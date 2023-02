Bill Gates investiert 10-fach in mRNA-Impfstoffe

Bill Gates, einer der Architekten der COVID-Hysterie, spielte eine Schlüsselrolle bei der Einführung der katastrophalen Pandemiepolitik.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

2019 investierte Bill Gates 55 Millionen Dollar in BioNtech, das die COVID-19-Spritze für Pfizer entwickelt hat; das Unternehmen ist jetzt 550 Millionen Dollar wert.

Gates verkaufte einen Teil der Aktien Ende 2022, als der Aktienkurs über 300 Dollar lag.

Nachdem er riesige Gewinne eingefahren hatte, kritisierte Gates die COVID-19-Impfung mit der Begründung, sie blockiere die Infektion nicht, sei nicht wirksam gegen Varianten und habe eine „sehr kurze Wirkungsdauer“.

Gates‘ Beweggründe gehen weit über die Erzielung von Gewinnen aus geschickten Investitionen hinaus; durch die Finanzierung der WHO kann Gates sicherstellen, dass die von ihr getroffenen Entscheidungen letztlich seinen eigenen Interessen und denen seiner Big Pharma-Partner zugute kommen.

Gates strebt durch die Zusammenarbeit mit der WHO, Anthony Fauci und anderen die absolute Macht an, um Pandemie-Erklärungen und -Reaktionen weltweit zu kontrollieren

Im obigen Video von The Hill kritisiert Bill Gates die mRNA-COVID-19-Impfung und nennt drei Probleme, die behoben werden müssen. „Die derzeitigen Impfstoffe sind nicht infektionshemmend“, sagt Gates, „sie sind nicht breit gefächert – wenn also neue Varianten auftauchen, verliert man den Schutz – und sie haben eine sehr kurze Wirkungsdauer, insbesondere bei den Menschen, auf die es ankommt, nämlich bei alten Menschen.“

Die mangelnde Wirksamkeit und Sicherheit der COVID-19-Impfung ist nichts Neues, warum also diese bemerkenswerte Aussage von Gates? Er ist ein großer Befürworter der mRNA-Technologie und hat stark in BioNTech investiert, das die COVID-19-Spritze für Pfizer entwickelt hat. Seitdem hat er viele dieser Aktien verkauft und dabei einen 10-fachen Gewinn erzielt.

Gates erntet gewaltige Profite aus mRNA-Shot-Investition

Wie die Co-Moderatorin von The Hill, Briahna Joy Gray, berichtet, investierte Gates 2019 55 Millionen Dollar in BioNtech, das inzwischen 550 Millionen Dollar wert ist. Er verkaufte einen Teil der Aktien Ende 2022, als der Aktienkurs bei über 300 Dollar lag – ein enormer Gewinn. Co-Moderator Robby Soave erklärt dann:

„Verfolgen wir diesen Weg: [Gates] investiert stark in BioNTech, ‚mRNA-Impfstoffe sind großartig, das ist die Zukunft‘, er spricht über den Zeitplan für den Impfstoff und wie wir ihn schneller entwickeln können, ‚wir müssen vielleicht ein paar Abstriche bei der Sicherheit machen‘ … All in … verkauft es … macht eine riesige Menge Geld … aber jetzt heißt es ‚ja, es ist okay, es könnte besser sein, aber was wir wirklich brauchen, ist dieses Atemspray‘.“

Soave bezieht sich auf eine Aussage von Gates zu einer Art Inhalator, der „sehr früh in einer Epidemie“ eingesetzt werden könnte, um Menschen vor einer Ansteckung zu bewahren. Der eklatante Interessenkonflikt wird durch Gates‘ Kehrtwende in Bezug auf die Impfungen nur noch deutlicher.

Im Jahr 2021 bezeichnete Gates die mRNA-Spritzen als „magisch“ und „bahnbrechend“. Er sagte auch: „Jeder, der sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern reduziert auch die Übertragung auf andere Menschen und ermöglicht es der Gesellschaft, zur Normalität zurückzukehren“. Im Gegensatz dazu räumt er in seinen jüngsten Erklärungen ein, dass die Impfung versagt hat. Der Enthüllungsjournalist Jordan Schachtel erklärte:

„Microsoft-Gründer Bill Gates, der als einer der Architekten der Covid-Hysterie diente und mehr Einfluss als jede andere Person auf die katastrophale globale Pandemiepolitik hatte, hat endlich zugegeben, dass die mRNA-Spritzen, für die er seit zwei Jahren wirbt, nichts anderes als abgelaufener Pharmamüll sind. Übersetzt: Gates gibt zu, dass die Impfungen nicht an die sich schnell entwickelnden Varianten angepasst werden können, dass sie blitzschnell ablaufen und dass sie die Übertragung nicht verhindern. Und sie wirken nicht bei dem einzigen gefährdeten Teil der Bevölkerung“.

