Top 10 Verschwörungstheorien, die sich im Jahr 2023 bestätigen werden

In letzter Zeit wurde viel über das „Wort des Jahres“ gesprochen.

Einige sagen, es sei „Gaslighting“, was zufällig einer meiner persönlichen Favoriten ist.

Andere sagen „goblin mode“, ein bizarrer Begriff, der mit Kanye West und Elon Musk in Verbindung gebracht wird, und den die semantischen Wächter der Linken eilig umdefiniert haben, um aus einem Mem zu werden, das gerade deshalb lustig war, weil es keine eindeutige Definition hatte.

Im Geiste der Neujahrsvorhersagen behaupte ich kühn, dass dasselbe auch für das Wort des Jahres 2023, „Verschwörungstheorie“, gelten könnte.

Wie „gaslighting“ und „goblin mode“ ist es ein Begriff, der angesichts der aktuellen Ereignisse eine neue Bedeutung bekommen hat – und den sich die Hegemonie des linken Establishments verzweifelt für ihre Zwecke anzueignen und zu bewaffnen versucht.

Aber in den nächsten 12 Monaten werden wir sehen, wie die Konservativen ihn erfolgreich zurückerobern. In der Tat sind die ersten Anwender bereits dabei, den Weg in den sozialen Medien zu ebnen.

Elon Musk: „Um ganz offen zu sein, fast jede Verschwörungstheorie, die die Leute über Twitter hatten, hat sich als wahr herausgestellt.“

Elon Musk

"To be totally frank, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true." pic.twitter.com/zBDY3AcrRq — Gretchen 🇺🇸 (@GretchenOO8) December 25, 2022

Die Korruption der Biden-Administration kommt immer mehr ans Licht, und die Gegenreaktionen werden immer heftiger. Fragen, die die Medien im Dienste ihrer Agenda zu leugnen und zu verhöhnen versuchten, haben sich inzwischen gelüftet. Mehr und mehr geben sogar vermeintliche linke Ideologen wie die ehemalige Leiterin von Planned Parenthood, Leana Wen, zu, dass sie über verschiedene Aspekte der COVID-Pandemie gelogen haben.

Während die Twitter Files eine große Rolle bei der Aufdeckung der ungebührlichen und verfassungswidrigen Absprachen zwischen den US-Spionagebehörden und Big Tech gespielt haben, wird eine Reihe von GOP-geführten Untersuchungen im Repräsentantenhaus zumindest den Anschein von Verantwortlichkeit in den Sumpf zurückbringen, auch wenn es sich mehr oder weniger um einen Papiertiger handelt.

Fox News-Moderator Tucker Carlson, der von Media Matters zum „Misinformer of the Year“ ernannt wurde, hat kürzlich über den Ursprung des Begriffs „Verschwörungstheorie“ nachgedacht, der aus den Bemühungen der Warren-Kommission hervorging, die Ermordung des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy zu vertuschen.

JFK dürfte das erste Mal gewesen sein, dass es Geheimdienstmitarbeitern gelang, einen amtierenden Präsidenten zu stürzen.

Seitdem ist dies mindestens zwei weitere Male geschehen, wobei die Fingerabdrücke des FBI und der CIA sowohl beim Watergate-Skandal als auch beim Wahlbetrug im Jahr 2020 überall zu finden waren.

Doch nachdem sie ihr Blatt überreizt haben, scheint das gesamte Kartenhaus nun einzustürzen und die Skeptiker in ihrer Überzeugung zu bestärken, dass alles, was man ihnen im letzten halben Jahrhundert erzählt hat, Teil der wahren großen Lüge war und dass unsere Vorstellung von Demokratie nur eine Illusion ist.

In diesem Sinne sind hier 10 Dinge, die die Mächtigen in Washington noch nicht eingesehen haben, die aber bald nicht mehr zu ignorieren sein werden, in keiner bestimmten Reihenfolge: