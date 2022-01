Wer behauptet den das dies eine Pandemie der Ungeimpften sei? In Schottland schießen die Fälle der Geimpften an den Ungeimpften vorbei

Vollständig geimpfte Personen werden in Schottland inzwischen häufiger ins Krankenhaus eingeliefert als völlig ungeimpfte, wobei immer mehr ältere Menschen aufgrund von Problemen mit der Nachhaltigkeit des Impfstoffs schwer erkranken. Aufgrund der nachlassenden Immunität der COVID-19-Impfstoffe führen ältere Menschen und andere Risikogruppen dazu, dass die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte bei vollständig Geimpften höher ist als bei Ungeimpften. Natürlich machen die Geimpften einen viel größeren Anteil an der Gesamtbevölkerung aus. Bei Durchbruchsinfektionen und durchlässigen Impfstoffen stellen die Vollgeimpften daher einen größeren Anteil an der Gesamtzahl der hospitalisierten Personen. Dennoch widerlegen diese Daten die Behauptung, dass vor allem die Ungeimpften die überwiegende Mehrheit der Akut- und Intensivbetten in Krankenhäusern bevölkern.

Die Mainstream-Presse in Schottland, wie z. B. The Herald, berichtet jetzt über die zunehmenden Durchbruchsinfektionen und die damit verbundenen Krankenhausaufenthalte. Die Zahl der ungeimpften Patienten ist inzwischen niedriger als die der geimpften Patienten!

Unabhängig davon hat der amerikanische Präsident in seiner jüngsten Rede erneut zu Protokoll gegeben, dass es sich weiterhin um eine Pandemie der Ungeimpften“ handelt. Biden führte weiter aus, dass die Ungeimpften viel häufiger im Krankenhaus landen, während die Geimpften bei Durchbruchsinfektionen überwiegend leichte bis gar keine Symptome zeigen.

Von Kanada über England bis Schottland berichtet TrialSite jedoch, dass immer mehr Krankenhauspatienten vollständig geimpft sind.

Wie die schottische Regierung kürzlich mitteilte, wollen die Gesundheitsbehörden deshalb besser verstehen, wie sich die Zahl der Patienten, die aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, von der Zahl der Patienten unterscheidet, die aufgrund anderer Erkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im jüngsten Bericht der schottischen Regierung wird festgestellt, dass 68 % der COVID-19-bedingten akuten Krankenhauseinweisungen mit einer primären COVID-1-Diagnose einhergehen. Im März 2021 lag diese Zahl bei 75 %. Die Todesfälle sind im Vergleich zu früheren Anstiegen deutlich zurückgegangen.

Neue Fälle

Trotz der weltweit höchsten Impfraten sind die Fälle aufgrund von Delta und der jetzt noch infektiöseren Omikron-Variante von SARS-CoV-2 sprunghaft angestiegen. Dieser jüngste Anstieg begann Anfang Dezember, und die täglichen Neuinfektionen scheinen rückläufig zu sein. Am 3. Januar wurden jedoch mit über 51 000 Fällen an einem Tag alle bisherigen Rekorde bei den täglichen Neuerkrankungen gebrochen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 ist angesichts der schieren Zahl der Infektionen im Steigen begriffen; insgesamt ist die Sterblichkeitsrate jedoch weitaus geringer als während der ersten beiden COVID-19-Wellen im Jahr 2020. Dies lässt sich möglicherweise durch mehrere Variablen erklären, unter anderem durch Impfungen.

Was ist mit Impfungen?

Die schottische Bevölkerung ist stark geimpft. Am 6. Januar 2022 waren etwa 91,5 % der Bevölkerung ab 12 Jahren zumindest teilweise geimpft, während 84,3 % der Bevölkerung ab 12 Jahren als vollständig geimpft eingestuft wurden. Public Health Scotland meldet eine niedrige Zahl von Todesfällen unter den Geimpften, was darauf hindeutet, dass die Impfung das Sterberisiko senkt.

In der ersten Januarwoche 2022 hatten 63,6 % der Bevölkerung ab 12 Jahren eine dritte Auffrischungsdosis erhalten. TrialSite zeigt ein Balkendiagramm, das die hohen Impfraten in Schottland veranschaulicht:

Abbildung 11: Geschätzter Prozentsatz der mit Auffrischung/Dosis 3 geimpften Personen nach Alter und Geschlecht bis zum 6. Januar 2022