Die Kehrtwende von Gates kommt jedoch zu spät, da seine früheren Lobpreisungen trotz seiner massiven finanziellen Interessenkonflikte maßgeblich dazu beigetragen haben, die Regierungspolitik zu diktieren. Soave fügt hinzu:

„Es ist zutiefst beunruhigend, dass sein Interessenkonflikt von der breiten Öffentlichkeit nicht stärker hinterfragt wird, und zwar für Menschen, die diesem Aspekt von Pfizer und der Medikamentenentwicklung rund um COVID skeptisch gegenüberstehen und in den Medien als Spinner, Anti-Vaxxer und dergleichen abgetan wurden. Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass dieses Thema der pharmazeutischen Korruption und der Leute, die verschiedene Interventionen vorantreiben, weil sie auf Profit aus sind, ein Thema sein sollte, bei dem die Linke führend ist. Wir müssen die Tatsache transparenter machen, dass Leute, die Einfluss auf die Regierungspolitik haben, was von den Leuten verlangt wird – die Biden-Regierung hat versucht, die Leute dazu zu zwingen, das zu bekommen -, sollte das nicht zumindest bekannt sein, wenn Hunderte von Millionen Dollar an finanziellen Interessen für die Leute auf dem Spiel stehen, die das beraten? Und ihre Stimmung ändert sich, wenn sie dem Geld folgt!“

Das Spiel von Bill Gates mit der WHO

Die Beweggründe von Gates gehen weit über das Geldverdienen mit klugen Investitionen hinaus. Die Bill & Melinda Gates Foundation ist nach wie vor einer der Hauptgeldgeber der Weltgesundheitsorganisation (WHO), da Gates über mehrere Kanäle beiträgt, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation, die Impfstoffallianz GAVI, die Strategic Advisory Group of Experts (SAGE), UNICEF und Rotary International.

Im Jahr 2017 schrieb Politico einen äußerst kritischen Artikel über den unangemessenen finanziellen Einfluss von Gates auf die Arbeit der WHO, der laut Politico zu Ausgaben der Organisation führt:

„… einen unverhältnismäßig hohen Anteil ihrer Ressourcen für Projekte mit den von Gates bevorzugten messbaren Ergebnissen … Einige Gesundheitsbefürworter befürchten, dass die Gates-Stiftung, da ihr Geld aus Investitionen in große Unternehmen stammt, als trojanisches Pferd für Unternehmensinteressen dienen könnte, um die Rolle der WHO bei der Festlegung von Standards und der Gestaltung der Gesundheitspolitik zu untergraben.“

Wie Robert F. Kennedy Jr. in seinem Buch „Vax-Unvax“ feststellte, hat „die schiere Höhe der finanziellen Beiträge seiner Stiftung Bill Gates zu einem inoffiziellen – wenn auch nicht gewählten – Führer der WHO gemacht“. Und in dieser Rolle kann Gates sicherstellen, dass die Entscheidungen der WHO letztlich seinen eigenen Interessen und denen seiner Big Pharma-Partner zugute kommen.

Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass das Johns Hopkins Center for Health Security, das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die Bill and Melinda Gates Foundation im Jahr 2019 kurz vor Ausbruch der Pandemie eine Übung zur Vorbereitung auf eine neuartige Coronavirus-Pandemie sponserten.

Die Veranstaltung, die am 18. Oktober 2019 in New York stattfand, trug den Namen Event 201 und beinhaltete eine detaillierte Simulation eines Coronavirus-Ausbruchs mit einer prognostizierten weltweiten Todesrate von 65 Millionen Menschen innerhalb von 18 Monaten.

Am 23. Oktober 2022 veranstalteten Gates, Johns Hopkins und die WHO gemeinsam eine weitere Übung, diesmal unter dem Namen „Catastrophic Contagion“ Dabei ging es um einen neuartigen Erreger namens „Schweres epidemisches Enterovirus-Atemwegssyndrom 2025“ (SEERS-25), der vor allem Kinder tötet.

Wir können also schon jetzt vorhersagen, worum sich die nächste Pandemie drehen wird, und da die WHO die absolute Macht anstrebt, Pandemie-Erklärungen und -Reaktionen weltweit zu kontrollieren, ebnet sie den Weg, um die nächsten Phasen des Großen Reset und der Vierten Industriellen Revolution einzuläuten.

COVID ist für das Hacken von Menschen von entscheidender Bedeutung

Link zum Video

Der Transhumanist Dr. Yuval Noah Harari, ein Top-Berater von Klaus Schwab, dem Eigentümer und Vorsitzenden des WEF, hat offen über den Plan des WEF gesprochen, die Kontrolle durch „Hacken von Organismen“ zu erlangen.

