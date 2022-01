Durchgesickerte Dokumente enthüllen, wie Fauci von der Pandemie profitierte

Nachdem eine Handvoll Organisationen versucht hat, Dr. Anthony Fauci zu verklagen, um die Herausgabe der Daten zu erwirken, wurden die Finanzen von Fauci – zusammen mit denen seiner Frau, die die oberste Bioethikerin des NIH ist – nun endlich im Detail offengelegt. Und sie wurden von demselben Senator veröffentlicht, den Fauci letzte Woche in einem hektischen Moment einen „Idioten“ nannte.

Wir wussten bereits, dass Dr. Fauci mit einem Jahresgehalt von mehr als 400.000 Dollar der bestbezahlte Angestellte der Bundesregierung ist. Seine Frau, Christine Grady, verdient als Leiterin der Abteilung für Bioethik bei den NIH 176.000 Dollar.

Die Aufzeichnungen, die von dem Republikaner Roger Marshall veröffentlicht wurden, der selbst Arzt ist und auch als Junior-US-Senator von Kansas fungiert, zeigen, dass die Faucis zusammen ein Nettovermögen von mehr als 10 Millionen Dollar haben.

🚨🚨 BREAKING! I obtained Dr. Fauci’s previously unpublished financial disclosures. Dr. Fauci was completely dishonest about his disclosures being readily accessible to the public which is why I am releasing them now.



Dr. Fauci’s Financial Disclosures ⬇️https://t.co/KdRbedRTX5