt, sich einmal im Monat mit Messern zu treffen und im Schutze der Dunkelheit die Reifen aller in den Wohnstraßen einer Stadt geparkten Autos aufzuschlitzen, und am nächsten Tag sind tatsächlich alle Reifen aller in diesen Straßen geparkten Autos aufgeschlitzt worden, kann man vielleicht nicht beweisen, dass die Bande es getan hat, aber wenn es oft genug vorkommt, könnte man anfangen, Verdacht zu schöpfen und zu hinterfragen, was passiert ist und wer dafür verantwortlich ist.

Nachdem ich mich nun schon seit einiger Zeit mit diesem Thema befasse, bin ich überzeugt, dass der WEF nicht nur immer wieder sagt, was er vorhat, sondern dass er sich auch gerne im Voraus vorbereitet, bevor er das, was er vorhat, in die Tat umsetzt. Vor COVID-19 und den Affenpocken haben sie sich beispielsweise auf ihre Bazillenspiele vorbereitet und diese durchgeführt; dann traten COVID-19 und die Affenpocken auf.

Wir neigen zu der Annahme, dass sich die Entscheidungen des WEF nur auf die Gesundheit oder Viren/Krankheiten beziehen. Jetzt scheinen sie ihre Prioritäten auf der Grundlage der Politik neu zu setzen/zu bewerten. Mit dieser aktualisierten Ankündigung gibt es sechs Themen, die 2022 entwickelt und weiter verfeinert wurden, um die Bühne für die Konferenz 2023 zu bereiten, die in weniger als einem Monat, vom 16. bis 20. Januar, beginnt:

Thema Nr. 1: Die Ukraine wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit

Thema Nr. 2: Drei miteinander verknüpfte Krisen – Klima, Ernährung, Energie

Thema Nr. 3: Verwenden Sie das Wort „R“ (Rezession) nicht (aber es könnte trotzdem kommen)

Thema Nr. 4: Vorbereitung auf die nächste Pandemie erfordert die Beseitigung gesundheitlicher Ungleichheiten

Thema Nr. 5: Geschlecht, Ungleichheit und die Arbeitsplätze von morgen

Thema Nr. 6: „Unsere Zukunft ist digital“.

Thema Nr. 6 ist bedrohlich genug, weil es die Einführung von Dingen wie digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), universellem Grundeinkommen und einem Sozialkreditsystem, wie wir es in Ländern wie China und Indien sehen, ankündigt.

Aber es war Thema Nr. 4, bei dem ich den Kopf schüttelte und mich zweimal umdrehte. Die Beseitigung gesundheitlicher Ungleichheiten… was zum Teufel soll das bedeuten?

Als ich anfing zu lesen und zu entschlüsseln, was Thema Nr. 4 besagt, und feststellte, dass es ganz vorne heißt: „… wo nur 13 % der Menschen geimpft sind (im Vergleich zu 75 % der Menschen in Ländern mit hohem Einkommen)“, wusste ich, dass sie hauptsächlich über Afrika sprechen. Da ich diese Statistik schon einmal gesehen hatte, tippte ich sofort auf Afrika, bevor ich weiter las, und ich hatte Recht. Ich zweifelte an der Zahl von 13 % und wollte sie noch einmal überprüfen. Ausgehend von einer Gesamtbevölkerung in Afrika von 1,4 Milliarden, die auf dieser Suche basiert, wurden bis zum 21. Dezember 2022 373,1 Millionen Afrikaner vollständig geimpft, was den Prozentsatz näher an 37 % heranbringt – immer noch ein relativ niedriger Prozentsatz im Vergleich zu vielen entwickelten Ländern.

Zu Ihrer Information: Joshua Phillip hat neulich auf Epoch TV einen schönen Crossroads-Beitrag zu diesem Thema gemacht, den Sie sich hier ansehen können, falls Sie ihn verpasst haben.

Dann sah ich diese sehr besorgniserregende Aussage in der WEF-Ankündigung unter Thema #4:

„Investitionen in Gesundheitssysteme und regionale Einrichtungen wie Africa CDC und African Medicines Agency müssen eine der wichtigsten Prioritäten sein“, sagte Paul Kagame, Präsident von Ruanda. „Wir müssen in der vollen Erwartung handeln, dass es eine weitere Pandemie geben wird“.

Einführung von COVID-19-Impfstoffen in Ruanda | WHO | Regionalbüro für Afrika Quelle: afro.who.int

Meine Güte, könnte Afrika das nächste Epizentrum, der nächste Ground Zero der nächsten Pandemie werden? Ist das ihre Absicht? Afrika hat einen der niedrigsten Prozentsätze an COVID-19-Infektionen und Todesfällen in der Welt, und vielleicht könnte die niedrige Impfrate der Grund dafür sein. Ist es möglich, dass das WEF und korrupte, globalistische Unternehmen Afrika jetzt dafür bestrafen wollen, weil ihnen diese Statistiken nicht gefallen? Vor allem wegen der Malaria ist Afrika auch eine Nation, in der viele darauf vertrauen, dass sie wiederverwendete antivirale Medikamente zur Malariaprophylaxe einnehmen, wie Hydroxychloroquin, das ebenfalls weitverbreitet und im Vergleich zu den Vereinigten Staaten viel leichter zugänglich ist (nachdem Janet Woodcock und Rick Bright sich verschworen haben, um sowohl den Willen des US-Präsidenten als auch den von Peter Navarro zu umgehen). Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass Hydroxychloroquin ein Mittel ist, mit dem Afrika die Ausbreitung des neuen Coronavirus minimieren und die Zahl der Fälle und Krankenhausaufenthalte reduzieren konnte.

