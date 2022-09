Bill Gates hofft, dass die „Verschwörungstheorien“ über seine globalistische Agenda allmählich abklingen

Bill Gates hat zugegeben, dass er hofft, dass die „verrückten Verschwörungstheorien“ über seine globalistische Agenda „allmählich abklingen“, während er zugibt, dass die Eliten noch einen Weg finden müssen, um alle von seinen Plänen zu überzeugen.

Gates sagte dem Guardian, einem linken Blatt, das er mit 13 Millionen Dollar pro Jahr finanziert, dass er früher dachte, die Online-Verschwörungstheorien über ihn würden von einem Roboter stammen, der verrückte Botschaften verschickt. Als er sich jedoch während der Pandemie an die Öffentlichkeit wagte, wurde ihm klar, wie viele Menschen ihn leidenschaftlich hassen.

„Es gab ein paar Fälle, in denen ich in der Öffentlichkeit Menschen begegnete, die mich anschrieen, dass ich Chips in Menschen einsetze, und das war etwas seltsam zu sehen: Wow, diese Leute gibt es wirklich, das ist nicht nur ein Roboter, der verrückte Botschaften verschickt“.

„Ich glaube, es lässt langsam nach“, sagte der nicht gewählte Weltgesundheitsbeauftragte. „Ich hoffe es, denn es wäre tragisch, wenn die Menschen dadurch zögern würden, Impfstoffen zu vertrauen oder eine Maske zu tragen, wo sie es hätten tun sollen“.

„Es war ein ziemliches Phänomen; hier in den USA konzentrierte es sich auf mich und Tony Fauci, und international war es eher auf mich bezogen, weil sie nicht wussten, wer Tony war, das hat er wirklich verpasst!

„Aber in gewisser Weise sollte man sich auch nicht darüber lustig machen. Obwohl es die einzige Möglichkeit ist, vernünftig damit umzugehen, ist es eine ziemlich ernste Sache. Die Innovationen, wie man an die Wahrheit herankommt, müssen genauso interessant sein wie die große Lüge – damit sind wir in vielen Bereichen konfrontiert, und ich habe noch keine so gute Lösung gesehen, wie ich glaube, dass wir sie alle gerne sehen würden.“

Gates erklärte, dass die derzeitige Lage der Welt ihn unter „großen Druck“ setze, und gab zu, dass er und seine globalistischen Genossen „schlechte Noten“ bekämen und „unerwartete Rückschläge“ bei der Umsetzung ihrer Agenda hinnehmen müssten.

„Es wäre schrecklich, sich abzuwenden, nur weil wir aufgrund unerwarteter Rückschläge schlechte Noten bekommen“, sagte er dem Guardian in einem Exklusivinterview, das am Dienstag vor der Veröffentlichung des jährlichen Goalkeepers Report der von ihm geleiteten Stiftung stattfand.

Robert F. Kennedy zufolge führt Gates „globale soziale und medizinische Experimente durch“ und besitzt einen „religiösen Glauben, dass er Technologie (Impfstoffe und GVO-Landwirtschaft) einsetzen kann, um sich zum Retter der gesamten Menschheit zu machen“.

„Gates‘ Strategie, die WHO [Weltgesundheitsorganisation] zu kaufen und die Kontrolle über US-Gesundheitsbeamte wie Tony Fauci und Deborah Birx zu erwerben“, bedeutet, dass der Microsoft-Mitbegründer nun „die globale Gesundheitspolitik diktieren kann, die 7 Milliarden Menschen betrifft, und die intimsten Details unseres Lebens kontrollieren kann“, so Kennedy Jr. auf seiner Instagram-Seite.