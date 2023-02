Kenia dient als Testgebiet für die biometrische Verfolgung von Impfstoffen für Säuglinge

Verwendung von Fingerabdrücken und Sprachdaten.

In einem Krankenhaus in einer kleinen Stadt in Kenia werden in kontroversen Tests die Fortschritte bei der Entwicklung eines biometrischen Impfprogramms für Neugeborene erzielt.

Mit der neuen Methode soll sichergestellt werden, dass, sobald ein Kind geboren ist und seine erste Impfung erhält, vier Finger biometrisch gescannt werden. Zusätzlich zu den Fingerabdrücken der Babys werden auch die biometrischen Stimmdaten ihrer Betreuer erfasst.

Der Zweck dieses Systems ist die Überwachung der Identität und die Verwaltung der Impfhistorie, so die Initiatoren, die darauf hinweisen, dass es für die ersten 24 Lebensmonate der Babys verwendet werden soll und die Verabreichung von acht Impfstoffen und einem Ergänzungspräparat verfolgt.

Sowohl die Fingerabdrücke als auch die Stimmdaten werden dann angeblich entfernt, versprach die Gruppe, die das biometrische System entwickelt.

Das Unternehmen für biometrische Authentifizierung NEC, das Kenya Medical Research Institute (KEMRI) und die Nagasaki University aus Japan haben sich 2019 zusammengeschlossen, um das Programm zu entwickeln, das derzeit im Kinango Sub-County Hospital in Kwale, Kenia, klinisch getestet wird.

Die Versuche, die im September begannen und bis März dauern sollen, haben insgesamt 1.000 Neugeborene und ihre Betreuer erfasst. Obwohl die Tests noch nicht abgeschlossen sind, liegen bereits erste Ergebnisse vor, die die drei Partner als „sehr ermutigend“ bezeichnen.

Weitere Tests mit weiteren Krankenhäusern sind geplant – und Kenia wurde als das Land ausgewählt, in dem das System zur Erfassung biometrischer Fingerabdrücke von Babys vollständig eingeführt werden soll. Geplant ist, dass dies bis Ende des Jahres geschieht.

Das Programm wird als Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) angepriesen, nämlich die Schaffung einer legalen Identität und die Registrierung von Geburten für alle, die Beendigung vermeidbarer Todesfälle bei Neugeborenen und Kindern unter fünf Jahren sowie die Verringerung der Neugeborenensterblichkeit.

NEC, das als weltweit führender Anbieter von Gesichtserkennung, Iriserkennung, Erkennung von Finger- und Handabdrücken, Stimmerkennung und akustischer Authentifizierung gilt, arbeitet außerdem an einem weiteren Projekt zur Kommerzialisierung der Biometrie von Säuglingen und hat weitere Projekte in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara in seinem Portfolio.