Natürlich ist die Zahl der Todesfälle pro Million der endgültige Endpunkt.

Vergleichen wir also… die Vereinigten Staaten von Amerika (grüne Linie) mit Afrika (rote Linie). Für diejenigen, die farbenblind sind: die Linie am unteren Rand beider Diagramme – mit fast keinen neuen Fällen und keinen Todesfällen – ja, das ist Afrika…

Gegen dieses Schaubild lässt sich nur schwer etwas einwenden. Wie haben die „gesundheitlichen Ungleichheiten“ zwischen den USA und Afrika dazu geführt, dass Afrika mehr Todesfälle oder mehr COVID-Fälle pro Million hatte (wie das WEF behauptet)? Das hat sie nicht. Offensichtlich nicht, und man muss kein Statistiker sein, um das zu erkennen!

Warum ist das alles von Bedeutung? Nun, es scheint, als ob das WEF den Zielpfosten verschiebt und versucht, neu zu definieren, was eine globale Gesundheitskrise ist und was eine verbesserte Gesundheitsgerechtigkeit darstellt. Dies ist ein Rezept für eine konzentriertere sozialistische Gesundheitspolitik, die den Menschen in Ländern wie Afrika aufgezwungen wird. Das WEF hat die globalen Gesundheitskrisen bisher ziemlich konsequent mit tödlichen Viren und Ausbrüchen von Infektionskrankheiten in Verbindung gebracht.

Dieser Schritt scheint eine neue Tugendhaftigkeitstaktik zu sein, um eine globale Gesundheitskrise mit gesundheitlicher Ungleichheit zu verbinden. Als wollte man sagen: Wenn wir überzeugt sind, dass euer Land nicht genug sozialisierte Medizin hat, können wir dieses Problem für euch lösen. Hinzu kommt, dass Winnie Byanyima, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen und Exekutivdirektorin des Gemeinsamen UN-Programms für HIV/AIDS (UNAIDS), während einer kürzlichen Sitzung zum Thema Rassengleichheit am Todestag von George Floyd diese bizarre Aussage machte:

Rassismus ist, wenn Schwarze, Braune, Farbige aufgrund politischer Gewalt ihren letzten Atemzug tun, wenn ihnen lebensrettende, pandemiebekämpfende Medikamente verweigert werden“, fuhr sie fort, „wenn sie keinen Zugang zu Pflege oder Bildung haben, weil die Schulden sie erdrücken.

Sie erläuterte, was sie mit „politischer Gewalt“ meinte, nämlich das Versäumnis, COVID-19-Impfstoffe mit dem globalen Süden zu teilen, als „Rassismus“. Wenn Sie also ein Unternehmen, eine Firma, eine Nation sind, die nicht genug Afrikaner geimpft hat, sind Sie nach ihrer Definition des Verbrechens der politischen Gewalt (und damit des Rassismus) schuldig.

Es ist leicht zu erkennen, warum dieser Schritt für den WEF so attraktiv ist: Wenn der WEF eingreifen und die rassistische Ungleichheit in Afrika beenden kann, kann er mehr Afrikaner impfen und seine Ziele in dieser Region erreichen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich vielleicht verstehen, warum die Regierung Biden erst letzte Woche Afrika für die nächsten drei Jahre 55 Milliarden Dollar an Hilfe zugesagt hat. Präsident Biden erklärte, sein Land setze voll auf die Zukunft Afrikas und fügte hinzu: „Wenn Afrika Erfolg hat, haben auch die Vereinigten Staaten Erfolg“.

Das erinnert mich an den ständigen Geldstrom, den die USA drucken, um ihn in die Ukraine zu schicken, und der immer schwieriger zurückzuverfolgen und nachzuweisen ist. Vielleicht aus Schuld oder Scham – beides passt zu diesem Narrativ – kommen die Unternehmen, die in dem Artikel über Bidens 55-Milliarden-Dollar-Hilfe erwähnt werden, jetzt aus der Deckung und versprechen Geld für verschiedene verwandte globalistische Projekte, die einen Rahmen bilden, der notwendig ist, um Afrika ins Visier zu nehmen.

Wenn das WEF involviert ist, gibt es immer reichlich Geld zu verteilen. Deshalb müssen wir weiterhin beobachten, was der WEF tut (und wen er dazu motiviert, mit ihm zusammenzuarbeiten). Es ist wichtig herauszufinden, was in die Tat umgesetzt wird und was nicht, basierend auf dem, was sie uns sagen, was sie machen werden. Wie weit reicht ihr Einfluss? Wirken sie sich direkt auf künftige globalistische Trends aus? Ist ihr Ziel wirklich „die Beseitigung gesundheitlicher Ungleichheiten“ oder geht es um die Ausweitung der Kommandowirtschaft und der zentralisierten Planung – auch bekannt als Sozialismus im globalen Maßstab?

Wissbegierige Menschen wollen es wissen.