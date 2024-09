Bill Gates sagt, er habe nicht vor, sich zur Ruhe zu setzen, niemals, und schließt sich dem Chor derjenigen an, die ein hartes Durchgreifen gegen Online-Reden fordern

Von Leo Hohmann

Es gibt noch viel zu tun für den Mann, der von der Notwendigkeit der Entvölkerung spricht und gleichzeitig in giftige mRNA-Spritzen unter dem Vorwand, Leben zu „retten“, investiert. Jetzt fordert er digitale IDs, um der „Fehlinformation“ Einhalt zu gebieten

Für Bill Gates ist der Gedanke, älter zu werden und seine Arbeit auf weniger als eine Vollzeitstelle reduzieren zu müssen, eine tödliche Angst.

Er sagt sogar, er wolle noch 20 bis 30 Jahre arbeiten.

Gates, der vor kurzem 68 Jahre alt geworden ist, hofft, in die Fußstapfen seines langjährigen Freundes Warren Buffett zu treten, der mit 94 Jahren Vorsitzender und CEO von Berkshire Hathaway ist und keine Pläne hat, sich zur Ruhe zu setzen. Buffet hat im Laufe der Jahre mindestens 43 Milliarden Dollar an die Bill and Melinda Gates Foundation gespendet, was etwa der Hälfte aller von der Stiftung eingenommenen Gelder entspricht. Es ist also leicht zu verstehen, warum Bill Gates Buffett als einen so guten Freund betrachtet.

Gates sagte gegenüber CNBC:

„Mein Freund Warren Buffett kommt immer noch sechs Tage in der Woche ins Büro. Ich hoffe, dass meine Gesundheit es mir erlaubt, wie Warren zu sein.“

Gates sagte dem Sender, er habe noch so viel zu erreichen. Er ist nach wie vor als Technologieberater für Microsoft tätig und verbringt einen Großteil seiner Zeit damit, sein auf 128 Milliarden Dollar geschätztes Vermögen zu nutzen, um potenzielle Lösungen für die globalen Probleme zu finanzieren, die er als besonders dringend ansieht. Dazu gehören die Entwicklung neuer synthetischer mRNA-„Impfstoffe“ für fast alle bekannten Krankheiten, die Beendigung der Armut und das Vorantreiben des Klimawandels, zu dem auch ein Krieg gegen Lebensmittel (zumindest echte Lebensmittel) und die weltweite Entvölkerung gehören.

Gates hat offen dazu aufgerufen, die Erde um „10 bis 15 Prozent“ zu entvölkern.

Wenn der Herrgott nicht anders entscheidet, muss die Welt Bill Gates offenbar noch viele Jahre ertragen.

Leute wie Gates, Fauci, Buffett, George Soros, Henry Kissinger, Klaus Schwab neigen nicht dazu, ihre Milliarden zu nehmen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Sie bleiben beschäftigt. Kissinger wurde 100 Jahre alt und arbeitete fast bis zum Schluss.

Wie lautet das Sprichwort? Das Böse ruht nie?

Gates hat in letzter Zeit auch seine ablehnende Haltung gegenüber dem Schutz der freien Meinungsäußerung durch den Ersten Verfassungszusatz öffentlich gemacht, der seiner Meinung nach die Bemühungen zur Bekämpfung von Online-Fehlinformationen“ behindert.

Laut Reclaim the Net hat Gates fälschlicherweise das Beispiel angeführt, dass das Rufen von „Feuer“ in einem überfüllten Theater eine Ausnahme vom Schutz der freien Meinungsäußerung darstellt, eine Fehldarstellung, die im Laufe der Zeit rechtlich geklärt wurde, um ihre Anwendung nuancierter zu gestalten.

In seinen Diskussionen, die in einer kommenden Netflix-Serie und im Dialog mit Stanford-Experten beleuchtet werden, plädiert Gates für digitale IDs zur Überprüfung von Online-Identitäten, um diese „Fehlinformationen“ einzudämmen.

Reclaim the Net berichtet, dass die Gates Foundation in der Vergangenheit Geld für digitale ID-Projekte gespendet hat, wobei Teile Afrikas als Testgebiet genutzt wurden. Das Blatt schreibt:

„Der von Gates vorgeschlagene Ansatz zielt angeblich darauf ab, die Verbreitung von gefälschten Inhalten einzudämmen und sicherzustellen, dass nur verifizierte Personen Informationen veröffentlichen können, was bedeutet, dass Online-Inhalte mit realen Identitäten abgeglichen werden können. „Dies wirft jedoch erhebliche Bedenken in Bezug auf die Privatsphäre und das Potenzial für eine übermäßige Überwachung und Kontrolle digitaler Räume auf – etwas, das Gates nie besonders gerne verteidigt hat.”

Gates erklärte in einem Bericht von CNET:

„Die USA sind ein schwieriges Pflaster, weil wir den Begriff des Ersten Verfassungszusatzes haben und was die Ausnahmen sind, wie z.B. ‘Feuer’ in einem Theater zu schreien. Reclaim the Net stellt zu Recht fest, dass Gates’ Kommentar zum Ersten Verfassungszusatz unter Verwendung der fehlerhaften Analogie „Feuer im Theater“ auf die Bereitschaft schließen lässt, grundlegende Prinzipien der Meinungsfreiheit zu verwässern, um digitale Lösungen zu implementieren.

Gates fügte hinzu:

„Ich denke, mit der Zeit und mit Dingen wie Deepfakes wird man sich online meist in einer Umgebung aufhalten wollen, in der die Personen wirklich identifiziert sind, d.h. mit einer realen Identität verbunden sind, der man vertraut, anstatt dass die Leute einfach sagen, was sie wollen.”

Stellen Sie sich das vor. Menschen, die sagen, was sie wollen. Das war einmal ein Grundpfeiler der amerikanischen Freiheit, den jeder für selbstverständlich hielt – das Recht, seine Meinung zu äußern, anonym oder nicht.

Gates ist nur einer von vielen elitären Globalisten im Westen, die beschlossen haben, dass es an der Zeit ist, der Redefreiheit den Krieg zu erklären.

Frankreich hat erst kürzlich den CEO von Telegram, Pavel Durov, verhaftet, weil seine Plattform es der Regierung nicht erlaubt, eine Hintertür zur Zensur in das Telegram-System zu öffnen.

Brasilien hat gerade die X-Plattform von Elon Musk verboten.

Antony Blinken, der US-Außenminister, hat kürzlich zugegeben, dass seine Bundesbehörde an einem Projekt arbeitet, bei dem künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um das Internet zu überwachen und Inhalte zu kennzeichnen, die von der Bundesregierung als „Fehlinformationen“ betrachtet werden.

Die Vereinten Nationen haben ein hartes Durchgreifen gegen „Fehlinformationen“ gefordert, ebenso wie Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum.

Auch der frühere britische Premierminister Tony Blair, ein notorischer Globalist, hat sich des Themas angenommen und in einem kürzlich erschienenen Interview weitere Beschränkungen für Online-Reden gefordert.

Jetzt ist es an der Zeit, sich lauter und mutiger denn je für die Meinungsfreiheit einzusetzen. Es könnte sein, dass es sie nicht mehr lange geben wird, selbst in der begrenzten Dosis, die wir heute sehen.