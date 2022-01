Italienischer Forscher tot aufgefunden, nachdem er „Nanogeräte“ in der Covid-Impfung entdeckt hatte

Der italienische Forscher Domenico Biscardi, der für seine Kritik an der Corona-Politik bekannt war, ist plötzlich gestorben. Er starb am Morgen des 12. Januar zu Hause an einem Herzinfarkt, schreibt die Zeitung Il Giornale d’Italia.

Biscardi soll in den letzten Tagen vom italienischen Carabinieri-Kommando für Gesundheitsschutz (NAS) aufgesucht worden sein, weil er Forschungen über die Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen durchführte.

Der Forscher aus Kampanien äußerte sich sehr kritisch über die Impfstoffe, sowohl über die mRNA-Impfstoffe als auch über den herkömmlichen Impfstoff Novavax. Biscardi zufolge sind sie gesundheitsschädlich, weil sie „Quecksilber und Aluminiumsalze enthalten“.

Viele Menschen, die in den letzten Monaten seine Forschungen über Corona-Impfstoffe verfolgt haben, bezeichnen ihn als Volksheld. Kürzlich war der italienische Forscher in einem Video zu sehen, in dem er Studien über einige der Adjuvantien im Impfstoff erörterte, die seiner Meinung nach illegal und für den menschlichen Gebrauch nicht geeignet sind.

Einige Leute schreiben, dass Biscardi ermordet wurde, weil er im Begriff war, bestimmte Informationen zu veröffentlichen, berichtet das Nachrichtenportal. Vor ein paar Tagen hat er ein kurzes Video erstellt, in dem er sagt, dass er unwiderlegbare Beweise dafür hat, dass es winzige Nanobauteile in den Covidimpfstoffen gibt.

Ende letzten Jahres starb Andreas Noack unter mysteriösen Umständen, nachdem er ein Video über Graphen in Covid-Impfungen gedreht hatte. Im Jahr 2020 starb die prominente Impfstoffkritikerin Brandy Vaughan, die für den Pharmariesen Merck arbeitete. „Wenn ich jemals tot aufgefunden werden sollte, wird es sich um eine böswillige Tat handeln“, schrieb sie.