„Durch das Hacken von Organismen“, so Harari, „gewinnen wir die Macht, die Zukunft des Lebens selbst neu zu gestalten. Denn wenn man etwas hacken kann, kann man es in der Regel auch manipulieren.“ Bald, so sagt er, werden einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, „systematisch alle Menschen zu hacken“. Und wenn es ihnen gelingt, das Leben zu hacken, beschreibt er dies als die „größte Revolution in der Biologie seit dem Beginn des Lebens vor 4 Milliarden Jahren“.

COVID-19 spiele bei diesem Plan eine entscheidende Rolle, sagt Harari, da es die Öffentlichkeit dazu gebracht habe, Verletzungen der Privatsphäre zu akzeptieren, die sie sonst abgelehnt hätte. „COVID ist entscheidend“, sagt er, „weil es die Menschen davon überzeugt, die totale biometrische Überwachung zu akzeptieren und zu legitimieren.“

Zweifellos ist geplant, alles miteinander zu verknüpfen – Ihren Ausweis, Ihre persönlichen Finanzen über digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), Ihre medizinischen Daten und Impfungen. Gates hat jedoch Vorschläge zur biometrischen Überwachung als Verschwörungstheorien heruntergespielt.

In einem Interview mit der australischen Journalistin Sarah Ferguson spricht Gates nicht nur von „absichtlich verursachten“ Pandemien – während er behauptet, die COVID-19-Pandemie sei „natürlich“ gewesen, sondern erklärt auch, er habe „falsche Geschichten“ und „Leute, die fast dumme Fehlinformationen hervorheben“ an Big Tech gemeldet.

Doch während Gates versucht, die Bedenken der Menschen über seinen unzulässigen Einfluss auf ihre Gesundheit als Scherz abzutun, gibt es keinen Mangel an Beweisen dafür, dass er tatsächlich die Fäden zieht, auch durch seine Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Akteuren wie Dr. Anthony Fauci.

Vor Jahrzehnten trafen Fauci und Gates eine Vereinbarung zur Kontrolle und Ausweitung des globalen Impfstoffunternehmens, die im Jahr 2021 in dem Plan gipfelte, jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind auf dem Planeten eine experimentelle COVID-19-Spritze zu verabreichen. Die Zusammenarbeit von Gates und Fauci wird in dem Bestseller „The Real Anthony Fauci“ von Robert F. Kennedy Jr. ausführlich beschrieben. Das Video oben fasst ihr gemeinsames Vorhaben zusammen.

Gates lügt über Epstein-Beziehung

Im Gespräch mit Ferguson lügt Gates auch über seine Beziehung zu dem inzwischen berüchtigten Sexhändler Jeffrey Epstein und behauptet, sie hätten zusammen zu Abend gegessen und „das sei alles“. Medienberichten zufolge trafen sie sich jedoch mehrfach und diskutierten über die gemeinsame Gründung eines Wohltätigkeitsfonds mit Startkapital von der Bill & Melinda Gates Foundation und JPMorgan Chase.

Es wurde auch behauptet, dass Gates‘ globale Agenda von einer eugenischen Ideologie angetrieben wird. Der Enthüllungsjournalist James Corbett stellt fest:

„Der Times zufolge schrieb Gates seinen Kollegen 2011 eine E-Mail über Epstein: „Sein Lebensstil ist sehr anders und irgendwie faszinierend, obwohl er für mich nicht funktionieren würde. In Epsteins Testament wurde sogar Boris Nikolic – ein in Harvard ausgebildeter Immunologe, der als leitender wissenschaftlicher Berater sowohl für Microsoft als auch für die Bill and Melinda Gates Foundation tätig war und der auf dem einzigen öffentlich bekannten Foto von Epsteins und Gates‘ Treffen 2011 in Epsteins Villa in Manhattan zu sehen ist – als Ersatzvollstrecker für Epsteins Nachlass benannt. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Gates versuchen würde, sich von seiner Beziehung zu einem Kindersexhändler zu distanzieren … Aber wie sich herausstellt, könnte der Versuch, die Gates-Epstein-Geschichte zu unterdrücken, ein Versuch gewesen sein, die Enthüllung eines ganz anderen gemeinsamen Interesses zu unterdrücken … Die ohnehin schon wenig glaubwürdige Jeffrey-Epstein-Geschichte nahm im August 2019 eine weitere bizarre Wendung, als berichtet wurde, dass Epstein „hoffte, die menschliche Rasse mit seiner DNA auszusäen“. Wie die New York Times erklärte, verlieh Epsteins Plan, 20 Frauen auf einmal auf seiner Ranch in New Mexico zu schwängern, um ‚die menschliche Rasse mit seiner DNA zu säen‘ – ein Plan, den er einer Reihe von ‚wissenschaftlichen Koryphäen‘, die er in seiner Umlaufbahn hielt, mitteilte – einer sehr alten Idee einen modernen Glanz.“

