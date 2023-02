Es wird schlimmer: „Fast täglich bekomme ich Anrufe von Piloten mit Herzproblemen“.

In der Welt der Luftfahrt ist vor kurzem etwas Bemerkenswertes geschehen, das kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Kriterien für EKG-Anomalien erheblich ausgeweitet. EKG steht für Elektrokardiogramm, umgangssprachlich „Herzmonitor“ genannt.

Das bedeutet, dass Piloten mit Herzanomalien wie gewohnt fliegen dürfen. Die FAA nahm die große Änderung im Oktober letzten Jahres vor, kurz nachdem der Impfstoff zur Pflicht wurde.

Josh Yoder von US Freedom Flyers berichtete in The Highwire, dass er fast täglich Anrufe von Piloten mit Herzproblemen oder neurologischen Störungen erhält. Er hilft den Piloten, die richtige Hilfe zu bekommen.

Nach Angaben der FAA ist alles in Ordnung, und es liegt nicht am Impfstoff. Yoder wies darauf hin, dass sich Piloten selbst an die FAA wenden, um mitzuteilen, dass sie infolge des Impfstoffs Herzprobleme entwickelt haben. „Und doch wollen sie nicht zuhören.“

Es gibt auch Piloten, die das nicht mehr erkennen können. Yoder erwähnte den Piloten Wilburn Wolfe, der für American Airlines flog. Er bekam den Janssen-Impfstoff und starb innerhalb weniger Tage an einer Hirnblutung. „Das ist nur einer von vielen Fällen“, sagte er.

1/3 Nachdem die FAA beschlossen hat, die Herzstandards für Piloten zu lockern… habe ich im DMED nachgesehen, dies sind die meldepflichtigen Ereignisse für alle Piloten im DoD. DOD Meldepflichtiges Ereignis: Tod, Dauerschaden oder schwerer Zeitschaden.

2016-265

2017-252

2018-164

2019-223

2020-2,194

2021-2,861

2022-4,059

1/3 After the FAA decided to loosen the cardiac standards for pilots…I looked in the DMED, These are the reportable events for all pilots in DoD. DOD Reportable Event: death, perm harm or severe temp harm.

2016—265

2017—252

2018—164

2019—223

2020—2,194

2021—2,861

2022–4,059