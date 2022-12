Ehemaliger Mitarbeiter der Reagan-Regierung: Mord, den sie begangen haben! Die Beweise sind schlüssig: Die Covid-Impfung war Massenmord!

Paul Craig Roberts

Wie die Leser wissen, bin ich besorgt darüber, dass das Streben der Neokonservativen nach US-Hegemonie den Weg zum Atomkrieg darstellt. Aber der Untergang droht uns auch aus anderen Richtungen. In dieser Kolumne teile ich Gedanken über den Einsatz von inszenierten Pandemien zur Zerstörung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und der bürgerlichen Freiheit sowie zur Reduzierung der Weltbevölkerung mit, ein erklärtes Ziel von Bill Gates und Klaus Schwab. In den folgenden Kolumnen werde ich mich mit anderen Bedrohungen befassen, die unbeachtet bleiben.

Professor Michel Chossudovsky, emeritierter Professor an der Universität von Ottawa und Gründer und Direktor des Centre for Research on Globalization, hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Injektion einer gefährlichen Substanz in einen großen Prozentsatz der Weltbevölkerung war kein Fehler, sondern ein vorsätzlicher Mordanschlag. Artikel hier zu finden.

Pfizer und die US Food and Drug Administration (FDA), die für den Schutz der öffentlichen Gesundheit zuständig ist, wussten im Februar 2021, dass der Mitte Dezember 2020 in Verkehr gebrachte „Impfstoff“ gegen Covid tödlich war und laut Gesetz hätte zurückgerufen werden müssen. In internen Dokumenten von Pfizer wurden über einen Zeitraum von zwei Monaten 1.200 Todesfälle durch den Impfstoff und Zehntausende von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, darunter Herzstörungen und Spontanaborte, verzeichnet. Der Bericht, der 75 Jahre lang unter Verschluss gehalten werden sollte, wurde aufgrund einer Anordnung eines Bundesgerichts an die FDA zwangsweise veröffentlicht. Es handelt sich um einen internen Bericht von Pfizer selbst. Es handelt sich nicht um einen Bericht unabhängiger medizinischer Wissenschaftler, den ein angeblicher „Faktenprüfer“ als „Fehlinformation“ bezeichnen kann.

Der Bericht ist jetzt öffentlich. Da Pfizer und die FDA wussten, dass der „Impfstoff“ lebens- und gesundheitsgefährlich war und ihn nicht zurückgerufen haben, haben sie nach dem Gesetz einen Mord begangen.

Die Frage, die sich uns stellt, ist die fehlende Anklage wegen Mordes gegen die Führungskräfte von Pfizer und die Beamten der FDA, die für den Tod und die Verletzungen von Millionen von Menschen verantwortlich sind.

Da die Pressevertreter in den Massenmord verwickelt sind, sollten Sie nicht erwarten, dass die Medien dem veröffentlichten Pfizer-Bericht Beachtung schenken, der durch den außerordentlichen Anstieg der überzähligen Todesfälle in jedem geimpften Land nach der Impfkampagne untermauert wird. Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und wissenschaftlicher Leiter von Pfizer, hat erklärt, dass der „Impfstoff“ nicht nur Todesfälle, Unfruchtbarkeit und Verletzungen verursacht, sondern auch das Immunsystem ernsthaft beeinträchtigt, wodurch alle Geimpften anfällig für Krankheiten werden.

Erwarten Sie nicht, dass der Kongress oder die Exekutive etwas unternimmt. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats sind von Wahlkampfspenden abhängig, und Big Pharma ist ein wichtiger Geldgeber. Die FDA ist ein Marketing-Agent für Big Pharma.

Erwarten Sie nicht, dass die Ärzteschaft etwas unternimmt. Big Pharma ist für 70 % der medizinischen Forschungsgelder verantwortlich. Medizinische Wissenschaftler werden die Hand, die sie füttert, nicht beißen. Ehemalige Redakteure des New England Journal of Medicine und von The Lancet haben erklärt, dass sie kein Vertrauen in die in den Zeitschriften veröffentlichten Forschungsergebnisse haben, weil 70% der Artikel von Big Pharma finanziert werden. Big Pharma ist auch ein großer Geldgeber für medizinische Fakultäten. Die FDA wird, wie alle Regulierungsbehörden, von denen, die sie regulieren sollen, vereinnahmt und geleitet.

Peter Koenig, ehemaliger Mitarbeiter der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kommt zu dem Schluss, dass wir es mit „einer klaren eugenischen Agenda zu tun haben, einer noch nie dagewesenen Massenentvölkerung.“ Artikel hier zu finden.

Wir sollten entsetzt sein, dass Bill Gates, die WHO und das gekaufte und bezahlte Johns Hopkins Center for Health Security vor zwei Monaten (23. Oktober 2022) eine Simulation der nächsten Pandemie abgeschlossen haben.

Es sei daran erinnert, dass der „Covid-Pandemie“ eine ähnliche Simulation unmittelbar vor der Freisetzung des Covid-Virus vorausging. Ein niederländischer Experte hat enthüllt, dass der Plan für 10 Jahre ansteckender Pandemien besteht, um den Weg für den Großen Reset zu ebnen.

Denken Sie daran, dass das Covid-Virus das Ergebnis jahrelanger Forschung war, die zum Teil von Fauci am NIH finanziert wurde.

Denken Sie daran, dass Covid-Testkits bereits Jahre vor der Covid-Pandemie hergestellt wurden. Offensichtlich wusste jemand im Voraus, dass eine Pandemie bevorstand.

Bedenken Sie, dass Fauci und Bill Gates einige Jahre im Voraus vorausgesagt haben, dass es bald eine Pandemie geben würde. Denken Sie daran, dass es keine Möglichkeit gibt, im Voraus zu wissen, dass ein neues infektiöses Virus auftauchen und ausreichend ansteckend sein wird, um eine Pandemie auszulösen.

Bevor Sie das tun, wozu Sie gehirngewaschen wurden, und Fakten als Verschwörungstheorie abtun, fragen Sie sich, wie es möglich ist, dass so viele Teile, die zusammenpassen, ein Zufall sein können.

Da es keine Medien, nur wenige unabhängige Politiker und eine leichtgläubige und ahnungslose Bevölkerung gibt, was soll den Zwang durch Angst der Weltbevölkerung in die Leibeigenschaft und Sklaverei des Großen Reset aufhalten? Eliten, die einer Ideologie verpflichtet sind, haben beschlossen, dass sie das moralische Recht haben, über unser Leben zu bestimmen. Die Eliten wissen, dass sich die Schäfchen fügen werden. Die Angst wird sie beherrschen.