Die Beziehung zwischen Gates und Epstein begann vor 2011

Der Enthüllungsjournalist Whitney Webb, Autor des Buches „One Nation Under Blackmail: The Sordid Union Between Intelligence and Crime That Gave Rise to Jeffrey Epstein“ (Eine Nation unter Erpressung: Die schmutzige Verbindung zwischen Geheimdienst und Verbrechen, aus der Jeffrey Epstein hervorging), geht auch auf Epsteins Verbindungen zu Gates ein. Während die Mainstream-Medien behaupten, Epstein und Gates hätten sich erst 2011 kennengelernt, sagt Webb, dass das nicht stimmt:

„Es gibt Artikel in den Mainstream-Medien aus dem Jahr 2001, die besagen, dass Jeffrey Epstein sein gesamtes Geld durch seine Geschäftsbeziehungen zu drei Männern verdient hat – und diese drei Männer sind Leslie Wexner [ehemaliger Besitzer von Victoria’s Secret], Donald Trump und der dritte ist Bill Gates.“

Ein Beispiel für die tiefe Verbindung, die tatsächlich zwischen Epstein und Gates bestand, ist Melanie Walker, die ebenfalls am WEF beteiligt ist:

„Sie wurde 1992 von Epstein angeworben, angeblich als Model für Victoria’s Secret, aber es gibt keine Beweise dafür, dass sie tatsächlich jemals für Victoria’s Secret gemodelt hat. Er finanzierte offenbar ihre Ausbildung, stellte sie Ende der 90er Jahre als wissenschaftliche Beraterin ein und ein paar Jahre später, in den frühen 2000er Jahren, wurde sie wissenschaftliche Beraterin der Bill and Melinda Gates Foundation. Wenn Sie sich also als wissenschaftliche Beraterin bei der Bill und Melinda Gates Stiftung bewerben und in Ihrem Lebenslauf steht, dass meine jüngste Erfahrung darin besteht, wissenschaftliche Beraterin von Jeffrey Epstein zu sein, und Sie Bill Gates sind, der seine Top-Wissenschaftsberaterin einstellt, dann müssten Sie wissen, wer Jeffrey Epstein ist und mit welcher Art von Wissenschaft er sich beschäftigt.“

Webb glaubt, dass Gates über seine Beziehungen zu Epstein lügt, nicht nur um sich selbst zu schützen, sondern auch um Microsoft zu schützen. „In den 90er Jahren flog Jeffrey Epstein in Flugzeugen zu offiziellen Microsoft-Veranstaltungen in Russland und gab dem Chief Technology Officer, der Bill Gates sehr nahe stand, anscheinend Frauen… alles Mögliche geschah dort mit Epstein und Microsoft“, erklärte Webb.

Ändert sich die Meinung des Narrativ über COVID-Impfungen?

Gates‘ negative Äußerungen über die mRNA-COVID-Impfungen scheinen der Beginn eines Medientrends zu sein, der die Risiken und Fehler der Impfungen aufdeckt. Das Wall Street Journal veröffentlichte einen Bericht über die „trügerische Kampagne für bivalente COVID-Impfstoffe“ und stellte fest, dass diese „ihr Versprechen nicht einhalten, aber Impfstoffhersteller und -experten sie weiter vorantreiben“.

Berichte, wonach Pfizer beabsichtigt, SARS-CoV-2 mit Hilfe von „Gain-of-Function“-Prozessen oder gerichteter Evolution zu mutieren, haben ebenfalls für Beunruhigung gesorgt und zu Forderungen nach einer Untersuchung durch den Kongress geführt.

Es ist möglich, dass das Versagen der Impfstoffe zu groß wird, um es zu vertuschen, was zu einer allmählichen Verschiebung des Narrativs führt, wobei der Schwerpunkt auf der Vorbereitung auf zukünftige Pandemien liegt – eines von Gates‘ Lieblingsthemen.

Gates begnügt sich nicht mit COVID-19, sondern ist entschlossen, „Standby-Tools“ – d. h. weitere Impfungen und Medikamente – zu entwickeln und weltweit zu verteilen, um für die offenbar unvermeidliche nächste Pandemie gerüstet zu sein:

„Es gibt also eine Klasse mit Masern, eine Klasse mit Grippe, eine Klasse mit Coronaviren und eine vierte Klasse, für die wir sowohl Virostatika als auch Impfstoffe in Reserve haben müssen, um sie bekämpfen zu können. Das ist durchaus machbar. Was die Instrumente angeht, können wir also viel besser vorbereitet sein.“

