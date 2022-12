Von Wirtschaftskrisen und Pandemien: Facebook als Fakt, Regierung als Wahrheit, Big Pharma als Gott

Colin Todhunter

Wenn die Ereignisse seit März 2020 uns etwas gezeigt haben, dann, dass Angst eine mächtige Waffe zur Sicherung der Hegemonie ist. Jede Regierung kann die Angst vor bestimmten Dingen manipulieren, während sie die realen Gefahren, denen die Bevölkerung ausgesetzt ist, bequem ignoriert.

Der Autor und Forscher Robert J. Burrowes sagt:

… wenn wir uns ernsthaft Sorgen um unsere Welt machen würden, wäre die schwerste und am längsten andauernde Gesundheitskrise auf dem Planeten diejenige, an der jeden Tag 100.000 Menschen verhungern. Aber darüber gerät natürlich niemand in Panik.“

Keine Panik, denn die Interessenvertreter des globalen Lebensmittelsystems profitieren seit langem von einer „Überfüttert und verhungert“-Strategie, die dafür sorgt, dass Menschen unnötigerweise hungern müssen, wenn der Profit der Unternehmen und nicht der Bedarf die Politik bestimmt.

Der US-amerikanische Sozialkommentator Walter Lippmann sagte einmal, dass „verantwortliche Männer“ Entscheidungen treffen und vor der „verwirrten Herde“ – der Öffentlichkeit – geschützt werden müssen. Er fügte hinzu, dass die Öffentlichkeit unterwürfig und gehorsam sein und von dem, was wirklich geschieht, abgelenkt werden sollte. Während sie patriotische Slogans schreien und um ihr Leben fürchten, sollten sie mit Ehrfurcht die Führer bewundern, die sie vor dem Untergang bewahren.

Während COVID forderte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern die Bürger auf, der Regierung und ihren Behörden alle Informationen zu überlassen:

Andernfalls lassen Sie alles andere außer Acht. Wir werden weiterhin Ihre einzige Quelle der Wahrheit sein.

In den USA präsentierte sich Fauci als „die Wissenschaft“. In Neuseeland war Ardern „die Wahrheit“. In allen Ländern der Welt war es ähnlich – unterschiedliche Figuren, aber derselbe Ansatz.

Wie andere politische Führer ging auch Ardern mit aller Gewalt gegen die bürgerlichen Freiheiten vor, um die Einhaltung der „Wahrheit“ sicherzustellen. Diejenigen, die das COVID-Narrativ in Frage stellten – darunter weltbekannte Wissenschaftler – wurden verleumdet, ausgeschaltet und zensiert.

Es handelte sich um eine international orchestrierte Kampagne, an der unter anderem Regierungen, die großen Technologieunternehmen, Medien und die WHO beteiligt waren.

Die „EU Times“ berichtete am 17. Dezember 2022, dass die US-amerikanischen „Centers for Disease Control“ mit sozialen Medien zusammenarbeiteten, um Fakten und Informationen über COVID zu zensieren, die den offiziellen Darstellungen zuwiderliefen.

Die Organisation „America First Legal“ stellte in einer Pressemitteilung fest, dass die vierte Reihe von Dokumenten, die sie veröffentlichte, aus einem Rechtsstreit mit den „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) stammte:

… ein weiterer konkreter Beweis für die Absprache zwischen der CDC und Social-Media-Unternehmen, um die freie Meinungsäußerung zu zensieren und die Öffentlichkeit unter dem Etikett der ‚Fehlinformation‘ zum Schweigen zu bringen.

Twitter betrieb ein „Partner-Support-Portal“, über das Regierungsmitarbeiter und andere „Interessengruppen“ Beiträge einreichen konnten, die entfernt oder als „Fehlinformationen“ auf der Plattform gekennzeichnet werden sollten.

Die US-Regierung arbeitete aktiv daran, die Öffentlichkeit gegen alles zu „impfen“, was ihr Narrativ bedrohte. Große Technologiekonzerne überwachten und manipulierten die Nutzer, um nicht genehmigte Informationen zu zensieren und Regierungspropaganda zu verbreiten. Facebook schickte der CDC schriftliches Material, in dem es von der Zensur von mehr als 16 Millionen „Inhalten“ sprach, die Meinungen oder Informationen enthielten, die die Regierung unterdrücken wollte.

Die AFL stellte fest, dass die CDC mit UNICEF, der WHO und dem IFCN-Mitglied und führenden zivilgesellschaftlichen Organisation „Mafindo“ zusammenarbeitet“, um „Desinformation“ einzudämmen. „Mafindo“ ist ein in Indonesien ansässiger und von Google finanzierter Partner von Facebook für die Überprüfung von Fakten.

Die AFL erklärt:

Klar ist, dass die Regierung der Vereinigten Staaten, große Tech-Plattformen und internationale Organisationen in eine komplizierte Kampagne verwickelt waren, um den ersten Verfassungszusatz zu verletzen, das amerikanische Volk zum Schweigen zu bringen und abweichende Meinungen zu zensieren.

Es hat sich auch gezeigt, dass die CDC-Maskenrichtlinien für Schulkinder eher von der Politik als von der Wissenschaft bestimmt werden.

In allen großen westlichen Ländern wurde gegen Andersdenkende vorgegangen und eine massive Zensurkampagne durchgeführt, um einen politischen Rahmen zu rechtfertigen, der soziale und wirtschaftliche Lockdowns, Maskierung, Distanzierung und staatliche Einmischung in fast jeden Aspekt des Privatlebens vorsieht.

Die Ergebnisse der AFL zeigen, wie Machtzentren gemeinsam handeln können und dies auch tun, wenn sie es müssen. Die Tatsache, dass es sich um eine weltweite Kampagne handelte, zeigt, dass etwas Großes auf dem Spiel stand.

In der offiziellen Darstellung ging es darum, die Bevölkerung vor einem tödlichen Virus zu schützen. Und jede abweichende Meinung, die bis in die Randbereiche des Mainstream-Diskurses vordrang (wie z. B. Tucker Carlson auf Fox News oder einige Moderatoren im britischen Talk-Radio), konzentrierte sich in der Regel darauf, dass die Politiker mit den Lockdowns und Beschränkungen zu weit gingen und sich in ihrer egoistischen Gier nach Macht und Kontrolle verfingen.

Eine solche oberflächliche Erklärung vermied eine tiefgehende, kritische Analyse der Situation. Die Rolle des Großkapitals – der Wall Street und der Londoner City – in dieser Angelegenheit wurde überhaupt nicht beleuchtet.

Im März 2022 warnte Rob Kapito von „BlackRock“, dass eine „sehr anspruchsvolle“ Generation von Menschen bald zum ersten Mal in ihrem Leben mit Engpässen konfrontiert sein würde, da einige Güter aufgrund der steigenden Inflation knapp werden. „BlackRock“ ist der mächtigste Investmentfonds der Welt.

Kapito sprach darüber, dass die Situation in der Ukraine und COVID für die derzeitige Wirtschaftskrise verantwortlich sind, wobei er die inflationären Auswirkungen der Billionen, die 2019 und 2020 in die implodierenden Finanzmärkte gepumpt werden (die die Krise von 2008 in den Schatten stellen), bequemerweise ignorierte.

Der Krieg in der Ukraine und die COVID werden als Erklärung für die Ursachen der aktuellen Wirtschaftskrise herangezogen. Die COVID-Politik war jedoch ein Symptom und nicht die Ursache der Krise – sie wurde eingesetzt, um das zu bewältigen, was Ende 2019 als drohender wirtschaftlicher Zusammenbruch angesehen wurde. Die drakonischen COVID-Maßnahmen hatten wenig mit einem Notstand im Gesundheitswesen zu tun.

Dies wird in dem Artikel „A Self-Fulfilling Prophecy: Systemic Collapse and Pandemic Simulation“ von Professor Fabio Vighi deutlich.

Am 15. August 2019 gab „BlackRock“ ein Weißbuch heraus, in dem die US-Notenbank angewiesen wurde, dem Finanzsystem direkt Liquidität zuzuführen, um „einen dramatischen Abschwung“ zu verhindern. Die Botschaft war unmissverständlich:

Wenn die Geldpolitik erschöpft ist und die Fiskalpolitik allein nicht mehr ausreicht, ist eine noch nie dagewesene Reaktion erforderlich. Diese Antwort wird wahrscheinlich darin bestehen, „direkt“ zu handeln.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Wege gefunden werden müssen, um das Geld der Zentralbank direkt in die Hände der öffentlichen und privaten Geldgeber zu bringen und gleichzeitig eine Hyperinflation zu vermeiden.

Sechs Tage zuvor hatte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in einem Arbeitspapier „unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen“ gefordert, um „die Realwirtschaft vor einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Bedingungen zu schützen“.

Vighi zeigt, warum die hegemoniale Klasse so heftig auf ein Problem der öffentlichen Gesundheit reagierte, das eine Minderheit der Bevölkerung betraf. Diese Reaktion macht nur Sinn, wenn man sie im Zusammenhang mit der Wirtschaft betrachtet.

Ende 2019 und vor allem 2020 wurden Billionen in das Finanzsystem gepumpt, gefolgt von Lockdowns (um eine Hyperinflation zu verhindern) als die „unkonventionelle Geldpolitik“, die die BIZ am 9. August 2019 gefordert hatte.

Haben Sie wirklich geglaubt, dass die Behörden sich so sehr um etwas kümmern, das hauptsächlich die über 80-Jährigen und diejenigen mit schweren Erkrankungen betrifft, dass sie die gesamte Weltwirtschaft zum Stillstand bringen würden?

Haben sie sich wirklich so sehr um die einfachen Menschen gesorgt, insbesondere um die aus dem Arbeitskreislauf ausgeschiedenen Arbeitskräfte – die alten und kranken Menschen der Arbeiterklasse – als wir in den Jahren der auferlegten Sparmaßnahmen gesehen haben, wie die Arbeiterklasse mit äußerster Verachtung behandelt wurde?

Und haben diejenigen, die Beschränkungen und Lockdowns verhängten, wirklich geglaubt, dass ein „tödliches“ Virus im Umlauf war?

Man denke nur an die Saufpartys in der Downing Street, an Neil Fergusons Verstoß gegen die Lockdownregeln, um eine außereheliche Affäre zu haben, an Matt Hancock, der mit seiner Geliebten seine eigenen COVID-Regeln brach, an die maskenlosen Staatsoberhäupter, die sich in London versammelten, während ihre Bediensteten Masken trugen, an die verschiedenen politischen Führer der USA, die ihre eigenen Regeln ignorierten, und an das öffentliche Theater von Fauci und anderen, die sich für die Fernsehkameras maskierten und dann ihre Masken ablegten, sobald sie aus dem Blickfeld waren.

Während diese Leute die Bevölkerung mit Angst und Lockdowns tyrannisierten, waren sie selbst offensichtlich nicht besorgt über „das Virus“.

Nachdem die Machtzentren des Westens Anfang des Jahres eine massive antirussische Medienpropagandakampagne gestartet haben, um die öffentliche Unterstützung für die Ukraine zu gewinnen, schicken sie nun Milliarden von Dollar an öffentlichen Geldern in die Kassen von Waffenherstellern wie „Raytheon“ und „Boeing“.

Diese Unternehmen profitieren gerne davon, dass das Leben einfacher Ukrainer dem geopolitischen Bestreben geopfert wird, Russland zu schwächen und zu balkanisieren, damit die US-Interessen auf der eurasischen Landmasse eine dominante strategische Position einnehmen können.

Und während Milliarden von Dollar ausgegeben werden, um dies zu erreichen, wird den arbeitenden Menschen in den westlichen Ländern eine völlig unnötige „Lebenshaltungskosten“-Krise auferlegt (die aus einem rücksichtslosen wirtschaftlichen Neoliberalismus resultiert, der schließlich implodiert ist), der als bloßer Kollateralschaden betrachtet wird, wenn es um Wirtschaftspolitik, Krieg und Unternehmensgewinne geht. Das Ergebnis sind Elend und Armut und die Dämonisierung einiger der (jetzt streikenden) Arbeiter, die während COVID als „Helden“ gepriesen wurden.

Aber – natürlich – werden die Mächte, die das Leben der einfachen Menschen im In- und Ausland nachweislich so sehr verachten, die gesamte Weltwirtschaft stilllegen, um ihre eigene Gesundheit zu schützen!

Diejenigen, die das glauben, sind ein Beweis für die Macht der Propaganda.

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID standen in keinem Verhältnis zu den Risiken für die öffentliche Gesundheit, insbesondere wenn man bedenkt, wie die Definitionen und Daten zu COVID-Todesfällen oft manipuliert wurden und wie PCR-Tests missbraucht wurden, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen.

Und der große Gewinner ist Big Pharma, eine Industrie, die für ihre schmutzigen Tricks, falsche Werbung und die durch ihre Produkte verursachten Todesfälle und Verletzungen bekannt ist. Wäre, sagen wir, Pfizer eine Einzelperson, würde es angesichts seiner Unternehmensverbrechen eine lange Gefängnisstrafe verbüßen und man würde den sprichwörtlichen Schlüssel wegwerfen.

Aber Unternehmen mit langen Vorstrafenregistern in vielen Sektoren werden in der Öffentlichkeit als vertrauenswürdig und verlässlich dargestellt. Wenn Regierungen sich mit solchen Unternehmen zusammentun (konspirieren), konspirieren sie mit kriminellen, rückfälligen Unternehmen. Und wenn Menschen Aktien dieser Unternehmen kaufen, gilt das Gleiche.

In Anbetracht des Hinweises auf das globale Lebensmittelsystem zu Beginn dieses Artikels sind die Verbrechen von Dupont und Bayer (siehe die Powerbase-Website) sowie Monsanto und Cargill (siehe die Website des Corporate Research Project (CRP)) von besonderem Interesse.

Und natürlich wird auch Pfizer und sein beunruhigendes Unternehmensregister auf der CRP-Website aufgeführt.

Diese immens reichen Unternehmen geben jedes Jahr Millionen für die Finanzierung verschiedener Gruppen und die Lobbyarbeit bei Regierungen und internationalen Gremien aus. Kein Wunder, dass sie einen enormen Einfluss ausüben und auf die eine oder andere Weise zu „vertrauenswürdigen Partnern“ von Regierungen, der WHO, der WTO und dergleichen werden.

Im Fall von Pfizer ist das Vertrauen so groß, dass ihnen eine „Notfallgenehmigung“ erteilt wird, um ihre „Impfstoffe“ auf den Markt zu bringen und sie dann der Öffentlichkeit durch die Zwangspolitik der Regierungen aufzuzwingen.

Um auf Lippmann zurückzukommen: Seit Anfang 2020 fürchten so viele Menschen um ihr Leben und bewundern mit Ehrfurcht die Führer, die sie angeblich vor dem Untergang bewahrt haben. Selbst jetzt, da Berichte über Impfschäden, die Unwirksamkeit von Impfstoffen und erhöhte Sterblichkeitsraten seit der Einführung der Impfungen in den Mainstream-Medien weitgehend tabu sind, wird die Öffentlichkeit auf ihren Zehenspitzen gehalten, während die WHO und Big Pharma auf einen globalen Vertrag hinarbeiten, der bei der nächsten Wirtschaftskrise oder „Pandemie“ alle Rechte aushebeln wird.

Dieser Artikel wurde während der Weihnachtszeit geschrieben, einem zunehmend säkularen Fest ohne religiöse Konnotation. Heutzutage ist „Vertrauen in Big Pharma“ vielleicht passender, ebenso wie der blinde Glaube an ein Zuckerberg-artiges Fantasie-Metaversum, in dem Facebook die Fakten, die Regierung die Wahrheit und Big Pharma Gott ist.

Denn (so wahr uns der Himmel helfe), wir sollten selbst denken dürfen!