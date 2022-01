Bill Gates: Impfstoffe sind nicht haltbar, Omikron könnte COVID-19 endemisch machen

theepochtimes.com: Bill Gates sagte am Dienstag in einer Twitter-Diskussion, dass den derzeitigen COVID-19-Impfstoffen zwei Schlüsselfaktoren fehlten, und behauptete, dass Omikron eine Welle der Immunität in den Gemeinden, die es durchläuft, hervorrufen könnte.

Gates, Mitbegründer von Microsoft und einer der reichsten Männer der Welt, hat über seine Stiftung in die Impfstoffforschung investiert und prominente Vorträge über die Pandemie gehalten. Kürzlich unterhielt er sich mit Devi Sridhar, Professorin an der Universität Edinburgh, wo sie einen persönlichen Lehrstuhl für globale öffentliche Gesundheit innehat, über die aktuelle Situation von COVID-19, Impfstoffe und verwandte Themen.

Auf die Frage nach einem Durchbruch, der den größten Unterschied bei der Beendigung der Pandemie ausmachen könnte, sprach er über die Wirksamkeit von Impfstoffen.

„Die Impfstoffe, die wir haben, verhindern schwere Krankheiten und Todesfälle sehr gut, aber ihnen fehlen zwei wichtige Dinge. Erstens lassen sie immer noch Infektionen zu (‚Durchbruch‘) und die Dauer scheint begrenzt zu sein. Wir brauchen Impfstoffe, die eine erneute Infektion verhindern und über viele Jahre hinweg wirken“, sagte Gates.

Die Wirksamkeit von Impfstoffen wurde infrage gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Omikron-Variante. Die hohe Anzahl von Mutationen auf dem Spike-Protein der Variante erhöht laut Moderna-Präsident Stephen Hoge „die Möglichkeit einer Immunflucht“. Hoge fügte hinzu, dass die „Delle in der Wirksamkeit unseres Impfstoffs“ für alle Hersteller gelte.

Omikron hat sich weltweit rasant ausgebreitet, wobei 98,3 Prozent der Infektionen in den Vereinigten Staaten inzwischen darauf zurückgeführt werden. Obwohl er hochgradig übertragbar ist, haben internationale Studien gezeigt, dass der Stamm bei infizierten Personen mildere Symptome hervorruft.

Kürzlich rief eine namhafte internationale Gesundheitsorganisation dazu auf, COVID-19 „wie eine Erkältung“ zu behandeln. Dr. Mike Tildesley, Professor an der University of Warwick, geht davon aus, dass sich COVID-19 weniger schwerwiegend und endemisch entwickeln wird. Er sagte, die Omikron-Variante sei der Anfang dieses Prozesses. Gates schloss sich dieser Sichtweise an.

„Sobald Omikron in einem Land auftritt, sollten für den Rest des Jahres weitaus weniger Fälle auftreten, sodass COVID eher wie eine saisonale Grippe behandelt werden kann“, sagte er und empfahl jährliche COVID-19-Impfungen, die für einige Zeit erforderlich sein würden.

Gates sprach über die vielen „Fehlinformationen“, die über ihn in den sozialen Medien verbreitet werden. „Menschen wie Sie und ich und Tony Fauci sind einer Menge Fehlinformationen ausgesetzt gewesen. Das habe ich nicht erwartet. Einiges davon, wie z.B. dass ich Chips in Waffen einsetze, ergibt für mich keinen Sinn – warum sollte ich das tun wollen?“

Der Milliardär sprach dann über die Verfügbarkeit von Impfstoffen in der ganzen Welt. Obwohl eine Nachfrage bestehe, verhinderten logistische Probleme und ineffiziente Gesundheitssysteme eine angemessene Versorgung mit Impfstoffen in Entwicklungsländern.

Bezüglich der Theorie der chinesischen Behörden, dass das Coronavirus von einer Fledermaus auf einem Markt in Wuhan stammt, verteidigte Gates dieses Argument. Und das, obwohl es immer mehr Beweise dafür gibt, dass das neuartige Coronavirus, das auch als CCP-Virus (Chinese Communist Party) bekannt ist, aus einem Regierungslabor in der chinesischen Stadt entkommen ist.

Auf die Frage von Sridhar nach dem Ursprung der Pandemie antwortete Gates: „Die Daten sprechen dafür, dass es von einer anderen Spezies stammt, was für die meisten Pandemien gilt. Die Leute werden weiterhin darüber spekulieren, und wir sollten sicherstellen, dass die Labors vorsichtig sind. Es wird in Zukunft Ausbrüche geben, die von anderen Spezies ausgehen, also müssen wir investieren, um vorbereitet zu sein“.

Neben Investitionen in die Impfstoffforschung hat Gates auch andere Investitionen im Zusammenhang mit COVID-19 getätigt. Im Juli beteiligte sich ein von George Soros und Gates unterstütztes Konsortium an der Übernahme von Mologic, einem COVID-19-Testunternehmen.